19:43 08 ноября

ВМФ впервые передал электронные навигационные карты на корабль, находящийся в море

Главный центр автоматизированной системы обеспечения электронной картографической информацией ВМФ впервые передал 280 электронных навигационных карт на борт ледокола "Илья Муромец" в море, сообщил в среду представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.

Впервые в истории ВМФ России успешно осуществлена передача электронных навигационных карт на борт корабля, находящегося в море. Передачу набора электронных вариантов 280 навигационных карт осуществил Главный центр автоматизированной системы обеспечения картографической информацией ВМФ в Санкт-Петербурге на борт новейшего ледокола "Илья Муромец", находящегося на испытаниях в Балтийском море
— сказал Дыгало.

ВМФ впервые передал электронные навигационные карты на корабль, находящийся в море



По словам начальника Управления навигации и океанографии Минобороны РФ капитана 1 ранга Сергея Травина, для передачи использовалось специальное новое оборудование, установленное на борту ледокола "Илья Муромец".

Речь идет о корабельном комплексе средств автоматизации, которым по заказу ВМФ оснащен ледокол. Передача электронных карт произведена через специальный радиоканал из Санкт-Петербурга
— сказал Травин, слова которого приводит пресс-служба.

Он также отметил, что новые средства автоматизации позволят "успешно обеспечивать геопространственной информацией в виде электронных навигационных карт боевые корабли ВМФ России входе длительного выполнения задач в дальней океанской зоне".

Ранее снабжение навигационными картами кораблей и судов ВМФ производилось в пунктах дислокации в ходе базовой и предпоходовой подготовки, передает РИА Новости

Использованы фотографии: yandex.ru/images
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Комментарии 5

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  1. ПРАВОкатор Сегодня, 19:25
    Типа матрицы??? Это же какой объём информации поступает?И скорее всего в засекреченной виде.
    ПРАВОкатор
    1. Монос Сегодня, 19:32
      Цитата: ПРАВОкатор
      Это же какой объём информации поступает?

      Здесь объём не важен (в конце концов, с помощью мобильного модема легко любой фильм можно закачать). Принципиально важно на какое расстояние этот объём передали.
      Монос
  2. poquello Сегодня, 19:25
    зачатки большого электронного мозга
    poquello
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 19:27
    Наконец-то дотопали.Одна непонятка.Карт у капитана небыло? Наши привыкли ходить по своим картам.Непонимаю этого. в виде электронных навигационных карт боевые корабли ВМФ России входе длительного выполнения задач в дальней океанской зоне". Там что-дно поднялось или течение сменилось?
    ВЕРЕСК
    1. Logall Сегодня, 19:33
      Здорово дружище!
      Испытания проводятся, система новая! Смотрят, тестируют, как на дальние расстояния...
      Logall
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