Белый дом обвинил РФ в защите террористов
Позиция Москвы в отношении продления мандата Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию (СМР) химических атак в Сирии фактически обеспечивает защиту террористов, продолжающих применять отравляющие вещества в этой стране, передает ТАСС заявление представителя Белого дома Сары Сандерс.
По ее словам, дальнейшие решения, касающиеся СМР, «должны быть направлены на прекращение политической игры, способствовать достижению коллективной цели, заключающейся в остановке применения химического оружия», а также «укреплению тех принципов, которые лежали в основе выработки Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении».
Сандерс указала на то, что ОЗХО в своем новом докладе, обнародованном в пятницу, подтвердила применение ядовитого газа зарина в населенном пункте Эль-Латамина в провинции Хомс 30 марта 2017 года.
Срок полномочий СМР истекает 17 ноября. 2 ноября РФ и США внесли в СБ ООН проекты резолюции о продлении срока полномочий СМР. Взаимоисключающие документы предусматривают продление мандата экспертов на разные сроки: российский – до 16 мая 2018 года, а американский – на 24 месяца с момента принятия резолюции. При этом в тексте США содержится угроза принятия мер по главе VII Устава ООН (допускает введение санкций и применение военной силы).
Страны, не поддерживающие продление мандата СМР или пытающиеся его ослабить, такие как Россия, защищают режим Асада и террористов, которые продолжают применить химическое оружие. Мы призываем Россию изменить курс до того, как истечет срок полномочий СМР. И мы считаем, что все ответственные страны должны проголосовать (в Совбезе ООН) за продление срока полномочий данного важнейшего механизма,сказал Сандерс.
По ее словам, дальнейшие решения, касающиеся СМР, «должны быть направлены на прекращение политической игры, способствовать достижению коллективной цели, заключающейся в остановке применения химического оружия», а также «укреплению тех принципов, которые лежали в основе выработки Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении».
Сандерс указала на то, что ОЗХО в своем новом докладе, обнародованном в пятницу, подтвердила применение ядовитого газа зарина в населенном пункте Эль-Латамина в провинции Хомс 30 марта 2017 года.
Несмотря на то, что эти выводы, к сожалению, не являются сюрпризом для США, они все равно вызывают тревогу. Эль-Латамина находится примерно в 10 милях (16 км) от Хан-Шейхуна, где режим Асада использовал зарин против собственных сограждан лишь через пять дней после этого,добавила она.
Срок полномочий СМР истекает 17 ноября. 2 ноября РФ и США внесли в СБ ООН проекты резолюции о продлении срока полномочий СМР. Взаимоисключающие документы предусматривают продление мандата экспертов на разные сроки: российский – до 16 мая 2018 года, а американский – на 24 месяца с момента принятия резолюции. При этом в тексте США содержится угроза принятия мер по главе VII Устава ООН (допускает введение санкций и применение военной силы).
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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