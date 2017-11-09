«Алмаз-Антей» представит в Дубае систему С-400 и комплекс «Тор»

Мы планируем провести ряд встреч и переговоров с официальными делегациями стран, принимающих участие в работе выставки, с потенциальными заказчиками продукции концерна, в том числе запасных частей, услуг по освидетельствованию, техническому обслуживанию, ремонту и модернизации выпускаемых средств противовоздушной обороны,

Концерн «Алмаз-Антей» представит на выставке Dubai Airshow 2017 модели зенитных ракетных систем С-400 и комплексов различной дальности, передает ТАСС сообщение пресс-службы компании.«В зоне зенитных ракетных систем большой дальности посетители увидят модели знаменитой системы С-400 "Триумф", в зоне зенитных ракетных комплексов средней дальности – модели "Бук-М2Э", в зоне зенитных ракетных комплексов малой дальности будут представлены модели "Тор-М2Э", "Тор-М2К" и "Тор-М2КМ"», – рассказали в пресс-службе.Кроме того, концерн представит продукцию гражданского и двойного назначения: в частности, посетители смогут ознакомиться с натурным образцом радиолокационной станции охраны объектов "Сова".цитирует пресс-служба заместителя гендиректора концерна по внешнеэкономической деятельности Вячеслава Дзиркална.