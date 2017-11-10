День рождения советской милиции

10 ноября свой профессиональный праздник, День сотрудника органов внутренних дел, отмечают российские полицейские. В этом году этот день особый. Современная «традиция» российской правоохранительной системы отмечает свой столетний юбилей. Именно 100 лет назад, 10 ноября 1917 года, Народный комиссариат по внутренним делам опубликовал постановление «О рабочей милиции». Как День советской милиции эта дата и остается в памяти миллионов россиян, несмотря на многочисленные пертурбации с переименованиями и реформами, которые за свою 100-летнюю историю перетерпела отечественная правоохранительная система. Так что, можно с уверенностью говорить, что именно «День милиции» — подлинное, народное название праздничной даты 10 ноября.Хотя в «Государстве и революции» Владимир Ильич Ленин высказывал едва ли не анархистские мысли о скором отмирании государства, о необходимости всеобщего вооружения народа, необходимость создания кадровых правоохранительных органов большевики осознали практически сразу после революции. Если первое время в их рядах господствовала идея о том, что с преступностью смогут справиться отряды специально мобилизованных рабочих — рабочей милиции, то очень скоро на смену этой утопической идее пришел более рациональный подход. Необходимость создания профессиональной милиции диктовала сама жизнь. Вслед за революцией и развалом царской правоохранительной системы последовал колоссальный рост преступности. Как известно, однажды «жертвой» преступного нападения стал сам Владимир Ульянов-Ленин, автомобиль которого в 1919 году остановили преступники из банды Якова Кошелькова. Все эти обстоятельства заставили советское руководство озаботиться укреплением рабочей милиции и превращением ее из дилетантской в профессиональную структуру. Буквально за десятилетие советская милиция превратилась в мощный и разветвленный правоохранительный аппарат, который со временем превзошел своего предшественника — царскую полицию.Кстати, опыт царской полиции активно использовался впоследствии при укреплении советских органов внутренних дел. Если прежде царские полицейские воспринимались исключительно как «каратели», «палачи», служившие эксплуататорскому режиму, то затем, по мере роста преступности, советским милиционерам стало ясно, что без наработанного опыта предшественников в сложном деле борьбы с преступностью не обойтись. Однако, в отличие от Красной Армии, где бывшие царские офицеры служили в огромном количестве и многие из них сделали головокружительную карьеру уже в советское время, в правоохранительной системе все складывалось иначе. Опыт царской полиции советская милиция использовала, но сами полицейские в подавляющем большинстве своем служить в советских правоохранительных органах не могли. Отношение к бывшим стражам порядка царского времени в 1920-е — 1930-е годы было самым прохладным, многих из них ждали суды, тюрьмы и даже расстрелы.Тем не менее, Советской России практически «с нуля» удалось укомплектовать штат новых правоохранительных органов — советской милиции. Сделать это было не так уж и просто. Есть множество как научных исследований, так и художественных произведений, посвященных первым шагам советской милиции. В те годы милиция действительно была народной и комплектовалась преимущественно выходцами из рабочих и крестьян-бедняков и середняков. После окончания Гражданской войны на службу в милицию потянулись многие красноармейцы. Комплектовалась советская милиция только выходцами из трудящегося населения, в первую очередь — активными рабочими. Попасть на службу в милицию представителю «эксплуататорских» слоев было практически невозможно, если только речь не шла о людях с дореволюционным стажем подпольной деятельности в рядах РСДРП (б).