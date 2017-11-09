11:15 09 ноября

Скандальное разоблачение: британские активы Кудрина

Алексей Кудрин - человек небезызвестный. Сменившего не одну должность в правительстве экс-министра финансов называют флагманом российского либерального корабля. На днях достоянием общественности стал факт наличия у Кудрина фонда, который располагается в Великобритании. Цели этого фона весьма туманны, а совокупный его доход за прошлый год ставил более 1,5 миллионов долларов.




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Комментарии 7

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  1. Венд Сегодня, 10:41
    Да кто бы сомневался!
    Венд
    1. svp67 Сегодня, 10:48
      Цитата: Венд
      Да кто бы сомневался!

      Да ладно, это ж не Ролдугин и он не зять Путина, так что скажут, что это НОРМАЛЬНО.
      Мне вот больше интересны, кто у него был акционерами в этом фонде, а тут начинаются интересности...
      Вот и на берегах Темзы у Алексея Леонидовича есть фонд Calvert 22, который располагается на одноименной улице на востоке Лондона. Его основная цель выглядит весьма туманной — продвигать современную культуру нового Востока.
      Ну конечно же это не музыкальные инструменты покупать, это ЗНАЧИТЕЛЬНО круче.
      в этом году.... Calvert 22 лишился своего основного спонсора – ВТБ. Зато благотворительные пожертвования, источник которых не разглашается, выросли сразу в 2,5 раза.
      Напомню, что ВТБ это банк с государственным участием, где доля государства - решающая.
      И тогда вопрос, а на чьи же деньги живут наши "оппозиционеры"?
      svp67
      1. Стропорез Сегодня, 11:07
        Цитата: svp67
        И тогда вопрос, а на чьи же деньги живут наши "оппозиционеры"?

        А с каких это пор кудрин стал оппозиционером?
        Насколько известно,он всегда ещё с Питера был соратником пвв.
        фонд Calvert 22, который располагается на одноименной улице на востоке Лондона. Его основная цель выглядит весьма туманной — продвигать современную культуру нового Востока.

        А вот это очень даже серьёзный вопрос, он перекликается с фашингтонской программой "современного искусства",под эгидой которого в Эрмитаже проводятся весьма сомнительные выставки и покровительствует этим выставкам некий гражданин пиатровский.


        Стропорез
    2. Сергей-svs Сегодня, 11:08
      Цитата: Венд
      Да кто бы сомневался!

      Да вы всё не правильно поняли - он там деньги копит на спасение России, на случай дефолта! yes Он же святой, день и ночь - только о России и думает! Это можно сказать, что про него написали классики:- "Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены!" laughing
      Сергей-svs
      1. Венд Сегодня, 11:14
        Цитата: Сергей-svs
        Цитата: Венд
        Да кто бы сомневался!

        Да вы всё не правильно поняли - он там деньги копит на спасение России, на случай дефолта! yes Он же святой, день и ночь - только о России и думает! Это можно сказать, что про него написали классики:- "Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены!" laughing

        Да как же это мы laughing laughing laughing
        Венд
  2. НЕКСУС Сегодня, 10:41
    На днях достоянием общественности стал факт наличия у Кудрина фонда, который располагается в Великобритании.

    Ожидаемо...подобный факт должен был выплыть так или иначе.
    НЕКСУС
  3. Egorovich Сегодня, 10:58
    Не все крысы убегают при их отлове. Некоторые все таки попадаются.
    Egorovich
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