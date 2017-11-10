08:53 10 ноября

Артиллерийский катер проекта 12130МЭ «Огонек». Инфографика

Артиллерийский катер проекта 12130МЭ «Огонек» предназначен для несения пограничной службы на реках, озерах и крупных водохранилищах. В основные задачи входит: уничтожение боевых катеров, огневых точек, а также живой силы противника; огневое прикрытие действий десанта на берегу; охрана транспортных кораблей.


Первоисточник: https://riafan.ru/


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