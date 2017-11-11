09:40 11 ноября
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Санкции расширяются и ужесточаются, а сельское хозяйство только растёт

Санкции расширяются и ужесточаются, а сельское хозяйство только растёт


Апологеты введения экономических санкций против России в явном замешательстве: Кремль не только не торопится приползти к ним на коленях, как они это нарисовали себе в каких-то своих эротических фантазиях, а напротив, российская экономика демонстрирует явные признаки устойчивого роста и даже, представьте себе, имеет наглость претендовать на мировое лидерство, например в производстве сельскохозяйственных продуктов. Кошмар и ужас!! А между тем…

…с сельским хозяйством все действительно "совсем плохо": санкции настолько успешно простимулировали эту отрасль экономики, что она переживает сегодня настоящий бум. Например, крупнейшая в стране сельскохозяйственная компания "Русагро" в 2016 году выросла на 16 процентов и увеличила объемы продажи зерна на 49 процентов. Успехи сельхозпроизводителей моментально отразились на стоимости акций крупнейших российских агрохолдингов, таких, как "Черкизово", "Фосагро" и "Русагро", которые с 2015 года выросли в цене более чем вдвое.


Совсем недавно премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в стране собрано около 132 миллионов тонн зерна, что является лучшим результатом "вообще за всю историю". В свою очередь президент России Владимир Путин с гордостью отметил, что экспорт российской сельхозпродукции в 2016 году превысил объем экспорта вооружений. Следует напомнить, что в том же 2016 году Россия уже оттеснила Соединенные Штаты с позиции крупнейшего экспортера пшеницы, произведя 120,7 млн. тонн, а в этом году, согласно прогнозам, Россия обойдет Европейский союз и станет крупнейшим в мире экспортером зерна. По официальным статистическим данным, за январь—август 2017 года зарубежные поставки продовольствия и сельхозпродукции выросли на 19,6 процента, достигнув суммы в 11,9 миллиарда долларов. На сегодняшний день российская сельхозпродукция поставляется более чем в 140 стран мира, в то время как всего десять лет назад география экспорта была значительно более скромной и насчитывала 40 стран. Неудивительно, что в условиях подобного "бума" власти продолжат снимать барьеры и увеличивать поддержку агропромышленного комплекса как крупнейшего несырьевого экспортера России.

Вот только сельское хозяйство и встало с колен, проворчат скептики и критики на Западе, и... будут не правы, потому что аналогичный бум демонстрирует еще и, например, рыболовная индустрия, которая произвела в первой половине текущего года на 664 процента больше рыбы и морепродуктов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Крупнейшая в отрасли компания "Русская аквакультура" намерена к 2025 году увеличить производство рыбы с 25000 до 30000 тысяч тонн. И подобных примеров — десятки, в том числе и в других отраслях "изнемогающей" от западных санкций экономики России. Многие аналитики между тем сходятся во мнении, что российские сельскохозяйственные и рыболовные компании являются в долгосрочной перспективе "значительно более привлекательными для инвестиций", чем западные.

Как говорится, нет худа без добра. Прямым следствием экономических санкций стало то, что они привели к изменению менталитета россиян, заставили их обратить основное внимание на российские товары. И если в начале действия санкций скепсис в отношении конкурентных возможностей отечественных производителей был весьма силен, то сегодня российские потребители все больше ориентируются на продовольственные товары отечественного производства, многие из которых по качеству однозначно превосходят иностранные аналоги.

Все вышесказанное, вне всяких сомнений, свидетельствует о высокой устойчивости российской экономики, правильности экономического курса Кремля и лишь добавляет уверенности в том, что правительство сможет и дальше успешно трансформировать западные санкции в возможность для развития национальной экономики с прицелом в будущее.
Автор: Павел Рогожин


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Комментарии 23

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  1. parusnik Сегодня, 07:30
    Больше товаров, хороших и разных и не только сельскохозяйственных...
    parusnik
    1. Ингвар 72 Сегодня, 08:02
      Цитата: parusnik
      не только сельскохозяйственных...

      С этим сложно будет. Китай уже завоевал почти все ниши на рынке, и ценой, и качеством. hi
      Ингвар 72
      1. 210окв Сегодня, 08:25
        Меня цифры по рыболовству смущают..Траулеров стало в разы больше?Нет,просто слегка прикрыли лазейку хозяевам заводов и пароходов в плане сдачи рыбы в иностранные порты.
        210окв
        1. aybolyt678 Сегодня, 08:33
          Цитата: 210окв
          Меня цифры по рыболовству смущают..Траулеров стало в разы больше?Нет,просто слегка прикрыли лазейку хозяевам заводов и пароходов в плане сдачи рыбы в иностранные порты.

