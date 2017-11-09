Что не так с современными "активистами"?

В наше время слово «активист» успело приобрести, мягко говоря, неоднозначную трактовку. Когда на авансцену выходят очередные активисты, а точнее те, кто сами себя так называют, то откровенно попахивает каким-то подвохом. Проскочил в больницу в грязной обуви и без бахил, свои же ноги сфотографировал – выложил фото в Сеть, вот и устроен блогоср..ч всероссийского масштаба. Но самого его не тронь, ибо активист, ибо рубит правду-матку. Прибил мошонку к брусчатке или поджог дверь, замотался в колючку – это уже бери выше – не только активист, но и целый акционист, художник, поборник креатива, воплотитель духа свободы. Состряпал фейк о массовом употреблении допинга российскими спортсменами, сбежал за океан – тоже, понимаешь, активист, «политический беженец от кровавой гэбни».И за такими ширмами, обозначенными то как общественные организации, то как гуманитарные сообщества, скрывается всё больше проходимцев всех мастей.Нет, безусловно, есть огромное количество и таких общественных организаций, которые действительно занимаются делом - во благо созидания, а не разрушения и склок. Есть и такие активные представители общества, которые принципиально не могут равнодушно относиться к реальным фактам нарушения прав и свобод, к чиновничьему беспределу, к коррупции, игнорированию интересов отдельных социальных, этнических или конфессиональных групп. Не могут смотреть с равнодушием, а потому проводят ежедневную кропотливую работу, нацеленную на изменение ситуации к лучшему – настолько, насколько это в их силах.Однако не может не беспокоить то, как псевдообщественники пытаются использовать статус конструктивных сообществ, чтобы добиваться отнюдь не созидательных целей. Среди прочих активизировавшихся в последнее время групп (и не только в информационном плане) – так называемые поборники морали, объявившие себя чуть ли полицией нравов и блюстителями традиционных ценностей. Кто скрывается за такой маской, стоит разобраться подробнее.Итак, при попытке уточнить информацию по выходу на экран фильмов тех или иных режиссёров, открытию музейных экспозиций и выставок, можно натолкнуться на систематическое появление термина «православные активисты». Причём информационный повод обычно с уклоном в одну единственную сторону: «православные активисты» потребовали запретить, «православные активисты» сорвали одно мероприятие, другое, «православные активисты» обвинили кого-то, включая сотрудников правоохранительных органов, чуть ли не в сатанизме, «православные активисты» призвали к массовому покаянию. В общем, всё в таком духе.И сейчас Рунет особенно пестрит сообщениями о том, что «православных активистов» снова где-то прорвало. Из серии «не смотрели, но осуждаем», - это уже стало нормой, причём такой, что если кто-то вдруг заявляет: «А я смотрел, ну что там такого?», то его тут же «ниспровергают в преисподнюю» угрозами и заявлениями в стиле «Мы тебя засудим».А ведь на поверхности удивительное по-настоящему явление. Какие-то лица, нацепившие на себя образа и пытающиеся всех убедить в собственной непогрешимости, ходят с флаконами мочи и прочими «анализами», с помощью которых высказывают своё суждение о предмете или явлении. В конечном итоге разогревается такое обсуждение даже самой, казалось бы, незначительной темы, что приводит к столкновению лбами целых общественных групп. А эти «активисты», своевременно умыв руки, покидают «эпицентр», со стороны наблюдая и потирая руки. Отчёт для организаторов о проделанной работе готовят одновременно.В развитии можно наблюдать такую ситуацию, что сторонние люди, обычные граждане, оценивая происходящее, разделяются по исповедуемым мнениям не относительно того, на что псевдоправославные активисты указывали «перстами», а уже на саму православную веру. Далее – негодование по поводу того, что в светскую жизнь якобы пытается вмешиваться РПЦ и что «РПЦ больше всех надо». О том, что эти «православные активисты» в кожанках и с развевающимися хоругвями имеют тридцать пятое отношение к Русской православной церкви и уж тем более не выражают мнения русского православного духовенства, к сожалению, далеко не каждый вспоминает.Другими словами, речь идёт о фактической провокации, одной из целей которой является нанесение удара по коренной русской вере – православному христианству, выставление этой веры в качестве посмешища, с использованием самых грязных схем.Это вполне можно сравнить с появлением на Ближнем Востоке так называемого «Исламского государства» (*запрещено в РФ), когда под лозунгами ислама боевики ИГИЛ (*) крушили мусульманские мечети, взрывали своих же единоверцев, осуществляли теракты в Европе под крики с прославлением Аллаха. Суть провокации в том, чтобы посеять ненависть к мусульманской религии, к людям её исповедующим и явно не имеющим никакого отношения ни к экстремизму, ни к иным человеконенавистническим идеям. И что? – террористам ведь это во многом удалось. Сам термин «Исламское государство» (*) стал символом современного терроризма. То есть, кто эту структуру создал и профинансировал, получается, добился того, чтобы слово «ислам» ассоциировался именно с террористической деятельностью. А кто профинансировал и поддержал в военном плане? – вспоминаем заявления Генштаба ВС РФ о том, на чьих военных базах в Сирии бородачи из ИГИЛ (*) на пикапах околачиваются...Самое интересное заключается в том, что у «Исламского государства» (*) появилась псевдохристианская копия. Организация, назвавшаяся «Христианским государством», действует в том числе и в нашей стране. Сама появилась? Это вряд ли... Суть деятельности всё та же – добиться, чтобы у большинства населения термин, обозначающих одну из наиболее массовых религий, тоже стал ассоциироваться с деструктивными проявлениями и откровенным экстремизмом. Поджоги, провокации, столкновения с полицией, закатывание глаз и надрывное прочтение молитв – с показушной религиозностью. Любая религиозная альтернатива объявляется враждебной устоям и нормам, которые сами же и выдумали.Для этой структуры российское законодательство о свободе совести фактически не играет никакой роли. Мало того, никакой роли не играет и конституционный статус Российской Федерации, гласящий, что Россия – светское государство.Можно предположить, что эти «православные активисты», в том числе из «ХГ» - обычные больные люди с осенним обострением недуга. Вот только слишком уж слаженной выглядит их деятельность, чтобы в этом предположении себя убедить. Слишком уж отточенными и превентивными являются их акции, после которых разыгрывается такой шквал эмоций, что люди готовы перегрызть друг другу горло только за то, что одним фильм/картина/спектакль/человек импонируют, а другим – нет. Ну а уж если ещё и больны, так место не на общественных площадках, а на койко-местах в соответствующих палатах...