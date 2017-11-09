07:16 09 ноября

Конгресс США выделил средства на создание новой ракеты средней дальности

Стало известно о том, что американский Конгресс одобрил проект создания новой ракеты средней дальности. Американские парламентарии согласовали выделение средств на эту программу, объявив о том, что Россия «нарушила договор о ликвидации РСМД». Это типичный американский принцип ведения отношений, когда договоры подписываются двумя сторонами, включая США, а выполняет их в конечном итоге только одна сторона, и это вовсе не США.

Так было и с договором о ликвидации РСМД, так было с договором об уничтожении химического оружия. Россия досрочно ликвидировала все свои химические арсеналы, допустив на объекты американских экспертов. А в США до сих пор заявляют, что «средств на уничтожение химоружия нет». Это притом, что одобренный конгрессменами военный бюджет Штатов на 2018 год составляет почти 600 млрд долларов.

На первом этапе Конгресс выделяет 58 млн долларов на разработку наземной ракеты средней дальности. При этом трактовка выглядит «замечательно»:
Конгресс даёт разрешение на реализацию проекта создания наземной ракеты средней дальности, но не обязывает Пентагон обязательно проводить такие разработки.



Конгресс США выделил средства на создание новой ракеты средней дальности


Такой оборот, как считают сами США, позволяет говорить о том, что они «не нарушают договор об РСМД».

Логика удивительная: вот вам 58 млн долларов на создание ракеты, но только не говорите, что вы будете создавать эту ракету... Американских налогоплательщиков держат за идиотов?

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 8

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  1. Дедкастарый Сегодня, 06:59
    Конгресс США выделил средства на создание новой ракеты средней дальности
    "гонка" полным ходом пошла.
    Дедкастарый
    1. Logall Сегодня, 07:02
      Ещё один повод для того чтобы не заключать никаких договоров с США!
      Осталось только заключить с ними договор о полной ликвидации ядерного оружия! Срочно ликвидировать и копать себе могилу... Хотя нет, они сами тут всё и землей засыпят...
      Logall
      1. 210окв Сегодня, 07:14
        "Курьер" на вооружение!Деваться некуда надо отаечать
        210окв
  2. Геркулесыч Сегодня, 07:02
    Вот и чудно! !!Этими действиями сша нам полностью развязали руки по созданию наземных ракет малой и средней дальности! !!Сам Бог требует от нас немедленно воспользоваться глупой заявой янки, и не мудрствуя лукаво начать разроботку, испытания и производство таких ракет, игнорируя всякие визг и хрюканье "партнероффф "о нарушениях ими же попранного договора! !!!!!
    Геркулесыч
    1. ИНТЕР Сегодня, 07:12
      Цитата: Геркулесыч
      Этими действиями сша нам полностью развязали руки по созданию наземных ракет малой и средней дальности! !

      Наверняка они уже у нас есть!)))
      ИНТЕР
    2. Logall Сегодня, 07:14
      Вы понимаете чем это грозит?
      Вообще-то это не вокруг США стоят наши базы... Это они могут все свои страны союзники снабдить данными ракетами! Мы же этими ракетами только до Аляски до пульнуть сможем! России - это не нужно, не выгодно!
      Logall
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:12
    С американцами необходимо вести себя зеркально. Хватит уже играть в одни ворота. Положить на все ранее заключенные договора при этом громко заявляя, что Сша их нарушает и не выполняет. С этой страной честно работать не возможно. Не стоит стараться выглядить законопослушным в глазах запада. Они этого не только не поймут, но и посчитают за слабость.
    rotmistr60
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:12
    Американских налогоплательщиков держат за идиотов?
    Американским налогоплательщикам до одного места этот вопрос.Они всеми этитими договорами наше руководство за идиотов принимают.
    И вопрос на засыпку.Хим оружие теперь возобновлять когда будем? Или мы гордо будем ждать пока его против нас применят?
    Наблюдатель2014
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