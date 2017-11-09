Прототип Ту-160М2 совершит первый полет в феврале 2018 года
Изготовленный из советского задела прототип стратегического ракетоносца Ту-160М2 впервые поднимется в воздух с аэродрома Казанского авиазавода в феврале 2018 года. Об этом сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
Он уточнил, что это "будет боевая машина, способная выполнять такие же задачи, которые выполняют находящиеся в строю 16 Ту-160".
В 2015 году стало известно о решении возобновить производство бомбардировщиков Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М2 и перенести завершение разработки бомбардировщика нового поколения ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) на более поздний срок. В Минобороны РФ сообщали, что серийный выпуск Ту-160М2 должен начаться в 2023 году. При этом ВКС России планируют приобрести не менее 50 таких машин. Виктор Бондарев, ранее занимавший пост главкома ВКС, заявлял, что Ту-160М2 может впервые подняться в воздух в конце 2018 года.
Ту-160 - стратегический ракетоносец, несущий на борту крылатые ракеты, которые могут оснащаться ядерными боеголовками. Вместе с ракетоносцем Ту-95МС входит в состав стратегических ядерных сил страны наряду с наземными ракетными комплексами и подводными лодками. Ранее заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов заявлял, что все 16 Ту-160, которые находятся в боевом составе ВКС, будут полностью модернизированы, передает ТАСС.
Самолет с заводским номером 804, изготовленный из советского задела, выкатят из цеха окончательной сборки Казанского авиазавода и передадут на летно-испытательную станцию в ноябре этого года. Планируется, что в феврале следующего года он совершит первый полет с аэродрома этого предприятия- сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что это "будет боевая машина, способная выполнять такие же задачи, которые выполняют находящиеся в строю 16 Ту-160".
804-я машина впоследствии будет модернизирована в вариант Ту-160М2- добавил источник.
В 2015 году стало известно о решении возобновить производство бомбардировщиков Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М2 и перенести завершение разработки бомбардировщика нового поколения ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) на более поздний срок. В Минобороны РФ сообщали, что серийный выпуск Ту-160М2 должен начаться в 2023 году. При этом ВКС России планируют приобрести не менее 50 таких машин. Виктор Бондарев, ранее занимавший пост главкома ВКС, заявлял, что Ту-160М2 может впервые подняться в воздух в конце 2018 года.
Ту-160 - стратегический ракетоносец, несущий на борту крылатые ракеты, которые могут оснащаться ядерными боеголовками. Вместе с ракетоносцем Ту-95МС входит в состав стратегических ядерных сил страны наряду с наземными ракетными комплексами и подводными лодками. Ранее заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов заявлял, что все 16 Ту-160, которые находятся в боевом составе ВКС, будут полностью модернизированы, передает ТАСС.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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