07:15 09 ноября

Еврокомиссия: Мы будем и впредь поддерживать транзит российского газа через Украину

Еврокомиссия опубликовала материал, в котором заявлено, что будет предпринимать меры по подведению всех газопроводов, проходящих по территории ЕС, под европейские стандарты. Речь в первую очередь идёт о соответствии так называемого 3-му энергопакету, предусматривающему необходимость осуществление конкурентных поставок.

В опубликованном материале заявлено, что Брюссель «всегда будет поддерживать транзит российского газа через территорию Украины».

Еврокомиссия: Мы будем и впредь поддерживать транзит российского газа через Украину



В заявлении содержатся комментарии и по поводу проекта газопровода «Северный поток-2»:
Импорт газа в Евросоюз останется стабильным до 2030 года из-за оптимизации внутреннего потребления топлива. Учитывая, что в ЕС создана необходимая инфраструктура поставок газа, включая поставки сжиженного природного газа (СПГ), считаем проект «Северный поток-2» бессмысленной перспективой.


В том же материале говорится, что это не отменяет возможности ЕК вести переговоры с Россией по созданию юридической базы для строительства газопровода «Северный поток-2». На это в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что попытки Еврокомиссии получить от имени всего ЕС право на ведение переговоров по «Северному потоку-2» являются безосновательными.

Действительно, откуда у ЕК такое рвение к переговорам, если сама же ЕК заявляет о «бесперспективности» СП-2?

Ранее международные аналитические агентства опубликовали доклад, в котором говорится, что потребление газа вплоть до 2040 года (год, далее которого прогнозы не делались) будет расти, включая и Европу.

Использованы фотографии: http://www.gazprom.ru
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Комментарии 15

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  1. 210окв Сегодня, 06:16
    Поддерживайте,не против Но пустую трубу!Кстати,чем ближе дата окончания транзита,тем больше стенаний и истерик.Кстати,в Газпроме уже готовы пойти на сохранение транзита.На определенных условиях.Но выставлять условия шулерам и мошенникам-дело безнадежное.И еще.Бессмысленным новый газопровод кажется мелким игрокам(шавкам),ИБО С НЕГО ОНИ НИЧЕГО НЕ ПОИМЕЮТ.А Германии например-в самый раз!
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 06:31
      1 января 2020 года заканчивается договор с Украиной на поставку газа из России в Европу. До этого срока будет запущен "турецкий поток". Да и СП-2 строительством пока никто не останавливал.
      сибиралт
  2. rotmistr60 Сегодня, 06:22
    считаем проект «Северный поток-2» бессмысленной перспективой.

    Оставить этих деятелей без газа на пару месяцев в зимний период (конечно не реально из-за заключенных договоров) и посмотреть, как они после этого будут дружно "поддерживать" Украину. Больше всех воду мутят прибалты. Их страны на карте трудно найти, а вони от них на весь мир.
    rotmistr60
    1. 210окв Сегодня, 06:26
      Я соглашусь с Вами...Но согласятся ли те,от кого эти поставки зависят..От наших рукамиводителей.Которых судя по последним действиям(бездействиям)санкции Запада действительно взяли за фаберже...
      Цитата: rotmistr60
      считаем проект «Северный поток-2» бессмысленной перспективой.

      Оставить этих деятелей без газа на пару месяцев в зимний период (конечно не реально из-за заключенных договоров) и посмотреть, как они после этого будут дружно "поддерживать" Украину. Больше всех воду мутят прибалты. Их страны на карте трудно найти, а вони от них на весь мир.
      210окв
  3. Евродав Сегодня, 06:23
    Цитата: 210окв
    Поддерживайте,не против Но пустую трубу!Кстати,чем ближе дата окончания транзита,тем больше стенаний и истерик.Кстати,в Газпроме уже готовы пойти на сохранение транзита.На определенных условиях.Но выставлять условия шулерам и мошенникам-дело безнадежное.И еще.Бессмысленным новый газопровод кажется мелким игрокам(шавкам),ИБО С НЕГО ОНИ НИЧЕГО НЕ ПОИМЕЮТ.А Германии например-в самый раз!

    Я думаю евроМиллер сделает шаг им навсиречу, даже в ущерб России...
    Евродав
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:26
      Это будет как бы сомо собой разумеещееся, ибо преклонение перед Европой у наших либеров на генном уровне! !!!
      Геркулесыч
    2. IGOR GORDEEV Сегодня, 06:41
      Цитата: Евродав
      Я думаю евроМиллер сделает шаг им навсиречу, даже в ущерб России...

      Вот и еврокоммисары так думают. А представьте - вдруг по этой проблеме Россия ответит адекватно своим интересам:)
      IGOR GORDEEV
  4. Михаил м Сегодня, 06:25
    В опубликованном материале заявлено, что Брюссель «всегда будет поддерживать транзит российского газа через территорию Украины».

    А не являются ли подобные действия вмешательством во внутренние дела России? Именно так я расцениваю потуги принудить нашу страну продавать наш газ по правилам, устанавливаемым брюссельскими бюрократами. Европейские страны давно отдали свой суверенитет в их жадные ручонки. Сейчас до России пытаются добраться тихой сапой.
    Михаил м
  5. Vladimir71 Сегодня, 06:25
    Ещё пару лет реформ на усраине и великая транспортная держава со своей ГТС, скрутит им такую фигу что в итоге сами этот северный поток и построят)))
    Vladimir71
  6. Горный стрелок Сегодня, 06:27
    Северный поток-2 - это экономическая смерть "незалежной" в ближней перспективе. "Opal" уже "расконсервировали" - мерзнуть неохота...
    Горный стрелок
    1. злой партизан Сегодня, 06:46
      Цитата: Горный стрелок
      Северный поток-2 - это экономическая смерть "незалежной" в ближней перспективе.

      Да ладно. У них останется подсолнечник, кукуруза и пшеница. Просто вместо великой транзитной державы Украиина станет великой подсолнечной державой.
      злой партизан
  7. Геркулесыч Сегодня, 06:30
    Вот когда мы будем строить не для Европы, а ради интересов именно народа России, которому сейчас важны две вещи :1-тотальная газификация нашей страны, в кротчайшие сроки! !!2-Газопровод через укроину нужно исключить из наших приоритетов, поставляя газ в Европу в ОБХОД укроины! !! fool
    Геркулесыч
  8. злой партизан Сегодня, 06:44
    Германия вообще-то вчера уже послала ЕК в пешее эротическое путешествие по поводу "СП-2", назвав его чисто коммерческим проектом. Да и ещё. А украинскую ГТС ЕК тоже сама будет ремонтировать? Дам же дыра на дыре!
    злой партизан
  9. inkass_98 Сегодня, 06:51
    А статистика говорит обратное - потребление газа Европой только нарастает. У кого-то счеты неправильные.
    inkass_98
  10. SOF Сегодня, 06:55
    ...да легко, пускай поддерживают. Покупают наш газ на нашей границе и.... вперёд, в светлое будущее, через просторы незалежности. Сколько газа, в итоге, они получат на выходе и сколько за транзит отбашляют майданутым- их "союзнические" проблемы.
    SOF
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