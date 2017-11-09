07:15 09 ноября
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Мы вас побомбим немного: израильский Сенька примерил не ту шапку

Мы вас побомбим немного: израильский Сенька примерил не ту шапку


Спустя несколько дней после теракта в сирийском Хадере этот населенный пункт в провинции Кунейтра снова оказался в центре внимания мировой общественности. На этот раз правительственными войсками Сирии там был задержан боевик, признавшийся в том, что был заброшен на территорию республики по заданию Израиля.

По данным информированного источника, в настоящий момент с экстремистом проводятся следственные действия, после чего станет ясно, для выполнения какой задачи он незаконно пересек границу с Сирией. Тем не менее, последние события, в которых так или иначе фигурирует Иерусалим в контексте сирийского конфликта, наводит на мысль, что радикал был отправлен в республику с целью дестабилизации обстановки и эскалации напряженности в регионе.


Напомним, в минувшую пятницу пресс-секретарь Армии обороны Израиля Ронен Манлис заявил о том, что оборонное ведомство еврейского государства готово ввести войска на территорию Сирии, чтобы «оказать помощь местным друзам». Еще раньше израильская авиация атаковала объекты на сирийской территории, не предоставив при этом какого-либо вразумительного объяснения. В этот же список можно добавить и уже упоминавшийся террористический акт в Хадере, организаторы которого пока неизвестны, но который дал возможность Иерусалиму всерьез рассуждать о военной интервенции в соседнюю страну якобы для защиты национальных меньшинств.

Справедливости ради стоит отметить, что как только окончательная победа официального Дамаска над исламистскими группировками стала, по сути, делом решенным, проявление агрессии израильской стороной по отношению к Сирии не несет серьезного ущерба последней, лишь раздражая и укрепляя ненависть измученного многолетней войной народа к одному из ближайших соседей. В таком случае возникает уместный вопрос: неужели в Иерусалиме, где всегда ответственно подходили к оценке рисков для безопасности государства, не осознают, к чему в ближайшей перспективе способны привести столь враждебные действия в отношении почувствовавшего вкус военного успеха противника?

Парадоксально, но именно ясное понимание сложившейся ситуации заставляет Израиль действовать именно так и не как иначе. Дело в том, что в разгар боевых действий террористических организаций против армии Сирии несколько лет назад, когда казалось, что капитуляция сирийского президента Башара Асада неизбежна, а к власти в стране придут лояльные Западу силы из числа так называемой умеренной оппозиции, еврейское государство развернуло активное сотрудничество с некоторыми экстремистскими группировками. В частности, существует немало доказательств того, как Иерусалим оказывал всестороннюю материально-техническую поддержку запрещенных бандформирований, включая даже реабилитацию раненных боевиков на своей территории.

Впрочем, усилия Израиля, формально являющего нейтральной стороной конфликта, успехом не увенчались, а опекаемые им силы терпят поражение на всех фронтах. К ближайшему союзнику США тоже не обратишься – у тех и без того проблем хватает – под угрозой статус мирового гегемона. И что же остается делать стране, еще вчера мечтавшей играть ключевую роль в ближневосточном регионе, а сегодня рискующем оказаться козлом отпущения? В Иерусалиме решили, что в преддверии переговоров по послевоенному урегулированию в Сирии лучший способ исправить незавидное положение – стать полноправным участником войны. Подобная тактика, дескать, поможет оказаться за столом этих самых переговоров и позволит выторговать для себя мало-мальски лакомый кусок сирийского пирога.

Однако, пока все идет к тому, что блюдо это не по зубам израильскому гурману. А вот Голанские высоты, оккупированные им в 1967 году, вполне по силам закаленной в боях армии Сирии, что она, наверняка, захочет в ближайшее время продемонстрировать.
Автор: Андрей Орлов


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Комментарии 9

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  1. Арон Заави Сегодня, 06:39
    Не стыдно такую галиматью писать? А на зеленых человечеов с Венеры этот таинственный боевик не работал? И т/д в таком же духе.
    P.S. Написать на ВО о наличии у САР Армии это надо очень не уважать тех участников форума, которые приходят сюда не за пропагандой.
    Арон Заави
    1. rotmistr60 Сегодня, 06:46
      Не стыдно такую галиматью писать?

      А периодические обстрелы сирийских войск тоже галиматья? А полное неприятие легитимного президента Асада тоже галиматья?
      чтобы «оказать помощь местным друзам»

      Евреи вдруг озаботились друзами, самим не смешно? Торопятся поучаствовать в дележки сирийского пирога.
      rotmistr60
      1. Арон Заави Сегодня, 07:05
        Цитата: rotmistr60

        Евреи вдруг озаботились друзами, самим не смешно? Торопятся поучаствовать в дележки сирийского пирога.

        Друзская община в Израиле очень влиятельна . Многие ее представители входят в элиту АОИ.
        Нет уж спасибо. Пирог этот вы делите с Ираном. Приятного аппетита.
        Арон Заави
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:12
          Друзская община в Израиле очень влиятельна . Многие ее представители входят в элиту АОИ.


          Русская община в ИЗРАИЛЕ тоже влиятельна...и вам приятного аппетита smile .
          Тот же ЛЕХА
    2. Дедкастарый Сегодня, 06:46
      Цитата: Арон Заави
      Не стыдно такую галиматью писать?

      да ладно Арон,ты же знаешь,что ещё и не такое пишут... у нас это...плюрализм мнений ! wink
      Дедкастарый
    3. inkass_98 Сегодня, 06:49
      Но кто-то ведь проводит сухопутные операции на стороне Асада, и это явно не сплошь КСИР, "Хезболла", курды и российские военные. Так что армия у Сирии присутствует.
      inkass_98
      1. Дедкастарый Сегодня, 07:01
        Цитата: inkass_98
        Но кто-то ведь проводит сухопутные операции на стороне Асада, и это явно не сплошь КСИР, "Хезболла", курды и российские военные. Так что армия у Сирии присутствует.

        Войска-да. Армия-нет. это две большие разницы,не находите? так что тут Арон прав.
        Дедкастарый
    4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:56
      А на зеленых человечеов с Венеры этот таинственный боевик не работал?

      Работал,работал... smile прямых доказательств нет...ну это не беда...главное признание ...а то получается что Россию обвиняют во всех грехах на основании каких то царапин на пробирках,то фейков из соцсетей и прочей лабуды и это в порядке вещей ...так что в все нормально не отстаем от современной моды .
      Тот же ЛЕХА
    5. Мар.Тира Сегодня, 07:08
      Справедливости ради Голаны Израиль конечно не вернёт(пока).Но то что у Сирии нет армии вы погорячились.Израиль полезет в Сирию,и будет всячески пакостить на чужой территории,оправдывая свои действия мифической угрозой Хамаса,и Хезболлы.Потому что нет пока надёжной границы у Асада.Ещё идёт тяжёлая война со сбродом,который подготовили США.и её пособники на ближнем востоке,в том числе и Израиль..Но она будет,можете не сомневаться.Выгонит он и американцев,и турок,и вас.Россия поможет,если Асад всё будет делать как посоветуем.
      Мар.Тира
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