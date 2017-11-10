08:51 10 ноября

Сказка о 500-х «Калибрах», уничтоженной ими энергетике США и «Stryker MSL»

Когда видишь своими глазами красивую, как от Диснея, сказку, иногда это даже приятно. Но в современных реалиях почему-то это явление ничего, кроме сожаления, не вызывает. Если в США некоторые деятели предпочитают жить по Михаилу Задорнову (не финансисту), то это, наверное, стоит воспринимать как нормальный подход.

Сказка о 500-х «Калибрах», уничтоженной ими энергетике США и «Stryker MSL»


Полной печалью выглядит фантастический по накалу и содержанию рассказ «Калибры» похоронят энергетику Америки. ПВО США нечем защищать свои электростанции от русских крылатых ракет». Хотя издание «Task and Purpose» («Цель и задача») пишет вроде бы о возрождении системы SHORAD в США.


Сама по себе идея вполне разумная. «Цель и задача» делает вывод о том, что армии США, несмотря на полное превосходство в небе с любым противником, нужна система противовоздушной обороны малой дальности.

В этом есть определенный резон, особенно в свете развития БПЛА и современной инженерии. Сирия показала, что при желании даже не самый продвинутый террорист способен сварганить нечто летающее, способное перенести в заданную точку некоторое количество взрывчатых веществ.

Мы уже писали о презентации новой системы ПВО на базе «Страйкера» — вполне удачной боевой машины с начинкой от «Боинга».

Сложно сказать, как там будет обстоять дело с боевыми лазерами, но и то, что есть в первоначальном варианте (30-мм пушка и ракеты) — вполне достаточно, чтобы быть похожим на «Панцирь-1С».

Как быстро «Страйкер» сможет встать на оборону ближних рубежей армии США, это отдельный вопрос. Равно как и количество, поскольку Трамп уже заявил о готовности профинансировать создание 9 мобильных дивизионов SHORAD для США. Военные эксперты говорят о необходимости иметь как минимум, в 10 раз больше. 95 дивизионов в США и 50 в Европе.

Мобильный дивизион — это 6 «Страйкеров». При стоимости одного комплекса около 50 млн долларов, цифра рисуется умопомрачительная, даже и в долгосрочной программе. 43,5 млрд долларов — это да, вкусно.

Впрочем, аппетиты американских военных по освоению выделенных средств — это не наша головная боль. Хотят иметь — пусть напрягаются.

А вот дальше начинается фантастика.

Для того, чтобы такие деньги скупой дядя Скрудж (в смысле — Трамп) выделил военным, нужно что? Правильно, обоснование. И тут сирийские и афганские террористы как-то не выглядят реальной угрозой на 43,5 миллиарда, не так ли?

И тут, о счастье, подвернулись русские «Калибры». Оружие, скажем так, и точное, и вполне современное. И неплохо себя уже показавшее.

«Все дело в том, что у Америки нет в достаточном количестве наземных средств ПВО. Если в гипотетическом конфликте «Калибры» ударят по территории США, точнее — по электростанциям, то инфраструктура Соединенных Штатов будет выведена из строя на долгое время. Так, для уничтожения всей атомной электроэнергетики Соединенных Штатов потребуется 103 точных неядерных удара. А чтобы на долгие годы погрузить во тьму всю территорию Америки, потребуется 500−700 крылатых ракет».

Жуть жуткая, не правда ли? Скоростные и малозаметные, а главное — точные «Калибры» разносят в пыль (возможно, радиоактивную) все электростанции США. И наступает Он, Его Величество Апокалипсис.

Ради справедливости хотелось бы напомнить американцам несколько вещей.

Во-первых, наземные средства ПВО в США есть. В состав Национальной гвардии и регулярной армии входит 21 зенитный ракетный дивизион. Это около 700 ЗРК «Авенджер» и 480 ЗРК «Пэтриот».

