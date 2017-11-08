23:20 08 ноября

На Украине перенесли День десантника на 21 ноября

День десантных войск на Украине теперь будут праздновать 21 ноября, а не 2 августа как прежде. Об этом в эфире радиостанции "Армия FM" сообщил научный консультант рабочей группы по брендированию десантно-штурмовых войск Украины Василий Павлов.

По-новому десантники будут праздновать свой праздник 21 ноября
- сказал он, отметив, что 2 августа - День ВДВ в России - не имеет никакого отношения к украинскому десанту.

На Украине перенесли День десантника на 21 ноября



Павлов также сообщил, что новым покровителем десантников станет Архангел Михаил.

На сегодня принято решение связать праздник новообразованных десантно-штурмовых войск с их небесным покровителем - Святым Михаилом, генералом небесного воинства, тем святым, который в Судный день поведет войска света на бой с войсками тьмы в битве под Армагеддоном
- добавил он.

По его мнению, "со временем десантники составят собственную мифологию этого покровителя и вплетут его в историю".

Ранее в пресс-службе командования Высокомобильными десантными войсками Украины заявили об отказе от голубых беретов. Теперь они будут темно-бордовые, как в НАТО. Кроме того, изменен и беретный знак десантников. На них изображен купол парашюта, крылья архистратига Михаила и огненный меч, который выжигает скверну. Такой же меч, уверяют в командовании, был изображен на многих флагах запорожских казаков, передает ТАСС


Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 92

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  1. DEZINTO Сегодня, 20:17
    консультант рабочей группы по брендированию десантно-штурмовых войск Украины


    Чтааа?? Ктоо? Чего??

    Ну да ладно, в любом их начинании здоровенный жовто-блакитный прапор им в зад.
    DEZINTO
    1. кг пв Сегодня, 20:19
      Это вместо десантирования laughing
      кг пв
      1. Елена Захарова Сегодня, 21:31
        Цитата: кг пв
        Это вместо десантирования

        А на украине есть десант?
        На чём интересно они катапультируются?
        Елена Захарова
        1. SevaNikolaev Сегодня, 22:11
          Нет нету , Есть каратели .
          Видел сегодня особь женского пола в новой форме , подумал натовцы , внешне симпатичная форма , спортивного покроя . А это им поменяли форму оказывается .
          Да и правильно , честно говоря резали глаза голубые береты на карателях ...
          SevaNikolaev
    2. Андрей К Сегодня, 20:24
      ...На Украине перенесли День десантника на 21 ноября...

      А шож так тож belay
      А на 1 апреля... feel
      Самое то, два в одном - День Дурака и день Аеромогильных вiйск laughing
      Андрей К
      1. Терский Сегодня, 20:46
        Украины заявили об отказе от голубых беретов. Теперь они будут темно-бордовые,
        , winked А что так мелко то? Штаны на фаровары смените, на красные yes . Что бы всё гламурненько и по фен шую good . А праздник на 8 марта перенесите, будет в самый раз love .
        Терский
        1. Ziksura Сегодня, 20:55
          Цитата: Терский
          Штаны на фаровары смените, на красные

          Хоть шаровары, хоть труселя... Но честно говоря новости даже доволен. Не будут позорить голубой берет.
          Ziksura
          1. Терский Сегодня, 20:59
            Цитата: Ziksura
            Не будут позорить голубой берет.

            Совершенно верно yes, а вот архистратиг Михаил попал по полной.
            Терский
            1. Ziksura Сегодня, 21:02
              Цитата: Терский
              архистратиг Михаил попал по полной.

              Не факт. К святому грязь не липнет. А вот тот кто святым попробовал Грязь прикрыть, вот тот ПОПАЛ.
              Ziksura
        2. poquello Сегодня, 21:27
          Цитата: Терский
          Украины заявили об отказе от голубых беретов. Теперь они будут темно-бордовые,
          , winked А что так мелко то? Штаны на фаровары смените, на красные yes . Что бы всё гламурненько и по фен шую good . А праздник на 8 марта перенесите, будет в самый раз love .

