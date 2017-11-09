11:20 09 ноября

США готовят ответ российскому "Панцирю"

Американская армия решила заделать брешь в своей системе ПВО. Как известно, ВС США пытаются построить многоуровневую систему противовоздушной обороны страны. Средний и дальний рубежи представлены системами "Пэтриот" и GBI, однако ближний, по сути, отсутствует. В штате Нью-Мексико прошли испытания нескольких ЗРС ближнего радиуса действия. Помимо американских экспериментальных систем, в конкурсе принял участие и израильский "Железный купол".




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Комментарии 1

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  1. НЕКСУС Сегодня, 10:31
    Что за несуразная машина то? Выглядит так,будто ее собирали из частей нескольких машин ,причем найденных на свалке. Вспоминается песня-Я его слепила из того ,что было.
    НЕКСУС
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