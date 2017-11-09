07:18 09 ноября

США: Россия - номер по два по уровню угрозы после Северной Кореи

В американском Конгрессе провели рассмотрение проекта военного бюджета на 2018 год. В конечном итоге бюджетный проект был согласован. Он предусматривает ограничение финансирования военной помощи Украине. Объёмы этой помощи составят 350 млн долларов и будут выделяться в формате «Инициативы по оказанию поддержки Украине в сфере безопасности». Инициатива предусматривает и поставку «летальных оборонительных вооружений». Об этом сообщает РИА Новости.

Военный бюджет США 2018 года предусматривает оказание помощи и странам Балтии. Эстонии, Латвии и Литве Вашингтон собирается выделить 100 млн долларов на «отражение российской агрессии».

США: Россия - номер по два по уровню угрозы после Северной Кореи



В целом же на противодействие России в Европе в военном бюджете США предусмотрены расходы на уровне 4,6 млрд долларов. И это только открытые статьи американского бюджетного документа. Остаётся только предполагать, какие же на самом деле средства США тратят на антироссийские акции по всему миру, пытаясь хвататься за статус «главного игрока на планете».

Выступая на слушаниях в американском парламенте, глава Командования специальными операциями армии США генерал Рэймонд Томас заявил буквально следующее:
Российская угроза для нас находится на втором месте после угрозы со стороны Северной Кореи.


Как видно, борьба с международным терроризмом к числу американских приоритетов не относится. Вывод напрашивает сам собой...

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. 210окв Сегодня, 06:02
    Даже обидно как то..Что не первые..
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 06:39
      На российской угрозе США порядочно наварили бабла от Европы. Теперь на это будут раскошеливаться азиаты - соседи Северной Кореи. bully
      сибиралт
      1. dsk Сегодня, 06:48
        СМИ узнали о лазейке, позволяющей США не явиться на войну НАТО с Россией Согласно рассекреченному немецким МИД документу, Соединённые Штаты оставили за собой право воздержаться от защиты партнёров по Североатлантическому договору, просто если посчитают нужным.
        Чем азиатские партнёры лучше? Привычка загребать жар чужими руками перерастает в характер, а потом и в судьбу.
        dsk
      2. лысова Сегодня, 07:18
        Ещё нужно последний вспрыскп сделать - чисто по банковски laughing а над КНДР, --это наша,за...рисковать
        лысова
  2. Sige Сегодня, 06:05
    Предыдущая мартышка заявляла, что Россия угроза номер два после эболы.
    Sige
    1. Дедкастарый Сегодня, 06:22
      Цитата: Sige
      США: Россия - номер по два по уровню угрозы после Северной Кореи

      Нее! у американцев Новая Беда! Даже не знаю что делать... Жуть ! belay на работу можно не ходить...всё приплыли..! fellow
      Дедкастарый
      1. Дедкастарый Сегодня, 06:25
        laughing
        Британские уфологи сделали, возможно, последний свой прогноз: 9-10 ноября на Землю высадится НЛО с вооруженными пришельцами. Предполагается, что целью их очередного визита может стать начало процесса полного уничтожения нашей планеты неизвестным нам оружием.
        Дедкастарый
  3. Евродав Сегодня, 06:11
    Вот недоумки, каждый божий день кошмарят себя и простых америкосов...
    Евродав
  4. Евродав Сегодня, 06:12
    Цитата: Sige
    Предыдущая мартышка заявляла, что Россия угроза номер два после эболы.

    Мы с Ыном подвинули эболу!
    Евродав
  5. samarin1969 Сегодня, 06:16
    Кремлю пора перестать "партнёрить": противостояние, так противостояние. "Угрозы" и отношения как к "агрессору" должны быть взаимными.
    Хорошо бы бессрочно закрыть для голосовавших лиц в Конгрессе, членов их семей и их потомков возможность посещения России и ведения в ней бизнеса, владения акциями.
    samarin1969
    1. Голован Джек Сегодня, 06:37
      Оригинальность "рецептов" порой поражает:
      Цитата: samarin1969
      Хорошо бы бессрочно закрыть для голосовавших лиц в Конгрессе, членов их семей и их потомков возможность посещения России

      Технически возможно. Только, скажите - а оно сильно надо этим членам Конгресса? wink
      Цитата: samarin1969
      ведения в ней бизнеса

      Технически... затруднительно. Никто не мешает от имени этого гипотетического "члена" вести бизнес какому-то другому лицу, так же?
      Цитата: samarin1969
      владения акциями

      Ьехниески невозможно. Это все равно, как Кремль запретит Вам покупать в магазинах РФ... молоко, например. Запретить можно, осоуществить такой запрет - нереально.
      Вот так.
      Голован Джек
  6. nemec55 Сегодня, 06:19
    Самое смешное смотреть на нашу верхушку , это же их партнеры так о них отзываются это же их надежда на светлое будущее рушится и это же их деньги в опасности
    А народу то что мы иллюзиями не страдали и о розовых трусиках не мечтали
    nemec55
    1. синоби Сегодня, 07:07
      Ну что вы право прицепилсь к слову.В дзюдо (кендо,айкидо,каратэдо и прочих до) словом "партнёр" обозначен ваш технический соперник который может сам себя и вас называть как ему вздумается,а нам соответственно это до лампочки.Враги,соперники могут менятся,для нас же они все-безликий "партнёр"- которого надо "уработать" без всяких лишних эмоций.
      синоби
  7. Vladimir71 Сегодня, 06:22
    Дятлы лучшеб об кальдере своего вулкана думали. Но похоже он о них сам позаботится)))
    Vladimir71
  8. Геркулесыч Сегодня, 06:23
    Не ценят вражьи дети нас crying меньше пяти миллиардов долларов, lol это не сумма, так на пару хороших взяток wassat ....
    Геркулесыч
  9. rotmistr60 Сегодня, 06:33
    на противодействие России в Европе в военном бюджете США предусмотрены расходы на уровне 4,6 млрд долларов

    350 млн украинцам, 100 млн прибалтам, не забудут конечно и поляков. Пять государств Восточной Европы, которые не дают спокойно жить в т.ч. и ЕС. Но угроза Россия. С американцами и выше перечисленными шакаленками понятно - полная клиника на фоне русофобии. Не кончится это добром.
    rotmistr60
  10. синоби Сегодня, 06:57
    Вот только разбомбить нас немогут.Силы уже не те,да и страшно.Жить то хочется.
    синоби
  11. К-50 Сегодня, 07:11
    генерал Рэймонд Томас армии США: Российская угроза для нас находится на втором месте после угрозы со стороны Северной Кореи.

    Это что, негра с президентов отодвинули и Россия из угрозы №1 снизилась на вторую позицию? belay
    Так может дело не в России, а в президентах США?
    Кто ссык ливее, для того и угроза от России выше? laughing
    К-50
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