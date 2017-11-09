«Адмирал Макаров» в ходе испытаний выполнил ракетные стрельбы
Экипаж новейшего фрегата «Адмирал Макаров» (проект 1135.6) в ходе проведения завершающей фазы госиспытаний в морских полигонах Балтийского флота выполнил зенитные ракетные стрельбы, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Выйдя на боевой курс, экипажи МРК поочередно произвели пуск ракет-мишеней, имитирующих противокорабельные крылатые ракеты условного противника.
Сообщается, что «обеспечение безопасности во время выполнения боевых упражнений осуществлялось 10 надводными кораблями и судами Балтийского флота».
Фрегат проекта 1135.6 «Адмирал Макаров» был заложен на заводе «Янтарь» в феврале 2012 года, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Передача корабля в состав ВМФ России запланирована в текущем году.
Справка пресс-службы: «Корабли проекта 1135.6 предназначены для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединений. Они обладают универсальным ракетно-артиллерийским вооружением и современными радиотехническими средствами для противолодочной и противовоздушной обороны. Корабли этой серии имеют водоизмещение около 4 тысяч тонн, длину – 125 метров, скорость – до 30 узлов».
Стрельба велась из многоканального зенитного ракетного комплекса корабельного базирования с вертикальным стартом "Штиль" по мишеням, имитирующим крылатые ракеты условного противника. Запуск мишеней обеспечили малые ракетные корабли Балтийской военно-морской базы "Гейзер" и "Ливень",говорится в релизе.
Выйдя на боевой курс, экипажи МРК поочередно произвели пуск ракет-мишеней, имитирующих противокорабельные крылатые ракеты условного противника.
Сообщается, что «обеспечение безопасности во время выполнения боевых упражнений осуществлялось 10 надводными кораблями и судами Балтийского флота».
Фрегат проекта 1135.6 «Адмирал Макаров» был заложен на заводе «Янтарь» в феврале 2012 года, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Передача корабля в состав ВМФ России запланирована в текущем году.
Справка пресс-службы: «Корабли проекта 1135.6 предназначены для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединений. Они обладают универсальным ракетно-артиллерийским вооружением и современными радиотехническими средствами для противолодочной и противовоздушной обороны. Корабли этой серии имеют водоизмещение около 4 тысяч тонн, длину – 125 метров, скорость – до 30 узлов».
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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