ВМФ впервые передал электронные навигационные карты на корабль, находящийся в море

Впервые в истории ВМФ России успешно осуществлена передача электронных навигационных карт на борт корабля, находящегося в море. Передачу набора электронных вариантов 280 навигационных карт осуществил Главный центр автоматизированной системы обеспечения картографической информацией ВМФ в Санкт-Петербурге на борт новейшего ледокола "Илья Муромец", находящегося на испытаниях в Балтийском море

Речь идет о корабельном комплексе средств автоматизации, которым по заказу ВМФ оснащен ледокол. Передача электронных карт произведена через специальный радиоканал из Санкт-Петербурга