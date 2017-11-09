Огненный шторм: армия ДНР жестко ответила на обстрел Донецка "Градами"

В социальных сетях распространяется видео военного ответа армии ДНР на обстрел карателями города Донецк. 5 октября украинские силовики выпустили по столице республики не менее 90 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град». Ответ не заставил себя ждать. На видеозаписи зафиксирован удар реактивной артиллерии ДНР по позициям, а также по складу с боеприпасами ВСУ.