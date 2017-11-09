Скандальное разоблачение: британские активы Кудрина

Алексей Кудрин - человек небезызвестный. Сменившего не одну должность в правительстве экс-министра финансов называют флагманом российского либерального корабля. На днях достоянием общественности стал факт наличия у Кудрина фонда, который располагается в Великобритании. Цели этого фона весьма туманны, а совокупный его доход за прошлый год ставил более 1,5 миллионов долларов.