США ужесточают санкции в отношении Кубы
Власти США приняли решение ужесточить санкции, направленные против армии, разведывательных ведомств и служб безопасности Кубы, говорится в материалах американского министерства финансов, распространенных в среду пресс-службой Госдепа США.
В них указывается, что внешнеполитическое ведомство опубликует список организаций, которые находятся под контролем или действуют от лица "кубинских военных, разведки или служб безопасности", а также сотрудников этих организаций, прямые финансовые операции третьих лиц с которыми "приносят несоразмерно большую выгоду" перечисленным структурам. В минфине уточняют, что "лицам, которые находятся под юрисдикцией США, теперь будет запрещено совершать определенные прямые финансовые транзакции" с этими организациями.
В материалах министерства при этом подчеркивается, что новые правила обратной силы не имеют: не распространяются на договоренности, заключенные до публикации списка. В целом власти США отмечают, что данные меры направлены на то, чтобы отвести финансовую активность от кубинского оборонного и разведывательного секторов. При этом полностью деловое сотрудничество с Кубой не прекращается, американцы смогут и далее совершать сделки с местными компаниями, которые не попали в черные списки.
Новые правила вступают в силу с 9 ноября, передает ТАСС
В них указывается, что внешнеполитическое ведомство опубликует список организаций, которые находятся под контролем или действуют от лица "кубинских военных, разведки или служб безопасности", а также сотрудников этих организаций, прямые финансовые операции третьих лиц с которыми "приносят несоразмерно большую выгоду" перечисленным структурам. В минфине уточняют, что "лицам, которые находятся под юрисдикцией США, теперь будет запрещено совершать определенные прямые финансовые транзакции" с этими организациями.
В материалах министерства при этом подчеркивается, что новые правила обратной силы не имеют: не распространяются на договоренности, заключенные до публикации списка. В целом власти США отмечают, что данные меры направлены на то, чтобы отвести финансовую активность от кубинского оборонного и разведывательного секторов. При этом полностью деловое сотрудничество с Кубой не прекращается, американцы смогут и далее совершать сделки с местными компаниями, которые не попали в черные списки.
Новые правила вступают в силу с 9 ноября, передает ТАСС
Использованы фотографии: http://www.panoramio.com/
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