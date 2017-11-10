Закон о реинтеграции Донбасса. Поправку все равно примут

Сегодня ещё раз убедился в старой истине, которую когда-то озвучил классик. Рукописи не горят! И не только рукописи великих произведений и великих авторов. Они вообще не горят! Даже ваши собственные. Может, это реинкарнация в современных условиях идей и мыслей?Вы даже не представляете, как мне вчера надоела тема предложения одного из депутатов Рады Украины о внесении в законопроект о реинтеграции Донбасса предложения о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Наверное, не было ни одной программы по ТВ, где бы не упоминали эту тему.К вечеру вроде успокоились. Я даже проверил некоторые украинские источники. Неужели поняли всю глупость такого предложения? Неужели на Украине нашлись люди, которые все-таки убедили майдаунов из Рады, что депутаты должны хоть иногда вспоминать о собственном народе? Однако очередной разговор с товарищем и частым соавтором моих статей меня малость остудил. На ночь глядя."Не надейся. Там столько намешано идиотов и неадекватов, что найдут они лазейку, чтобы поправку внести в проект". Как в воду глядел. Просыпаюсь утром, и на тебе. Все вчерашние разговоры побоку, поправка и правда внесена. Ночью! По-шпионски. По крайней мере, украинский ресурс Корреспондент.net сообщил об этом во втором часу ночи."Эта поправка существует. Она с номером 595. Внесена группой народных депутатов (внефракционных) от политической силы УКРОП. И там они предлагают в трехмесячный срок Кабмину разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией", — сообщил член профильного комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, депутат от Народного фронта Андрей Тетерук".Но вернемся к рукописи. Всплыла она именно после этого сообщения. А появилась после... игры. Мы решили обыграть ситуацию, когда дипотношения все-таки будут разорваны. Обыграть чисто гипотетически. Без идеологии и штампов. Есть факт — есть варианты решения.Понятно, что украинцы едут к нам на работу не от хорошей жизни. Равно так же понятно, что в случае разрыва отношений, жизнь заробитчан резко ухудшится. Получить рабочую визу, получить гражданство РФ даже по какой-то там упрощенной схеме достаточно сложно. Да и понятие «Родина» никто не отменял. Родина — это не правительство и власть. Так что сегодняшняя позиция большинства тех, кто работает в России, уже не будет так популярна."Моя хата с краю. Я простой человек, и мне семью кормить надо. Перебесятся, и всё вернется на круги своя". Увы, но такое решение коснется всех. И тех, кто уедет, и тех, кто решит остаться в России. "Нож" будет резать по живому. По мясу. Семьи будут разрушаться десятками, если не сотнями и тысячами. Согласитесь, бросить дом, все нажитое десятилетиями и уехать в другую страну сложновато. А ведь есть ещё и дети... Взрослые дети. Есть могилы предков. Есть дача с красивым видом на речку. Есть друзья...Увы, но большинство украинцев в этом случае уедет. Это вызовет некоторые проблемы, например, в нефтегазодобыче. Да и в других отраслях. Ведь работают сегодня там действительно специалисты. Такие, которых поискать надо. Мы, наша пресса и другие СМИ как-то ненавязчиво перенесли образ гастарбайтера из азиатских республик на украинцев. А это далеко не так. Повторюсь, это профессионалы!Сейчас некоторые читатели, особенно из приграничных регионов, те, кто в своих комментариях к нашей предыдущей статье "Пора креститься до грозы. О российско-украинской границе" (https://topwar.ru/128703-pora-krestitsya-do-groma-o-rossiysko-ukrainskoy-granice.html) грустно вздохнут. Ничего не будет. Ну ужесточат пропуск на КПП и что? Отойди на 10-20 километров и спокойно переходи. Местные прекрасно знают такие места.А ведь есть ещё и граница с Белоруссией. И представляет она собой точно то, что было на российско-украинской границе до всех этих майданов. А ругаться с Лукашенко по поводу украинцев глупо. Москва на это не пойдет. Да и денег это будет стоить...По ходу нашей игры "украинец" принял решение "прорываться" в Россию именно через Белоруссию. Естественно предварительно просмотрев все варианты. Ну и учитывая не только политические нюансы, но и реальную возможность россиян контролировать этот путь.