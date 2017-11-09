11:20 09 ноября

Росгвардия получила первую партию бронированных Ми-8АМТШ

Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», поставил Росгвардии первую партию военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ, сообщили в пресс-службе компании.

Машины уже прибыли к месту своего базирования и приступили к несению боевого дежурства
- говорится в сообщении.

Росгвардия получила первую партию бронированных Ми-8АМТШ



По данным холдинга, поставленные вертолеты оснащены современным радиосвязным и пилотажно-навигационным оборудованием, на них установлена система спутниковой навигации. Машины адаптированы под использование очков ночного видения. Кроме этого основные топливные баки заполнены пенополиуретаном, что предотвращает взрыв топлива от попадания пуль стрелкового оружия, а размещенные в грузовой кабине дополнительные топливные баки увеличивают дальность полета вертолета до 1065 км.

Повышение защищенности вертолетов при выполнении боевых задач достигнуто за счет установленного комплекта легкосъемных бронеплит, наличия устройства выброса тепловых ловушек УВ-26М и аппаратуры постановки инфракрасных помех
- отмечают в "Вертолетах Росси".

Переданные Росгвардии военно-транспортные вертолеты Ми-8АМТШ оснащены современным оборудованием, которое позволяет в круглосуточном режиме выполнять поставленные перед ведомством задачи по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, противодействию терроризму, охране важных государственных объектов и оказании содействия пограничным органам в охране государственной границы
- сказал заместитель генерального директора холдинга по продажам Владислав Савельев.

Количество вертолетов в партии не называется, но ранее в холдинге сообщали о планах поставить в четвертом квартале 2017 года три Ми-8АМТШ

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 4

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  1. Zoldat_A Сегодня, 10:57
    Родной! Прилетит, накормит-напоит, "трёхсотых" заберёт, огнём, если надо, поддержит.... Из адской пробки вытащит, а летунам - вообще честь и пожизненное "спасибо" от десанта...
    Долгих лет тебе твоей вертолётной жизни!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!!
    Zoldat_A
  2. Гардамир Сегодня, 10:57
    Вообщето нацгвардия для охраны порядка внутри страны, но вооружают их как на войну.
    Гардамир
    1. Razvedka_Boem Сегодня, 11:02
      Видимо наверху знают что-то, чего не знаем мы..
      В США Нацгвардия тоже далеко не полицейские силы.
      Razvedka_Boem
  3. Джедай Сегодня, 11:16
    Повышение защищенности вертолетов при выполнении боевых задач достигнуто за счет установленного комплекта легкосъемных бронеплит, наличия устройства выброса тепловых ловушек УВ-26М и аппаратуры постановки инфракрасных помех

    Но ведь все эти меры повлекут за собой неминуемое увеличение взлётного веса и как следствие - снижение эксплуатационных характеристик. Это как решается? Повышением мощности силовой установки? recourse
    Джедай
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