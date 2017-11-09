Белград - Киеву: А вы не забыли, как украинские наёмники воевали против Сербии?

Сербия уважает территориальную целостность Украины, что уже неоднократно доказывала, в том числе и в во время председательства в ОБСЕ. Но нам так же известно и об участии украинских наёмников в преступлениях, которые совершали хорватские силы по отношению к сербскому народу в Хорватии. Украина эти преступления до сих пор не осудила.

В здание МИД Сербии был вызван сербский посол в Киеве для консультаций по поводу заявления главы министерства иностранных дел Украины Павла Климкина и других официальных лиц. В официальной трактовке Белграда собрание в МИД звучало так: «для обсуждения вопросов взаимодействия с этим государством».Причиной собрания в МИД Сербии стал вызов Павлом Климкиным украинского посла в Белграде Александра Александровича. Целью вызова стало обсуждение вопроса «нахождения сербских наёмников в структурах ДНР/ЛНР». По мнению Климкина, украинский посол должен постоянно напоминать Белграду о том, что сербские граждане воюют в Донбассе «против территориальной целостности Украины».В Сербии решили не оставлять такой выпад без ответа. Сербскому послу в Киеве поручено напомнить украинским властям, что граждане Украины в своё время принимали активное участие в военных действиях на Балканах на стороне террористических группировок, в том числе и на стороне террористов в крае Косово.Глава МИД Сербии Ивица Дачич:Напомним, что накануне польский вице-консул в Луцке в ответ на выпады украинских историков по поводу «исторической украинскости Львова, в своё время оккупированного поляками», заявил: «В таком случае Украина в своё время оккупировала Крым и Донбасс».