18:04 09 ноября

Зачем Владимир Путин дал денег на «Матильду»



Скажу честно, после всей той шумихи, которая была поднята вокруг фильма, и первых отзывов идти не него не хотелось. Но уже к двадцатой минуте фильма меня из кинотеатра было не вытащить. Я понял, почему российские власти стали «соучастниками» этой картины, и хотел только выяснить, насколько удачно они вложили свои деньги.

Вначале несколько слов о самом фильме


Фильм «Матильда» такой же исторический, как и фильм «Крым», вышедший в прокат месяцем ранее. К «Крыму» мы еще обязательно вернемся, а пока давайте разберемся, зачем Кремлю понадобился такой фильм, как «Матильда».

Чтобы понять, зачем, надо выяснить, о чем этот фильм. На фоне направленности предпремьерной истерии я грешным делом ожидал нарваться на антиправославную ленту. И первым открытием фильма для меня стало то, что в нем нет ничего антиправославного (для тех, кто не считает Николая II святым). Нет, от слова совсем.



А вот царская семья (вся без исключений) показана с самой неприглядной стороны. Причем это подчеркивалось массой деталей и откровенно выдуманных и маразматических сюжетных линий. Причем здесь, на мой взгляд, был допущен откровенный перебор. Нельзя слишком явно внушать зрителю основную мысль. Можно нарваться на обратный эффект (что в конечном итоге и получилось).

Николай II представлен человеком, не только не способным управлять страной, но и явно недостойным этой высокой чести. Более того, даже его отец, император Александр III, показан с далеко не самой лучшей стороны.



В фильме нет непреклонного и непоколебимого русского патриота-царя, каким он был согласно официальной версии. Есть обычный государь, со своими слабостями и тараканами в голове.

Если не знать официальной истории или прослушать ее в школе вполуха, то после просмотра «Матильды» возникает невольно вопрос: «И мы что, должны всеми этими персонажами гордиться»?

Нет, конечно, не должны. Именно в этом и состоит основной посыл фильма. И именно его и должны впитать те, кто некритически будет смотреть ленту.

Итак, фильм изначально задумывался и снимался как чисто антимонархический фильм. Разобравшись с этим, давайте попытаемся ответить на главный вопрос: зачем это нужно Владимиру Путину?

Каким путем двигаться России

На самом деле в России уже очень скоро может встать важнейший для нее вопрос о преемственности власти. Кто возглавит страну после того, как Владимир Путин отойдет от дел? Причем здесь даже не важны ФИО нового лидера. А важен тот курс, которым он поведет страну.

А путей ровно четыре.

1. Модернизированный советский.
2. Либеральный.
3. Национал-патриотический.
4. Монархическо-патриотический.


Модернизированный советский. Это путь, которым ведет сегодня Россию Владимир Путин. В чем-то он напоминает китайский, но со своей российской спецификой. И чтобы расчистить дорогу своему приемнику, он должен задавить максимально сильно всех оппонентов.

Либеральный. У данного «направления» на сегодня все очень плохо. Либералы полностью себя дискредитировали в 1990-е, а сейчас впали в полнейший маразм. Старые кадры уходят, а новые пока ходят в политические ясли. При этом Кремль откровенно закатывает либеральное движение в асфальт, и на сегодня можно с уверенностью сказать, что либералы России не опасны.

Национал-патриотический. Здесь все просто: «Россия для русских» и т.д. Этот путь русских билецких и ярошей. Сами по себе они не особенно сильны, но их смычка с патриотами-монархистами может быть опасна власти. Не сегодня, конечно, а когда Россия вступит на путь смены лидера.

Монархическо-патриотический. Очень крепкая в России группа, у которой очень много как явных, так и скрытых сторонников. Ее сила состоит в очень гибкой идеологии. За прошедшие 25 лет она находила общий язык со всеми остальными течениями. Они совершенно спокойно могут объединить усилия с кем угодно и при этом не будут терять своей «идентичности» и силы. Уже сегодня монархисты имеют десятки только открытых сторонников в Думе. А самое важное, что ее позиции в армии, дипломатическом корпусе и силовых структурах России крайне сильны. А значит, они опасны.

