Записки Колорадского Таракана. Новое лицо Чернобыля
Доброго здравия всем читателям и читательницам!
Знаю, что пройдет немало времени с того момента, как закончился мой первый (но не последний, сразу скажу) визит в Чернобыль, но понятно, праздники, выходные, но тем не менее.
Итак, Чернобыль. Давно обещал вам рассказать-показать, вот, выполняю.
Начну, пожалуй, с сакраментальной фразы «Чернобыль уже не тот». И не совру ни на полгривны. Не знаю, как для кого, но сегодня у Чернобыля несколько лиц, в отличие от Припяти и кучи более мелких населенных пунктов, как бывших, так и не очень.
Официалы
Может, для кого-то это станет открытием, но сегодня Чернобыль вполне себе обитаем. И живет там почти три тысячи человек. Половина – вахтовики: физики, энергетики, биологи. Наблюдают и изучают. Плюс коммунальщики (да, кроме шуток!), работники электростанции (нет, не ЧАЭС, а ЧаТЭС) и все прочее.
Живут люди, будете смеяться, в домах. В квартирах. Изрядное количество домов отапливается и освещается, так что жизнь, можно сказать, вполне нормальная.
Улицы подметают, убирают, и даже автобус ходит. Два маршрута. По расписанию.
Откуда, спросите, такая роскошь? Все просто. Есть электроэнергия. Она освещает, откачивает грунтовые воды от законсервированных энергоблоков и так далее. Все это благодаря построенной ТЭС. На мазуте.
Это вот новый ориентир Зоны Отчуждения. Труба. Раньше была знаменитая труба у энергоблока, теперь вот другая. Но - труба. Как символ того, что атомной энергетике здесь она, труба, и настала.
Да, а это, как вы уже поняли, тот самый Саркофаг. Под которым сегодня находится тот самый энергоблок, с которого все и началось в 1986 году.
Картина запустения, конечно, не для слабых нервов.
Бывшее распредустройство станции. В те времена оно работало исключительно на распределение и раздачу электроэнергии, сегодня работает частично. На прием электричество от мазутной ТЭС. И питает весь город и станцию.
Недостроенный 5-й блок ЧАЭС. Готовность более 80%. Даже не стали консервировать, просто бросили.
Место сброса воды. Тот самый пруд-охладитель. Немного фонит, но не критично, в пределах допустимого. Есть отморозки, которые пытаются ловить местных сомов. Иногда получается, иногда местные сомы ловят на удочке отморозков.
А это гвоздь программы, можно сказать. Видите, как отличается от общей картины сооружение? Так вот это и есть то самое хранилище СХОЯТ, то есть, отработанного ядерного топлива, которое все-таки построили. Начинали строить французы, заканчивали американцы. Наши чисто на "подай-принеси" были, потому, наверное, и построили.
Так что здесь вполне реально можно хранить это самое топливо. Со всех украинских АЭС, назло "Атомэнерго" вашему.
А теперь угадайте, сколько тут топлива хранится? Слабо без Гугла?
Ноль целых, ноль десятых килограмма или грамма. Неважно. Важно то, что ради этого нуля было "освоено" восемь грузовиков денег, и построено хранилище. От которого толку ноль.
Спросите, а с чего это так? А отвечу с обычной своей легкостью. А не завезли.
Не завезли в него топливо, потому что везти не на чем! Все у нас делали ваши! В натуре хитрые, как местные тараканы. Ушел ваш "Атомэнерго", и не то что спецвагоны забрал, спецтележки и те вывез!
Так что все планы по хранению привезенного ОЯТ в Чернобыле упираются в это. Если кто-то привезет спецвагоны и локомотивы, то да, хранить можно. А на нет - и суда нет, и туда тоже нет.
Так вот и живем...
И еще об одном уникальнейшем заведении поведаю вам. Не удержусь.
Это бар. Даже, не так, а как в известной компьютерной игре "S.T.A.L.K.E.R" - Бар. Единственный на Чернобыль и неповторимый. Называется "Пьяная морда". Самый скоростной бар в мире, наверное.
Дело в том, что в Чернобыле, как в городе особого режима, действует комендантский час. Патрули и все такое. И потому "Пьяная морда" работает два (ДВА!) часа в день. С 19 до 21 часа. А так как шатание с алкоголем по улицам категорически не приветствуется, то у всех желающих есть два часа на то, чтобы заправить баки под завязку.
Вечером там музыка, иллюминация и все прочие удовольствия. Говорят, весьма забавно выглядит.
Приезжие
Вторая часть если не населения, то организмов, обитающих в Чернобыле - будете смеяться, но это туристы. Как бы ни печально это звучало, но сегодня Чернобыль - это своего рода туристический объект, пользующийся пристальным вниманием. Причем, не только украинцев. Едут со всей Европы.
Всем этим заведуют несколько фирм, крупнейшая так и называется - "Чернобыль-тур". И они устраивают сюда туры от 1 до 3 дней продолжительностью. Экскурсоводы с гордостью говорят о цифрах. 30 тысяч в прошлом году и уже более 50-ти тысяч в этом.
В тот день, когда я был там, были австрияки, шведы и чехи.
У кого есть желание и доллары пощекотать себе нервы ночевками в мертвом городе, к услугам таких индивидуумов целых две гостиницы. Одна так и была раньше, вторую сделали из общежития ликвидаторов. Полностью сохранив весь антураж 80-х годов прошлого столетия.