          недальновидные они, этт сейчас в увольнительной с девушкой "ай месячные" - снял заткнул, "ай патруль" - вытащил одел, ну а дальше то в европу с девушками не камильфо
          poquello
      2. Комментарий был удален.
      3. zivXP Сегодня, 21:30
        А на 1 апреля...

        Ну так еще не вечер.
        zivXP
    3. Николай Грек Сегодня, 21:03
      Цитата: DEZINTO
      Ну да ладно, в любом их начинании здоровенный жовто-блакитный прапор им в зад.

      вместе с черенком!!! good laughing
      Николай Грек
      1. Подрезчик Сегодня, 22:56
        Наверное понятно, в свете последних политических украинских потуг...Как на это посмотрят ветераны ВДВ прошлых лет (в т.ч. Советских) ????
        На сегодня принято решение связать праздник новообразованных десантно-штурмовых войск с их небесным покровителем - Святым Михаилом, генералом небесного воинства, тем святым, который в Судный день поведет войска света на бой с войсками тьмы в битве под Армагеддоном

        В "звездные войны" не пытались поиграть???? Жаль, очень жаль офицеров (в том числе и моих одногрупнников), которые сегодня занимаются этой хренью!!! am
        Подрезчик
    4. Зяблицев Сегодня, 22:01
      Все нормально - главный национальны праздник Украины будет 17 мая - Всемирный день пидо...День гомосексуалиста! laughing Мне уже становится стыдно, что во мне четверть хохлятской крови течет....
      Зяблицев
    5. штольц Сегодня, 22:18
      ...заявили об отказе от голубых беретов. Теперь они будут темно-бордовые, как в НАТО.

      Петлицы и погоны тоже будут бордовые, как у вертухаев внутренних войск? Полосы на тельниках тоже бордовые? Тогда, для полноты картины, береты надо заменить на колпаки с прорезями для глаз, как у старинных палачей, при этом и балаклавы им не нужны будут.
      штольц
  2. bouncyhunter Сегодня, 20:18
    Вояки от кастрюли может и будут праздновать по новому . А вот куда их пошлёт десантура старого закала ? angry
    bouncyhunter
    1. Logall Сегодня, 20:27
      Паша hi !
      Цитата: bouncyhunter
      А вот куда их пошлёт десантура старого закала ?

      Наденут бордовые береты и промолчат! Лишь второго августа достанут берет голубой и со Скупой слезой споёт–
      ''Расплескалась синева! расплескалась...'' на русском!
      Logall
      1. pjastolov Сегодня, 20:45
        Цитата: Logall
        ''Расплескалась синева! расплескалась...'

        по петлицам растеклась, по береатам, только в сердце синева завязаалась, лучезарным, заманчивым свеотом hi
        pjastolov
      2. bouncyhunter Сегодня, 20:45
        Саня , привет ! hi А я не думаю что там вся десантура слилась за труселя в кружавчиках и печеньки .
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 22:38
          Доброй ночи Паша , а че им думать , за них решили :

          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 22:49
            И тебе , Витя ! hi Вот именно про таких вояк от кастрюли я и говорил . wassat
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 22:51
              Куда мир катится , там же много нормальных мужиков , сколько они эту мерзость терпеть будут?.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 23:02
                Пока там правят бал разного рода отродья под покровительством "дерьмократизаторов" и "цивилизованных" - это не закончится .
                bouncyhunter
    2. pjastolov Сегодня, 20:42
      Паша hi , это им из залужного обкома сказали, а то как то не правильно получается
      pjastolov
      1. bouncyhunter Сегодня, 20:48
        Володя , привет ! hi
        Цитата: pjastolov
        это им из залужного обкома сказали

        Это из области "заставь пня молиться - лоб расшибёт" . fool
        bouncyhunter
        1. pjastolov Сегодня, 20:53
          Цитата: bouncyhunter
          Это из области "заставь пня молиться - лоб расшибёт" .

