Кандидат в президенты Финляндии тянет страну в НАТО
В Финляндии снова начались разговоры о вступлении в НАТО. Один из кандидатов в президенты, Нильс Торвальдс, призывает присоединиться к Североатлантическому альянсу.
«Опасающиеся России» финны снова смотрят в сторону НАТО. Об этом пишет в журнале «Politico» Рид Стэндиш.
На протяжении десятилетий Финляндия «деликатно» выстраивала отношения с Россией, избегая любых шагов, которые могли бы спровоцировать «спящего медведя», отмечается в материале.
Однако нынче картина меняется. Известный дипломат (в отставке) подталкивает страну к очевидному риску — тому самому «угрожающему зверю», то бишь медведю, спящему по ту сторону границы.
Ханну Химанен, посол Финляндии в России до 2016 года, полагает, что Финляндия должна присоединиться к военному альянсу НАТО. Он говорит: «Эта страна [Финляндия] заслуживает открытых дискуссий, когда речь заходит о внешней политике и политике безопасности».
Проживший четыре года в Москве Химанен убеждает своих соотечественников в следующем: пора прекратить волноваться по поводу России и начать думать об обеспечении своей безопасности. Для этого следует присоединиться к западному военному альянсу.
В недавно вышедшей книге «Запад или Восток: Финляндия и возвращение геополитики» финн раскритиковал отечественных лидеров, которые, по его словам, избегают откровенных публичных дебатов по внешней политике или оттягивают их. Этот аргумент «усиливает противоречия перед президентскими выборами, которые состоятся в январе», отмечается в статье. И появляются признаки того, что Финляндия уже сейчас вполне готова к таким дебатам — не в последнюю очередь потому, что один из кандидатов поддерживает вступление в НАТО.
Нильс Торвальдс из Шведской народной партии (Swedish People’s party) — пока единственный кандидат, открыто поддержавший идею вступить в НАТО. Всего кандидатов на пост президента в Финляндии семь.
Торвальдс ранее занимался журналистикой и был депутатом Европарламента. Теперь он полон решимости во весь голос заявить о «спорном шаге», указывает Стэндиш. Он готов вывести свою родину «из-за забора». Финляндия должна стать «настоящим членом западного военного союза».
«Любое обсуждение в Финляндии вопроса о внешней политике коснётся НАТО, — уверен Торвальдс. — Если мы не обсудим это сейчас, мы не сможем подготовиться к этому в будущем».
И это не случайные слова. Финляндия медленно дрейфует к дебатам о вступлении в НАТО. Голоса о вступлении страны в альянс впервые набрали силу «после аннексии Москвой Крыма в 2014 году и начала войны на Украине», пишет далее Стэндиш. С тех пор напряжённость между силами НАТО и Россией в Балтийском море лишь возросла. Соседи Финляндии не раз говорили, что их регион может подвергнуться «очередной» агрессии со стороны России.
И недаром Швеция, ближайший военный союзник Финляндии и ещё одна страна, не входящая в НАТО, «заново милитаризировала» отдалённый остров Готланд в Балтийском море. Это было сделано впервые после окончания «холодной войны». Кроме того, Швеция провела широкомасштабные военные учения с НАТО в сентябре.
Что касается самого альянса, то он развернул четыре батальонные боевые группы в Польше, Эстонии, Латвии и Литве для сдерживания российской военной машины, указывает автор.
Финляндия, тоже много думающая об обороне от «своего восточного соседа», вложила значительные средства в защиту. Её армия довольно велика (280.000 человек) и строится на призывной основе.
Президент в финской государственной системе — вовсе не пустое место. Именно он наряду с правительством отвечает за внешнюю и оборонную политику.
И всё-таки, несмотря на повышенные заботы о безопасности, общественные дебаты о членстве в НАТО нельзя назвать таким уж широкими. Упомянутый выше господин Химанен приписывает это тому, что он называет «мраком» дискуссионной культуры в Финляндии: когда речь заходит о проблемах национальной безопасности, учитывается период «сложной истории» Финляндии с Советским Союзом. После «двух кровопролитных войн с Москвой» финны прошли холодную войну между Востоком и Западом, соблюдая политику нейтралитета. Это позволило стране сбалансировать интеграцию с Европой и наладить хорошие отношения с Москвой. Подобная политика часто приводила к тому, что в Хельсинки попросту подавлялись внутренние политические дебаты с целью «удовлетворить пожелания более крупного соседа на востоке». Но после краха Советского Союза в 1991 году Финляндия «резко развернулась» к Западу, присоединившись к Европейскому союзу и введя у себя валюту евро.
