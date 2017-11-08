Памяти меньше, чем у Айфона: европейцы скупают американский авиахлам 5-го поколения

Почти два года назад Министерство обороны Дании приняло решение о закупке трех десятков новейших американских истребителей F-35, расходы на покупку и последующую эксплуатацию которых составляют по меньшей мере $10 млрд. После подписания контракта выяснилось, что чиновники сознательно завысили показатели распиаренных истребителей 5-го поколения.