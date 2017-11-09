Разрыв дипломатических отношений с Украиной: может, так будет лучше?
В Раде сегодня весь день было шумно и неспокойно. Но дело теперь даже не в том, кто предложил разрывать дипломатические отношения с Россией, партия «Укроп», «Национальный фронт» или блок Порошенко.
Дело в том, что по предварительным опросам, большинство в раде готовы проголосовать за поправку.
«В законе о реинтеграции Донбасса, который во втором чтении должна рассматривать Рада, Россия будет признана страной-агрессором — надеюсь, голоса под это наберутся. И сохранять после этого дипотношения — это уже будет преступлением со стороны украинского МИД. Эти отношения и так уже фактически разорваны. Послов нет, в посольствах работают дипломаты не первого ранга. Нам необходимо зафиксировать этот разрыв на законодательном уровне» — объяснил свои мотивы автор поправки Иван Винник в интервью «Коммерсанту».
Безусловно, поддержка разрыва с Россией – это как проверка на патриотизм. Если сегодня в Раде говорят о том, что надо голосовать, несмотря на то, что месяц назад спецпредставитель от США Волкер требовал несколько иного, скорее всего, проголосуют.
В конце концов, это их право.
Другой вопрос: а что дальше? Может, действительно, жирная точка в отношениях с Украиной пойдет на пользу украинцам?
У нас с 2014 года складываются очень странные отношения: страна-агрессор (Россия) реально кормит страну завоеванную или с которой якобы идет война. Газ, уголек, электроэнергия.
Мало кто в России в курсе, что электроэнергия, вырабатываемая на Украине никому даром не нужна. А это немаловажный нюанс в украинском бюджете. Только пройдя «очистку» и стабилизацию в наших северных сетях, она хоть на что-то годна.
Ну и плюс огромный денежный поток от гастарбайтеров.
Мы уже столько раз писали на эту тему, что оскомину набили. Давайте посмотрим, что будет дальше.
Разрыв дипломатических отношений - это серьёзный шаг, который подразумевает осложнение или даже полное прекращение экономического, политического и другого сотрудничества между государствами. Из страны отзывается посольство и консульство в полном составе, хотя у нас и так с этим уже порядок.
Дальше?
Дальше, как я понимаю, войну объявлять не обязательно. А вот как насчет присутствия на территории одной страны представителей враждебного государства?
Если дипотношения разрывает Украина, то, может, есть смысл временно отложить в сторону сказку о «братском народе» в дальний чулан?
4 миллиона украинцев на официальных заработках и полмиллиона нелегалов – домой.
Газонефтедобытчики, мебельщики, автослесари – домой. Все. Здесь им нечего больше делать, это территория враждебного государства. Государства-агрессора.
Визовый режим… Почему нет? Да, границу закрыть нереально. У Украины с Беларусью примерно такое же состояние по границе, как и у Беларуси с Россией. И Лукашенко вряд ли закроет для нас свою, ему это невыгодно.
Построить заслон на российско-беларусской границе быстро невозможно. Но и здесь есть выход. Самолеты между Россией и Украиной не летают, остаются только поезда и автобусы. С ними проще. Равно как и с автомобилями.
Прекратить продажу билетов, осуществлять проверки документов в приграничных городах. За нарушение не сажать, а штрафовать так, чтобы мало не казалось и депортировать сразу обратно. Не принимать на работу и штрафовать тех, кто будет брать нелегалов так, чтобы сама мысль об этом казалась крамольной.
Геморроя много. Но есть и выгоды. Особенно для россиян, которые мечтают трудиться в нефтедобывающей промышленности, и которые получают отказы потому, что выгоднее брать украинцев, которым просто можно меньше платить.
Но главную выгоду, как по моему мнению, получат сами украинцы. Этот социальный эксперимент через некоторое время приведет их к Раде.
Благодаря публикациям коллеги Околорадского, я смог сделать однозначный вывод, что киевляне не поддержали мишмайдан просто потому, что там мало платят.
