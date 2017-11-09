США требуют от официального Вильнюса начать выплаты компенсации литовским евреям

Вопрос возвращения частной собственности евреев поднимался и раньше, однако в последнее время об этом стали говорить чаще. Я бы не сказал, что есть давление, но американцы нам открыто дают понять, что возвращение имущества евреям остаётся на повестке дня.

Еврейская община Литвы (ЕОЛ) публикует заявление, в котором говорится о необходимости незамедлительно вернуть литовским евреям, пострадавшим во время Второй мировой войны, потерянное имущество или выплатить компенсацию. В ЕОЛ напоминают, что официальный Вильнюс ранее обязался осуществлять компенсационные выплаты жертвам Холокоста, проживавшим во время войны на литовской территории. Все компенсации должны быть выплачены в ближайшие 5-6 лет.Однако литовские власти не спешат осуществлять такого рода выплаты. Чтобы процесс сдвинулся с мёртвой точки, Еврейская община Литвы решила привлечь определённые структуры США. На данный момент нет информации о том, какие именно организации Соединённых Штатов Америки высказывают претензии к Вильнюсу, однако есть информация о поступлении требований к литовскому правительству именно из США.Информационный портал BaltNews приводит заявление советника главы кабмина Литвы Дейвидаса Матулёниса:На данный момент не приводятся данные о конкретной цифре компенсации и числе жертв Холокоста на литовской территории. Ранее звучала сумма в 37 млн евро. В числе требований ЕОЛ - и возврат недвижимости.