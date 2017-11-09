14:48 09 ноября

Россия развернет новую дивизию ПВО в Арктике

Как сообщил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, в 2018 году в составе СФ будет сформирована новая дивизия ПВО

В 18-м году планируется формирование в составе армии ВВС и ПВО ещё одной дивизии ПВО, развёртывание ее в посёлках Тикси и Диксон, а также на архипелаге Новая Земля
- сказал Н.Евменов в четверг, выступая в Совете Федерации.

Россия развернет новую дивизию ПВО в Арктике



Ранее командующий заявил журналистам, что боевые возможности сил и средств, которые размещены на арктических островах, будут наращиваться.

Эксперты отметили, что эта дивизия станет важнейшим элементом ПВО России, прикрывающим территорию от Новой Земли до Чукотки. В ВКС России рассказали, что штатные мероприятия начнутся уже в 2018 году, так как принципиальное решение о формировании дивизии уже принято. В состав нового соединения войдут не только вновь сформированные части но и уже несущее боевое дежурство в Арктике.

Сейчас небо Заполярья защищено силами 1-й дивизии ПВО. Она закрывает Кольский полуостров, Белое море, Архангельскую область и Ненецкий автономный округ. В состав дивизии недавно вошел полк, дислоцированный на Новой Земле. На вооружении дивизии стоят самые современные виды оружия, включая ЗРК С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит» и ракетными пушечными комплексами «Панцирь».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 11

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  1. 210окв Сегодня, 14:31
    Давно пора..Пора восстанавливать и преумножать.
    210окв
    1. Джедай Сегодня, 14:35
      Усиление российской арктической группировки очень "порадует" США и иже с ними.
      Джедай
    2. Logall Сегодня, 14:36
      Цитата: 210окв
      Давно пора..Пора восстанавливать и преумножать.

      Это точно! Дмитрий, я вот что заметил:
      Вроде бы говорили, что ПВО в Арктике будет стоять на шасси д т, а на фото гм показывают! Я на них служил...
      Logall
  2. сибиралт Сегодня, 14:33
    Не повезет ребятам с самоволками на этом Севере. Но служба почетная!
    сибиралт
    1. DEZINTO Сегодня, 14:36
      Холодно там капец....Но если в шапке и варежках...то даже уютно ))
      DEZINTO
    2. edeligor Сегодня, 14:37
      Цитата: сибиралт
      Не повезет ребятам с самоволками на этом Севере.

      laughing Вряд ли там будут срочники...Но улыбнуло...
      edeligor
  3. Холуай Сегодня, 14:39
    России надо на Кубу вернуться! Развернуть там ЗРК С-300 и 400, МИГ-31, и Искандеры...
    Холуай
    1. DEZINTO Сегодня, 14:42
      России надо на Кубу вернуться


      И тот же геморрой поиметь? Мы со штатами были на грани обмена ракетами! Такое могло начатся! Что мы с Вами и на свет не появились, та что нафиг надо, пусть будем и дальше противостоять друг другу. Но большая война нафиг не нужна.
      DEZINTO
      1. Холуай Сегодня, 14:45
        не фига...У США на юге очень плотность населения большая! Они проигрывают в уязвимости!
        Холуай
    2. dvvv Сегодня, 14:45
      Интересно, а что по этому поводу думают кубинские товарищи?)
      dvvv
      1. Холуай Сегодня, 14:46
        Денег дать, примут с радостью...
        Холуай
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