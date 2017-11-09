07:15 09 ноября

Собчак - CNN: Я поддерживаю антироссийские санкции

Объявившая, что собирается идти на выборы в качестве кандидата в президенты, Ксения Собчак продолжает жечь глаголом. Если ранее Собчак заявила, что Крым принадлежит Украине, то сегодня телеведущая решила добавить новых информационных поводов к своей «избирательной программе», на самом деле отсутствующей.

По словам Собчак, она поддерживает американские санкции, введённые против России. Своё мнение Собчак высказала в интервью корреспонденту американского телеканала CNN, который президент США Дональд Трамп называет «фейк-ньюс»:
Я думаю, что Россия ответственна за те ужасные международные отношения, которые сложились. Мы нарушили нормы международного права, согласно международному праву.


Далее Собчак повторила высказывание, сделанное ранее:

Крым – украинский.


После Собчак заявила о своей обеспокоенности тем, что в США, вводя санкции, не разделяют российские власти и российский народ.

Собчак - CNN: Я поддерживаю антироссийские санкции


Из интервью:
Я поддерживаю эти санкции. Другое дело, что, например, сейчас студенты в России не могут получить американскую визу, это нечестно по отношению к ним, так как почему нужно наказывать российский народ за политику человека, которого они не поддерживают.

Напомним, что 7 ноября о своей готовности принять участие в выборах в качестве кандидата заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 50

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  1. Vladimir71 Сегодня, 06:26
    Что она может поддержать если тяжелее рюмки и хрена ничего в руках не держала)))
    Vladimir71
    1. сибиралт Сегодня, 06:34
      У нас все либералы рады санкциям и что?
      сибиралт
    2. Комментарий был удален.
    3. Комментарий был удален.
    4. dsk Сегодня, 07:00
      Цитата: Vladimir71
      так как почему нужно наказывать российский народ за политику человека, которого они не поддерживают.

      Выборы покажут кого народ поддерживает. Собчак надо покупать израильский или штатовский паспорт, чтобы успеть ноги сделать, мало ли что...
      dsk
      1. svp67 Сегодня, 07:08
        Цитата: dsk
        Собчак надо покупать израильский или штатовский паспорт, чтобы успеть ноги сделать, мало ли что...

        Даже не надейтесь... Она останется и мало того, она станет депутатом. Но сейчас она делает все, что бы не стать Президентом и сгруппировать вокруг себя некую группу населения, надеюсь, что ей удастся её сформировать в партию
        svp67
  2. 210окв Сегодня, 06:28
    Тяжелый случай..Это про нашу политику и выборы...А статью за гос.измену уже что,отменили?
    210окв
    1. Ушлый_башкорт Сегодня, 06:33
      Она же не гос.тайну выдала, ей максимум за призывы к нарушению территориальной целостности припаять можно.
      Ушлый_башкорт
      1. 210окв Сегодня, 06:36
        Был бы человек-а статья найдется...Жаль что это не про неё..
        Цитата: Ушлый_башкорт
        Она же не гос.тайну выдала, ей максимум за призывы к нарушению территориальной целостности припаять можно.
        210окв
    2. Путинец Сегодня, 06:36
      Мне интересно, почему все так переживают о том выберут ее или нет? Она что собрала подписи? Получила удостоверение кандидата? Пациент 6-й палаты, вещает от имени Наполеона, собирается баллотироваться в Папы римские, и что, зайдет в ЦИК за документами? Кто в это верит? Так к чему обсуждать? Разве нет более интересных тем?
      Путинец
      1. Дедкастарый Сегодня, 06:40
        Цитата: Путинец
        Мне интересно, почему все так переживают о том выберут ее или нет?

        а другой развлекухи пока не подкинули, смеёмся над Окраиной,а у нас не хлеще...страна реально деградировала.включить "зомбоящик"-и о стране можно понять ВСЁ .
        Дедкастарый
        1. Смог Сегодня, 06:43
          Цитата: Дедкастарый
          страна реально деградировала.

