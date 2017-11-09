14:49 09 ноября

Украинский комбат рассказал, как "сжёг 331-й парашютно-десантный полк РФ"

Очередные россказни украинских командиров так называемых «добробатов» презентует украинская пресса. Новые сказки о том, как украинские подразделения «героически» сражались под Иловайском, рассказывает комбат 46-го батальона Вячеслав Власенко («Филин»). Интервью с ним публикует информационный ресурс «Апостроф».

По словам комбата, его батальон настолько мобилен и обучен, что командование старается использовать его на самых «неспокойных участках».

Основные заявления, высказанные Власенко в ходе интервью, касаются того, как он и его батальон «громили» ополчение Донбасса и «российскую армию». Из интервью с «грозным» комбатом Украины:


Мы сюда, под Чермалык, два месяца назад зашли. Первую неделю нас достаточно жёстко обстреливали, в том числе, гаубицами 2С1 "Гвоздика". Ребята там, наверное, не знали, что это за подразделение зашло... После этого мы их всех убили – и на этом тишина.




Корреспондент Лилия Рагуцкая не без удивления:
Убили?


Власенко:
Убили. А вы думали, что мы там целуем их, что ли?


Журналистка отметила, что восприняла такое заявление как шутку, но Власенко заявил, что "это чистая правда".

Далее Власенко рассказал украинской журналистке, почему, как сам считает, противник не будет в ближайшее время атаковать батальон, которым он командует. Журналистка высказала предположение о том, что «причиной является зима». Но Власенко заявил следующее:
Вряд ли дело в приближении зимы. В 2016-м мы в Марьинке были практически пять месяцев – и против нас они бросали различные мощнейшие свои подразделения. В том числе, и их элитный батальон "Легион", который подчиняется напрямую Захарченко, главарю ДНР. Против нас бросали и мусульманский спецназ, чеченцы были и дагестанцы. Бросали туда 331-й парашютно-десантный полк Российской Федерации – тот самый, что расстреливал нас в "зелёном коридоре", когда мы выходили из Иловайска... Мы их всех убили. А десантников ещё и сожгли. Они очень громко, когда там все горело, кричали: "Десант не сдаётся". Как будто мы собирались их в плен брать.


Далее Власенко рассказал, что сам он в 2014 году успел побывать в плену, но был отпущен через Красный Крест, так как с ним «не знали, что делать».

Власенко:
Иловайск – это была великая битва. А последним, крайним этапом этой битвы был выход через "зеленый коридор", предательство русских, российских офицеров и обман Путина, который гарантировал нам беспрепятственный выход, если мы оставим этот город. Мы могли продолжать воевать, мы как минимум еще недели три могли там стоять. И это испортило бы все планы россиян. Представляете, они нас там окружают, делают засады и ждут – день, два, три. И мы на четвертый день пошли в этот "коридор". А если бы не пошли?.. И тогда бы россияне понесли потери. А если бы наше командование еще и спланировало удар им в спину, в тыл, я думаю, эти девять российских батальонных тактических групп, которые зашли, мы бы разбили.


Комбат Власенко, который «героически» попал в плен, после чего «сжёг всех российских десантников, чеченцев и дагестанцев», мог бы претендовать на роль одного из ведущих сказочников современности.

Использованы фотографии: Дарья Давыденко / Апостроф
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 49

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  1. sir_obs Сегодня, 12:49
    Он однозначно сдал экзамен на укропа.
    sir_obs
    1. BerBer Сегодня, 12:53
      Неужели этот бред украинский пипл хавает. Супермен какой-то.
      BerBer
      1. Alexey-74 Сегодня, 12:56
        Хавает, еще как...укропы слышат, то что хотят.....
        Alexey-74
      2. Skay Сегодня, 12:57
        Он однозначно сдал экзамен на укропа.

        Как с языка сняли. Читаю и чувство такое, что это тело на очередной level сдает.
        Skay
        1. Андрей К Сегодня, 13:19
          ...Комбат Власенко, который «героически» попал в плен, после чего «сжёг всех российских десантников, чеченцев и дагестанцев»...

          Истинный Аватар, самый непобедимый...
          Там всё "АТО" сплошные аватары laughing

          ПэрэмоХа, за пэрэмоХой... lol

          Уже всех конно-водолазныхтанкистобурятов победили laughing
          Андрей К
      3. LSA57 Сегодня, 13:13
        Цитата: BerBer
        Неужели этот бред украинский пипл хавает. Супермен какой-то.

