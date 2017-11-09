Партию "Аллигаторов" подготовили к передаче в войска

Авиазавод в Арсеньеве (Приморский край) подготовил к передаче в войска очередную партию ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». В соответствии с гособоронзаказом Минобороны получит восемь боевых машиВертолет Ка-52 предназначен для уничтожения танков и другой бронетехники, живой силы, вертолетов и другой авиации на переднем крае и в тактической глубине в любое время суток. Благодаря соосной схеме винтов машина обладает непревзойденной маневренностью и способна выполнять пилотаж, недоступный другим вертолетам.Главное оружие «Аллигатора» — управляемые противотанковые ракеты «Штурм» и «Вихрь», успешно испытана для применения на вертолете ПТУР «Гермес» с дальностью поражения до 100 километров. Всего на шести точках подвески Ка-52 может нести до 2800 килограммов вооружения. Бортовым оружием является 30-миллиметровая пушка с боезапасом 460 снарядов и переменным темпом стрельбы. Наводится орудие поворотом головы пилота, передает телеканал "Звезда"