На первом этапе всё прошло гладко. Сложности начались уже в Белоруссии. И виноваты в этом масштабы России. И принятая у нас система продажи билетов на любой транспорт. Требуется паспорт! А без паспорта билетов не купишь. А значит, не доберешься даже до Москвы. Запретить продажу по украинским паспортам легко. Один факс и всё...Остается автотранспорт. Жалостливое лицо. Скучающий автовладелец или дальнобойщик. Вперёд и с песней. Даже сэкономить какие-то деньги можно.Только что мешает российским пограничникам и полицейским, в случае получения указаний "сверху", проверить пассажиров и водителей на постах? Ведь посты эти сохранились и работают вовсю. Но даже в случае "прорыва" в Россию, дальше путь будет перекрыт таким же образом. А полицейские прекрасно вычисляют приезжих даже по манере поведения и внешнему виду.Грустно всё это. Миллионы простых людей, которых по прихоти идиотов-политиков хотят прекратить в профессиональных "разведчиков". Или "контрабандистов". Кому как удобнее. Тысячи перечеркнутых судеб. Тысячи разорванных родственных связей. Тысячи несчастных и обиженных...На российских телеэранах "обосновалось" множество украинских политологов, экспертов, блогеров. Всякой твари по паре. В большинстве своем это достаточно ограниченные и "зашоренные" особи, которые необходимы просто для ретрансляции позиции какой-то части украинского общества. Но есть и действительно грамотные и серьезные. Не часто, но и они участвуют в шоу.Одним из таких политологов, по нашему мнению, является Вадим Карасев. Естественно, прокиевский политолог, близкий к власти, не мог обойти такой вопрос. Правда, статья, которую он написал, рассчитана на украинцев. Но мысли там достаточно интересные. Я процитирую некоторые."...мы не вышли на финансирование большого договора о стратегическом сотрудничестве друг с другом, подписанного в мае 1997 года. В 2014 году была возможность разорвать дипотношения и выйти из этого договора, но на это не пошли, возможно, из-за того, что он с января 2018 года теряет свою силу, поскольку он был подписан на 20 лет. В чем еще особенность. Тот, кто инициирует выход из этого договора и разрыв дипломатических отношений, тот, как бы, сразу может быть, в той или иной степени может быть обвинен, что он настроен на дальнейшую эскалацию конфликта и ухудшение двусторонних отношений. Это — элемент гибридной информационной войны, и таким образом, можно себя под эти обвинения подставить".Как видите, понимание того, для чего вообще внесено предложение в Раду, на Украине есть. Даже понимание последствий есть. По многим аспектам. Но понимание это натыкается на оголтелую русофобию и национализм части украинского политикума. По украинским опросам, за такую попраку проголосует большинство Рады...Мне жалко украинское общество. Я тоже вижу много негативных вещей, которые "неожиданно" всплывут в случае принятия этой поправки. А поправка будет принята! Может с какими-то мелкими нюансами, но примут. Украина уже не раз доказала, что сегодня это государство готово даже в "геенну огненную" прыгнуть, лишь бы не быть "Россией".Тот же Карасев пытается вернуть украинских политиков с небес на землю. "Конечно, мы можем сейчас много об этом говорить и делать негодующие заявления, но как отнестись к тому факту, что по итогам трех кварталов 2017 года экспорт в Россию только увеличился? Более того, недавно прошел резонансный факт, что КБ «Антонов» продолжит сотрудничество с российской авиакомпанией, поскольку есть контрактные обязательства и есть угроза многомиллионных фактов. Не все так однозначно и не всегда политики, у которых есть публичные обязательства, которые заточены на негативную политическую публичную риторику, не всегда обладают прозой жизни". Только услышат ли его в Раде? Судя по тому, что поправку все-таки приняли к обсуждению, сомнительно...Но надежда умирает последней. Автор поправки, депутат от БПП Иван Винник, несколько часов назад в эфире одного из телеканалов Украины заявил следующие: "Президент не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией... Она остается на рассмотрении комитета, будем определяться в дальнейшем с модальностью".Остается сделать вывод из всех этих телодвижений "независимой" Украины. "Залужный хозяин" пока не принял окончательного решения по разрыву дипотношений Украины и России. Это понятно, сегодня у Трампа более серьезная задача в Пекине. Киев неинтересен никоим образом.Будем ждать, но готовиться все же к худшему варианту...