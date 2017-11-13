Против врага внутреннего. Охранная и полицейская служба Варяжской гвардии

Варанга предназначалась для борьбы как с врагом внешним, так и внутренним. Уже самим появлением она обязана гражданской войне в Византии. Причем даже тот факт, что количество воинов Этерии (6000 человек) превышало константинопольскую византийскую гвардию (в Тагмате и дворцовой страже – 4000 человек) – также был не случаен. Новое формирование стало дополнительной гарантией для Василия II – гарантией от ненадежных соотечественников.Анна Комнина отмечала, воины Варяжской гвардии были значительно преданнее императору, чем византийцы. Причем варанги были преданы скорее статусу государя и императорской власти, нежели личности василевса. Поэтому, когда подвергся нападению император-воин Никифор Фока, гвардейцы, ломавшие дверь чтоб оказать ему помощь, услышав о смерти государя, перестали прорываться и затем не препятствовали провозглашению нового василевса – Иоанна Цимисхия. Когда, подкупив немцев, в марте 1081 г. претендент на имперский престол Алексий Комнин вошел в столицу, варанги остались верны действующему императору - Никифору III Вотаниату. Но последний решил не начинать гражданскую войну и отрекся от престола. Применительно к верности варангов аналогичная ситуация произошла и в 1203-1204 гг. Поэтому, как ни парадоксально это звучит, Варяжская гвардия (состоявшая из не византийцев) служила государству Византия, а не конкретному монарху – то есть «дому, а не хозяину».Один из величайших монархов Византии Василий II удержался на престоле почти исключительно благодаря действиям 6-тысячного корпуса русов, присланного князем Владимиром. Русы стали спасителями Византии, которая являлась в то время оплотом православия. И не удивительно, что русы стали родоначальниками наиболее элитной части императорской гвардии.Практически каждое гвардейское формирование данной эпохи в качестве главной задачи имело охрану первого лица государства, членов его семьи и наиболее важных правительственных учреждений.Основные объекты караульной службы Варанги – императорские резиденции (в первую очередь - Большой дворец), Влахернский дворец, приемные покои и личный кабинет василевса. И разумеется, первоочередной задачей Варанги (преемника Экскувитов) являлось обеспечение личной безопасности главы государства - охрана особы императора. Варяжские гвардейцы контролировали и все перемещения государя – как по государственным, так и по личным делам, охраняли его в церкви, на театрах военных действий и т. д.Каковы же наиболее выдающиеся заслуги гвардейцев при защите императорского престола?В 1044 г. Варанга защитила Константина IX Мономаха - возмущенная толпа считала, что последний пытался уничтожить «царственных сестер» - свою супругу императрицу Зою и ее сестру Феодору.Предотвратили варяжские гвардейцы и покушение на самого Константина: когда императорская процессия возвращалась во дворец из театра, убийца, смешавшись со стражниками, замыкавшими шествие, проник в дворцовые покои, расположившись в засаде рядом с кухней. Окружавшие видели этого человека, но беспечно думали - что раз он находится во дворце, то уж точно по императорскому повелению. После того как император заснул, убийца, достав спрятанный на груди меч, попытался осуществить задуманное. Но не успел император проснуться, как его гвардейцы уже «повязали» и допрашивали злоумышленникаВаранги приняли участие и в срыве заговора Соломона, направленного против Алексея I Комнина.В 1154 г. 300 варангов сыграли ключевую роль в ликвидации покушения на Мануила I Комнина.Встав в 1185 г. на пути восстания против Андроника I Комнина, Варанга почти полностью погибла.В 1200 г. варяжские гвардейцы предотвратили 2 попытки свержения Алексея III.