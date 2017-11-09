11:18 09 ноября

Белый дом обвинил РФ в защите террористов

Позиция Москвы в отношении продления мандата Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию (СМР) химических атак в Сирии фактически обеспечивает защиту террористов, продолжающих применять отравляющие вещества в этой стране, передает ТАСС заявление представителя Белого дома Сары Сандерс.



Страны, не поддерживающие продление мандата СМР или пытающиеся его ослабить, такие как Россия, защищают режим Асада и террористов, которые продолжают применить химическое оружие. Мы призываем Россию изменить курс до того, как истечет срок полномочий СМР. И мы считаем, что все ответственные страны должны проголосовать (в Совбезе ООН) за продление срока полномочий данного важнейшего механизма,
сказал Сандерс.


По ее словам, дальнейшие решения, касающиеся СМР, «должны быть направлены на прекращение политической игры, способствовать достижению коллективной цели, заключающейся в остановке применения химического оружия», а также «укреплению тех принципов, которые лежали в основе выработки Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении».

Сандерс указала на то, что ОЗХО в своем новом докладе, обнародованном в пятницу, подтвердила применение ядовитого газа зарина в населенном пункте Эль-Латамина в провинции Хомс 30 марта 2017 года.

Несмотря на то, что эти выводы, к сожалению, не являются сюрпризом для США, они все равно вызывают тревогу. Эль-Латамина находится примерно в 10 милях (16 км) от Хан-Шейхуна, где режим Асада использовал зарин против собственных сограждан лишь через пять дней после этого,
добавила она.

Срок полномочий СМР истекает 17 ноября. 2 ноября РФ и США внесли в СБ ООН проекты резолюции о продлении срока полномочий СМР. Взаимоисключающие документы предусматривают продление мандата экспертов на разные сроки: российский – до 16 мая 2018 года, а американский – на 24 месяца с момента принятия резолюции. При этом в тексте США содержится угроза принятия мер по главе VII Устава ООН (допускает введение санкций и применение военной силы).

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:27
    Белый дом обвинил РФ в защите «террористов, продолжающих применять химоружие»


    Ага и доказательства имеются... smile

    Тот же ЛЕХА
    1. Logall Сегодня, 08:33
      А если нужно будет, то они и Свидетелей с того света приведут...
      Logall
      1. 210окв Сегодня, 08:39
        Сафронову нужно срочно высыпать урну с белым порошком на головы этих *защитников прав террористов"..
        Цитата: Logall
        А если нужно будет, то они и Свидетелей с того света приведут...
        210окв
        1. Logall Сегодня, 08:40
          Не поможет! Эти обдолбыши его нюхать начнут...
          Дмитрий, доброго утра!
          Logall
          1. Джедай Сегодня, 09:11
            Саша, привет! hi Опять США обвиняет Россию в своих грехах - не ново. Послушать эту Сандерс, так получается что как только мандат будет продлён - применение химоружия волшебным образом прекратиться. Сама спалила и США, и всё стадо фальсификаторов.
            Джедай
    2. Scoun Сегодня, 08:35
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Белый дом обвинил РФ в защите «террористов, продолжающих применять химоружие»


      Ага и доказательства имеются... smile


      Нашим пора в открытую без политесса говорить о роли США и упоминать эту пробирку и говорить что они главный фальсификатор и что 11 сентября вызывают глубочайшие сомнения.
      Scoun
    3. Zoldat_A Сегодня, 08:45
      Алексей, привет тебе и всем родственникам - давно меня на топваре не было.....
      Мне интересно узнать - она в самом деле дура или притворяется по должности?.
      Я за свою длинную жизнь видел и тех, и других. Но в США, похоже, это ТЕНДЕНЦИЯ... .
      Куда мир котится?...... За что воевали?..............
      Zoldat_A
      1. vovanpain Сегодня, 09:08
        Цитата: Zoldat_A
        давно меня на топваре не было.....

        Здравствуй Друже Алексей! drinks drinks hi Давно,давно ждали. hi Ох дела наши скорбные. request
        Цитата: Zoldat_A
        Мне интересно узнать - она в самом деле дура или притворяется по должности?.

        Леша кто же сам себя террористом назовет,тем более "исключительные" светочи демократии.
        Цитата: Zoldat_A
        Мне интересно узнать - она в самом деле дура или притворяется по должности?.

