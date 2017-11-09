11:17 09 ноября

Трамп – Си Цзиньпину: проблему КНДР можно решить

Президент США Дональд Трамп на встрече в Пекине заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что проблему Северной Кореи можно решить, передает РИА Новости.



В свою очередь китайский лидер отметил, что отношения КНР и США «касаются мира, стабильности и развития во всем мире».


Для Китая и США единственным верным выбором остается кооперация,
добавил он.

Си Цзиньпин отметил также, что обсудил с Трампом «усиление координации по Афганистану и Корейскому полуострову» и договорился «стимулировать развитие китайско-американских отношений».

Во вторник, выступая на пресс-конференции в Сеуле, президент США призвал РФ и Китай сократить дипломатические и экономические связи с Северной Кореей. Он также обвинил Ким Чен Ына в стремлении к конфликтам и подчеркнул, что Вашингтон не позволит Пхеньяну обладать ядерным оружием.

Ранее в тот же день, выступая в южнокорейском парламенте, Трамп заявил, что «настало время силы, и мир больше не может быть терпеливым по отношению к режиму-изгою, который угрожает ядерным оружием».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 29

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:46
    Президент США Дональд Трамп на встрече в Пекине заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что проблему Северной Кореи можно решить


    Боюсь Трамп этому Си снова аппетит испортит во время ужина или обеда как после ракетного удара по СИРИИ...не садись с ним кушать...худо будет. smile
    Тот же ЛЕХА
    1. Маз Сегодня, 08:54
      Божился волк что станет вегетарианцем, а потом сожрал все стало по одному зимой
      Маз
      1. Logall Сегодня, 09:01
        Трамп заявил, что «настало время силы, и мир больше не может быть терпеливым по отношению к режиму-изгою, который угрожает ядерным оружием».

        Золотые слова! Это он об Америке?
        Просто это всё о них, о штатах!
        Logall
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:04
          Трамп – Си Цзиньпину: проблему КНДР можно решить

          Свою проблему Северная Корея решит сама, от США лишь требуется не мешать! yes
          СРЦ П-15
          1. cniza Сегодня, 09:21
            Этот слон в посудной лавке уже даже не помещается , бить больше нечего.
            cniza
            1. Logall Сегодня, 09:31
              ...
              Цитата: cniza
              Этот слон в посудной лавке уже даже не помещается , бить больше нечего.

              Там остаётся морда слона! Её бить можно. Можно и нужно! Просто необходимо!
              Logall
      2. Джедай Сегодня, 09:04
        Президент США Дональд Трамп на встрече в Пекине заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что проблему Северной Кореи можно решить

        Пора открыть Трампу великую тайну: очень многие проблемы в мире можно решить, если устранить США от участия в решении этих проблем. А если устранить США как источник этих самых проблем - так и проблем-то почти и не останется...
        Джедай
        1. Соломон Кейн Сегодня, 09:41
          Нельзя, мой друг, Джеждай!
          Не готова цивилизация к мировой гармонии.....
          Пока существует Добро всегда будет Зло, как черное и белое, Инь и Янь, Начало и Конец...
          Компенсация сил в пространстве....
          Пока существует Россия всегда найдется страна(страны) желающие поставить ее раком.....
          И длится это противостояние не одну тысячу лет....
          Соломон Кейн
          1. Джедай Сегодня, 09:43
            Приветствую, Костя!
            Цитата: Соломон Кейн
            Не готова цивилизация к мировой гармонии...

            Я и сам понимаю, что это из области фантастики, но помечтать-то можно... feel
            Джедай
            1. Соломон Кейн Сегодня, 09:52
              Вы, как воин Ордена Джедаев, понимаете....в чем сила...
              В чем сила, в деньгах? Вот и брат так считает...А сила в правде!
              А правда за нами! Поэтому мы и сильнее!!! good hi
              Соломон Кейн
        2. Paranoid50 Сегодня, 10:58
          Цитата: Джедай
          А если устранить США как источник этих самых проблем - так и проблем-то почти и не останется...

