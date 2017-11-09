ООН: блокада Йемена приведет к массовому голоду и гибели миллионов людей
Продолжение блокады Йемена силами арабской коалиции приведет к самому массовому голоду, с которым мир сталкивался за последние десятилетия, и неизбежной гибели миллионов проживающих там людей, передает ТАСС заявление заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока.
Лоукок обозначил ряд шагов, которые необходимы для улучшения положения йеменцев: «немедленное возобновление полетов ООН в страну, гуманитарных и коммерческих поставок во все порты Йемена», а также «прекращение вмешательства в деятельность всемирной организации и ее партнеров».
По его словам, если блокада не будет снята, а перечисленные им меры не приняты, то в Йемене начнется голод.
Он сообщил также, что до закрытия доступа в Йемен «Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) ежемесячно оказывала помощь 7 млн жителей страны».
Он добавил, что представители коалиции во главе с Саудовской Аравией утверждают, что введенные ими меры являются временными, однако не уточняют, когда они будут отменены.
На вопрос, действительно ли коалиция сняла блокаду с порта временной столицы Йемена – города Аден, Лоукок ответил:
Лоукок обозначил ряд шагов, которые необходимы для улучшения положения йеменцев: «немедленное возобновление полетов ООН в страну, гуманитарных и коммерческих поставок во все порты Йемена», а также «прекращение вмешательства в деятельность всемирной организации и ее партнеров».
По его словам, если блокада не будет снята, а перечисленные им меры не приняты, то в Йемене начнется голод.
Не такой, как мы видели в Южном Судане ранее в этом году, где были затронуты десятки тысяч человек, не такой, как голод в Сомали, в результате которого в 2011 году погибли 250 тысяч человек. Это будет самый массовый голод, который мир видел за многие десятилетия, с миллионами жертв,сказал журналистам Лоукок по итогам закрытого совещания в Совбезе ООН.
Он сообщил также, что до закрытия доступа в Йемен «Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) ежемесячно оказывала помощь 7 млн жителей страны».
Необходимо снять блокаду, чтобы мы могли прокормить этих людей,отметил заместитель генерального секретаря.
Он добавил, что представители коалиции во главе с Саудовской Аравией утверждают, что введенные ими меры являются временными, однако не уточняют, когда они будут отменены.
На вопрос, действительно ли коалиция сняла блокаду с порта временной столицы Йемена – города Аден, Лоукок ответил:
У нас нет никаких подтверждений сообщений о том, что какие-либо из портов, которые необходимы для гуманитарных операций, возобновляют работу.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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