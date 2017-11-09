Разрыв дипломатических отношений с Украиной: может, так будет лучше?

В Раде сегодня весь день было шумно и неспокойно. Но дело теперь даже не в том, кто предложил разрывать дипломатические отношения с Россией, партия «Укроп», «Национальный фронт» или блок Порошенко.Дело в том, что по предварительным опросам, большинство в раде готовы проголосовать за поправку.«В законе о реинтеграции Донбасса, который во втором чтении должна рассматривать Рада, Россия будет признана страной-агрессором — надеюсь, голоса под это наберутся. И сохранять после этого дипотношения — это уже будет преступлением со стороны украинского МИД. Эти отношения и так уже фактически разорваны. Послов нет, в посольствах работают дипломаты не первого ранга. Нам необходимо зафиксировать этот разрыв на законодательном уровне» — объяснил свои мотивы автор поправки Иван Винник в интервью «Коммерсанту».Безусловно, поддержка разрыва с Россией – это как проверка на патриотизм. Если сегодня в Раде говорят о том, что надо голосовать, несмотря на то, что месяц назад спецпредставитель от США Волкер требовал несколько иного, скорее всего, проголосуют.В конце концов, это их право.Другой вопрос: а что дальше? Может, действительно, жирная точка в отношениях с Украиной пойдет на пользу украинцам?У нас с 2014 года складываются очень странные отношения: страна-агрессор (Россия) реально кормит страну завоеванную или с которой якобы идет война. Газ, уголек, электроэнергия.Мало кто в России в курсе, что электроэнергия, вырабатываемая на Украине никому даром не нужна. А это немаловажный нюанс в украинском бюджете. Только пройдя «очистку» и стабилизацию в наших северных сетях, она хоть на что-то годна.Ну и плюс огромный денежный поток от гастарбайтеров.Мы уже столько раз писали на эту тему, что оскомину набили. Давайте посмотрим, что будет дальше.Разрыв дипломатических отношений - это серьёзный шаг, который подразумевает осложнение или даже полное прекращение экономического, политического и другого сотрудничества между государствами. Из страны отзывается посольство и консульство в полном составе, хотя у нас и так с этим уже порядок.Дальше?Дальше, как я понимаю, войну объявлять не обязательно. А вот как насчет присутствия на территории одной страны представителей враждебного государства?Если дипотношения разрывает Украина, то, может, есть смысл временно отложить в сторону сказку о «братском народе» в дальний чулан?4 миллиона украинцев на официальных заработках и полмиллиона нелегалов – домой.Газонефтедобытчики, мебельщики, автослесари – домой. Все. Здесь им нечего больше делать, это территория враждебного государства. Государства-агрессора.Визовый режим… Почему нет? Да, границу закрыть нереально. У Украины с Беларусью примерно такое же состояние по границе, как и у Беларуси с Россией. И Лукашенко вряд ли закроет для нас свою, ему это невыгодно.Построить заслон на российско-беларусской границе быстро невозможно. Но и здесь есть выход. Самолеты между Россией и Украиной не летают, остаются только поезда и автобусы. С ними проще. Равно как и с автомобилями.Прекратить продажу билетов, осуществлять проверки документов в приграничных городах. За нарушение не сажать, а штрафовать так, чтобы мало не казалось и депортировать сразу обратно. Не принимать на работу и штрафовать тех, кто будет брать нелегалов так, чтобы сама мысль об этом казалась крамольной.Геморроя много. Но есть и выгоды. Особенно для россиян, которые мечтают трудиться в нефтедобывающей промышленности, и которые получают отказы потому, что выгоднее брать украинцев, которым просто можно меньше платить.Но главную выгоду, как по моему мнению, получат сами украинцы. Этот социальный эксперимент через некоторое время приведет их к Раде.Благодаря публикациям коллеги Околорадского, я смог сделать однозначный вывод, что киевляне не поддержали мишмайдан просто потому, что там мало платят.Майдан, который за деньги, ничем хорошим не заканчивается.Вот когда заработанные в России деньги закончатся, а новых, увы, не будет, вот тогда, возможно, до украинцев и дойдет, что эта власть их приведет только в яму.И тогда они пойдут требовать от власти. Не за те 250 гривен, которые им заплатят за крики под Радой, а за те рубли, которые у них отняли. Хотя бы так.4,5 миллиона – это много. Если приплюсовать еще и семьи – будет еще больше. Даже если недовольство пойдет высказывать 1 из 10 – это не майдан будет. Майданище.Возможно, это единственный вариант, после которого та, «братская» Украина наконец поймет, что хватит просто бухтеть в соцсетях на Порошенко и пойдет говорить ему в лицо то, что говорят сейчас на микромайдане (пусть и за деньги)?В конце концов, все это безобразие длится уже три года. Надо либо заканчивать, либо… Либо заканчивать с теорией «братского украинского народа».Какие это братья? Работающие у агрессора, вливающие миллионы в экономику страны, и тем самым поощряя убийства реальных наших братьев на Донбассе?Да, введение визового режима для украинцев и выдворение миллионов «заробитчан» восвояси нанесет страшный удар по остаткам экономики Украины.Но – меньше денег – меньше возможностей для палачей на границе с Донбассом. Меньше горючего, патронов, снарядов, теплых шмоток и питательной жратвы для убийц населения ЛДНР.Хороший вклад. Наверное, лучшая помощь, которую мы сможем глобально оказать Донбассу. Как может ВСУ и тербаты воевать на пустое брюхо, мы уже знаем. И приветствовать дезертирство.Если у «братьев» на Украине только один бог – гривна, лишить его – хорошая идея. Может, именно так вместо «моя хата с краю» да и проснется что-то вроде осознания того, что они все-таки люди. А для человека деньги не всегда важнее некоторых свойств организма типа гордости и самосознания.Вот такой майдан мы бы всем сердцем поддержали бы. Не за Россию, не за российские рубли, за нормальную братскую Украину.Если нет – ну зачем тогда такие братья?