          Силы возмущенье великой ощущаю... Исчезнуть штаты соединённые америки должны.(магистр Йода) laughing
          Paranoid50
          1. Джедай Сегодня, 11:09
            Сила да прибудет со словами твоими! lol
            Джедай
      3. Scoun Сегодня, 09:22
        Цитата: Маз
        Божился волк что станет вегетарианцем, а потом сожрал все стало по одному зимой

        Ага особенно это

        , и мир больше не может быть терпеливым по отношению к режиму-изгою, который угрожает ядерным оружием».

        США единственная страна применившая его и которая готова сделать это повторно прикрывшись суждениями о морали, европейцами и кошельком.
        Scoun
      4. Zoldat_A Сегодня, 10:21
        Цитата: Маз
        Божился волк что станет вегетарианцем, а потом сожрал все стало по одному зимой

        Не верь волку-вегетарианцу. Не верь американцу-миротворцу. Я правильно Вашу мысль оформил? Только это новость для сегодняшних двадцатилетних. А я с этой мыслью за 47 лет службы не стрелял только в Антарктиде и в Австралии...
        Zoldat_A
    2. Zoldat_A Сегодня, 09:05
      У Трампа (не как человека, а как президента США - почувствуйте разницу!!!) есть одна вечная проблема - существование на географической карте государства под названием Россия... Веками западная демократия пыталась решить эту проблему... Ни разу не получилось, не срослось чего-то. То Генерал Мороз виноват, то ещё кто... Только не собственная тупость и самонадеянность... Не вышло? И сейчас не получится...
      А Трамп так, кукла, марионетка.... Я таких внУчкам своим, звёздочкам-лапушкам, штампую....
      Zoldat_A
      1. meGrail Сегодня, 09:41
        Цитата: Zoldat_A
        У Трампа (не как человека, а как президента США - почувствуйте разницу!!!) есть одна вечная проблема - существование на географической карте государства под названием Россия... Веками западная демократия пыталась решить эту проблему... Ни разу не получилось, не срослось чего-то. То Генерал Мороз виноват, то ещё кто... Только не собственная тупость и самонадеянность... Не вышло? И сейчас не получится...
        А Трамп так, кукла, марионетка.... Я таких внУчкам своим, звёздочкам-лапушкам, штампую....

        Прям таки веками уже Америка нам мешает. Во время Отечественной так прям мешала, что помощь нам оказывала.
        meGrail
        1. Zoldat_A Сегодня, 10:14
          Цитата: meGrail
          Во время Отечественной так прям мешала, что помощь нам оказывала.

          Вы, молодой человек, СЛИШКОМ молоды, чтобы что-то понимать в этих вещах. Примите совет от старого солдата - НЕ УМНИЧАЙТЕ ТАМ, ГДЕ НЕ ЗНАЕТЕ ВСЕЙ ГЛУБИНЫ ВОПРОСА..
          А теперь к сути вопроса..
          Америка помогала не НАМ, а тому, кто побеждает. Уловите разницу. Для этого Вам, юноша, надо бы почитать протоколы переговоров Молотова. Ссылку давать не буду - сами разыщете, если охота.....
          Второе. Типа "если б не Америка..." А Вы знаете, что американские хлебопекарни со всеми их технологиями СРАЗУ ушли в ГУЛАГ? А почему? А потому что с пайки "американского" хлеба в туалет по-большому сходить нечем.Воздух, как тот, который Вы сейчас покупаете под названием "Хлеб".
          Если б не Америка мы бы сейчас праздновали не 9 мая, а 1 сентября. Но Берлин мой отец и мой дед один хрен взяли бы. И без Америки, и без Британии. .
          Идите, юноша, возьмите учебник истории (только не Соросовский, по которому таких, как Вы, учили последние 25 лет) и УЧИТЕ ИСТОРИЮ. И Вам воздастся. Гордость за страну, за которую воевал мой отец, мой дед, и я немного - всего 47 лет......
          Zoldat_A
        2. Ныробский Сегодня, 10:45
          Цитата: meGrail
          Прям таки веками уже Америка нам мешает. Во время Отечественной так прям мешала, что помощь нам оказывала.

