САА взяла под свой контроль последний крупный оплот игиловцев - Абу-Кемаль

Сирийская правительственная армия взяла под свой контроль последний крупный оплот террористов ИГИЛ (*запрещено в России) в Сирийской Арабской Республике. Речь идёт о городе Абу-Кемаль, находящемся в долине Евфрата – неподалёку от границы с Ираком.На данный момент сирийские войска проводят операцию по зачистке в кварталах Абу-Кемаля. В город прибывают подразделения сапёров, приступающих к разминированию города. Отмечено, что уцелевшие боевики перед бегством из города превратили его дороги в минные поля. В городе множество заминированных зданий и сооружений.Один из сирийских офицеров говорит о том, что боевики ИГИЛ (*) вынуждены отступать в направлении населённого пункта Аль-Сукария, находящегося на восточном берегу Евфрата. По сути, это деревня, где шансов закрепиться у игиловцев явно не много.Напомним, что ранее террористы ИГИЛ (*) по Абу-Кемалем понесли существенные потери. Их позиции и инфраструктура на подступах к городу подвергались неоднократным авиаударам самолётами ВКС РФ, включая самолёты дальней авиации. Также по игиловцам наносились удары с использованием крылатых ракет «Калибр», осуществлённые с борта подводной лодки «Колпино».