17:58 09 ноября

ООН: блокада Йемена приведет к массовому голоду и гибели миллионов людей

Продолжение блокады Йемена силами арабской коалиции приведет к самому массовому голоду, с которым мир сталкивался за последние десятилетия, и неизбежной гибели миллионов проживающих там людей, передает ТАСС заявление заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока.



Лоукок обозначил ряд шагов, которые необходимы для улучшения положения йеменцев: «немедленное возобновление полетов ООН в страну, гуманитарных и коммерческих поставок во все порты Йемена», а также «прекращение вмешательства в деятельность всемирной организации и ее партнеров».


По его словам, если блокада не будет снята, а перечисленные им меры не приняты, то в Йемене начнется голод.

Не такой, как мы видели в Южном Судане ранее в этом году, где были затронуты десятки тысяч человек, не такой, как голод в Сомали, в результате которого в 2011 году погибли 250 тысяч человек. Это будет самый массовый голод, который мир видел за многие десятилетия, с миллионами жертв,
сказал журналистам Лоукок по итогам закрытого совещания в Совбезе ООН.

Он сообщил также, что до закрытия доступа в Йемен «Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) ежемесячно оказывала помощь 7 млн жителей страны».

Необходимо снять блокаду, чтобы мы могли прокормить этих людей,
отметил заместитель генерального секретаря.

Он добавил, что представители коалиции во главе с Саудовской Аравией утверждают, что введенные ими меры являются временными, однако не уточняют, когда они будут отменены.

На вопрос, действительно ли коалиция сняла блокаду с порта временной столицы Йемена – города Аден, Лоукок ответил:

У нас нет никаких подтверждений сообщений о том, что какие-либо из портов, которые необходимы для гуманитарных операций, возобновляют работу.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 7

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. DEZINTO Сегодня, 14:53
    Американцам это пофигу. Хоть что там будет творится хоть эпидемии, хоть голод, хоть каниболизм,.....эти звёздно паласатые как обычно будут сидеть за океанами, слать самолёты и бомбить всех кто не может ответить.
    DEZINTO
    1. NIKNN Сегодня, 15:18
      Цитата: DEZINTO
      Американцам это пофигу.

      Как сказать..., может статься, что оон выдвинет единственное решение вопроса, а именно поручить решение данного вопроса амереканцам, путем открытия там американских военных баз...
      NIKNN
    2. Банщик-М Сегодня, 17:07
      Цитата: DEZINTO
      Американцам это пофигу.

      И их курятнику ООН...Кукарекнули и забыли!
      А ведь сауды жестокая нация и жадная , они там геноцид устроят жуткий ....Долбать их будут из всех видов оружия (которое из далека бьет).
      Банщик-М
  2. 210окв Сегодня, 14:55
    Эта "коалиция импотентов".Если заштатники не вмешаются ничего они с Йеменом не сделают.
    210окв
  3. unignm Сегодня, 15:02
    столько бабла тратят на войны а в мире люди с голоду дохнут. а я забыл этож унтерменьшии
    unignm
  4. Deadушка Сегодня, 15:03
    Это все вранье! stop
    Это только коммунистические режимы убили и убивают по всему миру сотни миллионов невинных. yes
    Deadушка
    1. GaLe Сегодня, 15:48
      вранье конечно,эти ооновцы и всякие их комитеты и про сирию нагло врут,с чего бы им про йемен правду говорить,пыль в глаза пускают про якобы гибель миллионов людей,эти сказочники еще не то придумают,как про химическое оружие асада,свежо придание..
      GaLe
Картина дня