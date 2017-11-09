В Японии спущена на воду десятая подлодка класса «Сорю»
На предприятии компании Kawasaki Heavy Industries (KHI) в Кобе состоялась церемония спуска на воду НАПЛ класса «Сорю», строящейся для морских Сил самообороны Японии, сообщает ЦАМТО со ссылкой на Navyrecognition.com.
«НАПЛ (510) «Шорю» (Shoryu) – 28-я подводная лодка, построенная на верфи Kawasaki Heavy Industries в послевоенный период, и 10-я НАПЛ класса «Сорю» (5 построены Kawaski, еще 5 – Mitsubishi Heavy Industries)», – говорится в материале.
Лодка заложена в январе 2015-го, передача ее флоту запланирована на март 2018 года.
Длина НАПЛ составляет 84 м, ширина – 9,1 м, высота – 10,5 м, осадка – 8,4 м, надводное/подводное водоизмещение 2950/4100 т, Экипаж – 65 чел.
Лодка оснащена главной энергетической установкой в составе двух дизельных двигателей Kawasaki 12V 25/25SB и четырех воздухонезависимых энергетических установок (ВНЭУ) V4-275R производства Kawasaki Kockums. Максимальная скорость в подводном положении – 20 узлов, в надводном – 12.
Вооружение: шесть 533-мм торпедных аппаратов с торпедами «Тип-89», «Тип-80» и ПКР UGM-84C «Гарпун». Подлодка также оборудована ПУ отстрела ложных целей.
Отмечается, что «оснащение воздухонезависимой силовой установкой позволяет снизить заметность лодки для гидролокаторов и находиться под водой около 14 суток, в отличие от 4-5 суток у ДЭПЛ без ВНЭУ». Подлодка оснащена также автоматизированными системами и ГАС, позволяющими повысить эффективность ведения разведки.
«НАПЛ (510) «Шорю» (Shoryu) – 28-я подводная лодка, построенная на верфи Kawasaki Heavy Industries в послевоенный период, и 10-я НАПЛ класса «Сорю» (5 построены Kawaski, еще 5 – Mitsubishi Heavy Industries)», – говорится в материале.
Лодка заложена в январе 2015-го, передача ее флоту запланирована на март 2018 года.
Длина НАПЛ составляет 84 м, ширина – 9,1 м, высота – 10,5 м, осадка – 8,4 м, надводное/подводное водоизмещение 2950/4100 т, Экипаж – 65 чел.
Лодка оснащена главной энергетической установкой в составе двух дизельных двигателей Kawasaki 12V 25/25SB и четырех воздухонезависимых энергетических установок (ВНЭУ) V4-275R производства Kawasaki Kockums. Максимальная скорость в подводном положении – 20 узлов, в надводном – 12.
Вооружение: шесть 533-мм торпедных аппаратов с торпедами «Тип-89», «Тип-80» и ПКР UGM-84C «Гарпун». Подлодка также оборудована ПУ отстрела ложных целей.
Отмечается, что «оснащение воздухонезависимой силовой установкой позволяет снизить заметность лодки для гидролокаторов и находиться под водой около 14 суток, в отличие от 4-5 суток у ДЭПЛ без ВНЭУ». Подлодка оснащена также автоматизированными системами и ГАС, позволяющими повысить эффективность ведения разведки.
Использованы фотографии: kobe-np.co.jp
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