          Траулеры стоявшие на приколе ловят ту рыбу которую ловили иностранные траулеры купив на это концессию.
          aybolyt678
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:40
    ... убитое ранее сельское хозяйство, не без участия первых лиц, начинает набирать обороты... и теперь задача не отдавать рынки сбыта, не сбавлять ход работ и инвестирований в это производство.... короче говоря ещё работы - не початый край... fellow
    a.s.zzz888
    1. Дедкастарый Сегодня, 08:01
      Вот только сельское хозяйство и встало с колен,
      спорный вопрос,страна большая,у нас на Урале,точно не встало,так,на уровне "вприсядку" идёт. да и в Сибири тоже. победные реляции на кануне выборов дело привычное,но факты не скрыть. зерно гниёт на току,никому не нужное,и девать некуда,не готовы к урожаю оказались,перерабатывать не на чём. таких историй-сотни ,в сети есть .
      Дедкастарый
      1. Смог Сегодня, 08:24
        Цитата: Дедкастарый
        перерабатывать не на чём. таких историй-сотни ,в сети есть .

        Шеф, фсепропало,клирнтуезжает, гипсснимают.
        Да не читайте Вы до обеда либеральных газет, а если других нет вообще не читайте...(с)
        в сети есть

        ну в сети , как и в Греции- ВСЕ есть....
        Смог
        1. Дедкастарый Сегодня, 08:55
          Смог ,опровергните...урякалка.https://www.youtube.com/watch?v=atqCO1b9GDQ
          Дедкастарый
          1. Смог Сегодня, 09:16
            Цитата: Дедкастарый
            Дедкастарый

            А я не буду с Вами спорить. Просто приведу отрывок из статьи А. Гумилева. Он правда про ЛДНР, но к Вашей, нашей ситуации тоже применим. Почитайте, подумайте....
            Роль неосознанно желанного негатива крайне важна в загрязнении общественного сознания. Такая же манипуляция проводилась до государственного переворота на Украине, которая до майдана шла на подъём. К чему это привело, мы хорошо помним и до сих пор слышим за окнами.
            Народ мы такой. Мы всегда будем недолюбливать власть. Будь то Россия или СССР, будь то Украина или ЛДНР. Чего тогда говорить о временах испытаний, которые мы переживаем нынче? На этой национальной особенности хорошо играют западные манипуляторы. И даже если таковых не будет, то мы и сами прекрасно справимся со своей важной миссией и сами себе придумаем врага. Мы будем сидеть на кухнях и каждый жаловаться на свою жизнь, а виноватыми делать только тех, кто у власти. Но мы никогда не признаем того факта, что отчасти в своих бедах обычно виноваты мы сами.
            Обычно мы виним тех, кто и сам вышел из этого народа и был воспитан этим же обществом. То есть, представители власти – это отражение нас самих. Не спорю, что ситуация далеко не такая, как нам бы того хотелось, а ТВ-пропаганда будет говорить, что жизнь бьёт ключом… Гаечным… По голове. Но ситуация уж точно не сопоставима с тем, что городят в Сети. Зачастую негативные вбросы, которые мы любим слушать, исходят только с украинской стороны. Я бы многим посоветовал вообще не читать статьи и не смотреть жесть на YouTube. Целее нервы будут. Это примерно то же самое, что ковырять заживающую рану.

            Источник: http://rusvesna.su/news/1509880611
            soldier
            Смог
    2. aybolyt678 Сегодня, 08:38
      Главное не допустить участия иностранных инвестиций, что бы потом не зависеть от их прихотей.
      А убитое сельское хозяйство продолжают убивать Чумой и Ящуром - животноводство это следующая ступенька после зерна
      aybolyt678
    3. Ольгович Сегодня, 08:57
      Цитата: a.s.zzz888
      ... убитое ранее сельское хозяйство, не без участия первых лиц, начинает набирать обороты... и теперь задача не отдавать рынки сбыта, не сбавлять ход работ и инвестирований в это производство.... короче говоря ещё работы - не початый край... fellow

      Даже Нечерноземье-в этом году дало рост сбора зерна, катрошки и животноводства-Смоленщина и Брянщина.
      Так держать, Россия! good
      Ольгович
  3. Гардамир Сегодня, 08:20
    Во первых санкции против олигархов, хотя содержа сми эти олигархи нам внушают, что санкции против России. А кто продукты бульдозерами давит?
    Во вторых в России нет никаких премьер-министров учитесь правильно произносить должности.
    И наконец гордится, что зерно вывозится за рубеж это уж совсем преступно. Слабо хлеб сделать дешевле?
    Гардамир
    1. Голован Джек Сегодня, 08:33
      Цитата: Гардамир
      Слабо хлеб сделать дешевле?