На сегодня это, пожалуй, единственный реальный конкурент нынешней власти. Да, пока есть Путин, шансов у них нет никаких, а вот потом…

Именно по двум последним группам (в первую очередь последней) и бьет фильм «Матильда». Будь режиссер и сценаристы поталантливее, они бы смогли создать не убогий фильм-посмешище, а реально классную антиагитку против монархистов. Точно так же, как и фильм «Крым», ставший настоящим мощнейшим оружием против «национал-патриотов» (о нем автор писал подробно месяц назад):



Фильм «Крым», или Назад в будущее Украины

Причем «Крым» можно привести в качестве примера удачной «инвестиции» власти. Вложенные в него государственные деньги отбились сполна. А с «Матильдой» все вышло, мягко говоря, не очень.

Именно поэтому я согласен с теми, кто считает, что государственные средства из российского бюджета в данном случае были выброшены на ветер. Но, как вы понимаете, побудительные мотивы у меня несколько иные и отличаются от критиков фильма из «патриотического» лагеря.
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)


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Комментарии 27

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  1. Мар.Тира Сегодня, 15:12
    Какой модернизированный Советский путь?????????????Окститесь!Советским здесь даже не пахнет..Вспомните слова Путина .Кто жалеет о СССР,у того нет головы!Не может крупный технократический буржуазный олигархат в России строить Советское государство.Генетически не может.Фильм художественный,и этим всё сказано.Даже смотреть не буду этот бред.
    Мар.Тира
    1. Венд Сегодня, 15:21
      Зачем Владимир Путин дал денег на «Матильду»
      Ну зачем ерунду писать. Он что распоряжение давал?
      Венд
      1. VadimSt Сегодня, 15:44
        А у него бывает! Удивляет иное... зачем дают "слово" тем, кто явно вносит раскол в российское общество, да еще и очерняет роль российского лидера!
        VadimSt
        1. Николай С. Сегодня, 16:09
          Очередная офигительная история в жанре ХПП. Угадаю с одного раза - автор с Украины. Путин -Бог, Путин всё сам. Даже сценарии фильмов читает, чтобы денег лично дать. Но вот ведь заковыка, Учитель для получения финансирования предъявил сценарий одного автора, а фильм снимал по сценарию другого и про другое.
          Цитата: Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)
          первым открытием фильма для меня стало то, что в нем нет ничего антиправославного
          Надо же, многие православные иерархи, даже Патриарх, высказались, что есть. А тут вон оно как. Мощный эксперт. Горжусь, что прочёл.
          Деньги на кино в России выделяет Попечительский Совет Фонда кино. Согласовывает Мединский. Тоже товарищ с Украины. Вопрос можно поставить обобщенно: почему в России за государственные бюджетные деньги (даже если за деньги Сургутнефтегаза) снимается, в-основном, по западным калькам низкопробная дрянь, а то и откровенная русофобия и антиправославный сатанизм (Матильда, Викинг и т.д.). Это отражает эстетический уровень членов Попсовета и Мединского, или это чья-то установка?
          Николай С.
      2. 210окв Сегодня, 15:45
        Я не связываю этот фильм с нынешней властью.А вот с нынешней безнравственностью,вседозволенностью.отсутствием идеологии явно связан..quote=Венд][quote]Зачем Владимир Путин дал денег на «Матильду»[/quote]Ну зачем ерунду писать. Он что распоряжение давал?[/quote]
        210окв
      3. Смог Сегодня, 15:46
        Цитата: Венд
        Он что распоряжение давал?

        А фтор считает, что личных отслюнявил....Ой , да.... бумага все стерпит....
        Смог
        1. АА17 Сегодня, 16:26
          Предполагаю. Автор хотел просто озвучить свои размышления о 4-х путях развития России. Для маркетингового хода, чтобы привлечь внимание к своему "товару", приклеил ЭТИКЕТКУ из брендовых слов Матильда и Путин. Получилось не очень. Обертка красивая, а продукт так себе. Не раскрыты темы "путей ДВИЖЕНИЯ России"- какие нужны для реализации того или иного пути материальные ресурсы, сколько потребуется финансов, на какие кадры опираться, сколько это может занять времени и т.д. Слабо тянет на аналитику. Совсем не тянет. Сегодня в обед была возможность послушать мысли Хазина: " О том как всё устроено ". Вот это аналитика.
          АА17
  2. Dzmicer Сегодня, 15:18
    Национал-патриотический
    Монархическо-патриотический
    Именно по двум последним группам (в первую очередь последней) и бьет фильм «Матильда»

