14:47 09 ноября

Торпеду "Шквал" модернизируют

Самая быстрая в мире торпеда "Шквал" (250-300 километров в час) останется неуправляемой, а ее максимальная скорость вырастет, хоть и незначительно, сообщил в интервью РИА Новости ведущий разработчик торпедного оружия в России академик Шамиль Алиев.

Напоминаем, что глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов недавно заявил о включении планов модернизации торпеды "Шквал" еще советской разработки в госпрограмму вооружений 2018-2025 годов.

Торпеду "Шквал" модернизируют



Комментируя планы модернизации торпеды, Алиев заявил, что:

Скорость и так приличная, она на порядок больше существовавших тогда и сегодня торпед. Вполне приличная, она изменится, но ненамного


Отвечая на вопрос, можно ли торпеду сделать управляемой, академик сказал:

Вряд ли. Она же идет не просто в воде, а в воздушной каверне, а в каверне управлять торпедой очень сложно. Обносов говорил о том, что "Шквал" мечтает опуститься на глубину. Проблема в глубине, а не в скорости


При этом Алиев подтвердил, что главной задачей модернизации торпеды "Шквал" будет возможность опускаться на глубину более 100 метров, чтобы затем поразить цель

Проблема в одном – "Шквал" не может опускаться на большую глубину. Сейчас максимальная глубина его погружения 20-25 метров. Мы должны ее опустить на глубину более 100 метров
— сказал Алиев.


Использованы фотографии: public domain
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