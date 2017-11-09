Прототип Ту-160М2 совершит первый полет в феврале 2018 года

Самолет с заводским номером 804, изготовленный из советского задела, выкатят из цеха окончательной сборки Казанского авиазавода и передадут на летно-испытательную станцию в ноябре этого года. Планируется, что в феврале следующего года он совершит первый полет с аэродрома этого предприятия

804-я машина впоследствии будет модернизирована в вариант Ту-160М2