    То есть по русским.
    А чего еще следовало ожидать от (((еврейского режиссера))) Учителя? Его собратья по цеху ничего кроме антирусских агиток изготавливать не умею, притом агиток плохого качества, так как лучшие сыны (((богоизбранного народа))) давно Россию покинули, перебравшись в США и Израиль. Что "Матильда", что "Викинг", что любое другое "творение" людей с красивыми лицами и правильными генами, которым на откуп отадана актуальная "русская" "культура" - все едино русофобский интернацистский шлак про русских недочеловеков и их ничтожных правителей.
    Dzmicer
    1. fider Сегодня, 18:00
      Dzmicer
      *"..лучшие сыны (((богоизбранного народа))) давно Россию покинули, перебравшись в США и Израиль."
      Точно так.У вас одни крещённые остались. Терпите,"господа!"
      fider
  3. parusnik Сегодня, 15:22
    Что то глубоко копает автор...сейчас какой фильм--"шедевр" не возьми, снятый на бюджетные деньги..однозначно деньги на ветер...Всё хотим догнать и обогнать Голливуд и Болливуд вместе взятые..но получается нечто среднее между болливудскими и голливудскими фильмами..Хотя..режиссерам на заметку..думаю созрела необходимость в новые российские шедевры вставлять болливудские штампы..Главный злодей, целится в не менее главного героя..не важно из чего, в зависимости от сюжета, а не менее главный герой и говорит..: пока ты целишься в меня, я спою свою последнюю "пестню"..Сдается, это как бы оживляло картину...
    parusnik
  4. ALSur Сегодня, 15:23
    Порой удивляет мнение людей о всесильности кого-нибудь человека. По могуществу, персонаж - "Путин", близок к богу. Зачем это делается, искренняя вера, тайные помыслы - не знаю. Но думать, что власть, в каждую дырку влезала и абсолютно все явления жизни, её предопределены, мне кажется значительным преувеличением. Больше это похоже на явление вытекающие от решений каких то чиновников (удачных или неудачных), которые могут быть обусловлены и личными, и коррупционными, и разными другими взаимоотношениями. Например, к чиновнику, который определяет выделение гос. денег на искусство, через его родственников или по старой дружбе, есть выход людей задумавших снять кинокартину. И это решение проталкивается. Как то так. Но что бы кто то один всё контролировал, от Сирии, Украины, до кино, как то не верится. Иначе - это религия.
    ALSur
  5. mavrus Сегодня, 15:29
    Странно читать, что Путин ведёт страну "модернизированным советским" путём...
    Да и три остальных "путЯ развития" выглядят, как-то уж очень притянутыми за уши. Но автор, как настоящий художник, видит мир по своему...
    Странно, когда поливают дерьмом наше советское прошлое ни у кого (из идущих модернизированным советским путём) не возникает вопросов... Исключение, чуть ли не единственное, когда Меньшов отказался вручать приз "Сволочам". Так сколько на него после этого помоев вылили, да как он посмел, это же "художественное произведение"... А тут Николашку "обидели" !!! Так вони не продохнуть... Как посмели, он же святой. И снимать про него надо только, что он самый умелый и самый достойный руководитель... Самим-то не смешно, из Николая икону лепить.
    mavrus
  6. Alex_59 Сегодня, 15:38
    Модернизированный советский. Это путь, которым ведет сегодня Россию Владимир Путин.
    Ведет в команде Грефа, Кудрина, Медведева, Чубайса и еще ряда Гайдаровских спецов.
    В чем-то он напоминает китайский, но со своей российской спецификой.
    Не знаю как это прокомментировать. Совсем не знаю. Специфика... ну да, есть специфика. У нас под руководством ЕДРа промышленность строит корвет за 10 лет, в КНР под руководством коммунистической партии строят два-три корвета в год и еще каждый год по эсминцу сдают. Очень специфическая специфика. Очень.
    Alex_59
    1. Светлана Сегодня, 16:08
      Цитата: Alex_59
      Ведет в команде Грефа, Кудрина, Медведева, Чубайса и еще ряда Гайдаровских спецов.
      В чем-то он напоминает китайский, но со своей российской спецификой.
      Не знаю как это прокомментировать. Совсем не знаю.