Майдан, который за деньги, ничем хорошим не заканчивается.
Вот когда заработанные в России деньги закончатся, а новых, увы, не будет, вот тогда, возможно, до украинцев и дойдет, что эта власть их приведет только в яму.
И тогда они пойдут требовать от власти. Не за те 250 гривен, которые им заплатят за крики под Радой, а за те рубли, которые у них отняли. Хотя бы так.
4,5 миллиона – это много. Если приплюсовать еще и семьи – будет еще больше. Даже если недовольство пойдет высказывать 1 из 10 – это не майдан будет. Майданище.
Возможно, это единственный вариант, после которого та, «братская» Украина наконец поймет, что хватит просто бухтеть в соцсетях на Порошенко и пойдет говорить ему в лицо то, что говорят сейчас на микромайдане (пусть и за деньги)?
В конце концов, все это безобразие длится уже три года. Надо либо заканчивать, либо… Либо заканчивать с теорией «братского украинского народа».
Какие это братья? Работающие у агрессора, вливающие миллионы в экономику страны, и тем самым поощряя убийства реальных наших братьев на Донбассе?
Да, введение визового режима для украинцев и выдворение миллионов «заробитчан» восвояси нанесет страшный удар по остаткам экономики Украины.
Но – меньше денег – меньше возможностей для палачей на границе с Донбассом. Меньше горючего, патронов, снарядов, теплых шмоток и питательной жратвы для убийц населения ЛДНР.
Хороший вклад. Наверное, лучшая помощь, которую мы сможем глобально оказать Донбассу. Как может ВСУ и тербаты воевать на пустое брюхо, мы уже знаем. И приветствовать дезертирство.
Если у «братьев» на Украине только один бог – гривна, лишить его – хорошая идея. Может, именно так вместо «моя хата с краю» да и проснется что-то вроде осознания того, что они все-таки люди. А для человека деньги не всегда важнее некоторых свойств организма типа гордости и самосознания.
Вот такой майдан мы бы всем сердцем поддержали бы. Не за Россию, не за российские рубли, за нормальную братскую Украину.
Если нет – ну зачем тогда такие братья?
Дело в том, что по предварительным опросам, большинство в раде готовы проголосовать за поправку.
«В законе о реинтеграции Донбасса, который во втором чтении должна рассматривать Рада, Россия будет признана страной-агрессором — надеюсь, голоса под это наберутся. И сохранять после этого дипотношения — это уже будет преступлением со стороны украинского МИД. Эти отношения и так уже фактически разорваны. Послов нет, в посольствах работают дипломаты не первого ранга. Нам необходимо зафиксировать этот разрыв на законодательном уровне» — объяснил свои мотивы автор поправки Иван Винник в интервью «Коммерсанту».
Безусловно, поддержка разрыва с Россией – это как проверка на патриотизм. Если сегодня в Раде говорят о том, что надо голосовать, несмотря на то, что месяц назад спецпредставитель от США Волкер требовал несколько иного, скорее всего, проголосуют.
В конце концов, это их право.
Другой вопрос: а что дальше? Может, действительно, жирная точка в отношениях с Украиной пойдет на пользу украинцам?
У нас с 2014 года складываются очень странные отношения: страна-агрессор (Россия) реально кормит страну завоеванную или с которой якобы идет война. Газ, уголек, электроэнергия.
Мало кто в России в курсе, что электроэнергия, вырабатываемая на Украине никому даром не нужна. А это немаловажный нюанс в украинском бюджете. Только пройдя «очистку» и стабилизацию в наших северных сетях, она хоть на что-то годна.
Ну и плюс огромный денежный поток от гастарбайтеров.
Мы уже столько раз писали на эту тему, что оскомину набили. Давайте посмотрим, что будет дальше.
Разрыв дипломатических отношений - это серьёзный шаг, который подразумевает осложнение или даже полное прекращение экономического, политического и другого сотрудничества между государствами. Из страны отзывается посольство и консульство в полном составе, хотя у нас и так с этим уже порядок.
