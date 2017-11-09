14:47 09 ноября

«Адмирал Макаров» в ходе испытаний выполнил ракетные стрельбы

Экипаж новейшего фрегата «Адмирал Макаров» (проект 1135.6) в ходе проведения завершающей фазы госиспытаний в морских полигонах Балтийского флота выполнил зенитные ракетные стрельбы, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«Адмирал Макаров» в ходе испытаний выполнил ракетные стрельбы


Стрельба велась из многоканального зенитного ракетного комплекса корабельного базирования с вертикальным стартом "Штиль" по мишеням, имитирующим крылатые ракеты условного противника. Запуск мишеней обеспечили малые ракетные корабли Балтийской военно-морской базы "Гейзер" и "Ливень",
говорится в релизе.


Выйдя на боевой курс, экипажи МРК поочередно произвели пуск ракет-мишеней, имитирующих противокорабельные крылатые ракеты условного противника.

Сообщается, что «обеспечение безопасности во время выполнения боевых упражнений осуществлялось 10 надводными кораблями и судами Балтийского флота».

Фрегат проекта 1135.6 «Адмирал Макаров» был заложен на заводе «Янтарь» в феврале 2012 года, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Передача корабля в состав ВМФ России запланирована в текущем году.

Справка пресс-службы: «Корабли проекта 1135.6 предназначены для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединений. Они обладают универсальным ракетно-артиллерийским вооружением и современными радиотехническими средствами для противолодочной и противовоздушной обороны. Корабли этой серии имеют водоизмещение около 4 тысяч тонн, длину – 125 метров, скорость – до 30 узлов».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 14

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Zoldat_A Сегодня, 12:14
    Одного не понимаю - почему испытания не велись в Средиземном море? Ну, и цели, разумеется, не условные....
    А в остальном - всё правильно, так и надо. Нас так учили.
    Zoldat_A
    1. 210окв Сегодня, 12:18
      И там будут надеюсь.Применить корабль в боевой обстановке должны успеть.Ведь надо все испытать..
      Цитата: Zoldat_A
      Одного не понимаю - почему испытания не велись в Средиземном море? Ну, и цели, разумеется, не условные....
      А в остальном - всё правильно, так и надо. Нас так учили.
      210окв
      1. Zoldat_A Сегодня, 12:24
        Цитата: 210окв
        Применить корабль в боевой обстановке должны успеть.Ведь надо все испытать..

        Ну там бы и испытывали laughing
        Zoldat_A
        1. 30 вис Сегодня, 12:33
          Где строят корабль , там и испытывают ! Если , что пошло не так сразу на завод и корректировать ! Строили на Балтике!
          30 вис
          1. Zoldat_A Сегодня, 12:39
            Цитата: 30 вис
            Где строят корабль , там и испытывают ! Если , что пошло не так сразу на завод и корректировать ! Строили на Балтике!

            Вам знакомо слово "ирония"? Если нет, то рекомендую словарь Ожегова... Про словар Даля вообще скромно промолчу...
            Zoldat_A
            1. 30 вис Сегодня, 13:14
              Цитата: Zoldat_A
              Если нет, то рекомендую словарь Ожегова... Про словар Даля вообще скромно промолчу...

              Будьте ,так любезны ..промолчите!
              30 вис
    2. bogart047 Сегодня, 12:43
      вам так хочется кого-то конфликта с буржуями? Ну дык, не доросли еще, увы
      bogart047
  2. холодильник Сегодня, 12:18
    У меня нет братьев на продажной кружевной окраине южной Руси! А есть и были братья Армия, ВКС и Флот!
    холодильник
    1. НасРать Сегодня, 12:26
      Это вы к чему написали? hi
      НасРать
  3. Стирбьорн Сегодня, 12:43
    Да этот "Штиль" испытал же Макаров вроде недавно, успешно естественно. Говорили, что к подъему флага готовится - опять сдачу корабля на следующий год перенесут, с такими делами?! negative
    Стирбьорн
  4. Alexey-74 Сегодня, 12:52
    Отличная новость, ждем с нетерпением!!!!!!!!!!
    Alexey-74
  5. _Jack_ Сегодня, 12:55
    Вот и показали бы видео как были поражены условные ПКР. Рассказы слушать не интересно, может не попали нифига, а нам сказки рассказывают.
    _Jack_
  6. Egorovich Сегодня, 12:58
    "Адмирал Макаров" похоже повоевать в Сирии не сможет, Абу-Кемаль уже освободили. Но там Ливия на горизонте.
    Egorovich
  7. Aleksandr21 Сегодня, 12:58
    Сроки, сроки... статья от 18 сентября 2017 "Планируется, что до конца сентября фрегат "Адмирал Макаров" проекта 11356 будет передан в состав Военно-морского флота" вице-адмирал Виктор Бурсук (с) и так сколько было заявлений о завершение испытаний. Да и про Горшкова в последние время что-то тишина, с 2006 года начали строить корабль и до сих пор испытания проводятся, грустно всё это.
    Aleksandr21
Картина дня