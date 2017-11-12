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Небольшая ремарка об оружии, и не только о нём
В США очередной массовый расстрел, про "русского Брейвика" уже все благополучно забыли... А в сети кипят страсти о "легализации короткоствола".
Проблема сидит глубже. И рассматривать её в отрыве от контекста глупо. Сами по себе ни компьютерные игры, ни поток насилия на теле- и киноэкранах не убьют и убить не заставят. Но вот послужить спусковым крючком для разболтанной и издёрганной непрерывным стрессом психики могут легко. Аспектов несколько. Самое главное вот в чём:
1. Современный человек теряет моральные ориентиры, непрерывно размываемые либерально-толерантным морем. Христианство с его "не убий" скоро станет вообще маргинальной религией.
2. Современный человек находится под непрерывным давлением: жизнь становится всё дороже, а заработать на неё всё труднее. При этом рекламой и СМИ насаждается образ лоха, неудачника, у которого нет нового айфона. Подсознательно это приводит к классической шизофрении. Свежая новость на тему: под Волгоградом школьник повесился после отказа родителей купить новый айфон. Кстати, это ещё «щадящий» вариант, мог бы и на большую дорогу выйти...
3. Насилие является постоянным (шумовым) фоном нашей жизни. Исчезает природная идиосинкразия к нему: ведь это практически норма. При этом профессиональное насилие (военные, полиция, то, что в принципе призвано как раз насилие контролировать) формально осуждается. Ещё одна трещинка в сознании обывателя!
4. Примат личности как апология либеральной идеи автоматически приводит к тому что новые раскольниковы уже не мучаются выбором (тварь я дрожащая или право имею). Они убеждены изначально, что имеют право.
Так что, ребятки, запасайте тушёнку и патроны — ягодки впереди. И увы, добавление в этот коктейль ещё парочки миллионов стволов точно безопасность не увеличит.
Автор: Даос
Проблема сидит глубже. И рассматривать её в отрыве от контекста глупо. Сами по себе ни компьютерные игры, ни поток насилия на теле- и киноэкранах не убьют и убить не заставят. Но вот послужить спусковым крючком для разболтанной и издёрганной непрерывным стрессом психики могут легко. Аспектов несколько. Самое главное вот в чём:
1. Современный человек теряет моральные ориентиры, непрерывно размываемые либерально-толерантным морем. Христианство с его "не убий" скоро станет вообще маргинальной религией.
2. Современный человек находится под непрерывным давлением: жизнь становится всё дороже, а заработать на неё всё труднее. При этом рекламой и СМИ насаждается образ лоха, неудачника, у которого нет нового айфона. Подсознательно это приводит к классической шизофрении. Свежая новость на тему: под Волгоградом школьник повесился после отказа родителей купить новый айфон. Кстати, это ещё «щадящий» вариант, мог бы и на большую дорогу выйти...
3. Насилие является постоянным (шумовым) фоном нашей жизни. Исчезает природная идиосинкразия к нему: ведь это практически норма. При этом профессиональное насилие (военные, полиция, то, что в принципе призвано как раз насилие контролировать) формально осуждается. Ещё одна трещинка в сознании обывателя!
4. Примат личности как апология либеральной идеи автоматически приводит к тому что новые раскольниковы уже не мучаются выбором (тварь я дрожащая или право имею). Они убеждены изначально, что имеют право.
Так что, ребятки, запасайте тушёнку и патроны — ягодки впереди. И увы, добавление в этот коктейль ещё парочки миллионов стволов точно безопасность не увеличит.
Автор: Даос
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