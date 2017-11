ВВС США признали, что не способны воевать с русскими

30 октября, президент России Владимир Путин Путин на заседании Совета по правам человека сообщил, что американские военные собирают биологический материал граждан России. Многие эксперты тут же принялись вспоминать о многочисленных биологических лабораториях США, размещённых по периметру границ РФ, не без основания подозревая Вашингтон в намерениях по разработке вирусов и инфекционных болезней, предназначенных для «точечного» поражения определённых этнических групп.Либеральные российские СМИ тут же принялись шутить над президентом РФ, и даже предположили, что он «не в теме». А «Радиостанция «Свобода» сразу же посвятила этой теме несколько передач, в которых активно поддерживалась эта же точка зрения.Итак, еще в июле 2017-го года на сайте госзакупок «Federal Business Opportunity» ВВС США было объявлено о покупке образцов РНК образцов синовиальной оболочки граждан Российской Федерации европеоидной расы. В ведомстве отметили, что обязательным условием покупки должно стать отсутствие «травм опорно-двигательного аппарата, ВИЧ, гепатитов B, C и сифилиса. Доноры обязаны указать регион проживания, пол, возраст, этническую принадлежность, стаж курения, медицинскую историю, рост, вес и другие данные. Стоимость закупок не уточнялась.Правда, почему-то никто не обратил внимания на то обстоятельство, что биологические лаборатории, и размещенные в Украине, Казахстане, Грузии и некоторых других странах, где проводятся исследования различных вирусов и болезнетворных штаммов, финансируются не ВВС США, а «Defense Threat Reduction Agency» («Агентство По Уменьшению Угрозы Минобороны» США), или USAID – «United States Agency for International Development» («Агентство США по международному развитию»).ВВС США высказали желание приобрести 12 образцов РНК и 27 образцов синовиальной оболочки, вырабатывающей необходимую для функционирования суставов синовиальную жидкость. Биоматериалы, по словам представителя ВВС Бо Дауни, потребовались потому, что «в настоящее время центр по молекулярным исследованиям 59-й медицинской авиагруппы проводит исследования опорно-двигательного аппарата для выявления различных биомаркеров, связанных с травмами».Для этих исследований ВВС нужны были два набора образцов − с заболеваниями и контрольные образцы РНК и синовиальной оболочки. Первый набор был предоставлен «расположенной в США компанией».«Все свежезамороженные образцы синовиальной ткани и РНК должны поступать от нормальных доноров без травм опорно-двигательного аппарата. Образцы синовиальной ткани и РНК могут не соответствовать друг другу, то есть поступать от различных доноров. Все образцы синовиальной ткани и РНК должны поступать от людей с отрицательным анализом на ВИЧ, гепатит B, гепатит C и сифилис», — отмечается в контракте.Здесь на условиях анонимности заявили, что причиной таких закупок стали действия российских Воздушно-космических сил в Сирии. Оказалось, что современные российские самолёты типа Су-35, Су-27СМ, Су-30СМ, Су-34 значительно превосходят по допустимым перегрузкам не только самолеты-истребители ВВС США типа F-15 и F-16 различных модификаций, но и новейший F-35.Его пилотирование даже с весьма незначительными в сравнении с российскими самолётами перегрузками приводит к попаданию в кабину F-35 наружного воздуха, «обогащённого» парами отработанного авиационного топлива с соответствующими для пилота последствиями.Но если этот недостаток еще как-то можно устранить, то другое обстоятельство привело к самому настоящему кризису всей программы F-35: дело в том, что, по свидетельству американского издания «Fiscal Times», ссылавшегося, в свою очередь, на Пентагон, на него требуются пилоты весом не более 62 кг с учетом экипировки. Это связано с особенностями кабины самолета и условий работы пилотов.Как свидетельствует вся история воздушного боя, лётчик с таким весом просто не способен вести воздушный бой с предельными перегрузками. И тому есть масса подтверждений.Так, при первом столкновении с советскими истребителями в боях над Халхин-Голом выяснилось, что японские лётчики не выдерживают таких перегрузок, которые переносили советские пилоты.В то же время в боях между американскими и японскими лётчиками во время Второй мировой войны физиологическая разница между ними в этом отношении практически не отмечалась.А вот немецкие лётчики «Люфтваффе» в подавляющем большинстве избегали маневренных боёв на виражах с советскими истребителям, потому что не выдерживали сильных перегрузок. Этот факт подтвердили и учебные воздушные бои немецких асов с пленными русскими пилотами, которые, даже будучи ослабленными, могли на равных сражаться с пилотами Геринга.Еще больше были удивлены американские специалисты во время войны в Северной Корее, где летчики ВВС США повсеместно использовали высотно-компенсирующие костюмы. ВКК облегчали работу летчика при перегрузках (в костюм автоматически, под давлением, подается воздух, обжимая живот, ноги, руки, что нормализует кровообращение и облегчает физическое влияние перегрузки).А советские летчики таких костюмов во время Корейской войны не имели, и летали в обычной форме, кожаных куртках, иногда просто в майках и форменных брюках китайских или северо-корейских ВВС.В воздушных боях пилоты ВВС США быстро поняли, что, если Миг-15 во время воздушного боя многократно выполняет манёвры с предельными перегрузками, то это советский лётчик. Если же он не идёт на такое, то это сильно ослабленный китайский или северо-корейский пилот, которого можно не так сильно опасаться…Зная о таких различиях в физиологии, Пентагон до последнего времени довольно успешно стремился скрывать это обстоятельство. И поэтому делал упор на воздушные бои на средней, а ещё лучше, дальней дистанции, где решающим фактором являлось преимущество истребителей ВВС США в дальности обнаружения противника, наличия у них ракет соответствующего радиуса боевого применения, и малозаметность собственных самолётов.Но в Сирии ВВС США пришлось столкнуться с новейшими образцами российских средств электронной борьбы (РЭБ), которыми оборудованы самолёты ВКС поколения «4++». И выяснилось, что они способны нейтрализовать средства обнаружения и сопровождения бортовых РЛС истребителей ВВС США, а также фактически гарантированно исключать попадание американских ракет среднего и дальнего радиуса действия в цель.Таким образом, в случае возникновения потенциального конфликта лётчикам-истребителям ВВС США придётся вступать в ближний воздушный бой с российскими лётчиками, которые физиологически к нему подготовлены лучше.Именно поэтому, как свидетельствуют в центре по молекулярным исследованиям 59-й медицинской авиагруппы «US Air Force», здесь было получено срочное задание от Пентагона срочно провести исследования по данной теме и разработать средства для повышения физической подготовки американских лётчиков.На первом этапе исследований были установлены определённые различия в составе синовиальной жидкости и тканей РНК, принадлежащим лицам европеоидной расы российского происхождения и американцам, что, впрочем, и следовало ожидать.А в не подлежащих разглашению «особых условиях» выдвигалось требование в обязательном порядке получить данные образцы от лётчиков-истребителей ВКС России.Именно поэтому вполне объяснимо поднялась такая паника после заявления президента России, поскольку оно прямо намекало о том, что в Кремле известно о беспомощности ВВС США.