Много это или мало — не мне решать, главное, что они есть.

Уничтожение атомной энергетики «Калибрами» — это нечто. Но сама идея хороша. Как повод, чтобы присосаться к бюджету.

Хотелось бы, правда, уточнить, чем мы будем доставлять эти 500-700 «Калибров» на территорию США?

Нет, я не против того, чтобы «в случае гипотетического конфликта» мы обесточили США. Без применения МБР с ядерными боеголовками. И для экологии полезно, и договоры не нарушим. Хотя, по большому счету, тот еще бред.

Вопрос только в одном: кто и как доставит эти ракеты хотя бы на расстояние в 1000 км к границам США? Сами «Калибры», коль речь идет о них, не долетят никак. Хорошо, 1500 км.

Флот? Ну как бы у нас пока имеется 17 кораблей, способных нести «Калибры». Кстати, если говорить о «Томагавках», то флот США имеет 87 кораблей, способных их нести и запускать. Это так, для сравнения.

Малые ракетные катера вычеркиваем. Атлантика все-таки. Дизель-электрические подводные лодки тоже несколько сомнительны в таком рейде.

Остается некоторое количество кораблей типа фрегатов проекта 11356, которых у нас целых три штуки (24 ракеты), фрегаты проекта 22350, два первенца которого проходят испытания (32 ракеты), три «Борея» могут нести «Калибры» в качестве неосновного вооружения (48 ракет), единственный «Ясень» из проекта 885 (32 ракеты).

Правда, использование АПЛ обеих классов более чем сомнительно. Не для того строили.

В любом случае, кто-либо видит здесь 500 «Калибров»? Вижу 136. И это все, на что способен пока наш флот. Увы.

Хорошо, кто-то скажет, что есть еще гипотетический «Калибр-А» авиационного применения. Ну и есть еще его гипотетические носители типа Су-35 и МиГ-35, которым, конечно, раз плюнуть долететь до Америки.

Об авиации просто не стоит говорить, потому что есть еще гипотетические ВВС США, 1700 истребителей которых из кожи вон вылезут, чтобы просто никого не подпустить в случае чего. Кроме них еще более 700 F/A-18 всех модификаций в авиации ВМС США. Плюс еще авиация корпуса морской пехоты, но это уже мелочи.

Да, у США есть еще и военно-морской флот. Который тоже вряд ли будет стоять в гаванях в ожидании русской эскадры с «Калибрами», идущей уничтожать американские энергостанции.

Конечно, если две с половиной тысячи самолетов останутся на своих аэродромах и авианосцах, корабли не покинут гаваней, а расчеты наземных комплексов дружно уйдут в запой, тогда реально гипотетическая угроза имеет место быть.

Но денег-то хочется…

И другой вопрос: нет точных данных, сколько на вооружении ВС России имеется «Калибров», но три с лишним тысячи «томагавков», которые есть у США и союзников, способны наделать значительно больших дел. Несмотря на то, что «Калибр» лучше «Топора». Это как раз тот случай, когда количество решает. И ракет, и их носителей.

Плюс размещение. Плюс количество мобильных носителей, сиречь, кораблей. Сразу становится ясно и понятно, что является оружием нападения, а что — сдерживания и обороны.

Конечно, есть прямой смысл говорить о превосходстве российской техники над потенциальным противником. Сравнивать. Это внушает оптимизм и уверенность в завтрашнем дне.

Если потенциальный противник несет откровенную чушь типа приведенной выше, это его право. Особенно, если за чушью стоят вполне реальные деньги, потраченные на вполне реальные «Страйкеры».

«Калибр» — великолепное средство сдерживания на наших рубежах. Как на ближних, так и на не очень. Но — на наших рубежах. Это уже было продемонстрировано не один раз.

Да, можно говорить о неядерном щите. Но — позже, когда у нас количество «Калибров» будет хотя бы сопоставимо с количеством «Топоров». Когда это станет не штучный инструмент разового применения, а действительно система, способная угомонить любую проблему в тысяче километров от границы.

