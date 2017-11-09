14:51 09 ноября

Спецназ США против ОСНАЗ России

Спецназ США против ОСНАЗ России


Если не врать, а говорить неприятную правду, то антисоветская агитация и пропаганда тоже сыграли существенную роль - "видаки" в начале 80-х убедили многих моих товарищей в непобедимости Супермена.

Разумеется, молодежь в Советском Союзе всячески соответствовала. Запрещенное компартией каратэ, некие "тайные знания", ... Видимо, мой папа, в свободное от конструирования разведывательных спутников время, решил проблему увлечения сына западными суперменами кардинально. В один не совсем прекрасный для меня день "дядя Толя", высокий и худой приятель отца, уделил мне немного своего внимания.


Сегодня, выжив и дожив до тех же лет, вынужден признать - компашка у папы была малопьющая и более чем толковая - всё больше мастера спорта по туризму из околокосмической "шарашки".

В общем, сорокалетний "старикан" (а как его воспринимать пацану?) соизволил покинуть своих товарищей. Краткий обзор моих достижений, вроде призового места по дзю-до на республиканских соревнованиях и ещё чего-то столь же "достойного", не вызвал улыбки - он лишь предложил для начала продемонстрировать мои умения на шпагах. Благо 15-метровый коридор "сталинки" позволял...

Одеты самодельные маски на головы, юный д*Артаньян встал в позицию и... Больно не было. Просто в себя я пришел уже на полу. Кровь из носа у меня и без того шла хорошо. А после того, как "дядя Толя" тычком шпаги пробил маску... Замечу - стеклопластиковой шпагой с защитным наконечником.

В общем, несколько последующих лет меня на практике знакомили с тем, как готовили в СССР первых офицеров так называемого "Армейского разведывательного дивизиона". Потом получившего названия "Войска захвата".

Сразу уточню, я не претендую на всезнание - так рассказывали готовившие меня мужики. И много лет спустя, уже попав в войска ОСНАЗ ГРУ, у меня не было оснований сомневаться в их правдивости. Наверное, и даже наверняка, была предыстория.

Набирали отслуживших в армии, преимущественно с высшим образованием и знанием иностранных языков. Боксеров и тяжелоатлетов отсеивали сразу - бегуны и пловцы были предпочтительны.

Учили прежде всего скорости реакции и выносливости. Оружие хранили в ногах кроватей. Бег в кромешной темноте, стрельба на слух, умение тактильно воспринимать окружающее... Кто-то уходил, прострелив себе ногу при выхватывании пистолета из кобуры, у кого-то не выдерживало сердце 40-километровых ночных марш-бросков.

В одну "прекрасную" ночь отряд подняли по тревоге, загрузили в "Аннушку". Уже в воздухе вскрыли пакеты. Задача - "захват и удержание аэродрома до подхода наземных войск". Более никаких вводных.

Стоит уточнить - парашютов у бойцов АРД не было и боевых патронов тоже. За иллюминаторами наступало августовское утро 1968 года.
При подходе на посадку пилоты Ан-12 выяснили, что полоса перегорожена автомобилями. Принято решение открыть аппарель и провести выброску десанта на "зелёнку", параллельно ВПП. На скорости около 200 км/час бойцы скатывались с открытой аппарели в невысокую траву и шли в бой.

Силами одной роты аэродром был захвачен без потерь и без единого выстрела. Обошлось одной сломанной при десантировании рукой. Через пару часов после рассвета мимо аэродрома на Прагу прошли танки.

О том, что они в Чехословакии и задача реально была боевая, бойцы узнали уже от пленных в ходе выполнения операции - даже на картах во вскрытых пакетах никаких координат и обозначений не было.

Это лишь один из многочисленных эпизодов в боевой жизни "дяди Толи". Стоит уточнить, что в мирной жизни этот на вид хлипкий, высокий и сутулый мужик хорошо за сорок, регулярно изгонялся из разных секций. Его организм требовал "движа", а тренеры не могли смириться с тем, что на соревнованиях по самбо "дядя Толя" ударом мая гери сходу валил соперника. Поняв, что в контактном спорте он с рефлексами совладать не в силах, занялся шпагами. Выгнали - ловил пальцами кончик шпаги соперника.