        Не буду ванговать Леша,но на душе не уютно как то,к не хорошему чему то. drinks hi
        vovanpain
        1. Zoldat_A Сегодня, 09:26
          В госпитале лежал. Чё-то с мотором совсем плохо, Износился, видимо, по командировкам. А фигли - не стрелял только в Антарктиде и в Австралии. А на остальных континентах и сам стрелял, и местных папуасов учил стрелять... Поизносился я, Лёшь... Внучек-звёздочек на ноги поднять бы да на внуке лейтенантские погоны увидеть и парашюты в петлицах - а там и глаза спокойно закрыть можно.....
          Zoldat_A
        2. Zoldat_A Сегодня, 10:42
          47 лет в армии - не хрен собачий. И мотался по приказу Родины по четырём континентам. И жена 47 лет ждала - сам вернусь, цинк привезут или просто повестку от военкомата принесут. Не я Лёшь, герой, МОЯ ЖЕНА героиня. 47 лет ждать человека, даже не зная, на каком он сейчас континенте!!!!. Живой он или где-то в джунглях сгнил как упавший папоротник...
          Я бы много чего мог рассказать, жена говорит, чтобы книгу писал. Только я за свою армейскую жизнь столько подписок о неразглашении первому отделу наподписывал, что если выпущу книгу, ФСБ дружно, строем, пописают на мою могилу.
          Zoldat_A
  2. pvv113 Сегодня, 08:35
    заявление представителя Белого дома Сары Сандерс.

    Похоже, баптисты с ее мозгами усердно поработали. Теперь даже хирургическим вмешательством ничего не исправить
    pvv113
  3. Masya Masya Сегодня, 08:52
    При этом в тексте США содержится угроза принятия мер по главе VII Устава ООН (допускает введение санкций и применение военной силы).

    Это всё к чему штаты стремятся, к этому дело и подталкивают... а способ у них один- наврать, озаботиться и осудить, ну и принять меры...
    Masya Masya
  4. nemec55 Сегодня, 08:54
    Издеваются над нами и делают это потому что наши верхи это позволяют . Команда ВВП меж молотом и наковальней . Молот - запад ( долбит без конца со всех сторон ) Наковальня-либеральная пенка которая собралась у самой кормушки и попробуй эту кормушку отодвинуть в сторонку не говоря уже о том что бы ее убрать вообще .Вот наши и реагируют так вяло на все эти унижения надеясь что пронесет
    nemec55
  5. CooL_SnipeR Сегодня, 08:54
    Полосатые сами подтвердили, что химоружие было вывезено из сирии, у нас вообще все уничтожено, хоть не в марте. Толи память короткая, толи сами Асаду поставляют... да зарин можно чуть ли не в домашних условиях сделать, а порошок и пробирку в любом магазине.
    CooL_SnipeR
  6. Ванёк Сегодня, 09:03
    Во всех (в большинстве, 9 из десять) фантастических фильмах инопланетяне нападают на америку. Может они, инопланетяне, весь мир от америки спасти хотят? А? Кто знает?



    Это, это же не бизнесмен, это беспредельщик какой-то.

    Надо понимать всю глубину американской логики*
    Ванёк
  7. Чёрная вода Сегодня, 09:24
    Цитата: Scoun
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Белый дом обвинил РФ в защите «террористов, продолжающих применять химоружие»


    Ага и доказательства имеются... smile


    Нашим пора в открытую без политесса говорить о роли США и упоминать эту пробирку и говорить что они главный фальсификатор и что 11 сентября вызывают глубочайшие сомнения.

    ......и ведь не стыдно им...сфабриковали ..на глазах у всего мира....

    а в ООН Сирия то присутствует?
    Чёрная вода
  8. Sergey53 Сегодня, 09:55
    Настоящие действующие террористы ещё пытаются НАС в чём-то обвинить?
    Sergey53
  9. Идущий Сегодня, 09:59
    Эта "игра" добром не кончится , США пытаются сами себя перехитрить.
    Идущий
  10. svp67 Сегодня, 10:35
    Пока в этой комиссии не будет НАШЕГО сопредседателя и членов комиссии - голосовать НЕ СТОИТ.
    svp67
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