11:16 09 ноября

В Минфине США продолжается работа по ужесточению антироссийских санкций

Минфин продолжает работу по ужесточению санкций против России, в этой работе важна последовательность, передает РИА Новости заявление замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер.

Мы также напряженно работаем над реализацией закона CAATSA ("О противостоянии противникам Америки с помощью санкций"), который вы приняли в августе, и мы уже выпустили важное руководство на этот счет и продолжаем реализовывать и ужесточать режим санкций против России. Это будут усилия, где надо оставаться последовательными в реализации (санкций), и мы очень привержены этому,
сказала Манделкер на слушаниях в Конгрессе США.

В начале августа президент Трамп подписал закон «О противодействии противникам Америки с помощью санкций» против РФ, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября Белый дом должен определить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за «значительные» транзакции с которыми могут быть введены ограничительные меры.


Такой список составлен к 26 октября, когда госсекретарь Рекс Тиллерсон уведомил Конгресс о перечне компаний ВПК РФ и российских спецслужб, часть из которых уже находится под американскими санкциями.

Список включает такие организации, как ФСБ, СВР, ГРУ. Также в перечень, согласно публикации, входят 33 компании, включая «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «Сухой» и другие.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 41

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  1. Logall Сегодня, 09:05
    Работайте! До закипания мозга! Или, что там у них в головах? Санкции?
    Санкции головного мозга! Страна гамбургеров, колы и санкций. Да, ещё и ''исключительной демократии''.
    Logall
    1. Тралл Сегодня, 09:11
      замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке

      Судя по последним событиям в США, этот замминистр уже подал в отставку?
      Тралл
      1. cniza Сегодня, 09:16
        Цитата: Logall
        Работайте! До закипания мозга! Или, что там у них в головах? Санкции?
        Санкции головного мозга! Страна гамбургеров, колы и санкций. Да, ещё и ''исключительной демократии''.


        Ходячие желудки и задницы , нечему у них кипеть. Привет Александр! hi
        cniza
        1. Logall Сегодня, 09:22
          Виктор, приветствую!
          Ну что-то же мысли в их черепной коробке формулирует... Не уж-то Солитёр? Тогда всё сходится, ведь США - это страна-Солитёр!
          Logall
          1. Джедай Сегодня, 09:31
            Мне вот интересно: когда они там уже обсанкционируются так, что никакой памперс не справится? what
            Джедай
            1. Logall Сегодня, 09:42
              Максим, никогда! Юношеский ''санкционизм'' приобретает серьезную форму, когда продолжается в зрелом возрасте! А они там все уже не дети... Одно радует, что от санкционизма дети не рождаются!
              Logall
              1. Джедай Сегодня, 09:47
                Цитата: Logall
                никогда!

                Никогда не говори "никогда". wink Удушат сами себя собственными выпуками - вот тогда и успокоятся.
                Джедай
                1. Logall Сегодня, 09:53
                  Цитата: Джедай
                  Удушат сами себя
                  До политическо - финансового бессилия! И я про то, что душить змея - это плохая привычка...
                  Logall
                  1. Джедай Сегодня, 09:55
                    Цитата: Logall
                    душить змея - это плохая привычка...

                    good lol
                    Джедай
              2. pjastolov Сегодня, 09:48
                Цитата: Logall
                Одно радует, что от санкционизма дети не рождаются!

