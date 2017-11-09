14:48 09 ноября

«Алмаз-Антей» представит в Дубае систему С-400 и комплекс «Тор»

Концерн «Алмаз-Антей» представит на выставке Dubai Airshow 2017 модели зенитных ракетных систем С-400 и комплексов различной дальности, передает ТАСС сообщение пресс-службы компании.

«Алмаз-Антей» представит в Дубае систему С-400 и комплекс «Тор»


«В зоне зенитных ракетных систем большой дальности посетители увидят модели знаменитой системы С-400 "Триумф", в зоне зенитных ракетных комплексов средней дальности – модели "Бук-М2Э", в зоне зенитных ракетных комплексов малой дальности будут представлены модели "Тор-М2Э", "Тор-М2К" и "Тор-М2КМ"», – рассказали в пресс-службе.


Кроме того, концерн представит продукцию гражданского и двойного назначения: в частности, посетители смогут ознакомиться с натурным образцом радиолокационной станции охраны объектов "Сова".

Мы планируем провести ряд встреч и переговоров с официальными делегациями стран, принимающих участие в работе выставки, с потенциальными заказчиками продукции концерна, в том числе запасных частей, услуг по освидетельствованию, техническому обслуживанию, ремонту и модернизации выпускаемых средств противовоздушной обороны,
цитирует пресс-служба заместителя гендиректора концерна по внешнеэкономической деятельности Вячеслава Дзиркална.

Использованы фотографии: https://militaryarms.ru
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Комментарии 9

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  1. The_Lancet Сегодня, 13:14
    В зоне зенитных ракетных систем большой дальности посетители увидят модели знаменитой системы С-400 "Триумф"

    Чем она знаменита?Своим названием?Где она успешно применялась?
    The_Lancet
    1. Muvka Сегодня, 13:17
      В Сирии. К нашим базам банально боятся подлетать. А сколько времени Турки боялись сунуться в воздушное пространство Сирии?
      Muvka
      1. The_Lancet Сегодня, 13:22
        В Сирии. К нашим базам банально боятся подлетать.

        Вы говорите это про крылатые ракеты "Tomahawk"?
        А зачем там турецким самолётам летать?
        The_Lancet
        1. Muvka Сегодня, 13:40
          Именно. Ни одна крылатая ракета "Tomahawk" не уничтожила ни один объект на наших базах в Сирии. Если нет, предоставьте доказательства обратного.
          Muvka
          1. The_Lancet Сегодня, 14:15
            58 ракет поразили 44 объекта на военной базе.Почему русские не сбивали ракеты?Забыли делать разминку?

            Маленькие плохо видно.Но вот увеличенное

            The_Lancet
            1. Muvka Сегодня, 14:19
              Это не Российская база, которую защищают С-400. Вы в своем уме?
              Muvka
    2. xetai9977 Сегодня, 13:27
      По сути The_Lancet прав. С-400 "Триумф" никогда в реальной боевой обстановке не проявил себя. Не было возможности- скажем так. "Самый лучший", "Самый продвинутый"- это всё по большому счёту рекламный сленг. Будет конкретная работа- тогда и разговор будет соответствующий. А то, что турки "боялись подлетать"- банально не хотели рисковать. Могли сбить, а могли и не сбить. Овчина не стоила выделки, чтобы проверять это.
      xetai9977
    3. tihon4uk Сегодня, 14:10
      Сколько боев с равным противником выиграл "самый лучший" танк в мире абрамс? Сколько Выиграл воздушных боев "самый современный" самолет F-22 ( F-35)?. К чему ваша ирония? Разве самое лучшее ЗРК Патриот все сбивает с первой ракеты? У вашего ВПК лозунги по-круче наших.
      tihon4uk
  2. dvvv Сегодня, 14:18
    никак не проявив себя С-400 желанна для многих покупателей. Самое главное, что после Китая и Индии желающие не исчезли. С-300 тоже никогда и никак не проявился, но он очень много раз упоминался и его присутствие имело заметное влияние. Так что пусть там будет полный блеф, хотя сомневаюсь что это так, но продается и систему уважают противники. Так же чем знаменит F-22 или F-35? но покупают или желают и это коммерческий успех и политический.
    dvvv
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