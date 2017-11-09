14:52 09 ноября

Прототип Ту-160М2 совершит первый полет в феврале 2018 года

Изготовленный из советского задела прототип стратегического ракетоносца Ту-160М2 впервые поднимется в воздух с аэродрома Казанского авиазавода в феврале 2018 года. Об этом сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Самолет с заводским номером 804, изготовленный из советского задела, выкатят из цеха окончательной сборки Казанского авиазавода и передадут на летно-испытательную станцию в ноябре этого года. Планируется, что в феврале следующего года он совершит первый полет с аэродрома этого предприятия
- сказал собеседник агентства.

Прототип Ту-160М2 совершит первый полет в феврале 2018 года



Он уточнил, что это "будет боевая машина, способная выполнять такие же задачи, которые выполняют находящиеся в строю 16 Ту-160".

804-я машина впоследствии будет модернизирована в вариант Ту-160М2
- добавил источник.

В 2015 году стало известно о решении возобновить производство бомбардировщиков Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М2 и перенести завершение разработки бомбардировщика нового поколения ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) на более поздний срок. В Минобороны РФ сообщали, что серийный выпуск Ту-160М2 должен начаться в 2023 году. При этом ВКС России планируют приобрести не менее 50 таких машин. Виктор Бондарев, ранее занимавший пост главкома ВКС, заявлял, что Ту-160М2 может впервые подняться в воздух в конце 2018 года.

Ту-160 - стратегический ракетоносец, несущий на борту крылатые ракеты, которые могут оснащаться ядерными боеголовками. Вместе с ракетоносцем Ту-95МС входит в состав стратегических ядерных сил страны наряду с наземными ракетными комплексами и подводными лодками. Ранее заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов заявлял, что все 16 Ту-160, которые находятся в боевом составе ВКС, будут полностью модернизированы, передает ТАСС.


Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 22

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  1. 210окв Сегодня, 11:41
    Нужно увеличивать количество носителей..16 самолетов-это ничто..
    210окв
    1. svp67 Сегодня, 11:56
      Цитата: 210окв
      Нужно увеличивать количество носителей..16 самолетов-это ничто..

      Ну почему? На каком то ОДНОМ ТВД это даже ЧТО ТО. Так как возможности у этого аэроплана большие. Вот только сейчас тратить ОГРОМНЫЕ деньги на возобновление производства, пусть и модернизированного, но самолета в котором воплощены идеи 70-х годов прошлого века. Честного говоря не знаю, правильно ли.
      svp67
      1. Piramidon Сегодня, 12:10
        Цитата: svp67
        Вот только сейчас тратить ОГРОМНЫЕ деньги на возобновление производства, пусть и модернизированного, но самолета в котором воплощены идеи 70-х годов прошлого века. Честного говоря не знаю, правильно ли.

        В версии "М2" от 70-х годов остается, по существу, только планер. А чем он плох? Главное - "начинка" будет современная.
        Piramidon
      2. НасРать Сегодня, 12:19
        Цитата: svp67
        ... в котором воплощены идеи 70-х годов прошлого века. Честного говоря не знаю, правильно ли.

        Когда свежих идей нет, и идеи 70-х за радость! (спасибо СССР за наше мирное настоящие!)
        НасРать
      3. SpaceCom Сегодня, 13:38
        На мой взгляд реактивная авиация сейчас в том же положении, что и винтовая в 50-х годах. То есть в глубоком застое! На существующих технологиях существенно улучшить лётные характеристики невозможно. А следовательно остаётся выпускать лучшие образцы, улучшая то, что можно (а именно - электронную начинку, материалы для уменьшения веса и долговечности...). При этом не забывать вкладывать деньги в разработку новых технологий и концепций.
        SpaceCom
      4. НЕКСУС Сегодня, 13:56
        Цитата: svp67
        Вот только сейчас тратить ОГРОМНЫЕ деньги на возобновление производства, пусть и модернизированного, но самолета в котором воплощены идеи 70-х годов прошлого века. Честного говоря не знаю, правильно ли.

        А что там осталось от самолета выпуска 70-х годов?Планер?Думаю и в нем применят помимо алюминия и другие материалы. ту-160М2- это не модернизированный Лебедь времен СССР,а абсолютно новая машина,отвечающая требованиям сегодняшнего дня.
        НЕКСУС
  2. Евродав Сегодня, 11:45
    Цитата: 210окв
    Нужно увеличивать количество носителей..16 самолетов-это ничто..

    "..При этом ВКС России планируют приобрести не менее 50 таких машин..."
    Евродав
  3. Egorovich Сегодня, 11:52
    С такими новостями и спится спокойнее. Советский задел - это говорит о многом!
    Egorovich
    1. nemec55 Сегодня, 12:42
      С такими новостями и спится спокойнее

      Егорович ну вы и выпивоха однако wassat
      nemec55
      1. Egorovich Сегодня, 12:47
        Мне 57 лет. Все эти годы практически никогда не употреблял и ни кому не советую.
        Egorovich
        1. nemec55 Сегодня, 13:16
          hi Извините шутка не удалась
          Я вас прекрасно понял по тексту
          nemec55
          1. Egorovich Сегодня, 13:29
            Да понял я, что вы прикалываетесь.
            Egorovich
    2. НЕКСУС Сегодня, 13:57
      Цитата: Egorovich
      С такими новостями и спится спокойнее.

      Когда в серию пойдет,тогда и будет спаться спокойно.А пока у нас 16 бортов в версии ТУ-160М1.
      НЕКСУС
  4. паниковский Сегодня, 11:59
    Солнечное утро, прекрасная новость, день задался! good
    паниковский
  5. pvv113 Сегодня, 12:01
    Изготовленный из советского задела

    Молодцы казанцы, сохранили! А сегодня как нельзя кстати пришелся. По-моему, в заделе был еще один борт.
    pvv113
  6. rudolff Сегодня, 12:10
    Как-то витиевато написано. Вроде изначально строится, как прототип Ту-160М2, а вроде, как обычный Ту-160 и в вариант М2 будет модернизирован позднее.
    rudolff
    1. Дедкастарый Сегодня, 12:18
      Цитата: rudolff
      Как-то витиевато написано. Вроде изначально строится, как прототип Ту-160М2, а вроде, как обычный Ту-160 и в вариант М2 будет модернизирован позднее.

      планер прежний,авионика новая,вот и М2.
      Дедкастарый
      1. Ратуш Сегодня, 12:29
        Цитата: Дедкастарый
        планер прежний,авионика новая,вот и М2.



        И когда поставят новую авионику?
        Ратуш
        1. Правда Сегодня, 12:58
          Цитата: Ратуш
          И когда поставят новую авионику?

          Ее на Илье Муромце м2 сначала обкатают, из Российского задела планер остался.
          Правда
  7. tomket Сегодня, 12:10
    Ну как построят полностью новую машину, не из заделов, тогда и можно будет говорить о полноценном восстановлении производственной линии.
    tomket
    1. НасРать Сегодня, 12:22
      Ждем 2023 год...
      НасРать
  8. Sergei75 Сегодня, 14:38
    Вместо того, чтобы сделать новый самолёт с нуля, мы восстанавливаем производство старого с нуля, конечно мы про...теляли всю оснастку за время умственного нашего помешательства (Борька не один в этом виновен, мы сами ему позволили, да и сейчас позволяем), но с нуля....
    Sergei75
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