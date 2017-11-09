Самозарядный карабин CB-51 (Испания)



Общий вид карабина CB-51 с магазином увеличенной емкости



Вид сверху на затвор



Ствольная коробка, УСМ и газовый двигатель



Газовый поршень в крайнем заднем положении, вид справа



Вид снизу на ствол и шахту магазина. Правая возвратная пружина удалена, видны отверстия, проделанные при деактивации



Ствольная коробка, УСМ и приемник магазина. Видна клавиша предохранителя, расположенная за скобой спускового крючка



"Двойная" маркировка одного из сохранившихся карабинов

По материалам сайтов:

https://forgottenweapons.com/

http://thefirearmblog.com/

http://cetme.foroactivo.com/

http://municion.org/

С конца сороковых годов испанские оружейники занимались анализом зарубежного опыта и предпринимали попытки создания перспективных систем на основе чужих наработок. Результатом такого подхода стало появление целой линейки оружия разных классов. В частности, силами конструкторов арсенала Ла-Корунья был создан самозарядный карабин Mosqueton CB-51.Имея ограниченный опыт в деле создания стрелкового оружия, испанские инженеры решили использовать зарубежные идеи. Доступ к современным образцам оружия и патронов из других стран, а также привлечение заграничных конструкторов позволили изучить чужие наработки, после чего использовать их в своих проектах. Так, один из самых интересных проектов был создан по результатам изучения американского оружия и немецкого патрона.В 1951 году арсенал Ла-Коруньи представил сразу несколько новых образцов: два варианта автоматической винтовки под промежуточный патрон, а также самозарядный карабин, использующий аналогичный боеприпас. Все эти проекты создавались под руководством лейтенант-колонеля Хоакина Де Ла Кальсада-Байо и получили схожие названия. К примеру, карабин обозначили как Mosqueton CB-51 – Calzada Bayo образца 1951 г. Схожее название (Fusil Asalto CB-51) получили и две параллельно разрабатывавшиеся автоматические винтовки. Этот факт может приводить к некоторой путанице.Доступные данные позволяют предполагать, что при разработке нового карабина для испанской армии оружейники во главе с подполковником Де Ла Кальсада-Байо решили взять за основу американское изделие M1 Carbine. При этом, однако, речь шла не о прямом копировании существующего образца. Имеющиеся решения были дополнены некоторыми новыми идеями того или иного рода. Кроме того, карабин CB-51 должен был использовать иной патрон – немецкий 7,92х33 мм Kurz.Из американского проекта заимствовали ряд основных идей и технических решений. Так, испанский карабин должен был представлять собой длинноствольное оружие с автоматикой на основе энергии пороховых газов. Детали, обуславливающие эргономику оружия, так же заимствовались без значительных изменений. Впрочем, в конструкции присутствовали некоторые оригинальные идем, заметным образом влиявшие на облик и характеристики оружия.Карабин CB-51 получил достаточно простую ствольную коробку. Она представляла собой устройство достаточной длины с выгнутой верхней крышкой, отличавшееся небольшой высотой. Спереди к такой коробке крепились ствол и продольная опорная балка для установки некоторых деталей. Снизу предусматривались крепления для установки шахты магазина и корпуса ударно-спускового механизма. Последний выполнили в виде L-образного устройства с набором осей, штифтов и т.д. Сзади от корпуса УСМ отходила наклонная опора клавиши предохранителя.Оружие оснащалось нарезным стволом сравнительно большой длины калибром 7,92 мм. Патронник был рассчитан на гильзу длиной 33 мм. При помощи нескольких хомутов ствол соединялся с устройствами газового двигателя и другими деталями автоматики. Следует отметить, что устройства под стволом не закрывались ствольной коробкой. Функции кожуха для их защиты выполняла деревянная ложа большой длины.