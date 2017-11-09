Трамп – Си Цзиньпину: проблему КНДР можно решить
Президент США Дональд Трамп на встрече в Пекине заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что проблему Северной Кореи можно решить, передает РИА Новости.
В свою очередь китайский лидер отметил, что отношения КНР и США «касаются мира, стабильности и развития во всем мире».
Си Цзиньпин отметил также, что обсудил с Трампом «усиление координации по Афганистану и Корейскому полуострову» и договорился «стимулировать развитие китайско-американских отношений».
Во вторник, выступая на пресс-конференции в Сеуле, президент США призвал РФ и Китай сократить дипломатические и экономические связи с Северной Кореей. Он также обвинил Ким Чен Ына в стремлении к конфликтам и подчеркнул, что Вашингтон не позволит Пхеньяну обладать ядерным оружием.
Ранее в тот же день, выступая в южнокорейском парламенте, Трамп заявил, что «настало время силы, и мир больше не может быть терпеливым по отношению к режиму-изгою, который угрожает ядерным оружием».
В свою очередь китайский лидер отметил, что отношения КНР и США «касаются мира, стабильности и развития во всем мире».
Для Китая и США единственным верным выбором остается кооперация,добавил он.
Си Цзиньпин отметил также, что обсудил с Трампом «усиление координации по Афганистану и Корейскому полуострову» и договорился «стимулировать развитие китайско-американских отношений».
Во вторник, выступая на пресс-конференции в Сеуле, президент США призвал РФ и Китай сократить дипломатические и экономические связи с Северной Кореей. Он также обвинил Ким Чен Ына в стремлении к конфликтам и подчеркнул, что Вашингтон не позволит Пхеньяну обладать ядерным оружием.
Ранее в тот же день, выступая в южнокорейском парламенте, Трамп заявил, что «настало время силы, и мир больше не может быть терпеливым по отношению к режиму-изгою, который угрожает ядерным оружием».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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