Иммунитет от симпатий военной элиты, знати и местного населения, а также преданность государю сделали варангов особо полезными для реализации такой деликатной задачи, как взятие под стражу лиц с высоким аристократическим или религиозным статусом. По тем же причинам их использовали и как тюремщиков – прежде всего в страшной тюрьме Нумера, которая находилась в императорском Большом дворце. Не случайно изобразительные источники в качестве стражников в сценах, которые посвящены предательству Христа, демонстрируют именно варангов.Неоднократно гвардия наводила порядок и во время константинопольских волнений.Наиболее результативно Варанга действовала, ликвидируя мятежи – она пошла в бой уже с момента сформирования. В 988 г. мятежники Варды Фоки были разгромлены у Хрисополя. 13 апреля следующего года был выигран первый серьезный бой. И он также был дан врагу внутреннему - фокианцам при Абидосе.В это время костяком гвардии императора Василия II были русы. Высадившись под Лампсаком, они вступили в бой с грузинской гвардией Варды Фоки – и победили. Существует мнение, что при русском корпусе в это время находился и князь ВладимирБлагодаря варяго-русам голова Варды Фоки оказалась водруженной на копье, а Василию удалось укрепился на императорском троне. Как отмечал Лев Диакон, узурпатор поразился мобильности имперских войск. Варда Фока вышел из укрепления навстречу войскам Василия и, находясь в пространстве, разделявшем войска противников, внезапно упал с лошади - и ему отрубили голову.В 1009-1011 гг. у южноитальянского города Бари варяги борются с повстанческими войсками Мелоса. Последний пытался создать республику – но его противник действовал более оперативно. В июне 1011 г., после ряда боев, город возвращается в лоно империи.В 1018 г. состоялась 2-я византийская кампания против Мелоса из Бари – в наступление пошли войска катепана Италии. И в 1019 г. в районе знаменитой битвы Второй Пунической войны состоялось сражение при Каннах - причем перелом в этой битве (закончившейся сокрушительным поражением союзников мятежников - норманнов Гилберта) произвел отряд варангов русского происхождения. Как отмечал источник, император послал против отважных рыцарей своих лучших бойцов. Результат не замедлил сказаться – хоть в первых 3-х боях с византийцами норманны победили, но, столкнувшись с русами, они были наголову разгромлены. Норманнская армия была практически полностью уничтожена.В 1038 г. вновь вспыхнуло восстание в Бари. Борьба с ломбардским восстанием с переменным успехом продолжалась 3 года - пока в 1041 г. в Италию не прибыл катепан Михаил Дука с дополнительными войсками, включавшими в состав и подразделения Варанги. За год состоялось 3 сражения – при Оливенто (март), Монтемаджоре (май) и Монте-Пелозо (сентябрь). Ломбардской пехоте активно помогала норманнская кавалерия.Варяжские подразделения доказали способность к ведению боевых действий высокой интенсивности. Наряду с варяжскими контингентами с мятежниками и их союзниками сражались войска фем Опсикион и Фракия.Но армию василевса ждало тяжелое поражение в битве с норманнами при Монтемаджоре. 2000 конных норманнских латников разбили численно превосходивших их византийцев. Боевой порядок последних состоял из 2-х эшелонов. Норманнские рыцари таранили строй своего противника - вероятно, построившись клином. Поочередно прорвав растянутые построения византийцев, тяжелая кавалерия обратила их в бегство. Во время отступления большое количество воинов императора утонуло в разлившейся р. Офанто. В сражении пало много варяжских гвардейцев, но Харальду Хардраде удалось спастись.В 1040-1041 гг. Георгий Маниак борется с восстанием болгар под руководством Петра Деляна. Вначале восстание было успешным. Петр Делян летом 1040 г. был провозглашен царем Болгарии, и восстание быстро охватило значительную часть Балканского полуострова. Закрепившись в Диррахии, восставшие отправили свой отряд в Грецию - он достиг Фив и нанес поражение византийцам.