14:50 09 ноября

В районе сирийского Абу-Кемаля замечены ракетно-пушечные Т-72Б

На границе с Ираком в районе сирийского города Абу-Кемаль были замечены ракетно-пушечные танки Т-72Б, сообщает Вестник Мордовии.

В районе сирийского Абу-Кемаля замечены ракетно-пушечные Т-72Б


«Особенностью данных боевых машин является способность применять управляемые ракеты, которые запускаются через ствол 125-мм пушки. В настоящее время в России созданы различные варианты такого вооружения, в том числе с мощными фугасными боевыми частями», – говорится в материале Дмитрия Лемешко.




Ранее, по его словам, такие ракеты использовали только более совершенные Т-72Б3, «хотя не исключено, что применить ТУР против террористов, наконец, доверят и более "взрослым" машинам».



Несмотря на то, что Т-72Б был задействован в многочисленных военных конфликтах, о фактах стрельбы ракетами пока ничего не известно, заключает издание.

Использованы фотографии: twitter.com/DPRKJones
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Комментарии 14

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  1. Чёрный Сегодня, 13:42
    Интересно, экипажи чьи? feel...Если за короткое время сумели подготовить( переподготовить) сирийские экипажи , то респект.Это очень важно!.
    Чёрный
    1. 79807420129 Сегодня, 13:48
      Цитата: Чёрный
      Интересно, экипажи чьи?

      Абу Петров,Аль Сидоров и Ибн Иванов. feel
      79807420129
      1. д^Амир Сегодня, 14:00
        Абу Петров,Аль Сидоров и Ибн Иванов

        достойные продолжатели дела великих вьетнамских асов Ли-Си-Цына и Ван-Ю-Шина!!!!
        д^Амир
  2. Андрей К Сегодня, 13:43
    В районе сирийского Абу-Кемаля замечены ракетно-пушечные Т-72Б

    Ну замечены...
    Значит пришли бармалеев подбривать...
    Делают свою работу...
    Новость-то в чём? Их там быть не должно что ли?
    Андрей К
    1. DEZINTO Сегодня, 14:12
      Новость-то в чём


      Новость в том что информация Вам в уши, неинтересно можете забыть.

      Надоели с этим ворчанием - типа - "ну и зачем я это узнал".
      DEZINTO
      1. Андрей К Сегодня, 14:47
        DEZINTO
        Новость в том что информация Вам в уши, неинтересно можете забыть.
        Надоели с этим ворчанием - типа - "ну и зачем я это узнал"

        Информация о нахождении на вооружении Сирийской армии танков Т-72Б известна давно и всем, кому не лень. Забивать информационную ленту статьями по типу - а у Сирии есть танки смешно.
        Они у неё есть, конкретно Т-72 в различных вариантах до войны было за 1500 единиц. Поэтому берегу уши от лапши, предназначенной в пустоту hi
        Андрей К
        1. DEZINTO Сегодня, 14:48
          Ну да, информационная лента очень забилась сегодня. Надо срочно нести другую.
          DEZINTO
  3. askort154 Сегодня, 13:53
    Где ещё лучше испытаешь технику ?! Под Тагилом хорошо, но в Сирии лучше.
    askort154
  4. К-50 Сегодня, 14:16
    В России все танки РАКЕТНО-ПУШЕЧНЫЕ, где стоит 125-мм пушка!!!
    Даже БМП-3 может противотанковые ракеты из ствола орудия запускать.
    И совершенно не из чего было статью лепить. Вообщем, сообщение ни о чём. request negative
    К-50
    1. TELEMARK Сегодня, 14:25
      Да нет, не все танки со 125 мм пушкой способны применять управляемый снаряд, даже в России, для этого необходимо наличие комплекса упрааляемого вооружения танка (КУВТ), а, например, в командирских машинах их нет.
      TELEMARK
      1. Sergei75 Сегодня, 14:40
        А управляемый снаряд и ракета этож вроде не одно и тоже?
        Sergei75
        1. TELEMARK Сегодня, 14:46
          Ракета в простонародии, правильнее управляемый снаряд (9м112, 9м119), снаряды к комплексам "кобра" и "рефлекс".
          TELEMARK
  5. роман66 Сегодня, 14:27
    где же там "арматы"-то? только их еще и не заметили. маскировка?
    роман66
  6. Sergei75 Сегодня, 14:39
    "..На Т-72Б введён КУВ (комплекс управляемого вооружения) 9К120 «Свирь», который устанавливался не на все танки...."
    А я думал, что любой может пулять ракетами.
    Правда там "Свирь" по лучу, по которому может и прилететь в обратку.
    Sergei75
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