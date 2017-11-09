Самый мощный в мире: как РФ предотвратила превращение Ту-160 в кучу украинских болтов и гаек

В декабре исполнится ровно 36 лет с того дня, как этот самолет впервые поднялся в воздух. Однако до сих пор он является абсолютным чемпионом мира по целому ряду параметров (скорость, дальность полета и другие), характеризующих самолеты дальней бомбардировочной авиации.Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, более известный под названием «Белый лебедь», – немолодая машина: в декабре исполнится ровно 36 лет с того дня, как этот самолет впервые поднялся в воздух. Однако до сих пор он является абсолютным чемпионом мира по целому ряду параметров (скорость, дальность полета, нахождение в воздухе без дозаправки, грузоподъемность и так далее), характеризующих самолеты дальней бомбардировочной авиации. И, по мнению международных военных экспертов, он будет оставаться таковым, как минимум до конца 2020-х годов.