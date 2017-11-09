14:50 09 ноября

В Японии спущена на воду десятая подлодка класса «Сорю»

На предприятии компании Kawasaki Heavy Industries (KHI) в Кобе состоялась церемония спуска на воду НАПЛ класса «Сорю», строящейся для морских Сил самообороны Японии, сообщает ЦАМТО со ссылкой на Navyrecognition.com.

В Японии спущена на воду десятая подлодка класса «Сорю»


«НАПЛ (510) «Шорю» (Shoryu) – 28-я подводная лодка, построенная на верфи Kawasaki Heavy Industries в послевоенный период, и 10-я НАПЛ класса «Сорю» (5 построены Kawaski, еще 5 – Mitsubishi Heavy Industries)», – говорится в материале.


Лодка заложена в январе 2015-го, передача ее флоту запланирована на март 2018 года.

Длина НАПЛ составляет 84 м, ширина – 9,1 м, высота – 10,5 м, осадка – 8,4 м, надводное/подводное водоизмещение 2950/4100 т, Экипаж – 65 чел.

Лодка оснащена главной энергетической установкой в составе двух дизельных двигателей Kawasaki 12V 25/25SB и четырех воздухонезависимых энергетических установок (ВНЭУ) V4-275R производства Kawasaki Kockums. Максимальная скорость в подводном положении – 20 узлов, в надводном – 12.

Вооружение: шесть 533-мм торпедных аппаратов с торпедами «Тип-89», «Тип-80» и ПКР UGM-84C «Гарпун». Подлодка также оборудована ПУ отстрела ложных целей.

Отмечается, что «оснащение воздухонезависимой силовой установкой позволяет снизить заметность лодки для гидролокаторов и находиться под водой около 14 суток, в отличие от 4-5 суток у ДЭПЛ без ВНЭУ». Подлодка оснащена также автоматизированными системами и ГАС, позволяющими повысить эффективность ведения разведки.

Использованы фотографии: kobe-np.co.jp
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Комментарии 12

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  1. 210окв Сегодня, 14:06
    Неприятная новость.Но от соперничества на море никуда не деться и нам надо наращивать темпы восстановления мощи ТОФ.
    210окв
    1. Pirogov Сегодня, 14:25
      Цитата: 210окв
      Неприятная новость.Но от соперничества на море никуда не деться и нам надо наращивать темпы восстановления мощи ТОФ.

      Флот однозначно нужно укреплять и как можно быстрее . А пока десяток РС-26 «Рубеж» держать нацеленными на Японию ,так на всякий случай .
      Pirogov
  2. Sergei75 Сегодня, 14:08
    Во! Оснащена воздухо независимой энергетической установкой, а наши как-же, неужто какие-то японцы смогли, а мы не сдюжим?
    Sergei75
    1. 210окв Сегодня, 14:13
      Про "какие-то японцы"..Вы наверное пошутили.. belay
      Цитата: Sergei75
      Во! Оснащена воздухо независимой энергетической установкой, а наши как-же, неужто какие-то японцы смогли, а мы не сдюжим?
      210окв
      1. marlin1203 Сегодня, 14:15
        Да кто такие японцы в машиностроении и электронике?!!! laughing
        marlin1203
      2. Sergei75 Сегодня, 14:27
        Нет, вообще японцы начинали как сейчас китайцы, если вы помните.
        Sergei75
        1. 210окв Сегодня, 14:39
          Все когда то начинали.Только не все до конца дело довели..
          Цитата: Sergei75
          Нет, вообще японцы начинали как сейчас китайцы, если вы помните.
          210окв
    2. Muvka Сегодня, 14:21
      Они этим вопросом занимаются очень давно, потому как им запрещено производить атомные ПЛ. У нас такой проблемы нет и поэтому мы занимались производством АПЛ, а там ВНЭУ не нужна. Вот и все.
      Muvka
  3. DEZINTO Сегодня, 14:09
    Будут теперь 65 японцев шнырять где-то вдоль Комчатки. )
    DEZINTO
    1. Джедай Сегодня, 14:13
      Цитата: DEZINTO
      Будут теперь 65 японцев шнырять где-то вдоль Комчатки. )

      Угу, пока их моряки ТОФ за шнырялку не схватят. lol
      Джедай
  4. dvvv Сегодня, 14:22
    а как-то писали что япы на литийионные батарейки собирались переводить свои лодки. Или что-то пошло не так?
    dvvv
  5. Alexey-74 Сегодня, 14:37
    Напрягает как то такие новости. Япония опять милитаризируется и это как известно из истории опасно для Дальнего Востока России. Надеюсь наши военные базы на островах и ВМФ в состоянии подавить в случае чего....С самураями надо быть на чеку!!!
    Alexey-74
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