Газовая камора из состава автоматики находилась под стволом, на достаточно большом расстоянии от дульного среза. Через газоотводное отверстие в нижней части ствола газы попадали в полость цилиндрического корпуса, где воздействовали на поршень. Тот имел жесткую связь с крупной деталью, выполнявшей функции затворной рамы. В ее составе присутствовали крепления для установки поршня, боковой толкатель и задний узел для соединения с затвором. Как и в случае с M1 Carbine, карабин CB-51 использовал автоматику с коротким ходом поршня.Затвор для нового оружия, по всей видимости, с минимальными изменениями заимствовали у американского карабина, доработав в соответствии с габаритами патрона 7,92х33 мм «Курц». Он выполнялся в виде длинной цилиндрической детали с парой боевых упоров в передней части. В соответствующих полостях располагались экстрактор и ударник, а также их пружины. Внешняя поверхность затвора имела пазы для взаимодействия с управляющими выступами ствольной коробки. Двигаясь назад и вперед, затвор должен был вращаться. В крайнем переднем положении его боевые упоры входили в зацепление с пазами ствольной коробки, обеспечивая запирание ствола.Карабин оснащался двумя возвратными пружинами. Они устанавливались при помощи стержней-направляющих и помещались между передней части ствольной коробки и газовым поршнем. Среди прочего, это позволяло сократить потребные объемы ствольной коробки и уменьшить габариты оружия.На нижней рамке под ствольной коробкой помещались детали несложного ударно-спускового механизма. Для выстрела использовался подпружиненный курок, удерживаемый во взведенном положении спусковым крючком. Конструкция УСМ обеспечивала стрельбу только одиночными. Интересным нововведением проекта CB-51 стал неавтоматический предохранитель. На заднем выступе корпуса УСМ располагалась качающаяся клавиша, внутреннее плечо которой контактировало с другими деталями механизма. Принцип работы такого предохранителя был достаточно простым. Зажав шейку приклада, стрелок вдавливал клавишу внутрь, что приводило к разблокировке спускового крючка.Кроме того, клавишу можно было использовать для блокировки затвора в открытом положении. В таком случае нижняя часть затвора при его отведении назад входила в зацепление с качающимся рычагом, управляемым клавишей. При нажатии на клавишу происходила разблокировка затвора, который затем уходил вперед и досылал следующий патрон.Карабин предлагалось использовать с магазинами двух типов. В обоих случаях речь шла об отъемных коробчатых устройствах с подпружиненным толкателем. Магазин помещался в шахту приемника в нижней части оружия и фиксировался на своем месте защелкой. Были создан короткий магазин на пять патронов 7,92х33 мм, полностью умещавшийся в шахте и не выступавший за пределы ложи. Также существовал более длинный магазин на 20 патронов. Определенные особенности такого магазина позволяют предполагать, что при его создании испанские оружейники использовали существующие изделия немецкой разработки.Самозарядный карабин Mosqueton CB-51 следовало оснащать простейшими прицельными приспособлениями. На минимальном расстоянии от дульного среза на стволе крепилось невысокое основание мушки. Последняя имела разомкнутую кольцевую защиту. Сверху на стволе, на уровне пространства между патронником и газовой каморой, находился крупный прилив, предназначавшийся для установки открытого механического прицела. Это устройство оснащалось средствами установки дальности и внесения боковой поправки.Испанский проект фактически являлся вариантом модернизации американского карабина M1 Carbine, и поэтому предусматривал использование схожей фурнитуры. Ствольная коробка, ствол и газовый двигатель в сборе устанавливались в деревянную ложу винтовочного типа. По своей форме ложа повторяла уже существующие изделия: она имела развитую переднюю часть-цевье, шейку с пистолетным выступом и «традиционный» приклад. При этом, в отличие от фурнитуры американского выпуска, она имела дополнительный паз для вывода клавиши предохранителя, находившийся позади окна для скобы спускового крючка.