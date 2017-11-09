14:53 09 ноября

США требуют от официального Вильнюса начать выплаты компенсации литовским евреям

Еврейская община Литвы (ЕОЛ) публикует заявление, в котором говорится о необходимости незамедлительно вернуть литовским евреям, пострадавшим во время Второй мировой войны, потерянное имущество или выплатить компенсацию. В ЕОЛ напоминают, что официальный Вильнюс ранее обязался осуществлять компенсационные выплаты жертвам Холокоста, проживавшим во время войны на литовской территории. Все компенсации должны быть выплачены в ближайшие 5-6 лет.

Однако литовские власти не спешат осуществлять такого рода выплаты. Чтобы процесс сдвинулся с мёртвой точки, Еврейская община Литвы решила привлечь определённые структуры США. На данный момент нет информации о том, какие именно организации Соединённых Штатов Америки высказывают претензии к Вильнюсу, однако есть информация о поступлении требований к литовскому правительству именно из США.

США требуют от официального Вильнюса начать выплаты компенсации литовским евреям



Информационный портал BaltNews приводит заявление советника главы кабмина Литвы Дейвидаса Матулёниса:
Вопрос возвращения частной собственности евреев поднимался и раньше, однако в последнее время об этом стали говорить чаще. Я бы не сказал, что есть давление, но американцы нам открыто дают понять, что возвращение имущества евреям остаётся на повестке дня.


На данный момент не приводятся данные о конкретной цифре компенсации и числе жертв Холокоста на литовской территории. Ранее звучала сумма в 37 млн евро. В числе требований ЕОЛ - и возврат недвижимости.

Использованы фотографии: Википедия
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 19

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  1. DEZINTO Сегодня, 14:25
    Литва слегка опухла, я уже устал новости оттуда слышать? Чё они хотят? Лесных братьев своих на стены в рамочках вешают, и ещё чё то где-то права качают. пфф)))
    DEZINTO
    1. Татьяна Сегодня, 14:40
      Доигралась президент Литвы Даля Грибаускайте со своим возрождением литовского фашизма у себя в стране!
      Сколько времени после присоединения буржуазной Литвы к СССР прошло с 1940 года? 75 год!
      Теперь буржуазные потомки литовских евреев постсоветскую Литву неплохо "обчистят"! А Вашингтон им в этом тоже поможет!
      Русским тоже надо учиться у евреев свои персональные национальные интересы защищать!
      Татьяна
  2. 210окв Сегодня, 14:27
    Ну что вам недоумки "помог "главный союзник и помощник?..
    210окв
    1. DEZINTO Сегодня, 14:29
      Ну что вам недоумки "помог "главный союзник и помощник?


      ага, они им пятки лижут, а тем щекотно ))))

      DEZINTO
  3. Арон Заави Сегодня, 14:28
    Да сколько их осталось то переживших Холокост в Литве? Две-три сотни. Понятно почему Вильнюс тянет время. Через несколько лет они просто умрут и на этом вопрос можно будет закрыть.
    Арон Заави
    1. роман66 Сегодня, 14:31
      ну а родственник. наследники? пущай нагибают!
      роман66
    2. новичок Сегодня, 14:35
      ну а наследники? если стоит вопрос о выплатах и возврате имущества, получатель всегда найдётся.
      пордон коллега, мысли совпали.
      новичок
    3. The_Lancet Сегодня, 14:39
      Правительство Литвы сотрудничало с нацистами во время войны?
      The_Lancet
      1. Logall Сегодня, 14:44
        Цитата: The_Lancet
        Правительство Литвы сотрудничало с нацистами во время войны?

        Да ладно? А вы не знали? Вся Прибалтика! Вы ещё бы про финнов спросили...
        Logall
      2. Strashila Сегодня, 14:46
        Вау... а парады ветеранов СС (признаны Нюрнбергским трибуналом преступниками, подлежали расстрелу при выявлении) каждый год... что просто так.
        Strashila
      3. новичок Сегодня, 14:53
        литовский фронт освобождения, то бишь практически с позволения немцем смотрящие (типа правительства), наравне с немцами, а то и более “самоотверженно“ истребили евреев в Литве.
        новичок
  4. Sergei75 Сегодня, 14:29
    Вот это дело, только 37 млн. как-то мало, вот если каждому и их родственникам.
    Sergei75
  5. askort154 Сегодня, 14:32
    Кому, кому, а евреям выплатят. Здесь свалить на "русских оккупантов" не проканает.
    А самое главное, если выплатят, то автоматом подтвердят, что воевали на стороне фашистов.
    askort154
    1. Krasnodar Сегодня, 14:40
      Цитата: askort154
      Кому, кому, а евреям выплатят. Здесь свалить на "русских оккупантов" не проканает.
      А самое главное, если выплатят, то автоматом подтвердят, что воевали на стороне фашистов.

      Вот в последнем и есть весь прикол ;)
      Krasnodar
  6. МВГ Сегодня, 14:33
    Правильно. Фашисты и их пособники должны отвечать за геноцид. Или у стенки, или деньгами.
    Даешь 1/2 бюджета Литвы на выплату компенсаций !!!
    МВГ
  7. den3080 Сегодня, 14:41
    Пусть они все переуступят свои требования Ротшильду, с дисконтом. И всё - кранты Литве.
    den3080
  8. Strashila Сегодня, 14:43
    ... и далее Польша... Украина, что она хочет... реалии ЕС.
    Strashila
  9. Skay Сегодня, 14:47
    У американского "султана" сегодня любимой женой будет Литва. Литва становись поудобнее. wassat
    Skay
  10. HAM Сегодня, 14:51
    "... Еврейская община Литвы решила привлечь определённые структуры США"....

    "Определённые структуры" выдадут кредит -наварятся все. Еврей: без гешефта!!?
    HAM
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