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ВВС США признали, что не способны воевать с русскими



30 октября, президент России Владимир Путин Путин на заседании Совета по правам человека сообщил, что американские военные собирают биологический материал граждан России. Многие эксперты тут же принялись вспоминать о многочисленных биологических лабораториях США, размещённых по периметру границ РФ, не без основания подозревая Вашингтон в намерениях по разработке вирусов и инфекционных болезней, предназначенных для «точечного» поражения определённых этнических групп.

Либеральные российские СМИ тут же принялись шутить над президентом РФ, и даже предположили, что он «не в теме». А «Радиостанция «Свобода» сразу же посвятила этой теме несколько передач, в которых активно поддерживалась эта же точка зрения.


Подобная синхронная активность не может не вызвать ощущения, что Владимир Путин попал в точку. Особенно, если учесть, что «Свобода» целиком и полностью находится на содержании у правительства США. И такая обеспокоенность с её стороны выглядит вполне объяснимо.

Итак, еще в июле 2017-го года на сайте госзакупок «Federal Business Opportunity» ВВС США было объявлено о покупке образцов РНК образцов синовиальной оболочки граждан Российской Федерации европеоидной расы. В ведомстве отметили, что обязательным условием покупки должно стать отсутствие «травм опорно-двигательного аппарата, ВИЧ, гепатитов B, C и сифилиса. Доноры обязаны указать регион проживания, пол, возраст, этническую принадлежность, стаж курения, медицинскую историю, рост, вес и другие данные. Стоимость закупок не уточнялась.

Правда, почему-то никто не обратил внимания на то обстоятельство, что биологические лаборатории, и размещенные в Украине, Казахстане, Грузии и некоторых других странах, где проводятся исследования различных вирусов и болезнетворных штаммов, финансируются не ВВС США, а «Defense Threat Reduction Agency» («Агентство По Уменьшению Угрозы Минобороны» США), или USAID – «United States Agency for International Development» («Агентство США по международному развитию»).

ВВС США высказали желание приобрести 12 образцов РНК и 27 образцов синовиальной оболочки, вырабатывающей необходимую для функционирования суставов синовиальную жидкость. Биоматериалы, по словам представителя ВВС Бо Дауни, потребовались потому, что «в настоящее время центр по молекулярным исследованиям 59-й медицинской авиагруппы проводит исследования опорно-двигательного аппарата для выявления различных биомаркеров, связанных с травмами».

Для этих исследований ВВС нужны были два набора образцов − с заболеваниями и контрольные образцы РНК и синовиальной оболочки. Первый набор был предоставлен «расположенной в США компанией».

«Все свежезамороженные образцы синовиальной ткани и РНК должны поступать от нормальных доноров без травм опорно-двигательного аппарата. Образцы синовиальной ткани и РНК могут не соответствовать друг другу, то есть поступать от различных доноров. Все образцы синовиальной ткани и РНК должны поступать от людей с отрицательным анализом на ВИЧ, гепатит B, гепатит C и сифилис», — отмечается в контракте.

Завесу над тайной приоткрыли в самом центре по молекулярным исследованиям 59-й медицинской авиагруппы.

Здесь на условиях анонимности заявили, что причиной таких закупок стали действия российских Воздушно-космических сил в Сирии. Оказалось, что современные российские самолёты типа Су-35, Су-27СМ, Су-30СМ, Су-34 значительно превосходят по допустимым перегрузкам не только самолеты-истребители ВВС США типа F-15 и F-16 различных модификаций, но и новейший F-35.



Его пилотирование даже с весьма незначительными в сравнении с российскими самолётами перегрузками приводит к попаданию в кабину F-35 наружного воздуха, «обогащённого» парами отработанного авиационного топлива с соответствующими для пилота последствиями.

