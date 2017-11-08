19:45 08 ноября

США ужесточают санкции в отношении Кубы

Власти США приняли решение ужесточить санкции, направленные против армии, разведывательных ведомств и служб безопасности Кубы, говорится в материалах американского министерства финансов, распространенных в среду пресс-службой Госдепа США.

США ужесточают санкции в отношении Кубы


В них указывается, что внешнеполитическое ведомство опубликует список организаций, которые находятся под контролем или действуют от лица "кубинских военных, разведки или служб безопасности", а также сотрудников этих организаций, прямые финансовые операции третьих лиц с которыми "приносят несоразмерно большую выгоду" перечисленным структурам. В минфине уточняют, что "лицам, которые находятся под юрисдикцией США, теперь будет запрещено совершать определенные прямые финансовые транзакции" с этими организациями.


В материалах министерства при этом подчеркивается, что новые правила обратной силы не имеют: не распространяются на договоренности, заключенные до публикации списка. В целом власти США отмечают, что данные меры направлены на то, чтобы отвести финансовую активность от кубинского оборонного и разведывательного секторов. При этом полностью деловое сотрудничество с Кубой не прекращается, американцы смогут и далее совершать сделки с местными компаниями, которые не попали в черные списки.

Новые правила вступают в силу с 9 ноября, передает ТАСС


Использованы фотографии: http://www.panoramio.com/
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 18

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Андрей К Сегодня, 18:44
    ...США ужесточают санкции в отношении...

    Мания величия лечится только в одном учреждении, либо люлями...
    Хехемоны етить их душонку, бешенный ксерокс в фашингтоне...
    Самые санкционные, из всех наисанкцоннейших санкций, надо им посоветовать ввести wassat
    Андрей К
  2. Идущий Сегодня, 18:48
    Это они за своих дипломатов , у которых крыша съехала от звуков ?
    Идущий
    1. dorz Сегодня, 18:59
      Кубинцы курят сигары, а США бамбук.
      dorz
  3. solzh Сегодня, 18:48
    Куба находится под амеровскими санкциями с 1960 года. Америка уже совсем ох... вводит санкции по поводу и без поводу. У США кроме санкций нет ничего, придумать что-то новое они не могут. Толк от санкций какой? Никакой.
    solzh
    1. Идущий Сегодня, 18:53
      Они не знают , что им делать , вот и машут дубиной.
      Идущий
      1. Sauron80 Сегодня, 18:55
        Готовят почву для возвращения нашей базе на Кубе.
        Sauron80
    2. poquello Сегодня, 19:01
      Цитата: solzh
      Куба находится под амеровскими санкциями с 1960 года. Америка уже совсем ох... вводит санкции по поводу и без поводу. У США кроме санкций нет ничего, придумать что-то новое они не могут. Толк от санкций какой? Никакой.

      Кубе надо ответную лабуду ввести дабы контролировать компании протектированные США.
      А толк обычно-шкурный, а может и хитро-политический - в результате будет список кому можно, а кому нельзя.
      poquello
  4. Геркулесыч Сегодня, 18:54
    Санкции отдельно вводятся и против сверчков или цикад, запугавшим до усрачки американских шпионов работавших на Кубе под личиной дипломатов wassat -насекомым нельзя теперь посещать сша lol им пожизненно отказано не только во вьезде или влете на территории сша lol но и запрещено в любой стране мира подовать заявку даже на турестическую или транзитную визу wassat
    Геркулесыч
    1. poquello Сегодня, 19:03
      бабочки-туресты будут против
      poquello
    2. Masya Masya Сегодня, 19:34
      Цитата: Геркулесыч
      насекомым нельзя теперь посещать сша

      good
      Прям по Задорнову... "вход, въезд, вполз, взлет, влет, телепортация и прочие виды передвижения ЗАПРЕЩЕНЫ!!!"
      Masya Masya
  5. Симон Сегодня, 19:00
    Цитата: solzh
    Куба находится под амеровскими санкциями с 1960 года. Америка уже совсем ох... вводит санкции по поводу и без поводу. У США кроме санкций нет ничего, придумать что-то новое они не могут. Толк от санкций какой? Никакой.

    Куба под санкциями, Россия под санкциями, не пора ли Кубе с Россией объединится! В месте мы все санкции переживем. А для лучшей "любви" к штатам, разместить на Кубе базу для Искандеров! wink
    Симон
  6. cniza Сегодня, 19:03
    Это у них уже нервное , уходит их время вот и буйствуют.
    cniza
    1. pvv113 Сегодня, 19:16
      Занервничаешь тут: корону с головы сорвали, трон из-под заду выдернули. Теперь только галоперидол поможет
      pvv113
      1. pjastolov Сегодня, 19:37
        Цитата: pvv113
        трон из-под заду выдернули.

        российские императоры из польского трона сделали отхожий стульчак - сейчас то же делает Россия с полосатым троном, абыдна, ошень абыдна laughing
        pjastolov
  7. razved Сегодня, 19:04
    Это они с помощью санкций пытаются отгородиться от всех стеной? Так сказать, самоизолироваться, коли уж не получается других изолировать?
    razved
  8. Михаил м Сегодня, 19:19
    Под это дело можно и поговорить о возрождении базы на Кубе. На их санкции можно контрсанкциями поддержать нужные организации и поиметь свой гешефт.
    Михаил м
  9. askme Сегодня, 19:29
    Самое время Путину туда с визитом) Показательно) С бААААльшим договором. Военной, экономической и проч. направленности) Кубинский ром, тростниковый сахар, Лурдес, ВПП 3,5 км для стратегов и проч. Все на взаимовыгодной основе. Желательно этот визит совместить с визитом в Венесуэлу и Никарагуа, с такими же целями, такими же договорами)) И Каракуртов туда дополнительную партию - еще 18 штук ) С новым Панцирем) и Калибрами) А может и Х-102 оморячить....)) +12 Варшавянок)
    askme
  10. лысова Сегодня, 19:31
    Все поулыбались?! - Это после холодного визита на Кубу. Сахарный тростник у нас - всегда , по делу, был вкусным ( не сладким ). Ну что ж , надо так надо, время такое. К сожалению, они до сих пор, не учли - что такое Россия.
    лысова
Картина дня