      Цитата: Alex_59
      Очень специфическая специфика. Очень.
      Вот и прокомментировали. Точнее не скажешь.
      Светлана
  7. andrej-shironov Сегодня, 16:06
    Странное, если не сказать более, видение нынешней ситуации в России у автора. Путин ведёт Россию по модернизированному советскому пути? Факты! Хотя бы пять неубиваемых фактов. А вот то, что Путин ведёт Россию по либеральному пути в пропасть, факты есть! Я понимаю, истерия перед выборами, но головой то думать надо, анализировать! Где хвалёное критическое мышление? Хотя власть молодцы-так засрать мозги у людей надо уметь!
    andrej-shironov
  8. Светлана Сегодня, 16:15
    Модернизированный советский - это как? Модернизировать один деятель уже пытался. Домодернизировался до возврата к февралю 1917 года со всеми вытекающими. Только октября не случилось. Так в феврале и живем.
    Светлана
  9. Андрей из Челябинска Сегодня, 16:15
    Модернизированный советский. Это путь, которым ведет сегодня Россию Владимир Путин. В чем-то он напоминает китайский, но со своей российской спецификой. И чтобы расчистить дорогу своему приемнику, он должен задавить максимально сильно всех оппонентов.

    ????? Уважаемый автор, Путин ведет Россию 100% либеральным путем
    При этом Кремль откровенно закатывает либеральное движение в асфальт, и на сегодня можно с уверенностью сказать, что либералы России не опасны.

    Кремль ничего и никуда не закатывает, достаточно посмотреть, кто возглавляет ведущие институты страны (да вот сбербанк например). Ни во внутренней политике, ни в экономике ничего хотя бы отдаленно напоминающее советское сейчас нет
    Андрей из Челябинска
  10. Васся Вассин Сегодня, 16:26
    Спасибо за интересную рецензию, постараюсь обязательно посмотреть это киньцо, надеюсь хотя бы будут хорошие сцены балета в большом театре.
    Васся Вассин
    1. Вольнопёр Сегодня, 17:48
      Цитата: Васся Вассин
      Спасибо за интересную рецензию, постараюсь обязательно посмотреть это киньцо, надеюсь хотя бы будут хорошие сцены балета в большом театре.

      Наслаждайтесь
      Вольнопёр
  11. Гардамир Сегодня, 16:52
    Автору твёрдый минус за
    Модернизированный советский. Это путь, которым ведет сегодня Россию Владимир Путин
    Вы знаете что дума собирается принять закон о выселении должников из квартир? О повышении выхода на пенсии думаю напоминать не стоит? Сам Путин недавно сказал о софинансировании медицины, что в переводе с чиновничьего означает платную медицину.
    Сам Путин ненавидит всё советское и не хочет этого скрывать. Поэтому приписывать Путину тягу к социализму, по меньшей мере смешно. Так что Путин сторонник либерального капитализма с лёгким уклоном в патриотизм.
    Гардамир
    1. Голован Джек Сегодня, 17:39
      Ну, Гардамир...
      Цитата: Гардамир
      Вы знаете что дума собирается принять закон о выселении должников из квартир?

      Замдиректора департамента экономического законодательства Минюста России Денис Новак пояснил РИА Новости, что забрать единственное жилье у должника можно будет только по социально значимым исполнительным производствам. Например, у неплательщиков алиментов или в качестве компенсации причиненного вреда жизни и здоровью.
      То есть изъять единственное жилье за просроченные кредиты или неуплату ЖКХ будет невозможно

       Минюст уточнил порядок изъятия единственного жилья у должников

      И не выселение, а переселение там предусмотрено. И только тех, у кого площадь больше соцнормы... И вообще, эта бадяга тянется с 2013-го года, и законопроект все на доработке...
      Цитата: Гардамир
      О повышении выхода на пенсии думаю напоминать не стоит?

