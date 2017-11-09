Новейший фрегат «Адмирал Макаров» сбил противокорабельный «Малахит»
Фрегат «Адмирал Макаров», который готовится пополнить ВМФ России, провел испытания современного зенитного комплекса «Штиль-1». Перед экипажем стояла задача осуществить перехват противокорабельной ракеты П-120 «Малахит», выпущенной малым ракетным катером проекта 12341 «Овод». Испытания завершились залповым пуском четырех ракет 9М317МЭ, являющихся модификацией ракеты 9М317 ЗРК «Бук».
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