Мне и близко не пришлось повторить опыт своих учителей, хотя (как я предполагаю) именно они предопределили мою армейскую дорогу, но факт остается фактом - независимо от названия, наши бойцы АРД, ВЗ, ОСНАЗ и прочих спецназов не укладываются в рамки зарубежных аналогичных подразделений.

Нам приходилось знакомиться с учебными фильмами, описаниями учебного процесса, тренировок и всего, что удавалось узнать о подготовке аналогичных спецслужб на западе. Что-то рассказывали и те же афганские (и не только) коллеги, многие из которых успели получить дипломы Вест-Пойнта или Сандхерста.

Физическая подготовка у них не слишком отличается от нашей. При этом слабым местом остается спецкурс, как правило 12-16 недель. Который считается достаточным для превращения любого пехотного офицера в комвзвода спецназа. Позабавили, уже на гражданке, рассказы товарищей, заставших совместные учения в годы "потепления" в 90-х. Мерить градусником температуру воды в форсируемой реке и отказываться её преодолевать из-за излишне холодной воды...

Видимо, все же основная разница именно в психологической подготовке и мотивации. Вам пришло бы в голову совать градусник в воду..?

P.S. Истоки подобного отношения к службе следует искать глубже. Один из офицеров "ранешнего" поколения рассказывал, как в последние дни войны их бросили западнее Праги помочь попавшему у окружение танковому полку янки.

После успешного выполнения задания командования офицеры посетили расположившийся в лесу американский танковый полк. Даже десятки лет спустя эмоции офицера зашкаливали. Ни одной потерянной машины, никаких раненных. 90% боекомплекта в наличии. Запасов топлива хватало, чтобы залить в баки десяти "Шерманов" для прорыва. Нужно было лишь перевести 90% танкистов в пехоту, оставить в лесу оставшиеся без топлива танки и ...

Вот на это "И" янки и не способны.
Автор: Михаил Онуфриенко (Mikle1)

Использованы фотографии: imgur.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 13

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  1. Венд Сегодня, 13:20
    Мерить градусником температуру воды в форсируемой реке и отказываться её преодолевать из-за излишне холодной воды.
    Издержки демократии.
    Венд
    1. jjj Сегодня, 13:27
      Ссать на морозе в памперсы и жаловаться, что яички замерзают - это тоже из этой серии
      jjj
      1. Татьяна Сегодня, 13:38
        Весьма поучительный рассказ автора для понимания морального состояния и боевой подготовки личного состава ВС нашей страны в различное историческое время! И по сравнению с другими странами.
        Татьяна
        1. marlin1203 Сегодня, 14:12
          Рассказ сомнительный. Десантирование на 200 км в час с самолета на грунт и 1 сломаная рука? belay и чем боксеры не угодили с выносливостью? У них кроссы по 15 км в порядке вещей. А мая гири - это прямой удар ногой в корпус или в голову, редко проходит, посмотрите практику мма. А на соревнованиях по боевому самбо вообще придется в сетку шлема или кирасу. В общем опять речь идет о шапкозакидательстве и пресловутой недооценке соперника. А то что мы жизнь свою и здоровье не ценим... особенность такая laughing
          marlin1203
          1. DimerVladimer Сегодня, 14:40
            Цитата: marlin1203
            Рассказ сомнительный. Десантирование на 200 км в час с самолета на грунт и 1 сломаная рука?


            Подтверждаю - звучит нереально.
            Скорее борт все же сел и ребята десантировались с земли на пробеге (километров на 70 допустимо), после чего борт снова взлетел.
            DimerVladimer
    2. Комментарий был удален.
  2. 210окв Сегодня, 13:26
    Спасибо за статью.Дам почитать сыновьям..
    210окв
  3. слава1974 Сегодня, 13:42
    Принято решение открыть аппарель и провести выброску десанта на "зелёнку", параллельно ВПП. На скорости около 200 км/час бойцы скатывались с открытой аппарели в невысокую траву и шли в бой.

