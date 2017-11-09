Спецназ США против ОСНАЗ России

Если не врать, а говорить неприятную правду, то антисоветская агитация и пропаганда тоже сыграли существенную роль - "видаки" в начале 80-х убедили многих моих товарищей в непобедимости Супермена.Разумеется, молодежь в Советском Союзе всячески соответствовала. Запрещенное компартией каратэ, некие "тайные знания", ... Видимо, мой папа, в свободное от конструирования разведывательных спутников время, решил проблему увлечения сына западными суперменами кардинально. В один не совсем прекрасный для меня день "дядя Толя", высокий и худой приятель отца, уделил мне немного своего внимания.Сегодня, выжив и дожив до тех же лет, вынужден признать - компашка у папы была малопьющая и более чем толковая - всё больше мастера спорта по туризму из околокосмической "шарашки".В общем, сорокалетний "старикан" (а как его воспринимать пацану?) соизволил покинуть своих товарищей. Краткий обзор моих достижений, вроде призового места по дзю-до на республиканских соревнованиях и ещё чего-то столь же "достойного", не вызвал улыбки - он лишь предложил для начала продемонстрировать мои умения на шпагах. Благо 15-метровый коридор "сталинки" позволял...Одеты самодельные маски на головы, юный д*Артаньян встал в позицию и... Больно не было. Просто в себя я пришел уже на полу. Кровь из носа у меня и без того шла хорошо. А после того, как "дядя Толя" тычком шпаги пробил маску... Замечу - стеклопластиковой шпагой с защитным наконечником.В общем, несколько последующих лет меня на практике знакомили с тем, как готовили в СССР первых офицеров так называемого "Армейского разведывательного дивизиона". Потом получившего названия "Войска захвата".Сразу уточню, я не претендую на всезнание - так рассказывали готовившие меня мужики. И много лет спустя, уже попав в войска ОСНАЗ ГРУ, у меня не было оснований сомневаться в их правдивости. Наверное, и даже наверняка, была предыстория.Набирали отслуживших в армии, преимущественно с высшим образованием и знанием иностранных языков. Боксеров и тяжелоатлетов отсеивали сразу - бегуны и пловцы были предпочтительны.Учили прежде всего скорости реакции и выносливости. Оружие хранили в ногах кроватей. Бег в кромешной темноте, стрельба на слух, умение тактильно воспринимать окружающее... Кто-то уходил, прострелив себе ногу при выхватывании пистолета из кобуры, у кого-то не выдерживало сердце 40-километровых ночных марш-бросков.В одну "прекрасную" ночь отряд подняли по тревоге, загрузили в "Аннушку". Уже в воздухе вскрыли пакеты. Задача - "захват и удержание аэродрома до подхода наземных войск". Более никаких вводных.Стоит уточнить - парашютов у бойцов АРД не было и боевых патронов тоже. За иллюминаторами наступало августовское утро 1968 года.При подходе на посадку пилоты Ан-12 выяснили, что полоса перегорожена автомобилями. Принято решение открыть аппарель и провести выброску десанта на "зелёнку", параллельно ВПП. На скорости около 200 км/час бойцы скатывались с открытой аппарели в невысокую траву и шли в бой.Силами одной роты аэродром был захвачен без потерь и без единого выстрела. Обошлось одной сломанной при десантировании рукой. Через пару часов после рассвета мимо аэродрома на Прагу прошли танки.О том, что они в Чехословакии и задача реально была боевая, бойцы узнали уже от пленных в ходе выполнения операции - даже на картах во вскрытых пакетах никаких координат и обозначений не было.Это лишь один из многочисленных эпизодов в боевой жизни "дяди Толи". Стоит уточнить, что в мирной жизни этот на вид хлипкий, высокий и сутулый мужик хорошо за сорок, регулярно изгонялся из разных секций. Его организм требовал "движа", а тренеры не могли смириться с тем, что на соревнованиях по самбо "дядя Толя" ударом мая гери сходу валил соперника. Поняв, что в контактном спорте он с рефлексами совладать не в силах, занялся шпагами. Выгнали - ловил пальцами кончик шпаги соперника.Мне и близко не пришлось повторить опыт своих учителей, хотя (как я предполагаю) именно они предопределили мою армейскую дорогу, но факт остается фактом - независимо от названия, наши бойцы АРД, ВЗ, ОСНАЗ и прочих спецназов не укладываются в рамки зарубежных аналогичных подразделений.Нам приходилось знакомиться с учебными фильмами, описаниями учебного процесса, тренировок и всего, что удавалось узнать о подготовке аналогичных спецслужб на западе. Что-то рассказывали и те же афганские (и не только) коллеги, многие из которых успели получить дипломы Вест-Пойнта или Сандхерста.Физическая подготовка у них не слишком отличается от нашей. При этом слабым местом остается спецкурс, как правило 12-16 недель. Который считается достаточным для превращения любого пехотного офицера в комвзвода спецназа. Позабавили, уже на гражданке, рассказы товарищей, заставших совместные учения в годы "потепления" в 90-х. Мерить градусником температуру воды в форсируемой реке и отказываться её преодолевать из-за излишне холодной воды...Видимо, все же основная разница именно в психологической подготовке и мотивации. Вам пришло бы в голову совать градусник в воду..?P.S. Истоки подобного отношения к службе следует искать глубже. Один из офицеров "ранешнего" поколения рассказывал, как в последние дни войны их бросили западнее Праги помочь попавшему у окружение танковому полку янки.После успешного выполнения задания командования офицеры посетили расположившийся в лесу американский танковый полк. Даже десятки лет спустя эмоции офицера зашкаливали. Ни одной потерянной машины, никаких раненных. 90% боекомплекта в наличии. Запасов топлива хватало, чтобы залить в баки десяти "Шерманов" для прорыва. Нужно было лишь перевести 90% танкистов в пехоту, оставить в лесу оставшиеся без топлива танки и ...Вот на это "И" янки и не способны.