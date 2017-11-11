Санкции расширяются и ужесточаются, а сельское хозяйство только растёт

Апологеты введения экономических санкций против России в явном замешательстве: Кремль не только не торопится приползти к ним на коленях, как они это нарисовали себе в каких-то своих эротических фантазиях, а напротив, российская экономика демонстрирует явные признаки устойчивого роста и даже, представьте себе, имеет наглость претендовать на мировое лидерство, например в производстве сельскохозяйственных продуктов. Кошмар и ужас!! А между тем……с сельским хозяйством все действительно "совсем плохо": санкции настолько успешно простимулировали эту отрасль экономики, что она переживает сегодня настоящий бум. Например, крупнейшая в стране сельскохозяйственная компания "Русагро" в 2016 году выросла на 16 процентов и увеличила объемы продажи зерна на 49 процентов. Успехи сельхозпроизводителей моментально отразились на стоимости акций крупнейших российских агрохолдингов, таких, как "Черкизово", "Фосагро" и "Русагро", которые с 2015 года выросли в цене более чем вдвое.Совсем недавно премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в стране собрано около 132 миллионов тонн зерна, что является лучшим результатом "вообще за всю историю". В свою очередь президент России Владимир Путин с гордостью отметил, что экспорт российской сельхозпродукции в 2016 году превысил объем экспорта вооружений. Следует напомнить, что в том же 2016 году Россия уже оттеснила Соединенные Штаты с позиции крупнейшего экспортера пшеницы, произведя 120,7 млн. тонн, а в этом году, согласно прогнозам, Россия обойдет Европейский союз и станет крупнейшим в мире экспортером зерна. По официальным статистическим данным, за январь—август 2017 года зарубежные поставки продовольствия и сельхозпродукции выросли на 19,6 процента, достигнув суммы в 11,9 миллиарда долларов. На сегодняшний день российская сельхозпродукция поставляется более чем в 140 стран мира, в то время как всего десять лет назад география экспорта была значительно более скромной и насчитывала 40 стран. Неудивительно, что в условиях подобного "бума" власти продолжат снимать барьеры и увеличивать поддержку агропромышленного комплекса как крупнейшего несырьевого экспортера России.Вот только сельское хозяйство и встало с колен, проворчат скептики и критики на Западе, и... будут не правы, потому что аналогичный бум демонстрирует еще и, например, рыболовная индустрия, которая произвела в первой половине текущего года на 664 процента больше рыбы и морепродуктов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Крупнейшая в отрасли компания "Русская аквакультура" намерена к 2025 году увеличить производство рыбы с 25000 до 30000 тысяч тонн. И подобных примеров — десятки, в том числе и в других отраслях "изнемогающей" от западных санкций экономики России. Многие аналитики между тем сходятся во мнении, что российские сельскохозяйственные и рыболовные компании являются в долгосрочной перспективе "значительно более привлекательными для инвестиций", чем западные.Как говорится, нет худа без добра. Прямым следствием экономических санкций стало то, что они привели к изменению менталитета россиян, заставили их обратить основное внимание на российские товары. И если в начале действия санкций скепсис в отношении конкурентных возможностей отечественных производителей был весьма силен, то сегодня российские потребители все больше ориентируются на продовольственные товары отечественного производства, многие из которых по качеству однозначно превосходят иностранные аналоги.Все вышесказанное, вне всяких сомнений, свидетельствует о высокой устойчивости российской экономики, правильности экономического курса Кремля и лишь добавляет уверенности в том, что правительство сможет и дальше успешно трансформировать западные санкции в возможность для развития национальной экономики с прицелом в будущее.