Отдельным и очень сложным направлением стала подготовка национальных кадров для регионов Северного Кавказа, Закавказья, Средней Азии, где также было необходимо развернуть управления и отделы милиции, наладить эффективную работу уголовного розыска и других милицейских подразделений. При Новочеркасской и Саратовской школах милиции были открыты специальные отделения, на которых осуществлялась подготовка представителей национальных меньшинств Советского Союза для службы в органах внутренних дел. Процесс формирования и развития системы подготовки советских милиционеров растянулся на два послереволюционных десятилетия. По мере роста потребностей милиции в квалифицированных кадрах увеличивалось количество специальных учебных заведений, цифры набора курсантов. В 1936 году школы старшего и среднего начальствующего состава милиции были переведены на двухгодичный цикл обучения, что должно было способствовать повышению уровня образования и квалификации милицейских кадров. На смену старым кадрам — революционерам с дооктябрьским стажем — приходила новая смена — молодые поколения советских милиционеров, воспитанные и подготовленные уже в Советском Союзе.Серьезным ударом для советской милиции стала Великая Отечественная война. Огромное количество милиционеров было мобилизовано на фронт, в действующую армию. Во многих населенных пунктах из-за нехватки милиционеров — молодых мужчин на службу стали активно привлекать женщин, а также мужчин старшего возраста. На западе Советского Союза милиционеры принимали самое активное участие в борьбе с оккупантами, даже не будучи призванными на военную службу — они участвовали в обороне своих городов, уходили в партизанские отряды, создавали подпольные группы.После Великой Отечественной войны в органах внутренних дел служило большое количество фронтовиков. Многие офицеры и солдаты победоносной Красной Армии после войны желали продолжить службу, если и не в армии, то, по крайней мере, в милиции. Именно они, люди, прошедшие фронт, поломали хребет преступности, набравшей было силу в военные и послевоенные годы.Надо отметить, что требования к милиционерам росли по мере роста общего уровня образования советских граждан. Если в начале 1920-х гг. особых требований к кандидатам на службу в милицию не предъявлялось, то во второй половине ХХ века уже действовала эффективная система профессионального образования. Тем не менее, служить в милицию на должности среднего и старшего начальствующего состава попадали не только выпускники школ милиции, но и люди «с гражданки». Как правило, это были выпускники вузов, имевшие за плечами военную кафедру и, следовательно, воинское звание «лейтенанта» или «старшего лейтенанта». По комсомольским путевкам в милицию потянулись вчерашние инженеры, учителя, представители различных гуманитарных профессий.Даже сейчас среди полицейских начальников старшего поколения встречается не так мало людей, пришедших в милицию в 1980-е годы по комсомольским путевкам. Набирали аналогичным образом и младший начальствующий состав, но здесь упор делался на вчерашних «дембелей». Особенно ценились солдаты и сержанты, прошедшие службу во внутренних войсках МВД СССР, пограничных войсках КГБ СССР, подразделениях Воздушно-десантных войск, морской пехоты. Они направлялись в милицию по рекомендациям командования частей и подразделений, либо через какое-то время после демобилизации — по рекомендациям трудовых коллективов, парткомов предприятий. Надо сказать, что такая система отбора кадров в советскую милицию работала достаточно эффективно.История советской милиции полна героических подвигов ее сотрудников. Навсегда остались в памяти потомков имена милиционеров, павших в схватке с преступниками. Как известно, очень напряженным для советских милиционеров выдался период нескольких послевоенных лет, когда в разоренных войной советских городах свирепствовали жестокие уголовные банды, снова появилось большое количество беспризорников. На западе Украины, Белоруссии, в прибалтийских республиках действовали отряды националистов и просто преступников, скрывавшихся в лесах. Вместе с бойцами внутренних и пограничных войск самое активное участие в их уничтожении принимали и милиционеры.Советской милиции с честью удалось решить поставленные задачи и справиться с высоким уровнем преступности в стране к началу 1950-х гг. Потом была пара десятилетий относительного затишья. Но и в это время советская милиция всегда была на переднем краю — не только борьбы с преступностью, но и в целом — защиты граждан. 