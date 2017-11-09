Росгвардия получила первую партию бронированных Ми-8АМТШ

Машины уже прибыли к месту своего базирования и приступили к несению боевого дежурства

Повышение защищенности вертолетов при выполнении боевых задач достигнуто за счет установленного комплекта легкосъемных бронеплит, наличия устройства выброса тепловых ловушек УВ-26М и аппаратуры постановки инфракрасных помех

Переданные Росгвардии военно-транспортные вертолеты Ми-8АМТШ оснащены современным оборудованием, которое позволяет в круглосуточном режиме выполнять поставленные перед ведомством задачи по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, противодействию терроризму, охране важных государственных объектов и оказании содействия пограничным органам в охране государственной границы

Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», поставил Росгвардии первую партию военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ, сообщили в пресс-службе компании.- говорится в сообщении.По данным холдинга, поставленные вертолеты оснащены современным радиосвязным и пилотажно-навигационным оборудованием, на них установлена система спутниковой навигации. Машины адаптированы под использование очков ночного видения. Кроме этого основные топливные баки заполнены пенополиуретаном, что предотвращает взрыв топлива от попадания пуль стрелкового оружия, а размещенные в грузовой кабине дополнительные топливные баки увеличивают дальность полета вертолета до 1065 км.- отмечают в "Вертолетах Росси".- сказал заместитель генерального директора холдинга по продажам Владислав Савельев.Количество вертолетов в партии не называется, но ранее в холдинге сообщали о планах поставить в четвертом квартале 2017 года три Ми-8АМТШ