                они размножаются почкованием hi
                pjastolov
                1. Джедай Сегодня, 09:55
                  Володя, привет! hi
                  Цитата: pjastolov
                  они размножаются почкованием

                  Так надо их гасить бычкованием. lol
                  Джедай
                  1. pjastolov Сегодня, 09:57
                    Привет Макс hi лучше - саранчой, что бы все объела laughing
                    pjastolov
                2. Logall Сегодня, 09:56
                  Тогда нужно отбить почки, чтобы не размножались!
                  Володя, здравствуй!
                  Logall
                  1. pjastolov Сегодня, 09:58
                    Саня привет hi я двумя руками за fellow
                    pjastolov
    2. Zoldat_A Сегодня, 09:12
      Наши колхозники одобряют! В кои то веки одобряем и поддерживаем не политику Партии и Правительства, а действия Госдепа!.
      За это стОит выпить.....
      Больше санкций хороших и разных! .
      Они сами-то над собой не ржут? laughing laughing laughing.
      Я совсем балдею над ними - за "оккупацию" Крыма запретить поставку в Россию американской свинятины.. Бред полный... Когда в 90-х про Пьянице деньги МВФ давало в обмен (прямое требование!)на порезку ракет - это я ещё понимал. А сейчас - ржу как лошадь... laughing laughing
      Zoldat_A
      1. Стропорез Сегодня, 09:14
        Цитата: Zoldat_A
        За это стОит выпить.....
        Больше санкций хороших и разных! .

        Приветствую,Дружище и присоединяюсь! good good drinks
        Стропорез
      2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:17
        .Наши колхозники одобряют! В кои то веки одобряем и поддерживаем не политику Партии и Правительства, а действия Госдепа!.


        smile Согласен... уже который год с этими санкциями живу и с голоду все никак помереть не могу... smile наши фермеры не дают...покупаю ихнее мясо ..натуральное и сочное ...пожаришь с картошкой и лучком и под рюмку самогоночки...ляпотааа.


        По моему до американцев не доходит вся абсурдность их санкций...отупели что ли.?
        Тот же ЛЕХА
        1. Zoldat_A Сегодня, 09:33
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          пожаришь с картошкой и лучком и под рюмку самогоночки...

          Ты, Алексей, тут таких вещей больше не пиши. А то все разбегутся от таких сочных мыслей по кулинарным сайтам....
          У меня у самого МОЯ ЛИЧНАЯ книга рецептов даже в FB2 - полтора гигабайта. А фигли - последние 20 лет все лучшие рецепты на компьютере сохраняю. Начинал ещё с Windows 3.1.....
          Zoldat_A
        2. Masya Masya Сегодня, 09:37
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          уже который год с этими санкциями живу и с голоду все никак помереть не могу.

          живите и здравствуйте, чего и всем желаю!!! love
          Masya Masya
        3. pjastolov Сегодня, 09:50
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          вся абсурдность их санкций...отупели что ли.?

          они - опупели, тупеть у них нечему - там одни желудки laughing
          pjastolov
      3. Ванёк Сегодня, 09:27
        Цитата: Zoldat_A
        Больше санкций хороших и разных! .


        Как аккуратненько подмечено yes

        Таблеток мне от жадности. Да побольше побольше*
        Ванёк
    3. СРЦ П-15 Сегодня, 09:13
      В Минфине США продолжается работа по ужесточению антироссийских санкций

      Жду, когда будет вот так: "В Минфине России продолжается работа по ужесточению антиамериканских санкцмй."
      СРЦ П-15
      1. Тралл Сегодня, 09:16
        Цитата: СРЦ П-15
        Жду, когда будет вот так: В Минфине России продолжается работа по ужесточению антиамериканских санкций.

        Так во всю кипит эта работа. американские гособлигации скупаются аж пыль столбом стоит.
        Тралл
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:21
          Цитата: Тралл
          Так во всю кипит эта работа. американские гособлигации скупаются аж пыль столбом стоит.