      Стоит. И поподробнее. Только памперс захватите, Вам он пригодится yes
      Цитата: Гардамир
      Сам Путин недавно сказал о софинансировании медицины, что в переводе с чиновничьего означает платную медицину

      Ну, если Вы работаете переводчиком, то именно это оно и означает.
      Завязывайте чернуху лепить уже negative
      Голован Джек
  12. unignm Сегодня, 16:55
    понагородил однако без 100г не разберёшь. сам поди придумывал?
    unignm
  13. Даос Сегодня, 17:11
    У меня жена сходила, вернулась... ржали аки кони... Ибо де факто костюмированная сказка в которой почему то герои носят имена реальных исторических личностей... Голливуд отдыхает. Так что боюсь что автор слишком хорошо думает .... Банальное "коммерческое кино" с раскруткой скандалом. Не было бы скандала так вообще бы смотреть было нечего...
    Даос
  14. ALSur Сегодня, 17:12
    Цитата: Васся Вассин
    Спасибо за интересную рецензию, постараюсь обязательно посмотреть это киньцо, надеюсь хотя бы будут хорошие сцены балета в большом театре.

    Слюшай, Ваася,, сходи просто на балет.
    ALSur
  15. Großer Feldherr Сегодня, 17:17
    Причем «Крым» можно привести в качестве примера удачной «инвестиции» власти. Вложенные в него государственные деньги отбились сполна.

    Автор пьян или отрабатывает заказ?
    Вся инфа есть в сети , "Крым" "окупился" на - (минус) 1 миллион долларов = 60 млн рублей.
    Помимо ВО и ТРК"Звезда" есть еще и реальная жизнь, в которой этот фильм не поносил только ленивый.
    "Если хочешь уединиться с подругой в кинотеатре-иди на "Крым", просто идеальный вариант, так шутили мои друзья, так писали в нашей местной киноафише... Пошел с женой на вечерний сеанс, были действительно одни, хоть молодость вспомнили, и на том спасибо отечественному кинематографу
    Großer Feldherr
  16. Razvedka_Boem Сегодня, 17:30
    Миллионы бюджетных денег на разные кинопроекты сомнительного достоинства..
    И как на этом фоне выглядят те, кто на свои средства делает такие вещи..
    Пы.Сы. Первый ролик сделан энтузиастом.
    Второй.. Варгейминг конечно не отдельный энтузиаст.. Но ролик шикарный..


    Razvedka_Boem
  17. seacap Сегодня, 17:45
    Надоело уже обсуждать эту тему.Тут все ясно и понятно,3 причины(куча подпунктиков) падения уровня культуры и в частности кинематографа.Первое-бабло,много бабла(тоже виллу в Майами и тусовки хочу),за ваше бабло-любая прихоть,хоть Муссолини-Герой Советского Союза,при этом поменьше потратиться на сам процесс съемки.Сюда же можно и добавить,кумовство и кастовость всей нашей самоназванной элиты,с невозможностью развития истинных талантов,но с периферии и без денег. Второе-не прекращающаяся идеологическая война против нашей страны и народа.Подмена моральных и исторических ценностей,создание негативного восприятия истории,исторических личностей,негативного отношения к прошлому периоду истории своей страны,ее ущербности-все это война,война на уничтожение.И проводится она руками наших же деятелей от искусства по недомыслию,а скорее всего из-за жадности и преференций своих заокеанских идолов и богов,Голливуд для них Олимп и предел всех мечтаний,вершина творчества и прогресса,чтобы им в своей убогости позволили хотя бы туфельку лизнуть у малограмотной мексиканки с отрезанной грудью и губами как пельмень.Третье,пожалуй самое главное,разрушенная и уничтоженная система начального образования и воспитания.Система оказания образовательных услуг,платного высшего образования породила уже несколько поколений малообразованных,бескультурных,дурно воспитанных потребителей(отсюда,кстати,много и в других областях нашей жизни проблем),совершенно не способных к творчеству и созиданию,с трудом осваивающие текст больше смски,не в состоянии изъясняться на родном языке,с запасом слов Аллочки-Людоедочки(с советским воспитанием помнят кто это). И т.д. и т.п.
    seacap
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