          Ну по поводу страны, я так думаю Вы погорячились. А вот илитка, именно илитка, точно деградировала. Ниже плинтуса. soldier
          Смог
        2. 210окв Сегодня, 06:44
          Я с Вами соглашусь..Страна реально деградировала.Ибо нет идеологии,целей к которым надо идти.Все какие то проблемы которые надо решать.Но это-не ИДЕЯ..Мы действительно катимся в пропасть..Кстати,на той же Окраине идеология появилась.Хоть и ущербная,нацистская,но есть.
          Цитата: Дедкастарый
          Цитата: Путинец
          Мне интересно, почему все так переживают о том выберут ее или нет?

          а другой развлекухи пока не подкинули, смеёмся над Окраиной,а у нас не хлеще...страна реально деградировала.включить "зомбоящик"-и о стране можно понять ВСЁ .
          210окв
          1. IGOR GORDEEV Сегодня, 06:48
            Цитата: 210окв
            Я с Вами соглашусь..Страна реально деградировала.Ибо нет идеологии,целей к которым надо идти.Все какие то проблемы которые надо решать.Но это-не ИДЕЯ..Мы действительно катимся в пропасть..


            Как мне кажется тут главное, чтобы наша элита не провернула финт подобный конца 80-х начала 90-х в СССР, а потом в РФ. "Простые " люди, как работали так и работают и им часто не до политики. Как говориться: "...Люди как люди. Напоминают прежних... " (Булгаков М. "Мастер и Маргарита")
            IGOR GORDEEV
          2. Путинец Сегодня, 07:12
            Вот мне интересно, господствующая идеология у нас имелась. Не знаю, Вашему мировоззрению она полностью соответствовала, или Вы возмущались порядками? Только честно. Господствующей может быть только одна идея- "Жила бы страна родная и нету других забот" как в песне. И кстати, я часто общаюсь с молодежью. Она у нас не тупая и не бездарная. 1000 мажоров это не вся страна
            Путинец
        3. inkass_98 Сегодня, 06:44
          Так не включайте, берегите себя. Очень способствует сохранению психики, особенно непросмотр федеральных каналов.
          inkass_98
          1. 210окв Сегодня, 06:47
            И что,залезть под одеяло,не высовываться?Не ходить на работу скажем?
            Цитата: inkass_98
            Так не включайте, берегите себя. Очень способствует сохранению психики, особенно непросмотр федеральных каналов.
            210окв
            1. inkass_98 Сегодня, 06:56
              Цитата: 210окв
              залезть под одеяло,не высовываться?

              Разговор шел о ящике, не надо передергивать. В принципе, конечно, можете и на работу не ходить, у нас полная свобода, статьи за тунеядство нет.
              Я только новости смотрю по ящику на федеральных каналах, и то избирательно. А остальной контент меня совершенно не интересует, поскольку кроме сериалов и говорильни там ничего нет.
              inkass_98
        4. Б.Т.В. Сегодня, 06:44
          Цитата: Дедкастарый
          включить "зомбоящик"-и о стране можно понять ВСЁ .


          А, Ваш, компьютер- не " зомбоящик"?
          Б.Т.В.
  3. амурец Сегодня, 06:30
    По словам Собчак, она поддерживает американские санкции, введённые против России. Своё мнение Собчак высказала в интервью корреспонденту американского телеканала CNN, который президент США Дональд Трамп называет «фейк-ньюс»:

    И эта клоунесса на что-то надеется? Она отталкивает от себя всех здравомыслящих людей. Её уже пора привлекать к ответственности за антироссийскую пропаганду.
    амурец
    1. 210окв Сегодня, 06:35
      Я более Вам скажу ужасную правду...Она победит!Не на выборах конечно,а в пиаре,и возможно в будущем тренде нашей политики.Не дай бог конечно..
      Цитата: амурец
      По словам Собчак, она поддерживает американские санкции, введённые против России. Своё мнение Собчак высказала в интервью корреспонденту американского телеканала CNN, который президент США Дональд Трамп называет «фейк-ньюс»:

      И эта клоунесса на что-то надеется? Она отталкивает от себя всех здравомыслящих людей. Её уже пора привлекать к ответственности за антироссийскую пропаганду.
      210окв
      1. IGOR GORDEEV Сегодня, 06:56
        Цитата: 210окв
        Я более Вам скажу ужасную правду...Она победит!Не на выборах конечно,а в пиаре,и возможно в будущем тренде нашей политики.Не дай бог конечно..

