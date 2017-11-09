Конгресс США выделил средства на создание новой ракеты средней дальности

Конгресс даёт разрешение на реализацию проекта создания наземной ракеты средней дальности, но не обязывает Пентагон обязательно проводить такие разработки.

Стало известно о том, что американский Конгресс одобрил проект создания новой ракеты средней дальности. Американские парламентарии согласовали выделение средств на эту программу, объявив о том, что Россия «нарушила договор о ликвидации РСМД». Это типичный американский принцип ведения отношений, когда договоры подписываются двумя сторонами, включая США, а выполняет их в конечном итоге только одна сторона, и это вовсе не США.Так было и с договором о ликвидации РСМД, так было с договором об уничтожении химического оружия. Россия досрочно ликвидировала все свои химические арсеналы, допустив на объекты американских экспертов. А в США до сих пор заявляют, что «средств на уничтожение химоружия нет». Это притом, что одобренный конгрессменами военный бюджет Штатов на 2018 год составляет почти 600 млрд долларов.На первом этапе Конгресс выделяет 58 млн долларов на разработку наземной ракеты средней дальности. При этом трактовка выглядит «замечательно»:Такой оборот, как считают сами США, позволяет говорить о том, что они «не нарушают договор об РСМД».Логика удивительная: вот вам 58 млн долларов на создание ракеты, но только не говорите, что вы будете создавать эту ракету... Американских налогоплательщиков держат за идиотов?