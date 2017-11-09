Украинский комбат рассказал, как "сжёг 331-й парашютно-десантный полк РФ"

Мы сюда, под Чермалык, два месяца назад зашли. Первую неделю нас достаточно жёстко обстреливали, в том числе, гаубицами 2С1 "Гвоздика". Ребята там, наверное, не знали, что это за подразделение зашло... После этого мы их всех убили – и на этом тишина.

Убили?

Убили. А вы думали, что мы там целуем их, что ли?

Вряд ли дело в приближении зимы. В 2016-м мы в Марьинке были практически пять месяцев – и против нас они бросали различные мощнейшие свои подразделения. В том числе, и их элитный батальон "Легион", который подчиняется напрямую Захарченко, главарю ДНР. Против нас бросали и мусульманский спецназ, чеченцы были и дагестанцы. Бросали туда 331-й парашютно-десантный полк Российской Федерации – тот самый, что расстреливал нас в "зелёном коридоре", когда мы выходили из Иловайска... Мы их всех убили. А десантников ещё и сожгли. Они очень громко, когда там все горело, кричали: "Десант не сдаётся". Как будто мы собирались их в плен брать.

Иловайск – это была великая битва. А последним, крайним этапом этой битвы был выход через "зеленый коридор", предательство русских, российских офицеров и обман Путина, который гарантировал нам беспрепятственный выход, если мы оставим этот город. Мы могли продолжать воевать, мы как минимум еще недели три могли там стоять. И это испортило бы все планы россиян. Представляете, они нас там окружают, делают засады и ждут – день, два, три. И мы на четвертый день пошли в этот "коридор". А если бы не пошли?.. И тогда бы россияне понесли потери. А если бы наше командование еще и спланировало удар им в спину, в тыл, я думаю, эти девять российских батальонных тактических групп, которые зашли, мы бы разбили.