В Минфине США продолжается работа по ужесточению антироссийских санкций

Мы также напряженно работаем над реализацией закона CAATSA ("О противостоянии противникам Америки с помощью санкций"), который вы приняли в августе, и мы уже выпустили важное руководство на этот счет и продолжаем реализовывать и ужесточать режим санкций против России. Это будут усилия, где надо оставаться последовательными в реализации (санкций), и мы очень привержены этому,

Минфин продолжает работу по ужесточению санкций против России, в этой работе важна последовательность, передает РИА Новости заявление замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер.сказала Манделкер на слушаниях в Конгрессе США.В начале августа президент Трамп подписал закон «О противодействии противникам Америки с помощью санкций» против РФ, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября Белый дом должен определить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за «значительные» транзакции с которыми могут быть введены ограничительные меры.Такой список составлен к 26 октября, когда госсекретарь Рекс Тиллерсон уведомил Конгресс о перечне компаний ВПК РФ и российских спецслужб, часть из которых уже находится под американскими санкциями.Список включает такие организации, как ФСБ, СВР, ГРУ. Также в перечень, согласно публикации, входят 33 компании, включая «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «Сухой» и другие.