Сказка о 500-х «Калибрах», уничтоженной ими энергетике США и «Stryker MSL»

Когда видишь своими глазами красивую, как от Диснея, сказку, иногда это даже приятно. Но в современных реалиях почему-то это явление ничего, кроме сожаления, не вызывает. Если в США некоторые деятели предпочитают жить по Михаилу Задорнову (не финансисту), то это, наверное, стоит воспринимать как нормальный подход.Полной печалью выглядит фантастический по накалу и содержанию рассказ «Калибры» похоронят энергетику Америки. ПВО США нечем защищать свои электростанции от русских крылатых ракет». Хотя издание «Task and Purpose» («Цель и задача») пишет вроде бы о возрождении системы SHORAD в США.Сама по себе идея вполне разумная. «Цель и задача» делает вывод о том, что армии США, несмотря на полное превосходство в небе с любым противником, нужна система противовоздушной обороны малой дальности.В этом есть определенный резон, особенно в свете развития БПЛА и современной инженерии. Сирия показала, что при желании даже не самый продвинутый террорист способен сварганить нечто летающее, способное перенести в заданную точку некоторое количество взрывчатых веществ.Мы уже писали о презентации новой системы ПВО на базе «Страйкера» — вполне удачной боевой машины с начинкой от «Боинга».Сложно сказать, как там будет обстоять дело с боевыми лазерами, но и то, что есть в первоначальном варианте (30-мм пушка и ракеты) — вполне достаточно, чтобы быть похожим на «Панцирь-1С».Как быстро «Страйкер» сможет встать на оборону ближних рубежей армии США, это отдельный вопрос. Равно как и количество, поскольку Трамп уже заявил о готовности профинансировать создание 9 мобильных дивизионов SHORAD для США. Военные эксперты говорят о необходимости иметь как минимум, в 10 раз больше. 95 дивизионов в США и 50 в Европе.Мобильный дивизион — это 6 «Страйкеров». При стоимости одного комплекса около 50 млн долларов, цифра рисуется умопомрачительная, даже и в долгосрочной программе. 43,5 млрд долларов — это да, вкусно.Впрочем, аппетиты американских военных по освоению выделенных средств — это не наша головная боль. Хотят иметь — пусть напрягаются.А вот дальше начинается фантастика.Для того, чтобы такие деньги скупой дядя Скрудж (в смысле — Трамп) выделил военным, нужно что? Правильно, обоснование. И тут сирийские и афганские террористы как-то не выглядят реальной угрозой на 43,5 миллиарда, не так ли?И тут, о счастье, подвернулись русские «Калибры». Оружие, скажем так, и точное, и вполне современное. И неплохо себя уже показавшее.«Все дело в том, что у Америки нет в достаточном количестве наземных средств ПВО. Если в гипотетическом конфликте «Калибры» ударят по территории США, точнее — по электростанциям, то инфраструктура Соединенных Штатов будет выведена из строя на долгое время. Так, для уничтожения всей атомной электроэнергетики Соединенных Штатов потребуется 103 точных неядерных удара. А чтобы на долгие годы погрузить во тьму всю территорию Америки, потребуется 500−700 крылатых ракет».Жуть жуткая, не правда ли? Скоростные и малозаметные, а главное — точные «Калибры» разносят в пыль (возможно, радиоактивную) все электростанции США. И наступает Он, Его Величество Апокалипсис.Ради справедливости хотелось бы напомнить американцам несколько вещей.Во-первых, наземные средства ПВО в США есть. В состав Национальной гвардии и регулярной армии входит 21 зенитный ракетный дивизион. Это около 700 ЗРК «Авенджер» и 480 ЗРК «Пэтриот».Много это или мало — не мне решать, главное, что они есть.Уничтожение атомной энергетики «Калибрами» — это нечто. Но сама идея хороша. Как повод, чтобы присосаться к бюджету.Хотелось бы, правда, уточнить, чем мы будем доставлять эти 500-700 «Калибров» на территорию США?Нет, я не против того, чтобы «в случае гипотетического конфликта» мы обесточили США. Без применения МБР с ядерными боеголовками. И для экологии полезно, и договоры не нарушим. Хотя, по большому счету, тот еще бред.