Альпо Руси, который в 1994—1999 гг. занимал пост советника президента Финляндии, говорит, что в тот период обсуждалось членство в НАТО. Но лица, принимающие решения, полагали, что им не нужно вступать в альянс, поскольку «холодная война» окончилась, и наступила новая, более безопасная эра.
Химанен надеется, что нынешние холодные отношения Москвы и Запада поспособствуют более активным дискуссиям.
Тем не менее, подавляющее большинство кандидатов в президенты повторяет прежние тезисы, упирая на традиционную внешнюю политику Финляндии.
Пекка Хаависто, кандидат от «зелёных», заявил, что не поддерживает вступление в НАТО. Правда, намекая на открытость этой идеи, он сказал, что Финляндия должна будет всё-таки подумать о членстве, если к альянсу решит присоединиться Швеция.
Лаура Хухтасаари, кандидат от правых, выступает за независимость Финляндии в вопросах обороны. В электронном письме корреспонденту она написала: «В настоящий момент, учитывая текущую информацию, я не поддерживаю членство в НАТО».
Поддержка идеи о вступлении страны в НАТО среди финнов остаётся низкой: около 25% высказались в пользу этого в конце 2016 года. При этом число финнов, которые не определились с вопросом о вступлении в НАТО, возросло со времени войны на Украине.
В другом материале Р. Стэндиш указывает, что «на фоне беспокойства по поводу России» финны проводят «масштабные военные учения».
Финляндия и её сосед Швеция в течение десятилетий сосредоточили свои стратегии защиты на нейтралитете, отказавшись от участия в крупных военных альянсах, напоминает журналист. Однако «аннексия Крыма и война на Украине в 2014 году» изменили отношение к России в Северной Европе. Теперь, наблюдая за «меняющейся обстановкой», министр обороны Финляндии продвигает планы широкомасштабных военных учений на 2020 год. И он уже пригласил для участия в манёврах силы США. Господин Юсси Нийнистё уточнил: «В последние годы Финляндия участвует во всех видах манёвров. Пришло время провести свои собственные!»
Нийнистё предполагает провести учения на финской территории. Манёвры будут напоминать учения «Аврора», прошедшие в Швеции в сентябре, куда было привлечено 19.000 шведских солдат, более тысячи военнослужащих из Соединённых Штатов, Франции и стран Северной Европы и Балтии. Если планы финских манёвров воплотятся в жизнь, они станут крупнейшими военными учениями, которые когда-либо проводили в этой стране.
«Швеция заявила, что готова участвовать», — отметил Нийнистё.
Его заявления «совпали» с визитом министра обороны США Джеймса Мэттиса в финскую столицу для проведения ряда двусторонних встреч и двухдневного саммита Северной группы (многостороннего форума обороны двенадцати европейских государств: Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Швеции и Соединённого Королевства).
В ходе обсуждений будущих военных учений и других направлений сотрудничества на саммите обсуждались вопросы о том, как лучше «реагировать на поведение России», которая, «помимо войны на Украине, вызывает беспокойство соседей своими провокационными действиями», в том числе «нарушениями воздушного пространства, кампанией по дезинформации и кибератаками». В 2015 году министры обороны государств Северной группы назвали Россию «самой большой проблемой европейской безопасности».
Д. Таунсенд, бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам политики в Европе и НАТО, полагает, что визит мистера Мэттиса и его встреча с Северной группой представляют собой «явный сигнал», свидетельствующий о растущем значении альянса. «Мы много лет пытались убедить министра обороны США отправиться на заседания Северной группы, — заметил Таунсенд. — И Мэттис [в Хельсинки] является признаком того, что сейчас это действительно имеет значение, и в основном из-за русских».
«Это знак для соседей, для России, а также для финского народа, что всё меняется», — добавил Таунсенд.
Итак, Финляндия, как и Швеция, сегодня наращивает расходы на оборону и расширяет сотрудничество с НАТО. Обе страны имеют привилегированные отношения с альянсом, в том числе ведут совместное военное планирование и обмениваются разведданными. Их вооружённые силы обладают техническими возможностями для сотрудничества с НАТО.
Вместе с тем финны в подавляющем большинстве отнюдь не горят желанием не только вступать в НАТО, но даже вести дебаты на эту тему. Долгая политика нейтралитета дала свои плоды: несмотря на относительно крупную армию, расходы на которую сейчас растут, Финляндия привыкла жить в мире с «медведем».