          не это из области - а вдруг не правильно поймут - и дадут роту скауасных десантников - как потом мир на колени ставить? request
          pjastolov
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:56
            Цитата: pjastolov
            дадут роту скауасных десантников

            С этими только толчки зубными щётками полировать . lol
            bouncyhunter
            1. pjastolov Сегодня, 21:00
              Цитата: bouncyhunter
              С этими только толчки

              сломают все, куда потом ходить будут, это не русские lol
              pjastolov
              1. bouncyhunter Сегодня, 21:06
                А чё за них волноваться ? Пусть те , кто считает их самыми-самыми волнуется . yes
                bouncyhunter
                1. pjastolov Сегодня, 21:16
                  Цитата: bouncyhunter
                  А чё за них волноваться ? Пусть те

                  так и я про тоже - это Хейк волнуется laughing
                  pjastolov
                  1. bouncyhunter Сегодня, 21:26
                    Володя , он не волнуется - он чем-то чувствует ... wink
                    bouncyhunter
    3. NIKNN Сегодня, 20:44
      Цитата: bouncyhunter
      Вояки от кастрюли может и будут праздновать по новому . А вот куда их пошлёт десантура старого закала ? angry

      Привет Паш! hi Ну кого там посылать? Себя не уважать. Единственное чего они еще не ввели, так не утвердили цвет туалетной бумаги. laughing Надо бы черную, а то мы белой пользуемся... sad
      NIKNN
      1. bouncyhunter Сегодня, 20:47
        Коля , привет ! hi Под НАТу стандартизируются , ити их бабушку вперехлёст через клюз ! am
        bouncyhunter
        1. NIKNN Сегодня, 20:50
          Ну цветом беретов боеготовность не поднимеш. request Хотя есть еще чего без затрат перенять.
          В Евросоюзе рассматривается законопроект о легализации сексуальных отношений с растениями. Флора волнуется, в относительной безопасности чувствуют себя только кактусы… sad
          NIKNN
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:58
            Цитата: NIKNN
            В Евросоюзе рассматривается законопроект о легализации сексуальных отношений с растениями. Флора волнуется, в относительной безопасности чувствуют себя только кактусы…

            Шо , и дендрофилию узаконивают ? belay В 404-ой это не светит - весь лес уже сплавили за бесценок . Или не весь ? what
            bouncyhunter
            1. NIKNN Сегодня, 21:07
              Ну домашние то растения остались..., там есть такое , денежное дерево, так вот укропам оно кроме секса вряд ли чем попожет уже... smile
              NIKNN
              1. bouncyhunter Сегодня, 21:29
                Цитата: NIKNN
                там есть такое , денежное дерево, так вот укропам оно кроме секса вряд ли чем попожет уже...

                Подозреваю что они уже его вусмерть зачпокали ... wassat
                bouncyhunter
          2. pjastolov Сегодня, 21:05
            Цитата: NIKNN
            в относительной безопасности чувствуют себя только кактусы…

            а мы пушистые
            pjastolov
        2. Anarchist Сегодня, 20:52
          Цитата: bouncyhunter
          так не утвердили цвет туалетной бумаги. Надо бы черную, а то мы белой пользуемся.

          Они уже давно своим флагом подтерлись!
          Anarchist
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:59
            Цитата: Anarchist
            Они уже давно своим флагом подтерлись!

            И закрепили подтирание трезубом ! wassat
            bouncyhunter
          2. pjastolov Сегодня, 21:13
            Цитата: Anarchist
            Они уже давно своим флагом подтерлись!

