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Куда теперь поедут террористы
Радостные новости из Сирии обогнали фактические события. "Сирийская армия зачистила последний оплот ИГ*". Зачистить-то зачистила, и он правда последний. Но это не должно вводить в заблуждение - террористов пока есть, причем не только ИГ, но и другие ответвления Аль-Каиды. Но это далеко не главная проблема Ближнего Востока и мира вообще.
Десятки тысяч террористов находилось в Сирии, тысячи и сотни были уничтожены за время операций в двух соседних государствах. Куда девались остальные? Встали на путь истинный и сменили взгляды? Конечно, нет. Радикализм низов на то и рассчитан, чтобы не уходить с пути ни при каких угрозах и обстоятельствах. Жадность верхов до сих пор не удовлетворена и будет искать другие месторождения, трассы и золотые запасы.
Классических мест для новых "серий" этой эпической драмы три: Афганистан (и его окрестности), Йемен, находящийся под блокадой Саудовской Аравии и Ирак, в котором сейчас остро встала курдская проблема.
Начнем с последнего. На Ирак давят с нескольких сторон: Иран и Турция - соседи и партнеры - не хотят, чтобы Багдад упускал из вида все перемещения и попытки курдов обрести независимость. Контролировать планы террористов, которые находятся в непосредственной близости, непросто. Особенно когда граница с Сирией под контролем ИГ все еще достаточно широка.
Йемен - вероятное место дислокации ИГ, особенно при удачном вмешательстве туда Эр-Рияда. Но и противников очень много, а воевать с Хезболлой сложнее, чем с асадовской армией, обессилевшей от гражданских восстаний.
Кстати говоря, Египет и Израиль тоже нужно держать в уме, но как отложенные запасные варианты террористов.
А вот Афганистан уже "зарекомендовал" себя как место для очень долгой войны. Да и теракты в Кабуле ИГ даются поразительно легко. А еще Афганистан - это мечта для вербовки. Куча безработной молодежи из соседних стран ждут работу и даже не попросят идеологической составляющей.
Есть и еще один повод призадуматься о будущем Афганистана:
"На Афганистан в этом году мы запросили 782,8 миллиона долларов для оказания гражданской помощи"
Никаких поспешных выводов делать не стоит, но с учетом отправки дополнительных войск и общего контингента в 10 тысяч солдат, к этой многострадальной стране, в которой каким-то чудом еще остаются мирные жители, надо присмотреться повнимательнее.
Ну, а в Сирии по-прежнему остаются не только повстанцы, ИГ* также полностью не выгнали с земель, да и "умеренные" "зеленые" группировки очень даже боевики, и покидать страну не планируют. Зачистка "оплота" - это хорошо, но любая информация должна рассматриваться в соответствующем контексте.
*ИГ, Аль-Каида, Ан-Нусра запрещены в РФ
Автор: Андрей Манзолевский
Радостные новости из Сирии обогнали фактические события. "Сирийская армия зачистила последний оплот ИГ*". Зачистить-то зачистила, и он правда последний. Но это не должно вводить в заблуждение - террористов пока есть, причем не только ИГ, но и другие ответвления Аль-Каиды. Но это далеко не главная проблема Ближнего Востока и мира вообще.
Десятки тысяч террористов находилось в Сирии, тысячи и сотни были уничтожены за время операций в двух соседних государствах. Куда девались остальные? Встали на путь истинный и сменили взгляды? Конечно, нет. Радикализм низов на то и рассчитан, чтобы не уходить с пути ни при каких угрозах и обстоятельствах. Жадность верхов до сих пор не удовлетворена и будет искать другие месторождения, трассы и золотые запасы.
Классических мест для новых "серий" этой эпической драмы три: Афганистан (и его окрестности), Йемен, находящийся под блокадой Саудовской Аравии и Ирак, в котором сейчас остро встала курдская проблема.
Начнем с последнего. На Ирак давят с нескольких сторон: Иран и Турция - соседи и партнеры - не хотят, чтобы Багдад упускал из вида все перемещения и попытки курдов обрести независимость. Контролировать планы террористов, которые находятся в непосредственной близости, непросто. Особенно когда граница с Сирией под контролем ИГ все еще достаточно широка.
Йемен - вероятное место дислокации ИГ, особенно при удачном вмешательстве туда Эр-Рияда. Но и противников очень много, а воевать с Хезболлой сложнее, чем с асадовской армией, обессилевшей от гражданских восстаний.
Кстати говоря, Египет и Израиль тоже нужно держать в уме, но как отложенные запасные варианты террористов.
А вот Афганистан уже "зарекомендовал" себя как место для очень долгой войны. Да и теракты в Кабуле ИГ даются поразительно легко. А еще Афганистан - это мечта для вербовки. Куча безработной молодежи из соседних стран ждут работу и даже не попросят идеологической составляющей.
Есть и еще один повод призадуматься о будущем Афганистана:
"На Афганистан в этом году мы запросили 782,8 миллиона долларов для оказания гражданской помощи"
Никаких поспешных выводов делать не стоит, но с учетом отправки дополнительных войск и общего контингента в 10 тысяч солдат, к этой многострадальной стране, в которой каким-то чудом еще остаются мирные жители, надо присмотреться повнимательнее.
Ну, а в Сирии по-прежнему остаются не только повстанцы, ИГ* также полностью не выгнали с земель, да и "умеренные" "зеленые" группировки очень даже боевики, и покидать страну не планируют. Зачистка "оплота" - это хорошо, но любая информация должна рассматриваться в соответствующем контексте.
*ИГ, Аль-Каида, Ан-Нусра запрещены в РФ
Автор: Андрей Манзолевский
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