    41 год. Битва за Москву. Десант отправили высадится на аэродром, чтобы ликвидировать прорыв немецких войск. При подходе к аэродрому выяснилось, что он захвачен противником. Принято решение прыгать в сугробы, парашютов не было. Около 20% погибли и пострадали при приземлении, остальные выполнили задачу, прорыв был ликвидирован.
    "Гвозди бы делать из этих людей,
    не было б крепче в мире гвоздей".
    слава1974
    1. verner1967 Сегодня, 13:58
      Цитата: слава1974
      41 год. Битва за Москву. Десант отправили высадится на аэродром, чтобы ликвидировать прорыв немецких войск. При подходе к аэродрому выяснилось, что он захвачен противником. Принято решение прыгать в сугробы, парашютов не было.

      Уже обсуждали эту тему, не было такого десанта. Попробуйте сами найти первоисточники об этом.
      verner1967
  4. Bob57 Сегодня, 13:49
    Лучший спетцназ Мира это США !
    Bob57
  5. Цой Сегодня, 13:52
    Стоит уточнить - парашютов у бойцов АРД не было и боевых патронов тоже. За иллюминаторами наступало августовское утро 1968 года.
    При подходе на посадку пилоты Ан-12 выяснили, что полоса перегорожена автомобилями. Принято решение открыть аппарель и провести выброску десанта на "зелёнку", параллельно ВПП. На скорости около 200 км/час бойцы скатывались с открытой аппарели в невысокую траву и шли в бой.
    Силами одной роты аэродром был захвачен без потерь и без единого выстрела. Обошлось одной сломанной при десантировании рукой. Через пару часов после рассвета мимо аэродрома на Прагу прошли танки.


    Я конечно жутко извиняюсь, но что-то мягко говоря не верится. Отправили без патронов и парашютов захватывать аэродром? wassat Это типа в СССР генералы дураки, а солдаты кремень что ли? А как быть с интервью Льва Горелова, тогдашнего командующего 7 дивизии ВДВ, которая как бы захватывала аэродром? Или там их несколько было? В смысле аэродромов. И какие такие войска США под Прагой в окружении? После Пражского наступления, обергруппенфюрер СС, который возглавил остатки фашистов просил капитуляции у 3 армии США. Они их видимо окружили чтобы сдаться.
    Цой
  6. Антианглосакс Сегодня, 13:56
    Да и ёжику понятно, что янки против русского человека - "нет ничто и звать никак". Матрасня пока на более низкой ступени развития. Практически животные, что с них взять...
    Антианглосакс
  7. Офицер запаса Сегодня, 13:58
    Большое спасибо за статью, Михаил.
    Во времена моей юности, в 70-х, мне выпало великое счастье обучаться искусству стрельбы из пистолета у замечательного тренера – десантника Великой Отечественной. При взгляде со стороны было непонятно – чем мы занимаемся. В тренировки входили «упражнения с партнером» (мягко говоря), кроссы, акробатика, ориентирование, «хулиганство в тире» (стрельба с уровня пояса по качающейся банке). А результатом стало не только высшее спортивное мастерство, но и настоящее воспитание пацанов. Как будущих защитников страны. Это без пафоса, просто от души.
    Офицер запаса
  8. verner1967 Сегодня, 14:08
    Что то или "дядя степа" приврал или рассказчик. ОСНАЗ это радио разведка, а те части, о которых этот "дядя" рассказал СпецНаз. Без патронов в Чехословакию никого не вводили и на скорости 200 км/ч без парашютов не сбрасывали. С аппарелей прыгали с рулящих самолётов, да, было, но не на скорости 200, скорее 20, да и то это много. Рассказ для потешить самолюбие уря-патриотов. Год или два назад в инете прошла информация, что на учениях НАТО утонули несколько солдат, их заставили форсировать водоём в зимних условиях. А если меряют температуру воды, то правильно делают. Ничему такое упражнение не научит, а людей погубить можно
    verner1967
Картина дня