            так, это, учитель то кто?
            pjastolov
    4. poquello Сегодня, 21:29
      Цитата: bouncyhunter
      Вояки от кастрюли может и будут праздновать по новому . А вот куда их пошлёт десантура старого закала ? angry

      утопит в фонтане
      poquello
      1. bouncyhunter Сегодня, 21:32
        Это было бы самым правильным решением . good
        bouncyhunter
        1. poquello Сегодня, 21:49
          Цитата: bouncyhunter
          Это было бы самым правильным решением . good

          поглядим 2 августа, если доживут аэромогильные
          poquello
          1. bouncyhunter Сегодня, 21:52
            Доживут - как тараканы по щелям отсидятся .
            bouncyhunter
    5. sabakina Сегодня, 22:23
      Паш, hi Илья пророк облегчённо вздохнул! Слава ВДВ! Да хранит их Святой Илья!
      sabakina
      1. bouncyhunter Сегодня, 22:34
        Привет , Слава ! hi Я подозреваю что от таких уже давно любые Небесные Покровители отказались . Зато рогато-копытные с радостью кинулись в обнимашечки . yes
        Цитата: sabakina
        Слава ВДВ! Да хранит их Святой Илья!

        Воистину !!! soldier
        bouncyhunter
  3. Геркулесыч Сегодня, 20:21
    Ваш покровитель Петро убогих -бутыльченко lol , и праздник должен называться "день профуканной совести и попронной истории "! fool
    Геркулесыч
  4. Немезида Сегодня, 20:23
    Нужно перенести день Украины на 1 апреля.
    Немезида
  5. Геркулесыч Сегодня, 20:24
    Михаил архангел этот меч с эмблемы каждому "высокомогильщику "при встрече будет в пятую точку по самую рукоять вгонять, с проворотом в момент всовывания вокруг оси! fool
    Геркулесыч
  6. кг пв Сегодня, 20:25
    Цитата: Немезида
    Нужно перенести день Украины на 1 апреля.

    На 30 февраля. wink
    кг пв
    1. Геркулесыч Сегодня, 20:39
      Тогда сразу на 31, 32 и33 февраля wassat !!
      Геркулесыч
  7. nord62 Сегодня, 20:27
    Слава богу, что перенесли - не будут позорить ВДВ ! А береты им надо выдавать с рюшечками ! laughing То, что с историей у них очень плохо - понятно, иначе бы знали что хохлы к казакам ( не важно каким :запорожским, донским и другим) никакого отношения НЕ ИМЕЮТ !
    nord62
  8. ul_vitalii Сегодня, 20:38
    Про бассейны, рынки с арбузами, бутылки об голову ничего не сказал, наверно в это время носы будут в цвет новых беретов.Могут и запасной парашют отменить, покровитель поможет.
    ul_vitalii
    1. Терский Сегодня, 20:50
      Цитата: ul_vitalii
      Могут и запасной парашют отменить, покровитель поможет.

      good laughing Тонкая работа +!
      Терский
  9. Геркулесыч Сегодня, 20:42
    В Европу идут, там без радужного берета не примут! wassat И обязательно святое wassat кружевные трусы и женские туфли! wassat
    Геркулесыч
  10. Sergey53 Сегодня, 20:43
    Ну, если они своё государство так создают, то что говорить про их дшв.
    Sergey53
  11. next322 Сегодня, 20:44
    береты -бордо, майки цвета радуги лгбт......все как в нато
    next322
  12. злой партизан Сегодня, 20:44
    21 ноября? Т.е. не только лишь все смогут не разбив хавальники прыгнуть в фонтан? Я правильно понимаю? what
    злой партизан
    1. Терский Сегодня, 20:55
      Цитата: злой партизан
      Т.е. не только лишь все смогут не разбив хавальники прыгнуть в фонтан?

      Правильно понял - только те у которых бордовые не только береты но и хавальники, при чем хавальники бордовые не от горилки или мороза. Остальные могут прыгать на майдане , опыт есть .Привет партизанский злодей, drinks !
      Терский
      1. злой партизан Сегодня, 21:00
        Цитата: Терский
        партизанский злодей

        belay
        Ну здгавствуйте, маладой чулавек... sad
        Цитата: Терский
        хавальники бордовые не от горилки или мороза.

