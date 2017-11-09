Торпеду "Шквал" модернизируют

Скорость и так приличная, она на порядок больше существовавших тогда и сегодня торпед. Вполне приличная, она изменится, но ненамного

Вряд ли. Она же идет не просто в воде, а в воздушной каверне, а в каверне управлять торпедой очень сложно. Обносов говорил о том, что "Шквал" мечтает опуститься на глубину. Проблема в глубине, а не в скорости

Проблема в одном – "Шквал" не может опускаться на большую глубину. Сейчас максимальная глубина его погружения 20-25 метров. Мы должны ее опустить на глубину более 100 метров