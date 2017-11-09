Россия развернет новую дивизию ПВО в Арктике

В 18-м году планируется формирование в составе армии ВВС и ПВО ещё одной дивизии ПВО, развёртывание ее в посёлках Тикси и Диксон, а также на архипелаге Новая Земля

Как сообщил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, в 2018 году в составе СФ будет сформирована новая дивизия ПВО- сказал Н.Евменов в четверг, выступая в Совете Федерации.Ранее командующий заявил журналистам, что боевые возможности сил и средств, которые размещены на арктических островах, будут наращиваться.Эксперты отметили, что эта дивизия станет важнейшим элементом ПВО России, прикрывающим территорию от Новой Земли до Чукотки. В ВКС России рассказали, что штатные мероприятия начнутся уже в 2018 году, так как принципиальное решение о формировании дивизии уже принято. В состав нового соединения войдут не только вновь сформированные части но и уже несущее боевое дежурство в Арктике.Сейчас небо Заполярья защищено силами 1-й дивизии ПВО. Она закрывает Кольский полуостров, Белое море, Архангельскую область и Ненецкий автономный округ. В состав дивизии недавно вошел полк, дислоцированный на Новой Земле. На вооружении дивизии стоят самые современные виды оружия, включая ЗРК С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит» и ракетными пушечными комплексами «Панцирь».