        Вы намекаете на то, что при приёме в "аэромобильные" войска Украины будут принимать по цвету лица? what
        А чо...Нормальная тема! Краснорожих - в аэромобильные, синерожих - во внутренние, зелёнорожих - в СБУ (там давно одни инопланетяне работают...).
        Ещё раз привет, повелитель ба.... stop Тьфу! fool Щук! yes
        drinks
        злой партизан
        1. Терский Сегодня, 21:10
          Цитата: злой партизан
          Краснорожих - в аэромобильные, синерожих - во внутренние, зелёнорожих - в СБУ (там давно одни инопланетяне работают...).

          Да там помоему вся Украина инопланетяне fool . Порося так тот уже давно с зелеными дружит, yes , белки то дружбы не выдержали, вот и позвали чертей laughing
          Цитата: злой партизан
          будут принимать по цвету лица?
          Не только, цвет задницы будет иметь решающее значение. yes Ляшко не даст соврать.
          Терский
          1. Комментарий был удален.
          2. злой партизан Сегодня, 21:32
            Цитата: Терский
            цвет задницы будет иметь решающее значение. Ляшко не даст соврать.

            what
            Ну там ещё диаметр входного имеет значение, как я слышал... feel
            злой партизан
  13. Александр 3 Сегодня, 20:45
    Цвет неба поменяли на раскраску задницы мартышки.
    Александр 3
  14. Machete Сегодня, 20:51
    Никакая дата не имеет отношения к их десанту.
    Machete
    1. БМП-2 Сегодня, 22:10
      Похоже именно 21-го ноября Бог скинул Дьявола на Землю...
      БМП-2
    2. sabakina Сегодня, 22:31
      Цитата: Machete
      Никакая дата не имеет отношения к их десанту.

      Днём ВДВ в России и ряде др. стран является 2 августа, в честь первого парашютного десанта — подразделение в количестве 12 человек, десантированное на войсковом учении Московского военного округа под Воронежем 2 августа 1930 года. Однако первое применение воздушного десанта в истории военного дела произошло ещё весной 1929 года. В осаждённом басмачами городе Гарм была высажена с воздуха группа вооружённых красноармейцев, которая при поддержке местных жителей разгромила банду, вторгшуюся из-за границы на территорию Таджикистана.
      sabakina
      1. БМП-2 Сегодня, 22:36
        Вот на весну перенести - это они могут. Они ж с басмачами, как-никак сейчас не хухры-мухры! wassat
        БМП-2
        1. sabakina Сегодня, 22:41
          В 1930 году мы были одним народом, одной страной. Сегодня они отреклись от прошлого. Получается, день их аэромогильным надо ещё получить, т.е, нужна перемога. Ток, хге ж её взять? recourse
          sabakina
          1. БМП-2 Сегодня, 22:50
            В статье чётко сказано, что Василий Павлов заявил: "со временем десантники составят собственную мифологию". Так что, зачем им какие-то перемоги, если победы и так придумать можно!? request
            БМП-2
            1. sabakina Сегодня, 22:53
              Володь, мифы Древней Украины? Вчера пересматривал "Котовский" 1943 года....жесть была однако...
              sabakina
  15. pvv113 Сегодня, 21:15
    День десантных войск на Украине теперь будут праздновать 21 ноября

    Добро пожаловать в фонтаны!
    pvv113
    1. БМП-2 Сегодня, 22:13
      Рановато, конечно. Вот если бы на 21-е января!... lol
      БМП-2
      1. pvv113 Сегодня, 22:14
        К сожалению только ноябрь wink
        pvv113
        1. БМП-2 Сегодня, 22:24
          Ну так если в России на 21-е ноября День лесника перенесут - они ещё куда-нибудь сместятся! laughing Так что, шанс имеется!!! feel