        и не такое хавают. в пустые кастрюли, что угодно засунуь можно
        LSA57
    2. Комментарий был удален.
    3. Partyzan Сегодня, 12:55
      это последствия майдана
      Partyzan
      1. Джедай Сегодня, 13:24
        Далее Власенко рассказал, что сам он в 2014 году успел побывать в плену

        Значит, медаль за "хэроический плен" точно получил. А за эти россказни получит звание "Заслуженный сказочник АТО".
        Джедай
        1. Partyzan Сегодня, 13:29
          Цитата: Джедай
          "Заслуженный сказочник АТО".

          good
          Partyzan
    4. 79807420129 Сегодня, 12:57
      После этого мы их всех убили – и на этом тишина.

      Господи это чудо в перьях,сам то верит во что говорит или укропа обкурился. fool fool fool
      79807420129
    5. Самаритянин Сегодня, 13:00
      Месть Захарченко за 5 ноября:


      Самаритянин
    6. сибиралт Сегодня, 13:06
      Ага. "Бежали храбрые грузины", а храбрые украинские нацики "героически сдаются в плен". laughing
      сибиралт
      1. LSA57 Сегодня, 13:16
        Цитата: сибиралт
        храбрые украинские нацики "героически сдаются в плен".

        потому, что не знают чо с ними делать и отпускаю. брееееед...
        Далее Власенко рассказал, что сам он в 2014 году успел побывать в плену, но был отпущен через Красный Крест, так как с ним «не знали, что делать».
        LSA57
    7. д^Амир Сегодня, 13:25
      Он однозначно сдал экзамен на укропа

      это тело себе однозначно нашло мощнейшее приключение!!!!! Вы представляете сколько вопросов возникло у всех вышеперечисленных:
      в том числе, гаубицами 2С1 "Гвоздика". Ребята там, наверное, не знали, что это за подразделение зашло... После этого мы их всех убили....
      мусульманский спецназ, чеченцы были и дагестанцы. Бросали туда 331-й парашютно-десантный полк Российской Федерации – тот самый, что расстреливал нас в "зелёном коридоре", когда мы выходили из Иловайска... Мы их всех убили. А десантников ещё и сожгли....

      а прокуратура радостно подшивает в папочку очередные листы дела... надеюсь расстрельного...
      д^Амир
      1. Pete Mitchell Сегодня, 13:54
        Цитата: д^Амир
        прокуратура радостно подшивает в папочку очередные листы дела... надеюсь расстрельного...

        Мне кажется пример савченко /она явно не гений, но не могла же сама забраться на территорию рф recourse / ничему дураков не научил: можно ведь уснуть, а проснуться где нибудь в Бутырке. Пусть дальше копируют своих "спонсоров-провокаторов" - надеюсь в СК РФ хлеб даром не едят и мы увидим по российскому тв "хероев" вроде этого, из зала суда
        Pete Mitchell
  2. новичок Сегодня, 12:52
    о чём тут говорть?!! очередные байки беглого зайца, который чудом сбежал со скотобойни.
    новичок
    1. Anarchist Сегодня, 12:55
      Власенко - брехун, родственник Власова! А его подразделение - власовцы!
      Anarchist
      1. новичок Сегодня, 12:59
        точно помечено!
        новичок
  3. мичман Сегодня, 12:53
    "Они не знали, что со мной делать" (цитата из текста).
    Таких только вешают. Мне пришлось в 1946 году видеть казнь через повешение в Ленинграде. Так вот это его самая легкая смерть. Честь имею.
    мичман
  4. Alexey-74 Сегодня, 12:57
    Ндаа, посмотреть бы его в деле....ляшки быстро обгадил бы.
    Alexey-74
  5. Просто человек Сегодня, 12:58
    Можно было его 12 подвигов Геракленко проще озвучить - Мы с русскими дрались , пока не сравнялись. Их было 5 ,нас 25. Мы бы им ещё дали, если бы они нас догнали.
    Просто человек
    1. edeligor Сегодня, 13:11
      Цитата: Просто человек
      Мы с русскими дрались , пока не сравнялись


      Где то я уже это слышал...
      edeligor
  6. DEZINTO Сегодня, 13:02
    Очередной киборг?. Ясно понятно пойду налью чайку. Там на Украине таких сейчас пачками тиражируют.
    DEZINTO
  7. Моонзунд Сегодня, 13:02
    какой то лютый бред
    Моонзунд
    1. volodya Сегодня, 13:18
      Цитата: Моонзунд
      какой то лютый бред

      volodya
  8. Старый еврей Сегодня, 13:04
    Какой грозный воин, однако, этот Власенко. Обязательно буду бояться.
    Старый еврей
  9. VadimSt Сегодня, 13:06

    Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел... fellow Вернусь не скоро!
    VadimSt
    1. Partyzan Сегодня, 13:30
      Цитата: VadimSt
      Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел... Вернусь не скоро!

