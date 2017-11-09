11:19 09 ноября

Новейший фрегат «Адмирал Макаров» сбил противокорабельный «Малахит»

Фрегат «Адмирал Макаров», который готовится пополнить ВМФ России, провел испытания современного зенитного комплекса «Штиль-1». Перед экипажем стояла задача осуществить перехват противокорабельной ракеты П-120 «Малахит», выпущенной малым ракетным катером проекта 12341 «Овод». Испытания завершились залповым пуском четырех ракет 9М317МЭ, являющихся модификацией ракеты 9М317 ЗРК «Бук».




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Комментарии 4

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  1. svp67 Сегодня, 10:27
    Красиво. И грозно. Хорошей и долгой службы новому боевому кораблю. И пусть его слава будет не меньше, чем у его предшественника - крейсера Балтийского флота, а судьба более счастливая.
    svp67
  2. НЕКСУС Сегодня, 10:27
    Две ПКР и 4 противоракеты на них...неплохой результат...
    НЕКСУС
  3. Васся Вассин Сегодня, 10:38
    Мощно и красиво! Приятная новость, испытываю чувство гордости. Хорошей службы морякам.
    Васся Вассин
  4. Евродав Сегодня, 11:14
    Красота!!!
    Евродав
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