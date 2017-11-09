11:18 09 ноября

Огненный шторм: армия ДНР жестко ответила на обстрел Донецка "Градами"

В социальных сетях распространяется видео военного ответа армии ДНР на обстрел карателями города Донецк. 5 октября украинские силовики выпустили по столице республики не менее 90 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град». Ответ не заставил себя ждать. На видеозаписи зафиксирован удар реактивной артиллерии ДНР по позициям, а также по складу с боеприпасами ВСУ.




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Комментарии 5

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  1. НЕКСУС Сегодня, 11:02
    Смерчей бы новороссам, чтоб у нацистов земля под ногами горела.
    НЕКСУС
  2. Egorovich Сегодня, 11:04
    Молодцы ополченцы!!! Дай вам, бог, подавить и предать огню всю бандеровскую сволочь не только в Донбассе, но и на всей Украине.
    Egorovich
    1. НЕКСУС Сегодня, 11:06
      Цитата: Egorovich
      Молодцы ополченцы!!!

      Какие же это ополченцы то? Это сначала они таковыми были,а сейчас это регулярная профессиональная армия Новороссии.
      НЕКСУС
      1. Egorovich Сегодня, 11:10
        Воин всегда останется воином, как ты его не называй.
        Egorovich
  3. Евродав Сегодня, 11:04
    Вл.Ситх где ты? Подробностей! Требуем подробностей!
    Евродав
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