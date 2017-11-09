07:14 09 ноября

САА взяла под свой контроль последний крупный оплот игиловцев - Абу-Кемаль

Сирийская правительственная армия взяла под свой контроль последний крупный оплот террористов ИГИЛ (*запрещено в России) в Сирийской Арабской Республике. Речь идёт о городе Абу-Кемаль, находящемся в долине Евфрата – неподалёку от границы с Ираком.

САА взяла под свой контроль последний крупный оплот игиловцев - Абу-Кемаль


На данный момент сирийские войска проводят операцию по зачистке в кварталах Абу-Кемаля. В город прибывают подразделения сапёров, приступающих к разминированию города. Отмечено, что уцелевшие боевики перед бегством из города превратили его дороги в минные поля. В городе множество заминированных зданий и сооружений.


Один из сирийских офицеров говорит о том, что боевики ИГИЛ (*) вынуждены отступать в направлении населённого пункта Аль-Сукария, находящегося на восточном берегу Евфрата. По сути, это деревня, где шансов закрепиться у игиловцев явно не много.

Напомним, что ранее террористы ИГИЛ (*) по Абу-Кемалем понесли существенные потери. Их позиции и инфраструктура на подступах к городу подвергались неоднократным авиаударам самолётами ВКС РФ, включая самолёты дальней авиации. Также по игиловцам наносились удары с использованием крылатых ракет «Калибр», осуществлённые с борта подводной лодки «Колпино».

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 8

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  1. Vladimir71 Сегодня, 05:45
    Пора госдепу США развязывать правозащитную компанию по защите бармалеев и диктатора Ай-болита в префектуре Лимпопо))) У них это классно получается)))
    Vladimir71
    1. 210окв Сегодня, 05:58
      Вывезут своих "детишек"-не сомневайтесь.Жаль что нашим нельзя по ним вести огонь.А если просто-промахнутся..Ведь так бывает?
      Цитата: Vladimir71
      Пора госдепу США развязывать правозащитную компанию по защите бармалеев и диктатора Ай-болита в префектуре Лимпопо))) У них это классно получается)))
      210окв
    2. сибиралт Сегодня, 06:45
      Наше военное ведомство отрапортовало, что за 2 года силами ВКС было уничтожено 52 тыс. террористов, в том числе, около 4 тысяч из России и до двух тысяч из бывших азиатских республик СССР. Интересно, а кто и как их считал? winked
      сибиралт
  2. zzdimk Сегодня, 05:47
    Вот же сволочной народ: не могут просто отступать - нагадить надо напоследок, мин поназарывать, фугасов всяких. А потом придут белые каски и скажут, что это правительства войска против мирных жителей устроили.
    zzdimk
  3. Анатольевич Сегодня, 06:19
    Цитата: zzdimk
    Вот же сволочной народ: не могут просто отступать - нагадить надо напоследок, мин поназарывать, фугасов всяких. А потом придут белые каски и скажут, что это правительства войска против мирных жителей устроили.

    Это не сволочной народ, а бандиты, а сволочи англосионисты, потому что всемерно и всесторонне поддерживают этот бандитско-террористический сброд, своих выкормышей.
    Анатольевич
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:20
    Сирии предстоит начать вылавливать мелкие банды, подавлять локальные очаги сопротивления боевиков, вести эффективную антитеррорестическую деятельность, укреплять и восстанавливать границы с соседями. Ну, и начинать потихоньку прямо сейчас отстаивать разрушенную войной страну! Им бы иски против США и НАТО подать по факту умышленного унечтожения мирных населенных пунктов под видом борьбы с терроризмом, только вот все это увы, бесполезно. ..
    Геркулесыч
  5. Чёрная вода Сегодня, 07:03
    Цитата: Геркулесыч
    Сирии предстоит начать вылавливать мелкие банды, подавлять локальные очаги сопротивления боевиков, вести эффективную антитеррорестическую деятельность, укреплять и восстанавливать границы с соседями. Ну, и начинать потихоньку прямо сейчас отстаивать разрушенную войной страну! Им бы иски против США и НАТО подать по факту умышленного унечтожения мирных населенных пунктов под видом борьбы с терроризмом, только вот все это увы, бесполезно. ..


    ... надо заявлять о себе ....в том же ООН на каждом собрании в повестку дня включать вопрос о пребывании на территории без согласия Сирийских властей ВС сша, Турции, Израиля....а то гринго опять начнут пробирками трясти...и в суд надо....и при каждом удобном случае на весь МИР заявлять об оккупантах.
    Чёрная вода
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:09
      Там не заявлять -кричать об этом нужно во весь голос, на каждом углу! !!Может быть, кто то и услышит, и даже правельно все поймет! !!
      Геркулесыч
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