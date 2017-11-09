07:18 09 ноября
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Самый мощный в мире: как РФ предотвратила превращение Ту-160 в кучу украинских болтов и гаек

В декабре исполнится ровно 36 лет с того дня, как этот самолет впервые поднялся в воздух. Однако до сих пор он является абсолютным чемпионом мира по целому ряду параметров (скорость, дальность полета и другие), характеризующих самолеты дальней бомбардировочной авиации.

Самый мощный в мире: как РФ предотвратила превращение Ту-160 в кучу украинских болтов и гаек


Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, более известный под названием «Белый лебедь», – немолодая машина: в декабре исполнится ровно 36 лет с того дня, как этот самолет впервые поднялся в воздух. Однако до сих пор он является абсолютным чемпионом мира по целому ряду параметров (скорость, дальность полета, нахождение в воздухе без дозаправки, грузоподъемность и так далее), характеризующих самолеты дальней бомбардировочной авиации. И, по мнению международных военных экспертов, он будет оставаться таковым, как минимум до конца 2020-х годов.


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Комментарии 2

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  1. 210окв Сегодня, 06:53
    Да,было такое к сожалению.К счастью часть смогли спасти.
    210окв
  2. Дедкастарый Сегодня, 06:57
    Самый мощный в мире: как РФ предотвратила превращение Ту-160 в кучу украинских болтов и гаек
    8 бортов выкупили...а остальные три десятка всё равно "в кучу болтов и гаек"...так что мало "предотвратили",новых Лебедей,с налётом в 100 часов резали безумные скакуны..
    Дедкастарый
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