        Я смотрю на нее как на хорошую прививку:) Пускай пиарится. Пусть все скажет и покажет.
        IGOR GORDEEV
    2. insular Сегодня, 06:38
      Цитата: амурец
      И эта клоунесса на что-то надеется? Она отталкивает от себя всех здравомыслящих людей

      Где были здравомыслящие люди, когда под такими же идиoтcкими лозунгами произошли ужасающие события на Украине? А ведь там точно такие же русские, здравомыслящие, люди были (как всем тогда казалось)...
      insular
      1. IGOR GORDEEV Сегодня, 06:58
        Цитата: insular
        Где были здравомыслящие люди, когда под такими же идиoтcкими лозунгами произошли ужасающие события на Украине? А ведь там точно такие же русские, здравомыслящие, люди были (как всем тогда казалось)...

        Тут я вспоминаю "Обитаемый остров" Стругацких и контролирующие башни.
        IGOR GORDEEV
        1. insular Сегодня, 07:13
          Цитата: IGOR GORDEEV
          Тут я вспоминаю "Обитаемый остров" Стругацких и контролирующие башни.

          Контролирующие башни - это не эффективный способ управления толпой. Достаточно социопсихологических технологий, пропаганды и подкупов и всего за 20-30 лет можно добиться того, что невозможно было и мечтать совершить мировыми войнами. "Гибридные войны" черт их побери))
          insular
    3. SOF Сегодня, 06:47
      ... из штанов, прямо, выпрыгивает чтобы добавить к статусу "проститутка" ранг "политическая".
      SOF
  4. venaya Сегодня, 06:34
    .. Собчак повторила высказывание, сделанное ранее:
    Крым – украинский.

    Крым - это вообще-то не что иное как "край", а то что находиться у края и называется "Украиной" (Ukraina - по польски). Так что она не совсем точна в своих определениях, ей ещё учиться и учиться, как нам всем завещал дедушка Ленин!
    venaya
    1. амурец Сегодня, 06:37
      Цитата: venaya
      Так что она не совсем точна в своих определениях, ей ещё учиться и учиться, как нам всем завещал дедушка Ленин!

      Она уже "учёная", поэтому любит учить других.
      амурец
      1. ArhipenkoAndrey Сегодня, 07:14
        Мартышка, которая была в зооуголке университета тоже может назвать себя учёной, а суть?
        ArhipenkoAndrey
  5. Геркулесыч Сегодня, 06:34
    До чего страну довели! !!К власти рвутся мерзавцы, мерзавки и воры, а власть не желает с ними бороться. !!!За ее слова ей уже9 лет грозит по нашему УК, а уголовное дело по факту ее заявлений еще и не заведено! !! fool
    Геркулесыч
    1. рюрикович Сегодня, 06:39
      Цитата: Геркулесыч
      До чего страну довели! !!К власти рвутся мерзавцы, мерзавки и воры, а власть не желает с ними бороться

      Так демократия же wink Начни бороться с помощью валки леса - заскулят о тотолитализме wassat
      рюрикович
    2. Дедкастарый Сегодня, 06:43
      Цитата: Геркулесыч
      До чего страну довели! !!К власти рвутся мерзавцы, мерзавки и воры, а власть не желает с ними бороться.