          P.s.: впрочем, нет - лесников лучше не трогать. Лучше на 21-е какой-нибудь День домохозяйки назначить, или хотя бы День защиты животных. wassat Вот тогда - сто процентов перенесут! laughing
          БМП-2
          1. pvv113 Сегодня, 22:33
            День пенсильванского углекопа lol
            pvv113
      2. sabakina Сегодня, 22:32
        А может, лучше на лунный день? 30 июня? wink
        sabakina
        1. БМП-2 Сегодня, 22:38
          Тогда им уж лучше ежемесячно Праздник полнолуния праздновать! laughing К стати, очень удобно: раз в месяц фонтаны будут чиститься! lol
          БМП-2
          1. sabakina Сегодня, 22:46
            Владимир, извини, в попыхах перепутал, 31 июня! Старею...
            sabakina
            1. БМП-2 Сегодня, 23:13
              Да не вопрос: как-то не сразу сообразил, о каком лунном дне идёт речь. Ну, конечно, старая добрая советская комедия! Ну так там по сюжету всем персонажам отшибает память в конце дня. Тут же, складывается впечатление, что память уже всем отшибло, и на какой день праздник не назначь - он всё равно для них будет лунным днём! lol Так что, предложение праздновать раз в месяц - по-прежнему остаётся в силе! laughing
              БМП-2
      3. sabakina Сегодня, 23:00
        Цитата: БМП-2
        Рановато, конечно. Вот если бы на 21-е января!... lol

        Володь, может, на Крещенские ? Хотя куда им...
        sabakina
  16. Captain Nemo Сегодня, 21:19
    Скажите, спецы, а сколько бортов транспортной авиации, годной для парашютного десантирования, у них осталось?
    Captain Nemo
    1. Вождь краснокожих Сегодня, 21:57
      Наверное разочарую вас, но очень и очень достаточно - как здесь не "хоронили" завод "Антонова", он продолжает вводить в строй линейку Ан, бывших на хранении ил ремонтах. Новые готовятся к выпуску. Это у нас одни Илы остались, а с "Русланами" уже проблеммы намечаются....
      Вождь краснокожих
      1. sabakina Сегодня, 22:34
        Назарет, хорош хоронить нас!
        sabakina
  17. Горный стрелок Сегодня, 21:23
    Фейковый праздник фейковых войск. Откуда десантники ВНА. Им же прыгать надо уметь. С "литаков"! А эти - только с коек...
    Горный стрелок
    1. БМП-2 Сегодня, 22:19
      А там не прыгать, там скакать надо уметь. Поэтому и литакы не нужны - хватит и граблей. yes Ну, может ещё метлу, на худой конец - воду в ступе толочь... lol
      БМП-2
  18. dedBoroded Сегодня, 21:56
    Это точно уже армагеддец и апокалипсец полный!
    dedBoroded
  19. БАРХАН Сегодня, 22:12
    А я даже рад .что так получилось...Ибо нехрен позорить десантуру.Ну,а Архангел ,мне кажется ,вряд ли станет с гомосятиной связываться.
    БАРХАН
  20. Моонзунд Сегодня, 22:12
    вот и славно, вот и чудненько, нечего опоганивать НАШ праздник и позорить голубой берет. А дальше, хоть бордовые, хоть розовые, по ф иг. Уверен, мужички наши, тамошние, обязательно выпьют стопочку 2 августа, да украдкой сдвинут голубой берет набекрень, да вспомнят...ведь "Даже в сердце синева затерялась, разлилась своим заманчивым цветом". Может кто и очнется от морока.
    Моонзунд
  21. Ferdinant Сегодня, 22:46
    Проблем других нет
    Ferdinant
  22. Стройбат запаса Сегодня, 22:49
    Вот это поворот... Я чуть не помер. На такой градус бреда никакие грибы не поднимут...
    Стройбат запаса
    1. sabakina Сегодня, 23:06
      Чего не поднимут? Кожно-мускульный? А зачем он зомби?
      sabakina
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