Катализатором дебатов о вступлении в НАТО может стать лишь перемена настроений в Швеции: если это государство сделает решительный шаг, то могут перемениться и настроения в Финляндии.
«Опасающиеся России» финны снова смотрят в сторону НАТО. Об этом пишет в журнале «Politico» Рид Стэндиш.
На протяжении десятилетий Финляндия «деликатно» выстраивала отношения с Россией, избегая любых шагов, которые могли бы спровоцировать «спящего медведя», отмечается в материале.
Однако нынче картина меняется. Известный дипломат (в отставке) подталкивает страну к очевидному риску — тому самому «угрожающему зверю», то бишь медведю, спящему по ту сторону границы.
Ханну Химанен, посол Финляндии в России до 2016 года, полагает, что Финляндия должна присоединиться к военному альянсу НАТО. Он говорит: «Эта страна [Финляндия] заслуживает открытых дискуссий, когда речь заходит о внешней политике и политике безопасности».
Проживший четыре года в Москве Химанен убеждает своих соотечественников в следующем: пора прекратить волноваться по поводу России и начать думать об обеспечении своей безопасности. Для этого следует присоединиться к западному военному альянсу.
В недавно вышедшей книге «Запад или Восток: Финляндия и возвращение геополитики» финн раскритиковал отечественных лидеров, которые, по его словам, избегают откровенных публичных дебатов по внешней политике или оттягивают их. Этот аргумент «усиливает противоречия перед президентскими выборами, которые состоятся в январе», отмечается в статье. И появляются признаки того, что Финляндия уже сейчас вполне готова к таким дебатам — не в последнюю очередь потому, что один из кандидатов поддерживает вступление в НАТО.
Нильс Торвальдс из Шведской народной партии (Swedish People’s party) — пока единственный кандидат, открыто поддержавший идею вступить в НАТО. Всего кандидатов на пост президента в Финляндии семь.
Торвальдс ранее занимался журналистикой и был депутатом Европарламента. Теперь он полон решимости во весь голос заявить о «спорном шаге», указывает Стэндиш. Он готов вывести свою родину «из-за забора». Финляндия должна стать «настоящим членом западного военного союза».
«Любое обсуждение в Финляндии вопроса о внешней политике коснётся НАТО, — уверен Торвальдс. — Если мы не обсудим это сейчас, мы не сможем подготовиться к этому в будущем».
И это не случайные слова. Финляндия медленно дрейфует к дебатам о вступлении в НАТО. Голоса о вступлении страны в альянс впервые набрали силу «после аннексии Москвой Крыма в 2014 году и начала войны на Украине», пишет далее Стэндиш. С тех пор напряжённость между силами НАТО и Россией в Балтийском море лишь возросла. Соседи Финляндии не раз говорили, что их регион может подвергнуться «очередной» агрессии со стороны России.
И недаром Швеция, ближайший военный союзник Финляндии и ещё одна страна, не входящая в НАТО, «заново милитаризировала» отдалённый остров Готланд в Балтийском море. Это было сделано впервые после окончания «холодной войны». Кроме того, Швеция провела широкомасштабные военные учения с НАТО в сентябре.
Что касается самого альянса, то он развернул четыре батальонные боевые группы в Польше, Эстонии, Латвии и Литве для сдерживания российской военной машины, указывает автор.
Финляндия, тоже много думающая об обороне от «своего восточного соседа», вложила значительные средства в защиту. Её армия довольно велика (280.000 человек) и строится на призывной основе.
Президент в финской государственной системе — вовсе не пустое место. Именно он наряду с правительством отвечает за внешнюю и оборонную политику.
И всё-таки, несмотря на повышенные заботы о безопасности, общественные дебаты о членстве в НАТО нельзя назвать таким уж широкими. Упомянутый выше господин Химанен приписывает это тому, что он называет «мраком» дискуссионной культуры в Финляндии: когда речь заходит о проблемах национальной безопасности, учитывается период «сложной истории» Финляндии с Советским Союзом. После «двух кровопролитных войн с Москвой» финны прошли холодную войну между Востоком и Западом, соблюдая политику нейтралитета. Это позволило стране сбалансировать интеграцию с Европой и наладить хорошие отношения с Москвой. Подобная политика часто приводила к тому, что в Хельсинки попросту подавлялись внутренние политические дебаты с целью «удовлетворить пожелания более крупного соседа на востоке». Но после краха Советского Союза в 1991 году Финляндия «резко развернулась» к Западу, присоединившись к Европейскому союзу и введя у себя валюту евро.