Вопрос только в одном: кто и как доставит эти ракеты хотя бы на расстояние в 1000 км к границам США? Сами «Калибры», коль речь идет о них, не долетят никак. Хорошо, 1500 км.Флот? Ну как бы у нас пока имеется 17 кораблей, способных нести «Калибры». Кстати, если говорить о «Томагавках», то флот США имеет 87 кораблей, способных их нести и запускать. Это так, для сравнения.Малые ракетные катера вычеркиваем. Атлантика все-таки. Дизель-электрические подводные лодки тоже несколько сомнительны в таком рейде.Остается некоторое количество кораблей типа фрегатов проекта 11356, которых у нас целых три штуки (24 ракеты), фрегаты проекта 22350, два первенца которого проходят испытания (32 ракеты), три «Борея» могут нести «Калибры» в качестве неосновного вооружения (48 ракет), единственный «Ясень» из проекта 885 (32 ракеты).Правда, использование АПЛ обеих классов более чем сомнительно. Не для того строили.В любом случае, кто-либо видит здесь 500 «Калибров»? Вижу 136. И это все, на что способен пока наш флот. Увы.Хорошо, кто-то скажет, что есть еще гипотетический «Калибр-А» авиационного применения. Ну и есть еще его гипотетические носители типа Су-35 и МиГ-35, которым, конечно, раз плюнуть долететь до Америки.Об авиации просто не стоит говорить, потому что есть еще гипотетические ВВС США, 1700 истребителей которых из кожи вон вылезут, чтобы просто никого не подпустить в случае чего. Кроме них еще более 700 F/A-18 всех модификаций в авиации ВМС США. Плюс еще авиация корпуса морской пехоты, но это уже мелочи.Да, у США есть еще и военно-морской флот. Который тоже вряд ли будет стоять в гаванях в ожидании русской эскадры с «Калибрами», идущей уничтожать американские энергостанции.Конечно, если две с половиной тысячи самолетов останутся на своих аэродромах и авианосцах, корабли не покинут гаваней, а расчеты наземных комплексов дружно уйдут в запой, тогда реально гипотетическая угроза имеет место быть.Но денег-то хочется…И другой вопрос: нет точных данных, сколько на вооружении ВС России имеется «Калибров», но три с лишним тысячи «томагавков», которые есть у США и союзников, способны наделать значительно больших дел. Несмотря на то, что «Калибр» лучше «Топора». Это как раз тот случай, когда количество решает. И ракет, и их носителей.Плюс размещение. Плюс количество мобильных носителей, сиречь, кораблей. Сразу становится ясно и понятно, что является оружием нападения, а что — сдерживания и обороны.Конечно, есть прямой смысл говорить о превосходстве российской техники над потенциальным противником. Сравнивать. Это внушает оптимизм и уверенность в завтрашнем дне.Если потенциальный противник несет откровенную чушь типа приведенной выше, это его право. Особенно, если за чушью стоят вполне реальные деньги, потраченные на вполне реальные «Страйкеры».«Калибр» — великолепное средство сдерживания на наших рубежах. Как на ближних, так и на не очень. Но — на наших рубежах. Это уже было продемонстрировано не один раз.Да, можно говорить о неядерном щите. Но — позже, когда у нас количество «Калибров» будет хотя бы сопоставимо с количеством «Топоров». Когда это станет не штучный инструмент разового применения, а действительно система, способная угомонить любую проблему в тысяче километров от границы.Но никто в России, находясь в здравом уме, не станет всерьез рассуждать о нанесении ударов «Калибрами» по территории США. В отличие, как показала практика, от США.Хотя бы потому, что мы войны не желаем исторически. Возможно, эту истину надо повторять как можно чаще. Вдруг дойдет.Но кому в США нужны все эти выкладки, когда речь идет о дележке гипотетических миллиардов на отражение гипотетической угрозы?Очевидно, что господин Трамп владеет ситуацией, раз решил профинансировать 9 из 135 дивизионов «Страйкеров»...