Значительная часть ствола, от газового двигателя до подвижных деталей затвора, прикрывалась деревянной накладкой. Эта деталь отличалась небольшой высотой, а также имела окно для вывода прицела.Деревянные детали соединялись с металлическими при помощи нескольких винтов и хомутов, надевавшихся на всю сборку. На переднем хомуте, соединявшем ложу с накладкой, и на прикладе имелись антабки для ремня. Передняя часть ложи, прикрывавшая газовый двигатель, имела небольшой канал для переноски шомпола.Заимствование основных идей привело к получению любопытных результатов. Так, по своим габаритам и массе карабин Mosqueton CB-51 почти не отличался от «базового» M1 Carbine. Его длина не превышала 850-900 мм, а масса составляла 2,3-2,5 кг. Огневые характеристики, по разным оценкам, так же оставались на уровне американского оружия.По известным данным, в 1951 году арсенал Ла-Коруньи выпустил партию опытных карабинов нового типа. Всего было изготовлено 12 подобных изделий, которым вскоре предстояло отправиться на полигон для проверки. Имеются сведения о проведении ряда испытаний нескольких перспективных образцов, одним из которых был карабин CB-51, но подробные данные на этот счет отсутствуют. Как показало себя это оружие, и к каким выводам пришли испанские военные – неизвестно. К большому сожалению, даже через несколько десятилетий после завершения испытаний архивы Испании не спешат делиться интереснейшими сведениями.Впрочем, известно, что испанские вооруженные силы так и не получили перспективный самозарядный карабин, созданный на основе серийного американского оружия. По всей видимости, командование ознакомилось с результатами нескольких проектов, и не разделило энтузиазма конструкторов. Все разработки арсенала Ла-Коруньи, представленные в 1951 году, не продвинулись дальше испытаний. Можно предположить, что такие результаты были связаны как с техническими проблемами разработанных образцов, так и с особыми требованиями заказчика.Какими были плюсы и минусы представленного самозарядного карабина – неизвестно, но он все же не поступил на вооружение и не стал предметом заказа на серийное производство. 12 опытных изделий остались без дела и без будущего. В скором будущем более не нужное оружие должны были отправить на переплавку. К радости любителей оружия и историков, далеко не вся опытная партия была уничтожена. Как минимум, два карабина уцелели и вскоре стали музейными экспонатами. Тем не менее, и тут не обошлось без определенных проблем. В связи со спецификой оружейного законодательства Испании оба сохранившихся образца были деактивированы – в стволах проделали отверстия, делающие стрельбу невозможной.Как минимум, один из сохранившихся карабинов имеет интересную особенность. На боковой поверхности его ствольной коробки дважды нанесены название и прочая информация, причем одна из таких строк находится под деревянной ложей. Возможно, при выполнении гравировки неизвестный мастер-оружейник промахнулся и нанес текст ниже, чем следовало. После этого понадобилась вторая строка.Следует отметить, что параллельно разрабатывавшийся проект автоматической винтовки Fusil Asalto CB-51 оказался немного более удачливым. Опытные образцы двух модификаций, использовавших патроны разных типов, прошли испытания, но тоже не получили рекомендации к принятию на вооружение. Однако военные не стали полностью отказываться от подобных проектов. Хоакин Де Ла Кальсада-Байо и его коллеги получили ряд рекомендаций по дальнейшему развитию имеющегося проекта. С учетом обновленных требований инженеры вскоре создали новую автоматическую винтовку CB-52.В отличие от одноименной автоматической винтовки, самозарядный карабин CB-51 не только не был принят на вооружение, но и не получил дальнейшего развития. Кроме того, технические решения, лежавшие в основе этого проекта, в дальнейшем не нашли применения при создании новых образцов стрелкового оружия Испании. Тем не менее, линейка образцов, представленных арсеналом Ла-Коруньи в 1951 году, имела большое значение для всей испанской оружейной школы, а также повлияла на дальнейшие ее работы.