Записки Колорадского Таракана. Новое лицо Чернобыля

Доброго здравия всем читателям и читательницам!Знаю, что пройдет немало времени с того момента, как закончился мой первый (но не последний, сразу скажу) визит в Чернобыль, но понятно, праздники, выходные, но тем не менее.Итак, Чернобыль. Давно обещал вам рассказать-показать, вот, выполняю.Начну, пожалуй, с сакраментальной фразы «Чернобыль уже не тот». И не совру ни на полгривны. Не знаю, как для кого, но сегодня у Чернобыля несколько лиц, в отличие от Припяти и кучи более мелких населенных пунктов, как бывших, так и не очень.Может, для кого-то это станет открытием, но сегодня Чернобыль вполне себе обитаем. И живет там почти три тысячи человек. Половина – вахтовики: физики, энергетики, биологи. Наблюдают и изучают. Плюс коммунальщики (да, кроме шуток!), работники электростанции (нет, не ЧАЭС, а ЧаТЭС) и все прочее.Живут люди, будете смеяться, в домах. В квартирах. Изрядное количество домов отапливается и освещается, так что жизнь, можно сказать, вполне нормальная.Улицы подметают, убирают, и даже автобус ходит. Два маршрута. По расписанию.Откуда, спросите, такая роскошь? Все просто. Есть электроэнергия. Она освещает, откачивает грунтовые воды от законсервированных энергоблоков и так далее. Все это благодаря построенной ТЭС. На мазуте.Это вот новый ориентир Зоны Отчуждения. Труба. Раньше была знаменитая труба у энергоблока, теперь вот другая. Но - труба. Как символ того, что атомной энергетике здесь она, труба, и настала.Да, а это, как вы уже поняли, тот самый Саркофаг. Под которым сегодня находится тот самый энергоблок, с которого все и началось в 1986 году.Картина запустения, конечно, не для слабых нервов.Бывшее распредустройство станции. В те времена оно работало исключительно на распределение и раздачу электроэнергии, сегодня работает частично. На прием электричество от мазутной ТЭС. И питает весь город и станцию.Недостроенный 5-й блок ЧАЭС. Готовность более 80%. Даже не стали консервировать, просто бросили.Место сброса воды. Тот самый пруд-охладитель. Немного фонит, но не критично, в пределах допустимого. Есть отморозки, которые пытаются ловить местных сомов. Иногда получается, иногда местные сомы ловят на удочке отморозков.А это гвоздь программы, можно сказать. Видите, как отличается от общей картины сооружение? Так вот это и есть то самое хранилище СХОЯТ, то есть, отработанного ядерного топлива, которое все-таки построили. Начинали строить французы, заканчивали американцы. Наши чисто на "подай-принеси" были, потому, наверное, и построили.Так что здесь вполне реально можно хранить это самое топливо. Со всех украинских АЭС, назло "Атомэнерго" вашему.А теперь угадайте, сколько тут топлива хранится? Слабо без Гугла?Ноль целых, ноль десятых килограмма или грамма. Неважно. Важно то, что ради этого нуля было "освоено" восемь грузовиков денег, и построено хранилище. От которого толку ноль.Спросите, а с чего это так? А отвечу с обычной своей легкостью. А не завезли.Не завезли в него топливо, потому что везти не на чем! Все у нас делали ваши! В натуре хитрые, как местные тараканы. Ушел ваш "Атомэнерго", и не то что спецвагоны забрал, спецтележки и те вывез!Так что все планы по хранению привезенного ОЯТ в Чернобыле упираются в это. Если кто-то привезет спецвагоны и локомотивы, то да, хранить можно. А на нет - и суда нет, и туда тоже нет.Так вот и живем...И еще об одном уникальнейшем заведении поведаю вам. Не удержусь.Это бар. Даже, не так, а как в известной компьютерной игре "S.T.A.L.K.E.R" - Бар. Единственный на Чернобыль и неповторимый. Называется "Пьяная морда". Самый скоростной бар в мире, наверное.Дело в том, что в Чернобыле, как в городе особого режима, действует комендантский час. Патрули и все такое. И потому "Пьяная морда" работает два (ДВА!) часа в день. С 19 до 21 часа. А так как шатание с алкоголем по улицам категорически не приветствуется, то у всех желающих есть два часа на то, чтобы заправить баки под завязку.Вечером там музыка, иллюминация и все прочие удовольствия. Говорят, весьма забавно выглядит.Вторая часть если не населения, то организмов, обитающих в Чернобыле - будете смеяться, но это туристы. Как бы ни печально это звучало, но сегодня Чернобыль - это своего рода туристический объект, пользующийся пристальным вниманием. Причем, не только украинцев. Едут со всей Европы.Всем этим заведуют несколько фирм, крупнейшая так и называется - "Чернобыль-тур". И они устраивают сюда туры от 1 до 3 дней продолжительностью. Экскурсоводы с гордостью говорят о цифрах. 30 тысяч в прошлом году и уже более 50-ти тысяч в этом.В тот день, когда я был там, были австрияки, шведы и чехи.У кого есть желание и доллары пощекотать себе нервы ночевками в мертвом городе, к услугам таких индивидуумов целых две гостиницы. Одна так и была раньше, вторую сделали из общежития ликвидаторов. Полностью сохранив весь антураж 80-х годов прошлого столетия.