Причем фема Никополитов присодинилась к восставшим – и ее жители убили сборщика налогов. Отряды повстанцев появились и в окрестностях Солуни. Но после неудачной попытки взять Салоники удача отвернулась от войск Петра Деляна. Восстание закончилось капитуляцией перед имперскими войсками - в составе последних действовал отряд Харальда.Находясь в Италии, Георгий Маниак угодил в немилость, и был отозван в Константинополь. Он не подчинился и провозгласил себя императором – в итоге погиб в битве при Острове. В ходе последнего войскам Маниака противостояло и несколько варяжских подразделений. Когда в Константинополе в честь победы над войсками Г. Маниака состоялось триумфальное шествие, то, вслед за строем идущих с топорами на плечах варягов, несли голову человека, который совсем недавно вел императорские войска к победам над норманнами и арабами.Правда, среди варяжских гвардейцев Георгий Маниак всегда был не особенно популярен. М. Пселла отмечал, что этого великого полководца и достойного человека рок преследовал всю его сознательную жизнь. Он медленно продвигался по служебной лестнице, но как только достигал высших военных должностей, как тут же, украшенный победным венком, оказывался в оковах. Возвращаясь к императорам победителем - попадал в тюрьму. Его вновь посылали в поход в качестве командующего, но «молокососы-военачальники» толкали его на неверный путь, грозивший тяжелыми последствиями. Г. Маниак взял Эдессу - но угодил под следствие, почти завоевал Сицилию - но, чтоб не дать ему полностью овладеть островом, полководца с позором отзывают. М. Пселл отмечал, что лично видел этого человека и восхищался им. В нем природа сосредоточила все качества, которые требовались для истинного полководца1047 г. – год мятежа Льва Торника. Силы противников были неравны – в ряды еще не приблизившихся к городским стенам мятежников уже по дороге примкнуло множество добровольцев и горцев. В императорском лагере дела обстояли иначе: войско не было собрано, за исключением «небольшого отряда из иноземцев», обычно шествующего в царских процессиях (речь идет о подразделении Варанги -). В итоге Л. Торник капитулировал и был ослеплен.В 1055 г. варанги поучаствовали в ликвидации попытки переворота Феодосия.20. 08. 1057 г. после сражения при Петро (близ Никеи) Михаил VI отрекся в пользу Исаака Комнина от престола. Варяжские отряды находились в войсках обоих противников. В этом бою Исаак, по преданию, успешно противостоял 4 варягам.1077-78 гг. – вновь ведутся сражения с мятежниками Никифора Вриенния и Никифора Ватаниата.Варяги эффективно осуществляли полицейские функции на море. Так, Харальд со своим отрядом, действуя в Эгейском море, успешно противодействовал набегам арабов на побережье. Именно в эпоху правления морского стратега Романа III (1028-1034) возрождается морская мощь империи. Харальд Сигурдсон отметил в своей саге, что, заплатив в казну с каждого захваченного пиратского корабля 100 монет, остальную добычу можно было оставить себе. Вероятно, варяги являлись частью гарнизона военно-морской базы Пафос, находящейся на Кипре. Борьба с пиратством стала идеальной задачей для варягов, являвшихся прирожденными мореходами-пиратами. До осады г. Бари, в 1068-1071 гг., варанги патрулировали береговую полосу Апулии.Иногда (крайне редко) Варанга сама являлась источником нестабильности. Так, в 1057 г. она сыграла решающую роль в государственном перевороте – в результате Михаила VI на императорском престоле сменил Исаак Комнин. Прецедент произошел впервые после 988 года - впервые всегда верная государю Варяжская гвардия оказалась не на высоте. Вполне возможно, сработал тот факт, что беззаветно преданные василевсу варяго-русы перестали доминировать в Варанге. Причем в этот момент произошло размежевание в самой гвардии - летописец отметил противостояние русской и 2-х норманнских тагмат. Порывистые, быстрые и неудержимые норманны выступили против бешеных и свирепых русов, вооруженных длинными копьями и секирами.Но это исключение из общего правила – и Варяжская гвардия являлась верной опорой императорской власти на протяжении всей своей службы Византийской империи.