      а зачем ? это же ШОУ !
      "кандидатов" ещё много будет...
      Дедкастарый
  6. фрезер Сегодня, 06:35
    Я не понял какие к ней предъявы, если на уровне путина и медведева говорится, что "санкции нам полезны"?
    фрезер
  7. Nehist Сегодня, 06:35
    Гг очередные выборы фарс! Это и так понятно ну а появления всяких Собчак и Гордон просто гарантируют победу нужного кандидата. Так как реальной силы они не представляют а лишь подчеркивают- гражданин сидите ровно как бы вы не довольны внутренней политикой власть не смениться.
    Nehist
  8. 100502 Сегодня, 06:35
    Здесь уже усматривается статья о чести и достоинстве причём подать в суд может каждый гражданин РФ
    100502
  9. Мур Сегодня, 06:37
    Если это выдвижение Ксюшади не её личная дурная инициатива - потому как слив произошёл даже не при упоминании Крыма или санкций, а значительно раньше, ибо кандидатша долго работала над своим имиджем - как-то неудобно становится за специалистов, конструирующих фон для Настоящего Кандидата...
    Мур
  10. Горный стрелок Сегодня, 06:37
    Ксюшадь в своём репертуаре... Огромное самомнение, непроходимое зазнайство и слабое понимание страны, президентом которой она хочет стать...
    Горный стрелок
    1. Александр 3 Сегодня, 06:45
      Это всё для того что бы подать документы на кандидата в президенты США.
      Александр 3
    2. ArhipenkoAndrey Сегодня, 07:12
      Она не хочет стать президентом, даже эта дурочка со своими куриными мозгами понимает, что шансов ноль, но вещает в силу своего скудного умишка и непроходимой глупости о вещах, в которых полная профанка, в силу своего умишка.
      ArhipenkoAndrey
  11. ded100 Сегодня, 06:38
    Ну что сказать про ксюшу!
    ded100
    1. ArhipenkoAndrey Сегодня, 07:09
      ещё и полная дура раз повелась на уговоры либералов, чувствую будет сакральной жертвой.
      ArhipenkoAndrey
  12. rotmistr60 Сегодня, 06:39
    Мы нарушили нормы международного права, согласно международному праву.

    А ее мамаша - гражданка Нарусова хвасталась на всю Россию, что у нее очень умная дочка, которая закончила МГИМО, а поэтому разбирается в международном праве. Необходимо выводить эту нечисть как паразитов на теле государства. С каждым годом наглость и агрессивность "рукопожатых" только возрастает. При этом власть с ними еще и заигрывает копая яму под себя.
    rotmistr60
    1. insular Сегодня, 06:46
      Цитата: rotmistr60
      При этом власть с ними еще и заигрывает копая яму под себя.

      Это хитрый план Путина, вы ни чего не понимаете, он ведёт Россию к светлому будущему!
      insular
  13. Лганхи Сегодня, 06:40
    По проценту проголосовавших за нее мы увидим, сколько у нас в стране упоротых либерастов и предателей. Именно такие как Собчак, и шли в полицаи служить немцам помогать им грабить и убивать свой собственный народ.
    Лганхи
  14. hohkn Сегодня, 06:43
    Блин! Только в нашей стране тупая лошадь может баллотироваться в президенты. И после этого гейропа может ещё что-то говорить о демократии и правах человека в России? fool
    hohkn
  15. злой партизан Сегодня, 06:47
    Эту говорящую лошадь пора бы уже и подзаткнуть. yes
    злой партизан
  16. Ретвизан 8 Сегодня, 06:48
    Ну, какой смысл обсуждать, что в очередной раз лопнула эта "лошадь"?! Уже даже прикалрваться над убогой нет желания. Надоели подобные некчемные " новости"!
    Ретвизан 8
  17. kos 75 Сегодня, 06:50
    Да ладно че вы на неё взъелись,она делает все что бы её не избрали а голоса у всяких там навальных чюток пощиплет.
    kos 75
  18. синоби Сегодня, 06:51
    На месте нашей оппозиции её следует как можно быстрее удавить по тихому.Она опустит их ниже уровня канализации в глазах простых российских обывателей.А нашей спецуре прсто немешать этой деятельнице.Она сама так облажается,как специально не придумаеш.
    синоби
  19. salat Сегодня, 06:55
    Привлечь для начала под административку, если не дойдёт то уже и по хлеще нужно! О студентах она думает дура! Вот у нее бабки есть чтобы пиариться и делать такие вбросы, вместо этого могла бы помочь например детям, старикам, приютам и тд, студенты визу не получают,и правильно нечего умам уезжать!
    salat
  20. Monetniy Сегодня, 07:06
    Дак и мы рады санкциям
    Monetniy
  21. ArhipenkoAndrey Сегодня, 07:07
    У господ российских либералов это в крови, при любых раскладах желать поражения стране в которой они проживают, действуют как бактерии или вирусы, убивают организм в котором живут и при слабом иммунитете бороться с ними надо как с вирусами - уничтожать физически, потому как заразно и ведёт к болезни и гибели всего организма.
    ArhipenkoAndrey
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