...На Украине перенесли День десантника на 21 ноября...

По-новому десантники будут праздновать свой праздник 21 ноября

На сегодня принято решение связать праздник новообразованных десантно-штурмовых войск с их небесным покровителем - Святым Михаилом, генералом небесного воинства, тем святым, который в Судный день поведет войска света на бой с войсками тьмы в битве под Армагеддоном