Альпо Руси, который в 1994—1999 гг. занимал пост советника президента Финляндии, говорит, что в тот период обсуждалось членство в НАТО. Но лица, принимающие решения, полагали, что им не нужно вступать в альянс, поскольку «холодная война» окончилась, и наступила новая, более безопасная эра.
Химанен надеется, что нынешние холодные отношения Москвы и Запада поспособствуют более активным дискуссиям.
Тем не менее, подавляющее большинство кандидатов в президенты повторяет прежние тезисы, упирая на традиционную внешнюю политику Финляндии.
Пекка Хаависто, кандидат от «зелёных», заявил, что не поддерживает вступление в НАТО. Правда, намекая на открытость этой идеи, он сказал, что Финляндия должна будет всё-таки подумать о членстве, если к альянсу решит присоединиться Швеция.
Лаура Хухтасаари, кандидат от правых, выступает за независимость Финляндии в вопросах обороны. В электронном письме корреспонденту она написала: «В настоящий момент, учитывая текущую информацию, я не поддерживаю членство в НАТО».
Поддержка идеи о вступлении страны в НАТО среди финнов остаётся низкой: около 25% высказались в пользу этого в конце 2016 года. При этом число финнов, которые не определились с вопросом о вступлении в НАТО, возросло со времени войны на Украине.
В другом материале Р. Стэндиш указывает, что «на фоне беспокойства по поводу России» финны проводят «масштабные военные учения».
Финляндия и её сосед Швеция в течение десятилетий сосредоточили свои стратегии защиты на нейтралитете, отказавшись от участия в крупных военных альянсах, напоминает журналист. Однако «аннексия Крыма и война на Украине в 2014 году» изменили отношение к России в Северной Европе. Теперь, наблюдая за «меняющейся обстановкой», министр обороны Финляндии продвигает планы широкомасштабных военных учений на 2020 год. И он уже пригласил для участия в манёврах силы США. Господин Юсси Нийнистё уточнил: «В последние годы Финляндия участвует во всех видах манёвров. Пришло время провести свои собственные!»
Нийнистё предполагает провести учения на финской территории. Манёвры будут напоминать учения «Аврора», прошедшие в Швеции в сентябре, куда было привлечено 19.000 шведских солдат, более тысячи военнослужащих из Соединённых Штатов, Франции и стран Северной Европы и Балтии. Если планы финских манёвров воплотятся в жизнь, они станут крупнейшими военными учениями, которые когда-либо проводили в этой стране.
«Швеция заявила, что готова участвовать», — отметил Нийнистё.
Его заявления «совпали» с визитом министра обороны США Джеймса Мэттиса в финскую столицу для проведения ряда двусторонних встреч и двухдневного саммита Северной группы (многостороннего форума обороны двенадцати европейских государств: Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Швеции и Соединённого Королевства).
В ходе обсуждений будущих военных учений и других направлений сотрудничества на саммите обсуждались вопросы о том, как лучше «реагировать на поведение России», которая, «помимо войны на Украине, вызывает беспокойство соседей своими провокационными действиями», в том числе «нарушениями воздушного пространства, кампанией по дезинформации и кибератаками». В 2015 году министры обороны государств Северной группы назвали Россию «самой большой проблемой европейской безопасности».
Д. Таунсенд, бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам политики в Европе и НАТО, полагает, что визит мистера Мэттиса и его встреча с Северной группой представляют собой «явный сигнал», свидетельствующий о растущем значении альянса. «Мы много лет пытались убедить министра обороны США отправиться на заседания Северной группы, — заметил Таунсенд. — И Мэттис [в Хельсинки] является признаком того, что сейчас это действительно имеет значение, и в основном из-за русских».
«Это знак для соседей, для России, а также для финского народа, что всё меняется», — добавил Таунсенд.
* * *
Итак, Финляндия, как и Швеция, сегодня наращивает расходы на оборону и расширяет сотрудничество с НАТО. Обе страны имеют привилегированные отношения с альянсом, в том числе ведут совместное военное планирование и обмениваются разведданными. Их вооружённые силы обладают техническими возможностями для сотрудничества с НАТО.
Вместе с тем финны в подавляющем большинстве отнюдь не горят желанием не только вступать в НАТО, но даже вести дебаты на эту тему. Долгая политика нейтралитета дала свои плоды: несмотря на относительно крупную армию, расходы на которую сейчас растут, Финляндия привыкла жить в мире с «медведем».
Катализатором дебатов о вступлении в НАТО может стать лишь перемена настроений в Швеции: если это государство сделает решительный шаг, то могут перемениться и настроения в Финляндии.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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