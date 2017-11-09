В районе сирийского Абу-Кемаля замечены ракетно-пушечные Т-72Б
На границе с Ираком в районе сирийского города Абу-Кемаль были замечены ракетно-пушечные танки Т-72Б, сообщает Вестник Мордовии.
«Особенностью данных боевых машин является способность применять управляемые ракеты, которые запускаются через ствол 125-мм пушки. В настоящее время в России созданы различные варианты такого вооружения, в том числе с мощными фугасными боевыми частями», – говорится в материале Дмитрия Лемешко.
Ранее, по его словам, такие ракеты использовали только более совершенные Т-72Б3, «хотя не исключено, что применить ТУР против террористов, наконец, доверят и более "взрослым" машинам».
Несмотря на то, что Т-72Б был задействован в многочисленных военных конфликтах, о фактах стрельбы ракетами пока ничего не известно, заключает издание.
«Особенностью данных боевых машин является способность применять управляемые ракеты, которые запускаются через ствол 125-мм пушки. В настоящее время в России созданы различные варианты такого вооружения, в том числе с мощными фугасными боевыми частями», – говорится в материале Дмитрия Лемешко.
Ранее, по его словам, такие ракеты использовали только более совершенные Т-72Б3, «хотя не исключено, что применить ТУР против террористов, наконец, доверят и более "взрослым" машинам».
Несмотря на то, что Т-72Б был задействован в многочисленных военных конфликтах, о фактах стрельбы ракетами пока ничего не известно, заключает издание.
Использованы фотографии: twitter.com/DPRKJones
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