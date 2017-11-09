Белый дом обвинил РФ в защите террористов

Страны, не поддерживающие продление мандата СМР или пытающиеся его ослабить, такие как Россия, защищают режим Асада и террористов, которые продолжают применить химическое оружие. Мы призываем Россию изменить курс до того, как истечет срок полномочий СМР. И мы считаем, что все ответственные страны должны проголосовать (в Совбезе ООН) за продление срока полномочий данного важнейшего механизма,

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