Но если этот недостаток еще как-то можно устранить, то другое обстоятельство привело к самому настоящему кризису всей программы F-35: дело в том, что, по свидетельству американского издания «Fiscal Times», ссылавшегося, в свою очередь, на Пентагон, на него требуются пилоты весом не более 62 кг с учетом экипировки. Это связано с особенностями кабины самолета и условий работы пилотов.

Как свидетельствует вся история воздушного боя, лётчик с таким весом просто не способен вести воздушный бой с предельными перегрузками. И тому есть масса подтверждений.

Так, при первом столкновении с советскими истребителями в боях над Халхин-Голом выяснилось, что японские лётчики не выдерживают таких перегрузок, которые переносили советские пилоты.


В то же время в боях между американскими и японскими лётчиками во время Второй мировой войны физиологическая разница между ними в этом отношении практически не отмечалась.

А вот немецкие лётчики «Люфтваффе» в подавляющем большинстве избегали маневренных боёв на виражах с советскими истребителям, потому что не выдерживали сильных перегрузок. Этот факт подтвердили и учебные воздушные бои немецких асов с пленными русскими пилотами, которые, даже будучи ослабленными, могли на равных сражаться с пилотами Геринга.


Еще больше были удивлены американские специалисты во время войны в Северной Корее, где летчики ВВС США повсеместно использовали высотно-компенсирующие костюмы. ВКК облегчали работу летчика при перегрузках (в костюм автоматически, под давлением, подается воздух, обжимая живот, ноги, руки, что нормализует кровообращение и облегчает физическое влияние перегрузки).

А советские летчики таких костюмов во время Корейской войны не имели, и летали в обычной форме, кожаных куртках, иногда просто в майках и форменных брюках китайских или северо-корейских ВВС.
ВВС США признали, что не способны воевать с русскими


В воздушных боях пилоты ВВС США быстро поняли, что, если Миг-15 во время воздушного боя многократно выполняет манёвры с предельными перегрузками, то это советский лётчик. Если же он не идёт на такое, то это сильно ослабленный китайский или северо-корейский пилот, которого можно не так сильно опасаться…

Подобная картина повторилась и во время войны во Вьетнаме.


Зная о таких различиях в физиологии, Пентагон до последнего времени довольно успешно стремился скрывать это обстоятельство. И поэтому делал упор на воздушные бои на средней, а ещё лучше, дальней дистанции, где решающим фактором являлось преимущество истребителей ВВС США в дальности обнаружения противника, наличия у них ракет соответствующего радиуса боевого применения, и малозаметность собственных самолётов.

Но в Сирии ВВС США пришлось столкнуться с новейшими образцами российских средств электронной борьбы (РЭБ), которыми оборудованы самолёты ВКС поколения «4++». И выяснилось, что они способны нейтрализовать средства обнаружения и сопровождения бортовых РЛС истребителей ВВС США, а также фактически гарантированно исключать попадание американских ракет среднего и дальнего радиуса действия в цель.

Таким образом, в случае возникновения потенциального конфликта лётчикам-истребителям ВВС США придётся вступать в ближний воздушный бой с российскими лётчиками, которые физиологически к нему подготовлены лучше.


Именно поэтому, как свидетельствуют в центре по молекулярным исследованиям 59-й медицинской авиагруппы «US Air Force», здесь было получено срочное задание от Пентагона срочно провести исследования по данной теме и разработать средства для повышения физической подготовки американских лётчиков.

Речь идёт как о биодобавках, так и лекарственных препаратах.

На первом этапе исследований были установлены определённые различия в составе синовиальной жидкости и тканей РНК, принадлежащим лицам европеоидной расы российского происхождения и американцам, что, впрочем, и следовало ожидать.

А в не подлежащих разглашению «особых условиях» выдвигалось требование в обязательном порядке получить данные образцы от лётчиков-истребителей ВКС России.