Говорят, на оборудование ушло содержимое "Радуги". Но так как все шляются с дозиметрами, и никто в панике не бросается из окон, значит, все в плане радиации нормально.
Персональное такси для ВИП-клиентов. Таких тут несколько.
Показывают достопримечательности в зависимости от цены экскурсии. Вообще - от 40 до 500 долларов. Саркофаг почему-то снимать запрещено, за этим очень бдительно смотрят. Но привозят почти "к подъезду". Иностранцам весьма нравится.
Так как я не иностранец, а к тому же еще и вредный тип, то конечно, Саркофаг отснял во всей красе. Нашли, понимаешь, кому запрещать...
Вообще о своих впечатлениях и увиденном я буду рассказывать несколько не по порядку, так что скажу еще о двух местах. Первое - это выставка техники ликвидаторов в Чернобыле. Роботы и автоматы, которые вместе с людьми сражались. Да, их как могли дезактивировали, но не со всеми вышло. Потому показывают чуть ли не на бегу.
Вот этот, по прозвищу "Летающий лом", до сих пор почти рентген в час выдает.
А это японец-дозиметрист. Вышел из строя, поскольку радиация напрочь угробила его схемы.
Но больше всего меня зацепил памятник. Рукотворный. Творили его, как могли, руки и средства участников ликвидации аварии.
Дозиметрист, пожарные, рабочий станции, инженер, врач, солдат. Сильный памятник. Очень сильный.
Но о памятниках я во второй части отдельно расскажу.
Местные
Местных тут аж три группы. Первая - возвращенцы. Это люди, которые просто через некоторое время вернулись в свои дома и тут живут или доживают в свое удовольствие. Дома. Некоторые экскурсоводы к ним привозят желающих поглазеть на натуральное хозяйство, и, вероятно, делятся частью прибыли. Этакие живые достопримечательности Зоны.
Вторая группа - это "металлисты". Труженики резака и аргона. Продолжающие планомерно распиливать и разрезать все, до чего можно дотянуться в плане металла и вывозящие это из Зоны. С ними пытаются бороться, но как с любой гидрой украинского розлива, борьба бессмысленная и беспощадная, заканчивается победой металлистов. Режут и вывозят.
Третья группа. Сталкеры. Они есть, никуда не делись. Все как в романе Стругацких или уже упомянутой игре. Несмотря на запреты и кордоны проникают в Зону и что-то там мутят. Что и зачем - никто не знает. С ними власти тоже ведут войну, и тоже проигрывают. Конные и велосипедные патрули Нацгвардии, охраняющие периметр, обычно ведут преследование до ближайшего леска. Если группа сталкеров ушла в лес - преследовать никто не станет, ибо что прилетит из леса, предугадать сложно.
Поговаривают, что в наше время некоторые группировки этих сталкеров вооружены ничуть не хуже, чем персонажи в игре. Основное занятие сталкеров - тоже экскурсии. Только без запретов. Хочешь к хранилищу техники или фотосессию на крыше энергоблока? Никаких проблем. Лишь бы физической подготовки хватило.
Особенно славится в плане беспредела белорусская банда сталкеров "Партизаны". Этим мало прорывов через кордоны, они на территорию Зоны отчуждения со своей территории заходят. По припятским болотам. Делиться ни с кем не хотят, вот и используют опыт предков на всю катушку.
Был свидетелем очень интересного обращения экскурсовода к группе, уходившей в Припять и дальше. Если, говорит, вы увидите сталкеров (что маловероятно, конечно, но все-таки), особенно когда с нами будут представители органов, ни в коем случае не привлекайте к ним внимания. Они это не оценят, а могут и пригодится.
Я потом спросил, чем же могут пригодиться? Оказывается, случается, но не часто, слава богу, что туристы из многодневных туров, приняв на грудь впечатлений и водочки, теряют и контроль над собой и сами теряются. Приходится их разыскивать и отлавливать. Вот тут опытные сталкерюги, знающие местность как раз и пригождаются. За умеренную плату.
Но больше всего меня поразил воздух. Не в плане чистоты, хотя и в этом плане тоже. Такого оживленного движения в небе я еще нигде не видел, да и вряд ли увижу. Десятки дронов жужжат, рычат и свистят на разных высотах. Доставляют все самое необходимое: спирт, батарейки, сигареты и все, что только может понадобиться.
Я снимал заброшенную пристань в Припяти, когда явно самопальное многомоторное чудовище на огромной скорости вылетело из-за леса, пересекло реку и скрылось на том берегу. Жаль, что фото не вышло, не был готов.
Пятно в левом верхнем углу - это как раз он, чудом зацепил.
Короче, прогресс налицо. Где-то, может о таком мечтают, а вот тут дронище, тащащий под брюхом несколько баклажек со спиртом и блоки с сигаретами - обыденность.
Но, как вы, наверное, поняли, я в Чернобыль не совсем на экскурсии оказался. Точнее, совсем не на экскурсии. На разведке. И должен был встретиться с одним организмом, в меру радиоактивным, с которым можно было бы и по душам потолковать, и увидеть что-то из того, что всем не показывают даже за деньги.
Так что свой рассказ я продолжу через некоторое время. Особенно, если вам это будет интересно, дорогие мои. На этом позволю себе попрощаться, но не надолго. Так что - чистого вам воздуха и не стрекочущих дозиметров. Искренне ваш.
Автор: Таракан Околорадский
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