Еврокомиссия: Мы будем и впредь поддерживать транзит российского газа через Украину

Импорт газа в Евросоюз останется стабильным до 2030 года из-за оптимизации внутреннего потребления топлива. Учитывая, что в ЕС создана необходимая инфраструктура поставок газа, включая поставки сжиженного природного газа (СПГ), считаем проект «Северный поток-2» бессмысленной перспективой.

Еврокомиссия опубликовала материал, в котором заявлено, что будет предпринимать меры по подведению всех газопроводов, проходящих по территории ЕС, под европейские стандарты. Речь в первую очередь идёт о соответствии так называемого 3-му энергопакету, предусматривающему необходимость осуществление конкурентных поставок.В опубликованном материале заявлено, что Брюссель «всегда будет поддерживать транзит российского газа через территорию Украины».В заявлении содержатся комментарии и по поводу проекта газопровода «Северный поток-2»:В том же материале говорится, что это не отменяет возможности ЕК вести переговоры с Россией по созданию юридической базы для строительства газопровода «Северный поток-2». На это в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что попытки Еврокомиссии получить от имени всего ЕС право на ведение переговоров по «Северному потоку-2» являются безосновательными.Действительно, откуда у ЕК такое рвение к переговорам, если сама же ЕК заявляет о «бесперспективности» СП-2?Ранее международные аналитические агентства опубликовали доклад, в котором говорится, что потребление газа вплоть до 2040 года (год, далее которого прогнозы не делались) будет расти, включая и Европу.