14:54 09 ноября

Партию "Аллигаторов" подготовили к передаче в войска

Авиазавод в Арсеньеве (Приморский край) подготовил к передаче в войска очередную партию ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». В соответствии с гособоронзаказом Минобороны получит восемь боевых маши

Партию "Аллигаторов" подготовили к передаче в войска


Вертолет Ка-52 предназначен для уничтожения танков и другой бронетехники, живой силы, вертолетов и другой авиации на переднем крае и в тактической глубине в любое время суток. Благодаря соосной схеме винтов машина обладает непревзойденной маневренностью и способна выполнять пилотаж, недоступный другим вертолетам.


Главное оружие «Аллигатора» — управляемые противотанковые ракеты «Штурм» и «Вихрь», успешно испытана для применения на вертолете ПТУР «Гермес» с дальностью поражения до 100 километров. Всего на шести точках подвески Ка-52 может нести до 2800 килограммов вооружения. Бортовым оружием является 30-миллиметровая пушка с боезапасом 460 снарядов и переменным темпом стрельбы. Наводится орудие поворотом головы пилота, передает телеканал "Звезда"

Использованы фотографии: Пресс-служба ОАО АКК "Прогресс"
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Комментарии 9

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  1. 210окв Сегодня, 12:23
    Армейская авиация строится хорошими темпами..Ну и слава Богу.
    210окв
    1. The_Lancet Сегодня, 12:30
      Главное оружие «Аллигатора» — управляемые противотанковые ракеты «Штурм» и «Вихрь», успешно испытана для применения на вертолете ПТУР «Гермес» с дальностью поражения до 100 километров. Всего на шести точках подвески Ка-52 может нести до 2800 килограммов вооружения. Бортовым оружием является 30-миллиметровая пушка с боезапасом 460 снарядов и переменным темпом стрельбы.

      Зато он красивый
      The_Lancet
      1. XXXIII Сегодня, 13:18
        Цитата: The_Lancet
        Зато он красивый
        Очень красив good Мать у него тоже красивая..... yes
        XXXIII
    2. новичок Сегодня, 12:31
      что что, а вот Гермес радует серлце. The_Lancet, Аллигатор лесть не принимает, не старайтесь.
      новичок
      1. Джедай Сегодня, 12:39
        Кусачий крокодильчик. good Хорошо что их поголовье растёт.
        Джедай
    3. НасРать Сегодня, 12:31
      Цитата: 210окв
      Армейская авиация строится хорошими темпами..Ну и слава Богу.


      Так бы кто статейку написал, о применение и боевом пути армейской авиации в Сирии... просто интересно какая эффективность данных девайсов в боевой обстановке с реальной работой ПВО(хотя бы как у бармалеев)...
      НасРать
  2. Воронок Сегодня, 12:32
    Вот и еще стадо аллигаторов " приплыло". 8 особей- неплохое пополнение.
    Воронок
  3. Alexey-74 Сегодня, 12:36
    Отлично, за такую технику гордость берет!!!!!!
    Alexey-74
  4. Egorovich Сегодня, 12:43
    Пополнение вооружения в войска идет планомерно и постоянно. Не снижать темпа!
    Egorovich
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