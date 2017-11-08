На Украине перенесли День десантника на 21 ноября
День десантных войск на Украине теперь будут праздновать 21 ноября, а не 2 августа как прежде. Об этом в эфире радиостанции "Армия FM" сообщил научный консультант рабочей группы по брендированию десантно-штурмовых войск Украины Василий Павлов.
Павлов также сообщил, что новым покровителем десантников станет Архангел Михаил.
По его мнению, "со временем десантники составят собственную мифологию этого покровителя и вплетут его в историю".
Ранее в пресс-службе командования Высокомобильными десантными войсками Украины заявили об отказе от голубых беретов. Теперь они будут темно-бордовые, как в НАТО. Кроме того, изменен и беретный знак десантников. На них изображен купол парашюта, крылья архистратига Михаила и огненный меч, который выжигает скверну. Такой же меч, уверяют в командовании, был изображен на многих флагах запорожских казаков, передает ТАСС
По-новому десантники будут праздновать свой праздник 21 ноября- сказал он, отметив, что 2 августа - День ВДВ в России - не имеет никакого отношения к украинскому десанту.
Павлов также сообщил, что новым покровителем десантников станет Архангел Михаил.
На сегодня принято решение связать праздник новообразованных десантно-штурмовых войск с их небесным покровителем - Святым Михаилом, генералом небесного воинства, тем святым, который в Судный день поведет войска света на бой с войсками тьмы в битве под Армагеддоном- добавил он.
По его мнению, "со временем десантники составят собственную мифологию этого покровителя и вплетут его в историю".
Ранее в пресс-службе командования Высокомобильными десантными войсками Украины заявили об отказе от голубых беретов. Теперь они будут темно-бордовые, как в НАТО. Кроме того, изменен и беретный знак десантников. На них изображен купол парашюта, крылья архистратига Михаила и огненный меч, который выжигает скверну. Такой же меч, уверяют в командовании, был изображен на многих флагах запорожских казаков, передает ТАСС
Использованы фотографии: РИА Новости
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