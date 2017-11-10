Артиллерийский катер проекта 12130МЭ «Огонек». Инфографика

Артиллерийский катер проекта 12130МЭ «Огонек» предназначен для несения пограничной службы на реках, озерах и крупных водохранилищах. В основные задачи входит: уничтожение боевых катеров, огневых точек, а также живой силы противника; огневое прикрытие действий десанта на берегу; охрана транспортных кораблей.