Дальше?
Дальше, как я понимаю, войну объявлять не обязательно. А вот как насчет присутствия на территории одной страны представителей враждебного государства?
Если дипотношения разрывает Украина, то, может, есть смысл временно отложить в сторону сказку о «братском народе» в дальний чулан?
4 миллиона украинцев на официальных заработках и полмиллиона нелегалов – домой.
Газонефтедобытчики, мебельщики, автослесари – домой. Все. Здесь им нечего больше делать, это территория враждебного государства. Государства-агрессора.
Визовый режим… Почему нет? Да, границу закрыть нереально. У Украины с Беларусью примерно такое же состояние по границе, как и у Беларуси с Россией. И Лукашенко вряд ли закроет для нас свою, ему это невыгодно.
Построить заслон на российско-беларусской границе быстро невозможно. Но и здесь есть выход. Самолеты между Россией и Украиной не летают, остаются только поезда и автобусы. С ними проще. Равно как и с автомобилями.
Прекратить продажу билетов, осуществлять проверки документов в приграничных городах. За нарушение не сажать, а штрафовать так, чтобы мало не казалось и депортировать сразу обратно. Не принимать на работу и штрафовать тех, кто будет брать нелегалов так, чтобы сама мысль об этом казалась крамольной.
Геморроя много. Но есть и выгоды. Особенно для россиян, которые мечтают трудиться в нефтедобывающей промышленности, и которые получают отказы потому, что выгоднее брать украинцев, которым просто можно меньше платить.
Но главную выгоду, как по моему мнению, получат сами украинцы. Этот социальный эксперимент через некоторое время приведет их к Раде.
Благодаря публикациям коллеги Околорадского, я смог сделать однозначный вывод, что киевляне не поддержали мишмайдан просто потому, что там мало платят.
Майдан, который за деньги, ничем хорошим не заканчивается.
Вот когда заработанные в России деньги закончатся, а новых, увы, не будет, вот тогда, возможно, до украинцев и дойдет, что эта власть их приведет только в яму.
И тогда они пойдут требовать от власти. Не за те 250 гривен, которые им заплатят за крики под Радой, а за те рубли, которые у них отняли. Хотя бы так.
4,5 миллиона – это много. Если приплюсовать еще и семьи – будет еще больше. Даже если недовольство пойдет высказывать 1 из 10 – это не майдан будет. Майданище.
Возможно, это единственный вариант, после которого та, «братская» Украина наконец поймет, что хватит просто бухтеть в соцсетях на Порошенко и пойдет говорить ему в лицо то, что говорят сейчас на микромайдане (пусть и за деньги)?
В конце концов, все это безобразие длится уже три года. Надо либо заканчивать, либо… Либо заканчивать с теорией «братского украинского народа».
Какие это братья? Работающие у агрессора, вливающие миллионы в экономику страны, и тем самым поощряя убийства реальных наших братьев на Донбассе?
Да, введение визового режима для украинцев и выдворение миллионов «заробитчан» восвояси нанесет страшный удар по остаткам экономики Украины.
Но – меньше денег – меньше возможностей для палачей на границе с Донбассом. Меньше горючего, патронов, снарядов, теплых шмоток и питательной жратвы для убийц населения ЛДНР.
Хороший вклад. Наверное, лучшая помощь, которую мы сможем глобально оказать Донбассу. Как может ВСУ и тербаты воевать на пустое брюхо, мы уже знаем. И приветствовать дезертирство.
Если у «братьев» на Украине только один бог – гривна, лишить его – хорошая идея. Может, именно так вместо «моя хата с краю» да и проснется что-то вроде осознания того, что они все-таки люди. А для человека деньги не всегда важнее некоторых свойств организма типа гордости и самосознания.
Вот такой майдан мы бы всем сердцем поддержали бы. Не за Россию, не за российские рубли, за нормальную братскую Украину.
Если нет – ну зачем тогда такие братья?
Автор: Роман Скоморохов
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