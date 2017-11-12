08:57 12 ноября
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Небольшая ремарка об оружии, и не только о нём

В США очередной массовый расстрел, про "русского Брейвика" уже все благополучно забыли... А в сети кипят страсти о "легализации короткоствола".



Проблема сидит глубже. И рассматривать её в отрыве от контекста глупо. Сами по себе ни компьютерные игры, ни поток насилия на теле- и киноэкранах не убьют и убить не заставят. Но вот послужить спусковым крючком для разболтанной и издёрганной непрерывным стрессом психики могут легко. Аспектов несколько. Самое главное вот в чём:


1. Современный человек теряет моральные ориентиры, непрерывно размываемые либерально-толерантным морем. Христианство с его "не убий" скоро станет вообще маргинальной религией.

2. Современный человек находится под непрерывным давлением: жизнь становится всё дороже, а заработать на неё всё труднее. При этом рекламой и СМИ насаждается образ лоха, неудачника, у которого нет нового айфона. Подсознательно это приводит к классической шизофрении. Свежая новость на тему: под Волгоградом школьник повесился после отказа родителей купить новый айфон. Кстати, это ещё «щадящий» вариант, мог бы и на большую дорогу выйти...

3. Насилие является постоянным (шумовым) фоном нашей жизни. Исчезает природная идиосинкразия к нему: ведь это практически норма. При этом профессиональное насилие (военные, полиция, то, что в принципе призвано как раз насилие контролировать) формально осуждается. Ещё одна трещинка в сознании обывателя!

4. Примат личности как апология либеральной идеи автоматически приводит к тому что новые раскольниковы уже не мучаются выбором (тварь я дрожащая или право имею). Они убеждены изначально, что имеют право.

Так что, ребятки, запасайте тушёнку и патроны — ягодки впереди. И увы, добавление в этот коктейль ещё парочки миллионов стволов точно безопасность не увеличит.
Автор: Даос


