США не придут на войну с русскими: в Германии всплыл секретный документ
Американцы не явятся на войну с русскими. В одном немецком архиве был обнаружен «секретный документ», где чёрным по белому написано, что Белый дом сам будет решать, ввязываться ему в новую войну или запасаться попкорном и смотреть войну по телевизору.
Натовская гарантия является мифом. Об этом пишет Клаус Вигрефе в статье для «Spiegel Online». Название материала само говорит за себя, можно и не переводить: «Der Mythos von der Nato-Garantie». Почему же «миф»?
Все за одного? Если кто-то нападёт на одну страну — члена НАТО, то все остальные натовские страны должны ей помочь? Ведь так это объясняет немецкое федеральное правительство! Но правда ли это?
Нет! Никакого «автоматического» обязательства вставать на защиту другого государства НАТО не существует. Это доказывает секретный документ из немецкого архива.
На первой его странице в правом верхнем углу пометка: «Представлено федеральному канцлеру». Есть и дата: 11 июня 1955 года. В то время главой федерального правительства был Конрад Аденауэр (ХДС).
Всего шесть недель назад Федеративная Республика присоединилась к НАТО! Бундесвера ещё не было, и безопасность республики зависела главным образом от решительности США, которые будто бы готовы были защищать немцев от атаки Москвы.
В секретном документе «Обязательства Соединённых Штатов перед Федеративной Республикой» юристы из Министерства иностранных дел перечислили всё то, что пообещали США. Как ни странно, немцы мало что получили от договора НАТО!
Соединённые Штаты действительно обязались оказать помощь в случае нападения на одно из других государств НАТО, в частности, на ФРГ. Однако американцы прописали для себя массу «возможностей для манёвра», указывает «Шпигель».
В случае нападения на одно из государств НАТО Вашингтон сам волен решить, «ввязываться» ему в войну или «не предпринимать ничего». Все члены НАТО «равноправны», и поэтому речь, в сущности, шла не только о ФРГ, но и обо всех прочих партнёрах по альянсу.
Получается, что правительство Аденауэра «мало верило» в Североатлантический договор. Именно поэтому в секретном документе, затем упрятанном в архивы немецкого МИДа, юристы и перечислили всё, на что Вашингтон согласился.
Клаус Вигрефе с иронией пишет, что юридические обязательства США оказались «весьма скромными». По крайней мере, к такому выводу пришли эксперты герра Аденауэра.
Однако нынешний канцлер, Ангела Меркель, с 2014 года заявляет об «обязательствах НАТО». Для кого эти речи? Ведь со времён Аденауэра текст Североатлантического договора не переменился!
Оказывается, добавим, нужно почаще посещать европейские архивы. Там-то будет получено документальное подтверждение верности США «обязательствам» и «договорам». Что хочу, то и ворочу, — вот единственный принцип, которого свято придерживаются дельцы в Вашингтоне. Продавать оружие Европе — это одно, а встревать в войну с русскими, о которой завывают американские ястребы, — совсем другое. Пусть немцы и прибалтийцы с поляками и воюют против русских, если им так хочется. За свободу Украины. Американцы в очередной раз умоют руки.
Натовская гарантия является мифом. Об этом пишет Клаус Вигрефе в статье для «Spiegel Online». Название материала само говорит за себя, можно и не переводить: «Der Mythos von der Nato-Garantie». Почему же «миф»?
Все за одного? Если кто-то нападёт на одну страну — члена НАТО, то все остальные натовские страны должны ей помочь? Ведь так это объясняет немецкое федеральное правительство! Но правда ли это?
Нет! Никакого «автоматического» обязательства вставать на защиту другого государства НАТО не существует. Это доказывает секретный документ из немецкого архива.
На первой его странице в правом верхнем углу пометка: «Представлено федеральному канцлеру». Есть и дата: 11 июня 1955 года. В то время главой федерального правительства был Конрад Аденауэр (ХДС).
Всего шесть недель назад Федеративная Республика присоединилась к НАТО! Бундесвера ещё не было, и безопасность республики зависела главным образом от решительности США, которые будто бы готовы были защищать немцев от атаки Москвы.
В секретном документе «Обязательства Соединённых Штатов перед Федеративной Республикой» юристы из Министерства иностранных дел перечислили всё то, что пообещали США. Как ни странно, немцы мало что получили от договора НАТО!
Соединённые Штаты действительно обязались оказать помощь в случае нападения на одно из других государств НАТО, в частности, на ФРГ. Однако американцы прописали для себя массу «возможностей для манёвра», указывает «Шпигель».
В случае нападения на одно из государств НАТО Вашингтон сам волен решить, «ввязываться» ему в войну или «не предпринимать ничего». Все члены НАТО «равноправны», и поэтому речь, в сущности, шла не только о ФРГ, но и обо всех прочих партнёрах по альянсу.
Получается, что правительство Аденауэра «мало верило» в Североатлантический договор. Именно поэтому в секретном документе, затем упрятанном в архивы немецкого МИДа, юристы и перечислили всё, на что Вашингтон согласился.
Клаус Вигрефе с иронией пишет, что юридические обязательства США оказались «весьма скромными». По крайней мере, к такому выводу пришли эксперты герра Аденауэра.
Однако нынешний канцлер, Ангела Меркель, с 2014 года заявляет об «обязательствах НАТО». Для кого эти речи? Ведь со времён Аденауэра текст Североатлантического договора не переменился!
Оказывается, добавим, нужно почаще посещать европейские архивы. Там-то будет получено документальное подтверждение верности США «обязательствам» и «договорам». Что хочу, то и ворочу, — вот единственный принцип, которого свято придерживаются дельцы в Вашингтоне. Продавать оружие Европе — это одно, а встревать в войну с русскими, о которой завывают американские ястребы, — совсем другое. Пусть немцы и прибалтийцы с поляками и воюют против русских, если им так хочется. За свободу Украины. Американцы в очередной раз умоют руки.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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