11:22 09 ноября

«Русские Витязи» покажут свое мастерство в Дубае

Авиационная группа «Русские Витязи» прибыла в Дубай для выступления в рамках программы международного авиасалона Dubai Airshow – 2017, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Русские Витязи» покажут свое мастерство в Дубае


Экипажи авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи" на новейших многоцелевых истребителях Су-30СМ выполнили перелет в Объединенные Арабские Эмираты для участия в международном авиасалоне "Dubai Airshow – 2017",
говорится в релизе.


Сообщается, что «перелет из подмосковной Кубинки проходил с двумя промежуточными посадками в строевом порядке за самолетом-лидером Ил-76, который доставил к месту проведения международной выставки специалистов инженерно-авиационной службы и инженерно-техническое имущество».

В рамках авиасалона экипажи Воздушно-космических сил «выполнят полеты в составе звена и продемонстрируют сверхманевренные возможности новейших истребителей Су-30СМ», добавили в пресс-службе.

Авиасалон Dubai Airshow – 2017 пройдет в Дубае с 12 по 16 ноября.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 15

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  1. Esoteric Сегодня, 10:17
    Пора уже быть готовыми к "показательным" выступлениям в Сирии. А, вообще-то, пора заканчивать эту показуху на иностранную публику. Самая лучшая реклама - сбитый F-35... good
    Esoteric
    1. Zoldat_A Сегодня, 10:30
      Цитата: Esoteric
      Пора уже быть готовыми к "показательным" выступлениям в Сирии.

      А как же в армии без "показухи"??? С училища помню - приехал генерал, так надо ему на плацу показать, что герои-десантники и под танк ложиться умеют, и рукопашкой владеют, и стреляют 10 из 10. .
      Так и тут. Что изменилось? Война-войной, а "показуха"- она сама по себе.....
      Zoldat_A
      1. Sergey53 Сегодня, 10:40
        Показухой и дуростью мы всегда страдаем. То траву красили к приезду комиссии из Москвы, то траву поливал во время дождя.То этой тумбочке 2 наряда вне очереди. Как то так.
        Sergey53
        1. Zoldat_A Сегодня, 11:05
          Цитата: Sergey53
          То траву красили к приезду комиссии из Москвы, то траву поливал во время дождя.

          Вот это мне комдив приказал, а я, комбат, приказ не выполнил - ибо негоже боевым пацанам ерундой заниматься.... За то и ушёл на пенсию не полковником....
          Zoldat_A
      2. Соломон Кейн Сегодня, 10:41
        "показуха"- она сама по себе.....

        Нет, Уважаемый, не показуха, а современный способ представления возможностей или презентация, в данном случае шоу...А шоу, как говорится «The Show Must Go On» , в интересах страны....
        Соломон Кейн
        1. Zoldat_A Сегодня, 10:53
          Цитата: Соломон Кейн
          .А шоу, как говорится «The Show Must Go On»

          «The Show Must Go On» - это я понимаю и уважаю, несмотря на то, что НЕКОТОРЫЕ особенности личностного плана Фреди понять и принять не могу категорически..
          А по "показуху"... Дык она разная бывает. Одно дело, если перед генералом выпендриться - дык подполковник ВДВ к этому привык и всегда есть ЧЕМ выпендриться....
          Другое дело - показать товар лицом на ярмарке - вот тут и нужен не мой батальон, а "Русские витязи". Чтобы чучмеки увидели, что умные и смелые люди умеют делать с хорошей техникой..
          А у нас-то техника какая? АКС да собственный лоб... Ну, может, "Нона" слегка поддержит...
          Zoldat_A
          1. Соломон Кейн Сегодня, 11:17
            А у нас-то техника какая? АКС да собственный лоб...
            , иногда вместо АКС, МПЛ-50 или штык-нож.....
            Техника продается, русский солдат - никогда....
            Так, что, уважаемый Алексей, как говориться Богу-Богово, а Кесарю - Кесарево....
            Спрос рождает предложения, хотят басмачи шоу - значит будет им шоу...
            Соломон Кейн
      3. Александр 3 Сегодня, 10:42
        Генералу показуху предъявили которую он ждал.В нашем случае это реклама нашей техники ,в добавок работы этой техники в Сирии.Если сравнить пилотаж наших и возможности нашей техники с забугорной, то знающий человек увидит разницу.
        Александр 3
    2. andranick Сегодня, 10:59
      Цитата: Esoteric
      Самая лучшая реклама - сбитый F-35..

      А это как думаете что?

      Натуральная показуха. от слова "напоказ".
      "Сказка - ложь, да в ней намёк, ..."
      andranick
  2. Проксима Сегодня, 10:29
    В высшем пилотаже ничего лишнего нет. Всё это реальные возможности истребителя в реальном бою. Пускай пореклкмируют боевую технику наши соколики!
    Проксима
    1. Соломон Кейн Сегодня, 10:36
      ...и денег мужики подзаработают на загран. командировке...
      Соломон Кейн
      1. новичок Сегодня, 10:40
        надеюсь, Эмираты таки закупят у нас самолёты, на этой выставке.
        новичок
        1. Соломон Кейн Сегодня, 10:46
          Думается, что в контексте событий 16 Октября с израильскими F-35 и Сирийским С-200, не 300-тым и тем паче 400-тым...а именно С-200, потенциальные "покупашки" задумаются, о "Стэлсе" полосатых, их эффективности и их космических ценах....
          Соломон Кейн
          1. новичок Сегодня, 10:58
            да вы правы. особенно греет надежду на сделку, что Эмираты проявляют интерес к нашим СУ30/35. да и по мелочи, тоже. кстати семейство ПВО С стало таким брендом, как АК.
            новичок
  3. ИмПерц Сегодня, 10:37
    Мне кажется, что наглядная демонстрация калибров была бы более эффективной)
    ИмПерц
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