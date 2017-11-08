19:44 08 ноября

Памяти меньше, чем у Айфона: европейцы скупают американский авиахлам 5-го поколения

Почти два года назад Министерство обороны Дании приняло решение о закупке трех десятков новейших американских истребителей F-35, расходы на покупку и последующую эксплуатацию которых составляют по меньшей мере $10 млрд. После подписания контракта выяснилось, что чиновники сознательно завысили показатели распиаренных истребителей 5-го поколения.




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Комментарии 3

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  1. sabakina Сегодня, 19:01
    Щас наши израильские друзья скажут, что они запихнут в Ф-35 айфон и всё будет чики поки...
    sabakina
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 19:11
    Да и пусть скупают.А мы наше втюрим им по самое немогу.Я просто в восторге от видео.Сам вертолётчик древний.Эх!Нам такую-бы машину в 90-х!Увы...Привет,Сабакина! drinks
    ВЕРЕСК
  3. pupsik Сегодня, 19:14
    Я ваще не панимаю как можно у амириканцев их дурацкую технику брать. Они же ничего делать не могут. Например ф22 скопировали с Т-50 (сматрите фото), шатл скопировали с Бурана (см фото), на луну не литали (смотрите рен-тв), марсоходы у них по 15 лет на марсе не ездят (эта уже проста логика).
    Вапще Задорнов прав - мерикосы дур@ки,а в России всё лудшее. Ведь он раком заболел и лечица понятное дело в России.
    А еще я Паклонскую люблю!
    pupsik
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