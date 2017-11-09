«Русские Витязи» покажут свое мастерство в Дубае
Авиационная группа «Русские Витязи» прибыла в Дубай для выступления в рамках программы международного авиасалона Dubai Airshow – 2017, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Сообщается, что «перелет из подмосковной Кубинки проходил с двумя промежуточными посадками в строевом порядке за самолетом-лидером Ил-76, который доставил к месту проведения международной выставки специалистов инженерно-авиационной службы и инженерно-техническое имущество».
В рамках авиасалона экипажи Воздушно-космических сил «выполнят полеты в составе звена и продемонстрируют сверхманевренные возможности новейших истребителей Су-30СМ», добавили в пресс-службе.
Авиасалон Dubai Airshow – 2017 пройдет в Дубае с 12 по 16 ноября.
Экипажи авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи" на новейших многоцелевых истребителях Су-30СМ выполнили перелет в Объединенные Арабские Эмираты для участия в международном авиасалоне "Dubai Airshow – 2017",говорится в релизе.
Сообщается, что «перелет из подмосковной Кубинки проходил с двумя промежуточными посадками в строевом порядке за самолетом-лидером Ил-76, который доставил к месту проведения международной выставки специалистов инженерно-авиационной службы и инженерно-техническое имущество».
В рамках авиасалона экипажи Воздушно-космических сил «выполнят полеты в составе звена и продемонстрируют сверхманевренные возможности новейших истребителей Су-30СМ», добавили в пресс-службе.
Авиасалон Dubai Airshow – 2017 пройдет в Дубае с 12 по 16 ноября.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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