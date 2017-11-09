07:11 09 ноября

Белград - Киеву: А вы не забыли, как украинские наёмники воевали против Сербии?

В здание МИД Сербии был вызван сербский посол в Киеве для консультаций по поводу заявления главы министерства иностранных дел Украины Павла Климкина и других официальных лиц. В официальной трактовке Белграда собрание в МИД звучало так: «для обсуждения вопросов взаимодействия с этим государством».

Причиной собрания в МИД Сербии стал вызов Павлом Климкиным украинского посла в Белграде Александра Александровича. Целью вызова стало обсуждение вопроса «нахождения сербских наёмников в структурах ДНР/ЛНР». По мнению Климкина, украинский посол должен постоянно напоминать Белграду о том, что сербские граждане воюют в Донбассе «против территориальной целостности Украины».

Белград - Киеву: А вы не забыли, как украинские наёмники воевали против Сербии?



В Сербии решили не оставлять такой выпад без ответа. Сербскому послу в Киеве поручено напомнить украинским властям, что граждане Украины в своё время принимали активное участие в военных действиях на Балканах на стороне террористических группировок, в том числе и на стороне террористов в крае Косово.

Глава МИД Сербии Ивица Дачич:
Сербия уважает территориальную целостность Украины, что уже неоднократно доказывала, в том числе и в во время председательства в ОБСЕ. Но нам так же известно и об участии украинских наёмников в преступлениях, которые совершали хорватские силы по отношению к сербскому народу в Хорватии. Украина эти преступления до сих пор не осудила.


Напомним, что накануне польский вице-консул в Луцке в ответ на выпады украинских историков по поводу «исторической украинскости Львова, в своё время оккупированного поляками», заявил: «В таком случае Украина в своё время оккупировала Крым и Донбасс».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. 210окв Сегодня, 06:48
    За шкиряку,и под зад коленом этого укропосля..Это я про то,что тот наговорил в Белграде.
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 06:52
      Климкин лучше бы отутюжил вечные пузыри на своих штанах, а не лез в политику нормального государства..
      сибиралт
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:08
        Климкин лучше бы отутюжил вечные пузыри на своих штанах


        Это не пузыри smile ...это шаровары под штанами...утюжить бесполезно...
        затрапезный вид украинских политиков уже стал поводом для анекдотов.

        По мнению украинских учёных, пифагоровы штаны изначально были шароварами
        Тот же ЛЕХА
  2. Александр 3 Сегодня, 06:49
    Есть время разбрасывать камни и есть время собирать.Мне кажется пришло время для Украины собирать камни.
    Александр 3
    1. venaya Сегодня, 07:03
      Цитата: Александр 3
      .. пришло время для Украины собирать камни.

      Куда собирать камни, на могилку что-ли?
      venaya
  3. Горный стрелок Сегодня, 06:51
    Скакуансы агрессивны по своей природе, и будут за это жестоко наказаны. Жесть, как они перелаялись с поляками, а теперь и с сербами. Осталось с белорусами и молдаванами - и порядок, полная изоляция...
    Горный стрелок
  4. злой партизан Сегодня, 06:53
    За Сербию, я смотрю, вцепились всерьёз. Видимо наши хотят показать матрасникам, что и в Европе ещё не всё потеряно и можно попытаться против них поиграть. А сербам пожелаю побыстрее определиться со своими приоритетами. Или они шагают в НАТО, или всё-таки остаются свободными и дружат с Россией.
    злой партизан
  5. Геркулесыч Сегодня, 06:56
    Сербам нужно было более жесткое заявление сделать! И вообще, признать укроину не цивилизованным псевдогосударством, которым управляют иностранцы, не допуская аборигенов до власти.
    Геркулесыч
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:06
    Украина планомерно портит отношения со странами Европы выпячивая свою значимость и непримиримость к чужому мнению (Польша, Венгрия, Румыния, теперь Сербия). Украинский МИД активно доказывает не только свою несостоятельность, но и дремучую некомпетентность. Чем быстрее в Европе поймут с кем имеют дело, тем быстрее не смотря на общие цели (возню против России) прекратят поддерживать эту страну.
    rotmistr60
  7. svp67 Сегодня, 07:10
    Украина эти преступления до сих пор не осудила.
    Молодцы сербы. Коротко, зло и в самую точку...
    svp67
  8. inkass_98 Сегодня, 07:10
    Ну, Шешель достаточно ясно выразился в адрес Александровича: "еще такое г..но нам будет указывать".
    inkass_98
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