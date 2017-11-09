Торпеду "Шквал" модернизируют
Самая быстрая в мире торпеда "Шквал" (250-300 километров в час) останется неуправляемой, а ее максимальная скорость вырастет, хоть и незначительно, сообщил в интервью РИА Новости ведущий разработчик торпедного оружия в России академик Шамиль Алиев.
Напоминаем, что глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов недавно заявил о включении планов модернизации торпеды "Шквал" еще советской разработки в госпрограмму вооружений 2018-2025 годов.
Комментируя планы модернизации торпеды, Алиев заявил, что:
Отвечая на вопрос, можно ли торпеду сделать управляемой, академик сказал:
При этом Алиев подтвердил, что главной задачей модернизации торпеды "Шквал" будет возможность опускаться на глубину более 100 метров, чтобы затем поразить цель
Напоминаем, что глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов недавно заявил о включении планов модернизации торпеды "Шквал" еще советской разработки в госпрограмму вооружений 2018-2025 годов.
Комментируя планы модернизации торпеды, Алиев заявил, что:
Скорость и так приличная, она на порядок больше существовавших тогда и сегодня торпед. Вполне приличная, она изменится, но ненамного
Отвечая на вопрос, можно ли торпеду сделать управляемой, академик сказал:
Вряд ли. Она же идет не просто в воде, а в воздушной каверне, а в каверне управлять торпедой очень сложно. Обносов говорил о том, что "Шквал" мечтает опуститься на глубину. Проблема в глубине, а не в скорости
При этом Алиев подтвердил, что главной задачей модернизации торпеды "Шквал" будет возможность опускаться на глубину более 100 метров, чтобы затем поразить цель
Проблема в одном – "Шквал" не может опускаться на большую глубину. Сейчас максимальная глубина его погружения 20-25 метров. Мы должны ее опустить на глубину более 100 метров— сказал Алиев.
Использованы фотографии: public domain
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