Но никто в России, находясь в здравом уме, не станет всерьез рассуждать о нанесении ударов «Калибрами» по территории США. В отличие, как показала практика, от США.

Хотя бы потому, что мы войны не желаем исторически. Возможно, эту истину надо повторять как можно чаще. Вдруг дойдет.

Но кому в США нужны все эти выкладки, когда речь идет о дележке гипотетических миллиардов на отражение гипотетической угрозы?

Очевидно, что господин Трамп владеет ситуацией, раз решил профинансировать 9 из 135 дивизионов «Страйкеров»...
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 8

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  1. Дедкастарый Сегодня, 07:08
    по моему,говорить о войне с США (да ещё на территории США) с помощью обычного (не ядерного) оружия вообще глупость.
    Дедкастарый
    1. avia12005 Сегодня, 07:28
      А п
      Цитата: Дедкастарый
      по моему,говорить о войне с США (да ещё на территории США) с помощью обычного (не ядерного) оружия вообще глупость.

      По-моему, следует учитывать, что за всю свою историю США воевали на своей территории только с англичанами, французами и индейцами, между собой и то давным давно. Поэтому даже об их способности эффективно противостоять даже профессионалам из ДРГ остаётся только гадать и смотреть голливудские боевики. По крайней мере, даже одного стрелка-психа они не могут обезвредить до того, как он не убьет пару-другую-третью десятков своих сограждан.
      avia12005
      1. антивирус Сегодня, 07:44
        Жуть жуткая, не правда ли? Скоростные и малозаметные, а главное — точные «Калибры» разносят в пыль (возможно, радиоактивную) все электростанции США. И наступает Он, Его Величество Апокалипсис.

        -пока Голливуд не снимет филм про "нечто ужасное и не видимое в вышине над Капитолием" денег на эту хаень не дадут . будем следить( в тч СВР) за режиссерами и продюсерами.Они дают "добро" на закупки ВВТ
        антивирус
  2. kvs207 Сегодня, 07:30
    Если в США некоторые деятели предпочитают жить по Михаилу Задорнову (не финансисту),

    А ведь Задорнов - прав laughing
    kvs207
    1. собаковод Сегодня, 08:01
      Не надо расслабляться. И у нас, к сожалению, всяких хватает. К любому государству, если оно существует, нужно относится с должным вниманием. Не могут тупые управлять конкурентно способными государствами с мощными экономиками. Тем более, Америка. Которая, пока мы успешно пытались бороться со своими непонятками, на Украине воспитала поколение, не приемлющее наши ценности. Более того, люди зрелого возраста, переехавшие туда в наше смутное время, обвиняют Россию во всех смертных грехах, на своём опыте знаю! И для того, чтоб повернуть наше ближнее зарубежье к нам лицом, мало поливать всех и вся грязью. А мы пока этим и занимаемся. Особенно, под Задорного на диванах.
      собаковод
  3. собаковод Сегодня, 07:50
    Ну, по-моему, наше правительство никогда не говорило о какой-то пресловутой войне на чужих территориях. На чужих территориях, с отличии от США, Россия действует только по приглашению. И "калибры" - это только фактор сдерживания, а не агрессии.
    собаковод
  4. EvilLion Сегодня, 08:24
    Уж не знаю, что хорошего в "страйкере", но в данном случае его посредственность как боевой машины не так критична, "панцирь" в объектовой ПВО и на КАМАЗе неармейского образца живет.

    А так да, дивизионы объектовых зениток малой дальности означают меньше реально опасного для нас вооружения.
    EvilLion
  5. тлауикол Сегодня, 08:47
    Основную фабулу статьи можно применять ко всем разговорам о вооружении против Российской угрозы.
    Пс. На фото Татарстан с ураном
    тлауикол
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