      это про его мозг? feel
      Partyzan
  10. Egorovich Сегодня, 13:06
    Да действительно сказочник... Прочитал бы Ганс Христиан Андерсен его сочинение, умер бы от горя за свои скромные сказки.
    Egorovich
  11. Сергей-svs Сегодня, 13:09
    ...Комбат Власенко, который «героически» попал в плен, после чего «сжёг всех российских десантников, чеченцев и дагестанцев», мог бы претендовать на роль одного из ведущих сказочников современности....

    Нет, там ведущий сказочник один - это "главнюк сильнейший армии мира" Фон ПеДро ПорошенкоФ! yes
    Сергей-svs
    1. Сергей-svs Сегодня, 13:50
      Фон ПорошенкоФ если стакан с утра накатит, то его "наисильнейшая армия" сразу берёт в плен батальон-аХрессора, если два - то дивизию "Армат" сжигает за минуту! fellow А третий стакан, у него генералы ВСУ из рук вырывают - бояться, что тогда всё путинские татаро-бурятские орды разбегутся и им воевать будет не с кем! laughing laughing laughing
      Сергей-svs
  12. venik Сегодня, 13:12
    ".....он и его батальон «громили» ополчение Донбасса и «российскую армию»....."
    =========
    "Громили", "громили" и "недогромили".... Кончилось "котлом" и позорным бегством....... Ну как тут не вспомнить другого "сказочника" ("петруччио") после разгрома под Дебальцево "Как мы им "по зубам дали"!!!"
    Во Истину - кто "проиграл" - ВСЕГДА "ударяется" в "сказачничество"..... Как то довелось пообщаться с парнем, призванным в ВСУ и побыбавшем в "Илловайском котле".... "Квинт-эссенция" - слава Богу "ноги удалось унести".....
    P.S. Очень хорошо помню интервью Яценюка в период "илловайской катастрофы". Сидел полностью "ошарашенный", подавленный, руки дрожали..... "Мы думали, что мы отстали от Российской армии лет на 10-15.... Теперь ясно - мы отстали от нее (РА) навсегда!!! Вы не представляете, с какой точностью ОНИ бьют!!! Это - невероятно!!! Это не я сказал - это Яйценюх СКАЗАЛ!!!!! Кто хочет - может в Интернете поискать!
    venik
  13. 72jora72 Сегодня, 13:14
    Я так понимаю что этот сказочный дoлбодятел, приемник незабвенного Семена(Дваждывдупураненый) Семенченко,тогда понятно у кого он учился басни расказывать. laughing
    72jora72
  14. ydjin Сегодня, 13:19
    Власенко срочно укол успокоительного и слабительного, пусть помедитирует, не то его бред заведёт в дом вечной скорби окончательно! wassat
    ydjin
  15. Керенский Сегодня, 13:19
    Стесняюсь спросить: А где сейчас 46-ой батальон? А! Понял!
    По словам комбата, его батальон настолько мобилен и обучен

    Неуловимый Джо...
    Керенский
  16. sabakina Сегодня, 13:19
    Бросали туда 331-й парашютно-десантный полк Российской Федерации – тот самый, что расстреливал нас в "зелёном коридоре", когда мы выходили из Иловайска... Мы их всех убили. А десантников ещё и сожгли.

    То то я смотрю, чего это десантура в "Лидер" (ТЦ на ул. Никитской) ходит темненькие такие...А оно вон чего....
    Р.С. Тёмненькие, это негры, учатся у нас в химакадемии.
    sabakina
  17. Alexey RA Сегодня, 13:20
    А последним, крайним этапом этой битвы был выход через "зеленый коридор", предательство русских, российских офицеров и обман Путина, который гарантировал нам беспрепятственный выход, если мы оставим этот город.

