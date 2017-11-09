Собчак - CNN: Я поддерживаю антироссийские санкции
Объявившая, что собирается идти на выборы в качестве кандидата в президенты, Ксения Собчак продолжает жечь глаголом. Если ранее Собчак заявила, что Крым принадлежит Украине, то сегодня телеведущая решила добавить новых информационных поводов к своей «избирательной программе», на самом деле отсутствующей.
По словам Собчак, она поддерживает американские санкции, введённые против России. Своё мнение Собчак высказала в интервью корреспонденту американского телеканала CNN, который президент США Дональд Трамп называет «фейк-ньюс»:
Далее Собчак повторила высказывание, сделанное ранее:
После Собчак заявила о своей обеспокоенности тем, что в США, вводя санкции, не разделяют российские власти и российский народ.
Из интервью:
Напомним, что 7 ноября о своей готовности принять участие в выборах в качестве кандидата заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
По словам Собчак, она поддерживает американские санкции, введённые против России. Своё мнение Собчак высказала в интервью корреспонденту американского телеканала CNN, который президент США Дональд Трамп называет «фейк-ньюс»:
Я думаю, что Россия ответственна за те ужасные международные отношения, которые сложились. Мы нарушили нормы международного права, согласно международному праву.
Далее Собчак повторила высказывание, сделанное ранее:
Крым – украинский.
После Собчак заявила о своей обеспокоенности тем, что в США, вводя санкции, не разделяют российские власти и российский народ.
Из интервью:
Я поддерживаю эти санкции. Другое дело, что, например, сейчас студенты в России не могут получить американскую визу, это нечестно по отношению к ним, так как почему нужно наказывать российский народ за политику человека, которого они не поддерживают.
Напомним, что 7 ноября о своей готовности принять участие в выборах в качестве кандидата заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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