США готовят ответ российскому "Панцирю"

Американская армия решила заделать брешь в своей системе ПВО. Как известно, ВС США пытаются построить многоуровневую систему противовоздушной обороны страны. Средний и дальний рубежи представлены системами "Пэтриот" и GBI, однако ближний, по сути, отсутствует. В штате Нью-Мексико прошли испытания нескольких ЗРС ближнего радиуса действия. Помимо американских экспериментальных систем, в конкурсе принял участие и израильский "Железный купол".