    Шикарно... и я даже знаю фамилию главного русского предателя - это генерал Хомчак, командовавший окружённой украинской группировкой. smile Потому что беспрепятственный выход гарантировался по гуманитарному коридору - без оружия и техники. Но кто-то решил, что он самый умный - и приказал прорываться по этому же коридору на броне и с огневой поддержкой. Конец немного предсказуем.
    Причём говорит об этом не Киселёв, не Сурков, а НГШ ВСУ Муженко:
    28-го августа вечером, около 23 часов на меня вышел первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал Богдановский, и сказал, что условия меняются, выход возможен только при условии, что техника и вооружение остаются.
    Это было для нас неприемлемо, и было спланировано идти на прорыв, который должен был начаться в 3 часа ночи 29 августа. Он не начался. Потому что на более низком уровне было принято решение выходить под гарантии российской стороны. И уже утром шли переговоры с российскими переговорщиками, которые затягивали время. Видимо, для того, чтобы дать возможность своим подразделениям занять соответствующие опорные пункты, чтобы создать огневой мешок для встречи наших подразделений.
    Выход подразделений осуществлялся по тем же маршрутам, которые были до этого оговорены, как маршруты для выхода под соответствующие гарантии.

    И отчёт комиссии Рады по расследованию Иловайских событий это подтверждает:
    В 05.45 29 августа в район Многополье на одном БТР-Д и санитарной машине прибыли российские десантники, которые заявили, что условия меняются.
    Выход будет без оружия и техники одной колонной по указанному ими маршруту.
    (...)
    Генералом Хомчак Р.Б. было установлено два сигнала на выход "Буран-555" для выхода без боя и "Буран-555 с боем".
    ... Примерно в 08.00, с учетом обстановки, генерал Хомчак Р.Б. дал команду "Буран-555 с боем" и колонны двинулись по двум первоначально намеченным маршрутам.

    Впрочем, для Украины интервью комбата сойдёт. Всё равно аквариумные рыбки и его забудут через пару дней.
    Alexey RA
  18. gukoyan Сегодня, 13:23
    Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники))
    А что не рассказал как картонные Арматы сжигал???
    gukoyan
    1. DEZINTO Сегодня, 13:31
      Люки на танках руками отрывал! ))
      DEZINTO
  19. sgr291158 Сегодня, 13:30
    Да это Рэмбо какой то прямо. Все его боятся, а он всех уничтожает. Очередной сказочник.
    sgr291158
  20. BARHAN Сегодня, 13:48
    Барона Мюнхаузена переплюнул,сказочник.
    BARHAN
  21. Bronevick Сегодня, 13:48
    У нас уже войск не осталось, всех перебили.
    Bronevick
  22. Altona Сегодня, 13:53
    Цитата: BerBer
    Неужели этот бред украинский пипл хавает. Супермен какой-то.

    -----------------------------
    Аха, суперпельмень, супервареник, супергалушка. Живот шире плеч, сидит такое подобие мешка в камуфляже и рассказывает байки из котла, в котором варился этот суперпельмень. laughing laughing hi
    Altona
  23. Altona Сегодня, 13:55
    Цитата: BARHAN
    Барона Мюнхаузена переплюнул,сказочник.

    -----------------------------
    Барон Мюнхаузен просто образец честности и объективности в сравнении с любым украинским военным. laughing laughing
    Altona
  24. Altona Сегодня, 13:58
    Цитата: Egorovich
    Да действительно сказочник... Прочитал бы Ганс Христиан Андерсен его сочинение, умер бы от горя за свои скромные сказки.

    ----------------------------
    Ганс Христиан Андерсен давно уже нервно и взатяг курит очередную скомканную и политую слезами бессилия сигарету. laughing laughing
    Altona
  25. NKT Сегодня, 14:12
    Нельзя отрицать, что когда все душебольные собирутся вместе - они страшная сила ))
    NKT
  26. jetfors_84 Сегодня, 14:18
    Предлагаю вынести подобные статьи в отдельный раздел. "Записки из сумашедшего дома".
    jetfors_84
  27. ser6119 Сегодня, 14:18
    Цитата: Керенский
    Стесняюсь спросить: А где сейчас 46-ой батальон? А! Понял!
    По словам комбата, его батальон настолько мобилен и обучен

    Неуловимый Джо...

    Потому что найти ни кому не нужен wassat
    ser6119
  28. нивасандер Сегодня, 14:22
    что то забористое употребил [thumb]https://topwar.ru/uploads/posts/2017-11/15
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    нивасандер
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