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 6

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  1. апро Сегодня, 07:17
    Каждый человек имеет право на защиту,и если общество не может обеспечить защиту имущества,жизни то все в твоих руках.Такова воля богов.
    апро
  2. михаил3 Сегодня, 07:19
    Автор... Ты, конечно, неизмеримо выше простого обывателя. Ты ужасно умный, честный, образованный и неполживый. И так далее. Но знаешь что? Давай ка кое что вспомним за "обывателя", ладно? Например тот пустяк, что насилие никуда из нашей жизни никогда не исчезало. Насилие (о ужас!!) это... нормально.
    Я знаю, тебе это не нравится, но насилие сопровождает нашу жизнь всю историю человечества. И удивительное дело, презренный обыватель, ты не поверишь, умеет с этим справляться! Ты даешь ему оружие и он, вот фантастика, НЕ кидается на улицы убивать. И не кинется. Религия, прости, тут ни при чем совершенно.
    "Русский Брейвик. Ну прямо припечатал. А слабо поискать, что вывело на улицу с оружием самого Брейвика? Не оправдываю массовое убийство, но Брейвик имел очень веские причины сойти с нарезки, и наличие или отсутствие оружия к этому не имело никакого отношения. А вот гора трупов, которую он наворотил, имела самое прямое. Имей хоть один человек на его пути оружие и решимость его применить, и многие люди остались бы живы. Живы, понимаешь? Вот их как раз убило, прямо и адресно, отсутствие средств самообороны.
    Американские стрелки имеют причины палить во все стороны, тоже не касающиеся стволов в их руках. Современный мир предоставляет море возможностей для массового уничтожения людей. Нет ствола? Да я... в общем не буду описывать, ты просто поверь - любой человек с инженерным образованием может с утра до вечера описывать разнообразные сценарии массового уничтожения при помощи вполне бытовых средств. Не будет стволов?
    Будут взрывы, американцы создали в своей стране такую жизнь, что убийц там еще как то и маловато. Ну и к нам это проникает, да. Так что убивать будут. А вот защититься нам нечем, да и нельзя! Не положено нам защищаться, такие как ты не дают, мы должны умирать как бычки на бойне, тогда твое сердце возрадуется,верно?
    михаил3
  3. трассер Сегодня, 07:30
    Молодеж сейчас очень необразована, и в массе своей крайне эгоистична т просто глупа . Не вся, но в основном. Если "навальные" поднимут этот пласт на " борьбу с кровавым режимом" может закончится очень плохо. Работы нет , " социальные лифты" не работают , а терпеливо пробиватся к цели они не умеют и не хотят. Короткоствол, думаю да, не увеличит безопасность на улице. Полиция будет лупить сразу на поражение без вариантов. Помимо всего прочего. Вообщем ,проблем с ними еще хлебнем...Если никакой другой альтернативы не будет предложено. Причем пойдут они только за тем, кто предлодет им именно золотые горы и никакие " морали" будут им не привлекательны.
    трассер
    1. Krasnyiy komissar Сегодня, 07:44
      Последователей АНАЛьного проще перестрелять, чем сделать людьми. Если полицейский увидит "онижедетей" с цепями, арматурой и коктейлем Молотова, то должен смело угостить "титушек" свинцом из автомата - такая молодежь стране точно не нужна !
      Krasnyiy komissar
  4. трассер Сегодня, 08:29
    Понимаете , распространение оружия с другой стороны , не дает отморозкам долго жить . Они сами нападут и будут неминуемо убиты и все. Так общество очищается от маргиналов. В Америке именно такая система. И в процентном отношении погибших от расстрелов таких элементов просто мизер. " Юноши со взором горящим " будут сидеть ровно на заднице с айфоном в руках и на улицу ни за что не пойдут . Потому что любят себя до изнеможения, и рисковать реально никогда не станут.
    трассер
  5. Голован Джек Сегодня, 08:37
    Современный человек теряет моральные ориентиры, непрерывно размываемые либерально-толерантным морем...

    Ай-ай-яй... вот бедняга... даже как-то жалко его, "современного"...
    А сам "современный" - чисто "тело неосознанное" в этой модели. Объект, таскать, приложения внешних сил. "Нас толкнули - мы упали. Нас подняли - мы пошли".
    Вот же ж бред-то, слов нет, кроме запрещенных на этом сайте.
    Насилие является постоянным (шумовым) фоном нашей жизни...

    А что, где-то и когда-то было иначе? Хочется примеров таокго "рая", я вот такого как-то... не припоминаю request
    При этом профессиональное насилие (военные, полиция, то, что в принципе призвано как раз насилие контролировать) формально осуждается...

    Это кем это? И где? И - главное - какова цена этому "осуждению"?
    Грош в базарный день эта "цена", подсказываю...
    Примат личности как апология либеральной идеи автоматически приводит к тому что новые раскольниковы уже не мучаются выбором ( я дрожащая или право имею). Они убеждены изначально, что имеют право...

    Примат... апология... автоматиески... умно-то как belay
    И это все только для того, чтобы сказать "в семье не без урода". Что, в общем, и без этих "глубоконаучных" формул давно известно.
    "Убеждены, что имеют"? Флаг в руки. Нарвутся, с неизбежностью. На тех, кто действительно
    это право имеет, на "профессиональное насилие", во laughing
    Так что, ребятки, запасайте тушёнку и патроны...

    Автору лавры Беркема покоя не дают, походу. Поздняк метаться, ниша плотно занята уже.

    В общем, если коротко - ни о чем. Я Вам, уважаемый Даос, десяток таких "зарисовок" наклепаю, при желании.
    Но "короткостволо... флейм" обеспечен, сайту тоже явный профит - посещаемость еще подрастет, все довольны, все смеются...
    Скушно, девушки (с)
    Голован Джек
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