Говорят, на оборудование ушло содержимое "Радуги". Но так как все шляются с дозиметрами, и никто в панике не бросается из окон, значит, все в плане радиации нормально.Персональное такси для ВИП-клиентов. Таких тут несколько.Показывают достопримечательности в зависимости от цены экскурсии. Вообще - от 40 до 500 долларов. Саркофаг почему-то снимать запрещено, за этим очень бдительно смотрят. Но привозят почти "к подъезду". Иностранцам весьма нравится.Так как я не иностранец, а к тому же еще и вредный тип, то конечно, Саркофаг отснял во всей красе. Нашли, понимаешь, кому запрещать...Вообще о своих впечатлениях и увиденном я буду рассказывать несколько не по порядку, так что скажу еще о двух местах. Первое - это выставка техники ликвидаторов в Чернобыле. Роботы и автоматы, которые вместе с людьми сражались. Да, их как могли дезактивировали, но не со всеми вышло. Потому показывают чуть ли не на бегу.Вот этот, по прозвищу "Летающий лом", до сих пор почти рентген в час выдает.А это японец-дозиметрист. Вышел из строя, поскольку радиация напрочь угробила его схемы.Но больше всего меня зацепил памятник. Рукотворный. Творили его, как могли, руки и средства участников ликвидации аварии.Дозиметрист, пожарные, рабочий станции, инженер, врач, солдат. Сильный памятник. Очень сильный.Но о памятниках я во второй части отдельно расскажу.Местных тут аж три группы. Первая - возвращенцы. Это люди, которые просто через некоторое время вернулись в свои дома и тут живут или доживают в свое удовольствие. Дома. Некоторые экскурсоводы к ним привозят желающих поглазеть на натуральное хозяйство, и, вероятно, делятся частью прибыли. Этакие живые достопримечательности Зоны.Вторая группа - это "металлисты". Труженики резака и аргона. Продолжающие планомерно распиливать и разрезать все, до чего можно дотянуться в плане металла и вывозящие это из Зоны. С ними пытаются бороться, но как с любой гидрой украинского розлива, борьба бессмысленная и беспощадная, заканчивается победой металлистов. Режут и вывозят.Третья группа. Сталкеры. Они есть, никуда не делись. Все как в романе Стругацких или уже упомянутой игре. Несмотря на запреты и кордоны проникают в Зону и что-то там мутят. Что и зачем - никто не знает. С ними власти тоже ведут войну, и тоже проигрывают. Конные и велосипедные патрули Нацгвардии, охраняющие периметр, обычно ведут преследование до ближайшего леска. Если группа сталкеров ушла в лес - преследовать никто не станет, ибо что прилетит из леса, предугадать сложно.Поговаривают, что в наше время некоторые группировки этих сталкеров вооружены ничуть не хуже, чем персонажи в игре. Основное занятие сталкеров - тоже экскурсии. Только без запретов. Хочешь к хранилищу техники или фотосессию на крыше энергоблока? Никаких проблем. Лишь бы физической подготовки хватило.Особенно славится в плане беспредела белорусская банда сталкеров "Партизаны". Этим мало прорывов через кордоны, они на территорию Зоны отчуждения со своей территории заходят. По припятским болотам. Делиться ни с кем не хотят, вот и используют опыт предков на всю катушку.Был свидетелем очень интересного обращения экскурсовода к группе, уходившей в Припять и дальше. Если, говорит, вы увидите сталкеров (что маловероятно, конечно, но все-таки), особенно когда с нами будут представители органов, ни в коем случае не привлекайте к ним внимания. Они это не оценят, а могут и пригодится.Я потом спросил, чем же могут пригодиться? Оказывается, случается, но не часто, слава богу, что туристы из многодневных туров, приняв на грудь впечатлений и водочки, теряют и контроль над собой и сами теряются. Приходится их разыскивать и отлавливать. Вот тут опытные сталкерюги, знающие местность как раз и пригождаются. За умеренную плату.Но больше всего меня поразил воздух. Не в плане чистоты, хотя и в этом плане тоже. Такого оживленного движения в небе я еще нигде не видел, да и вряд ли увижу. Десятки дронов жужжат, рычат и свистят на разных высотах. Доставляют все самое необходимое: спирт, батарейки, сигареты и все, что только может понадобиться.Я снимал заброшенную пристань в Припяти, когда явно самопальное многомоторное чудовище на огромной скорости вылетело из-за леса, пересекло реку и скрылось на том берегу. Жаль, что фото не вышло, не был готов.Пятно в левом верхнем углу - это как раз он, чудом зацепил.Короче, прогресс налицо. Где-то, может о таком мечтают, а вот тут дронище, тащащий под брюхом несколько баклажек со спиртом и блоки с сигаретами - обыденность.Но, как вы, наверное, поняли, я в Чернобыль не совсем на экскурсии оказался. Точнее, совсем не на экскурсии. На разведке. И должен был встретиться с одним организмом, в меру радиоактивным, с которым можно было бы и по душам потолковать, и увидеть что-то из того, что всем не показывают даже за деньги.Так что свой рассказ я продолжу через некоторое время. Особенно, если вам это будет интересно, дорогие мои. На этом позволю себе попрощаться, но не надолго. Так что - чистого вам воздуха и не стрекочущих дозиметров. Искренне ваш.