США: Россия - номер по два по уровню угрозы после Северной Кореи

Российская угроза для нас находится на втором месте после угрозы со стороны Северной Кореи.

В американском Конгрессе провели рассмотрение проекта военного бюджета на 2018 год. В конечном итоге бюджетный проект был согласован. Он предусматривает ограничение финансирования военной помощи Украине. Объёмы этой помощи составят 350 млн долларов и будут выделяться в формате «Инициативы по оказанию поддержки Украине в сфере безопасности». Инициатива предусматривает и поставку «летальных оборонительных вооружений». Об этом сообщает РИА Новости Военный бюджет США 2018 года предусматривает оказание помощи и странам Балтии. Эстонии, Латвии и Литве Вашингтон собирается выделить 100 млн долларов на «отражение российской агрессии».В целом же на противодействие России в Европе в военном бюджете США предусмотрены расходы на уровне 4,6 млрд долларов. И это только открытые статьи американского бюджетного документа. Остаётся только предполагать, какие же на самом деле средства США тратят на антироссийские акции по всему миру, пытаясь хвататься за статус «главного игрока на планете».Выступая на слушаниях в американском парламенте, глава Командования специальными операциями армии США генерал Рэймонд Томас заявил буквально следующее:Как видно, борьба с международным терроризмом к числу американских приоритетов не относится. Вывод напрашивает сам собой...