      Чтобы, как при Союзе, наиболее ушлые им свинок откармливали, что ли?
      Цитата: Cop
      Цитата: Голован Джек
      Очередь была почему? Потому, что хлеба не хватало? Или потому, что привозили раз в день, и ровно столько, чтобы людям хватило?

      Да привозили один раз в день в день и ровно столько, что бы людям хватало. Поэтому приходилось "хитичить", садится на велосипед и ехать в другое "Сельпо", там опять стоять в очереди и думать достанется, не лрстанется.... А иначе чем "подкормить" то...

      Вот живой пример. Дэушка до сих пор колотится за то, что все правильно делала.
      Этого хотите, Гардамир?
      ЗЫ: ябедничать нехорошо... Гардамир wassat
      Голован Джек
    2. bandabas Сегодня, 08:35
      А на том, которое остается, зарабатывают перекупщики и торговля. Ну и часть урожая потихоньку сгнивает из-за отсутствия нормальных зернохранилищ.
      bandabas
      1. Голован Джек Сегодня, 08:47
        Цитата: bandabas
        ... зарабатывают перекупщики и торговля...

        Дык, эта... идите в "перекупщики", и зарабатывайте, что мешает?
        Добро. Допустим, нет ни "перекупщиков", ни торговли.
        Вы вот лично что делать будете? От зерна на току до хлеба в магазе путь дли-и-иинный... Сами пойдете, или попросите кого?
        Привыкли, панимаишь, что булки в магазине растут negative
        Голован Джек
  4. Korsar4 Сегодня, 08:36
    Будем надеяться, что шаги в нужном направлении. А вот рост производства рыбы больше, чем на 600 процентов требует комментариев. Где, как, за счёт чего? И что там с оставшейся рыбой в реках и морях?
    Korsar4
  5. vlad007 Сегодня, 08:39
    В стране процветает олигархический капитализм - кучка олигархов монополизировала целые отрасли и именно в этом главная беда и ошибочность курса правительства. Да, объем продукции с/х увеличивается, но реализация этой продукции происходит в гипер- супермаркетах в которых происходит основная прибавка к цене производителя и эта прибавка составляет 40 и более процентов к первичной цене производителя товара. Что толку, что объемы продукции увеличиваются - цены на товары не снижаются.
    vlad007
  6. Кот Маркиз Сегодня, 08:44
    А чего тогда цена на хлеб растет в магазинах? И почему "наши овощи" на прилавках ничем не отличаются по внешнему виду и вкусу от тех которые раньше были "турецкими", "израильскими". "азербайджанскими" и пр. ?
    Кот Маркиз
  7. злой партизан Сегодня, 08:48
    Только рыба почему-то всё дороже и дороже... sad
    злой партизан
    1. Дедкастарый Сегодня, 08:58
      Цитата: злой партизан
      Только рыба почему-то всё дороже и дороже... sad

      неурожай... request
      Дедкастарый
  8. zim.zinov Сегодня, 08:58
    В Самарской области сельское хозяйство очень даже приподнялось. И по объему и по урожайности. Резко снизились цены на сахар и подсолнечное масло. Мясо уже несколько лет в цене не растет. Жить можно.
    zim.zinov
  9. zim.zinov Сегодня, 09:02
    В Самаре с 2014 нехило пошло на подъем собственное производство овощей и фруктов. Собственный сад-совхоз (как раньше называлось) по ходу, прет по выручке вверх. Яблоки, помидорчики-огурчики. Ну и так далее. И всё дешевле рынка. Это уж не говоря о тепличных хозяйствах.
    zim.zinov
  10. groks Сегодня, 09:06
    Очередной ура-патриотический предвыборный вопль. Цены хоть на что-то снизились? Нет, они повышаются. Сколько и чего собрали на самом деле - покрыто мраком, поскольку чиновники яростно приписывают, как и агро-олигархи. Надо же оправдать влитые государством деньги.
    Огромный урожай зерна? Которое идёт за границу без пошлины, но предварительно было дотировано. За дураков всех не надо держать.
    groks
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