25 мая 1973 года по трассе «Новосибирск — Павлодар» следовала колонна из 170 велосипедистов. Во главе колонны находился автомобиль сопровождения Москвич-412. В нем ехали старший инспектор дорожного надзора Госавтоинспекции Дмитрий Байдуга и инспектор Александр Шабалдин. Навстречу колонне ехал автомобиль «Запорожец». Внезапно появился грузовой автомобиль «Колхида», груженый щебнем, который попытался обогнать «Запорожец». Понимая, что столкновение грузовика с колонной избежать не удастся, милиционеры подставили под удар свой «Москвич» и тем самым спасли колонну велосипедистов. Посмертно Дмитрий Байдуга и Александр Шабалдин получили ордена Красной звезды.Уже в 1970-е — 1980-е гг. советская милиция столкнулась с такими новыми и прежде невиданными видами преступлений как, к примеру, захваты заложников. Так, 2 ноября 1973 года четверо студентов захватили самолет «Як-40». Именно за проявленный при его освобождении героизм получил Золотую Звезду Героя Советского Союза Александр Иванович Попрядухин — в то время старший лейтенант милиции, старший инспектор-дежурный 127-го отделения милиции г. Москвы, который был включен в оперативную группу благодаря своей прекрасной спортивной подготовке (Александр Иванович был мастером спорта по самбо).Новая волна преступности захлестнула страну на рубеже 1980-х — 1990-х гг., причем преступности необычной, с которой советская милиция прежде не сталкивалась. Появились мощные организованные преступные группировки, мафиозные структуры, которые имели прочные связи на самом верху в тех же правоохранительных органах. Противостоять организованной преступности было очень сложно, тем более, что появились соблазны и для самих сотрудников милиции. Именно в этот период в общественном сознании закрепились многие негативные стереотипы о сотрудниках органов внутренних дел, их повальной коррумпированности. Хотя в 1990-е годы многие милиционеры не просто честно несли свою службу, но гибли в столкновениях с преступниками, обороняя жизнь и спокойствие простых граждан.В конце 1980-х гг. были сформированы и милицейские спецподразделения, в первую очередь — легендарный Отряд милиции особого назначения (ОМОН), затем — Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР), которым предстояло решать сложные и опасные задачи силового сопровождения милицейских и антитеррористических операций. Сегодня уже сложно представить себе правоохранительную систему без полицейских спецподразделений (хотя не так давно они и были переведены из системы МВД в систему Федеральной службы войск национальной гвардии).В период распада Советского Союза появилось много «горячих точек», через службу в которых также прошло огромное количество российских милиционеров. Невозможно недооценить вклад российской милиции / полиции в борьбу с терроризмом на Северном Кавказе, а затем и в других регионах страны. Через «мясорубку» двух Чеченских войн прошли тысячи российских милиционеров — как омоновцев и собровцев, так и представителей более «мирных» милицейских профессий, включая участковых и инспекторов по делам несовершеннолетних. 1990-е — 2000-е годы дали российской милиции много настоящих героев. К сожалению, многие из них получили свои заслуженные награды посмертно.Служба в органах внутренних дел — тяжкий и опасный труд. Но гражданами, в силу целого ряда факторов, милиционеры, а затем и полицейские, воспринимаются неоднозначно. Многие судят по своему опыту конфликтов со стражами порядка на «бытовом уровне» — там с гаишником ругались, здесь участковый не реагирует на жалобы. Другие находятся под впечатлением публикаций СМИ, которые, надо сказать, весьма неблагосклонны в отношении российских полицейских. Конечно, в «системе» есть множество проблем и о них сами полицейские знают куда больше, чем люди со стороны. Текучка кадров, низкий уровень квалификации, коррупция и блат, элементарное нежелание работать — все это, к сожалению, присутствует в российской правоохранительной системе, как впрочем, и во всех других сферах жизнедеятельности общества. Однако когда возникают какие-то проблемы, первым делом люди бегут именно к ним — к полицейским.В День сотрудника органов внутренних дел, который для народа по-прежнему остается «Днем милиции», всем бывшим и действующим милиционерам и полицейским «Военное обозрение» желает всего самого доброго, а главное — здоровья и успехов в нелегкой, но так необходимой стране и народу службе.