          Америка поставляла тушёнку по обе линии фронта, а оружием стала помогать СССР тогда, когда поняла, что Германия проиграет войну и настала пора примазаться к грядущей победе над Рейхом. Поставки вооружения были совсем не бескорыстными, а оплачивались СССР реальными золотыми слитками. После окончания войны, США потребовали вернуть часть техники, которую сразу пускали под пресс и вывозили в качестве металлолома на переплавку, дабы она не служила советам. Так что ваши американцы те ещё крохоборы, которые готовы "оказывать" любую помощь, кому угодно и исключительно за деньги.
          Ныробский
  2. штольц Сегодня, 08:54
    Во вторник, выступая на пресс-конференции в Сеуле, президент США призвал РФ и Китай сократить дипломатические и экономические связи с Северной Кореей.

    Пущай он свою жену призывает сократить внебрачные половые связи, а до РФ и КНР ему и дела нет.
    штольц
  3. askort154 Сегодня, 08:57
    "Вашингтон не позволит Пхеньяну обладать ядерным оружием" tongue

    Прозевали. Он им уже обладает. yes
    askort154
  4. Masya Masya Сегодня, 09:28
    Трамп заявил, что «настало время силы, и мир больше не может быть терпеливым по отношению к режиму-изгою, который угрожает ядерным оружием

    Жаль не уточнил, как быть с режимом- "ислючительных", который угрожает ядерным оружием... или подлецу все к лицу?
    Masya Masya
    1. Соломон Кейн Сегодня, 09:47
      Марина Витальевна! Мое почтение!!! hi
      Я бы сказал иначе - у подлецов и лица похожи....не говоря о мыслях и поступках...
      Не грустим, Марин! Быть Добру!
      Соломон Кейн
      1. Masya Masya Сегодня, 09:57
        Константин, приветик! love
        Доброго денечка...
        laughing
        Masya Masya
        1. Соломон Кейн Сегодня, 10:00
          Как-то так.... laughing
          Соломон Кейн
          1. Masya Masya Сегодня, 10:10
            Хочется верить, что "хоровод"- это куча оптимистов...
            wink
            Masya Masya
  5. meGrail Сегодня, 09:39
    Цитата: СРЦ П-15
    Трамп – Си Цзиньпину: проблему КНДР можно решить

    Свою проблему Северная Корея решит сама, от США лишь требуется не мешать! yes

    ага, сколько уже лет решает, решает, бедный Кимушка аж растолстел от переживаний, а все не могут решить. Америка мешает
    meGrail
  6. sanches-nk Сегодня, 09:45
    Слушайте, а чем президент США отличается от Ким Чен Ына? Только тем, что у него больше возможностей уничтожить кого угодно. А риторика ведь одна и таже, так-то...
    Разве нормальный президент великой державы будет маленькому государству, что мы сотрем вас с лица земли? Силы так-то не то чтобы не равны, они даже не сравнимы. На мое имхо, всем этим цирком они лишь хотят продемонстрировать всему миру кто в доме хозяин, только вот пока получается хреновенько. Посмотрим, что будет дльше, а судя по всему они все же ввяжутся в военную авантюры и сдерживают их в первую очередь Южная Корея и Япония. т.к. они первые кто отгребет. Наверняка все сбить не смогут, что-нибудь да прорвется или диверсанты устроят миниармагедец на этих территориях.
    sanches-nk
  7. Идущий Сегодня, 09:55
    Он также обвинил Ким Чен Ына в стремлении к конфликтам и подчеркнул, что Вашингтон не позволит Пхеньяну обладать ядерным оружием.


    Только как ? , путь может быть один - в никуда и кто это позволит?
    Идущий
  8. meGrail Сегодня, 10:01
    ИМХО, интерес США - это иметь сильную обьединенную Корею, чтоб создать Китаю еще одного соперника рядом. Именно поэтому США так "озаботилась" КНДР в последние годы.
    Уступки Китая непонятны. Может просто надоел сумасбродный сосед с ядерной дубиной рядом
    meGrail
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