Именно поэтому вполне объяснимо поднялась такая паника после заявления президента России, поскольку оно прямо намекало о том, что в Кремле известно о беспомощности ВВС США.
Автор: Игорь Матвеев
Первоисточник: http://www.worldandwe.com/ru/page/vvs_ssha_priznali_chto_ne_sposobny_voevat_s_russkimi.html


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Комментарии 11

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  1. rotmistr60 Сегодня, 06:19
    ВВС США признали, что не способны воевать с русскими

    Так какого тогда? Орут, орут о российской угрозе, при этом грозятся разнести в пух и прах Россию, а на самом деле?
    rotmistr60
    1. сибиралт Сегодня, 07:52
      Опять урапатриотический бред. Причем с обеих сторон. В случае войны США с Россией победивших не будет. А остальное - игрушки в оловянные солдатики. hi
      сибиралт
  2. Петр1 Сегодня, 06:32
    Мельдоний, не иначе, принимают русские летчики!!!
    Петр1
    1. krops777 Сегодня, 07:42
      Мельдоний, не иначе, принимают русские летчики!!!


      Скорее образ жизни и особенности национальной кухни.
      krops777
      1. Ncplc Сегодня, 08:34
        Американцам надо срочно подарить биоматериал аФтора этого опуса , там такого похоже намешено , что они точно ох......ют — с такой дозой не выживают))))
        Ncplc
      2. Анатоль Клим Сегодня, 08:44
        Прочитал статью и, как говорится улыбнуло. Решили американцы узнать секрет выносливости русских, тратят миллионы долларов на изучение русского биоматериала. Да пусть американец пройдёт несколько тестов из российской действительности.
        Тест первый, самый лёгкий, пусть американец после большого праздника, с глубокой похмелюги, залезет в переполненную маршрутку и стоя на одной ноге, держась двумя пальцами, проедет до работы.
        Тест второй, посложнее, пусть американец пойдёт в российскую поликлинику, добудет талон на приём и прорвётся к врачу хотя бы через три часа.
        Тест третий, самый сложный, дать американцу 15 тыс. российских рублей и заставить прожить достойно месяц, оплачивая все обязательные и непредвиденные платежи, и сохраняя присутствие чувство юмора.
        Фазаны говоришь? ну тупые...(с) yes
        Анатоль Клим
  3. синоби Сегодня, 07:08
    Фраза-"Что русскому хорошо,то немцу (иностранцу) смерть"-не просто так появилась.
    синоби
  4. inkass_98 Сегодня, 07:12
    Ну, у японцев, к примеру, далеко не все решала физиология - самолеты банально не выдерживали перегрузок, так как конструировались с минимальным запасом прочности в угоду легкости, скорости и маневренности. Потому они на равных воевали с американцами, но при теряли самолеты от минимальных повреждений, с которыми наши и американские самолеты могли еще летать и участвовать в воздушном бое.
    Да и в Корее наши летчики не использовали противоперегрузочные костюмы не от лихости, а от банального их отсутствия.
    Про Вьетнам вообще не понял - советских летчиков, участвоваших в боях, а не инструкторов, там как бы не присутствовало.
    inkass_98
    1. avia12005 Сегодня, 07:17
      30 апреля 1971 г. погиб при исполнении служебных обязанностей летчик-инструктор капитан Ю.Поярков, а 23 марта 1973 г. — летчик-инструктор капитан В.Мрыхин.
      Источник и подробности: http://www.airaces.ru/stati/sovetskie-specialisty
      -vvs-i-pvo-vo-vetname.html
      Не воевали?! Вот тут подробно
      http://www.proza.ru/2013/12/27/1648
      avia12005
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 07:26
    приводит к попаданию в кабину F-35 наружного воздуха, «обогащённого» парами отработанного авиационного топлива с соответствующими для пилота последствиями.

    ... на выхлопной сидят, таксоманы... может им ещё и клей БФ предложить, чтобы торкало лучше... laughing
    a.s.zzz888
    1. Петр1 Сегодня, 08:39
      Тссс... А то вДруг на обозрении несовершеннолетние или иностранцы, могут же подумать и правда можно Бф нюхать!!!
      Петр1
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