          Ну так у России своя стать, и санкции у неё особенные! laughing
          СРЦ П-15
    4. 210окв Сегодня, 09:14
      Александр,я вот все не могу понять почему против " главного злодея для них" Путина не введут?Или кишка тонка,или лицемеры ещё те.
      Цитата: Logall
      Работайте! До закипания мозга! Или, что там у них в головах? Санкции?
      Санкции головного мозга! Страна гамбургеров, колы и санкций. Да, ещё и ''исключительной демократии''.
      210окв
      1. Logall Сегодня, 09:18
        Дмитрий, по-моему всё вместе и сразу! А ещё бояться, что Путин, им, что-нибудь этакое введёт... Не исключаю, что это будет заточка)))
        Logall
      2. Тралл Сегодня, 09:18
        Цитата: 210окв
        почему против " главного злодея для них" Путина не введут?Или кишка тонка,или лицемеры ещё те.

        Просто тогда Путин уволит их всех там нафих вместе со своим протеже Трампом. smile
        Тралл
        1. Соломон Кейн Сегодня, 09:26
          Спич на уровне блефа...Американская "пурга" для гейропейских коллег...
          Все, что полосатым приносит доход - санкциями не облагается, втч и из России.....
          Гешефт не пахнет!!!! laughing
          Всем, Салют!!! hi
          Соломон Кейн
      3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:26
        почему против " главного злодея для них" Путина не введут?

        Да вы что...у ВВП руки длинные может Трампа также поставить...если захочет... smile

        Тот же ЛЕХА
        1. Соломон Кейн Сегодня, 09:57
          Мудрый поступок: уж лучше сегодня самому встать на колени, чем завтра быть поставленным раком....с последствиями.... laughing wink
          Соломон Кейн
    5. Prole Сегодня, 09:48
      Нужно напечатать долларов триллион и сбрасывать их над боевиками, вместо бомб.
      Prole
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:56
        Нужно напечатать долларов триллион и сбрасывать их над боевиками, вместо бомб.


        good Классная идея...и воевать им некогда будет...по пустыне за ними бегать всю жизнь будут.
        Тот же ЛЕХА
  2. Идущий Сегодня, 09:29
    Это будут усилия, где надо оставаться последовательными в реализации (санкций), и мы очень привержены этому,
    сказала Манделкер на слушаниях в Конгрессе США.


    Мантры и не более ,никакой смысловой нагрузки.
    Идущий
  3. askort154 Сегодня, 09:30
    СРЦ П-15....Жду, когда будет вот так: В Минфине России продолжается работа по ужесточению антиамериканских санкцмй.


    Наш Минфин с 90-х - филиал ФРС США. Все наши излишки, до сих пор, хранят в их кубышке. Американцы оставляют себе на закуску - заморозку наших активов, как это они делали с Ираном. А наши либералы-финансисты не торопятся их выводить. Я далеко не экономист, но по логике, не стал бы держать свою заначку в кармане человека, желающего меня задушить.
    askort154
  4. Моздок2017 Сегодня, 09:35
    Наше дело правое и победа будет за нами. И доказательством этому является вера россиян в нашего лидера с которым ни один президент дермократических евростран и Америки не сравнятся.
    Моздок2017
  5. Masya Masya Сегодня, 09:36
    впечатление такое, что кроме сссанкций их мозг больше ничего генерировать не может, ну если напряжется, то ужесточит их и фсе... wink третьего не дано... lol
    Masya Masya
  6. Prole Сегодня, 09:47
    Нужно напечатать долларов триллион и сбрасывать их над боевиками, вместо бомб.
    Prole
  7. Altona Сегодня, 09:56
    Подобными мероприятиями США больше изолируют сами себя нежели кого-то.Просто другие страны уже имеют в виду, что США-это страна,управляемая абсолютно недоговороспособными людьми с неустойчивой психикой.
    Altona
  8. ivselim Сегодня, 10:01
    Снова санкции (не удивился ни сколько). Ну и флаг вам в руки, барабанные палочки ректально и бумеранг на встречу.
    ivselim
  9. gml Сегодня, 10:38
    Аж полегчало от уракаментов, а то тут народ санкциями доволен, а там он от них страдает. Определились бы уже?
    gml
  10. Sverdlov Сегодня, 10:49
    Ответка где? Блин!!!
    Sverdlov
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