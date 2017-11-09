ООН: блокада Йемена приведет к массовому голоду и гибели миллионов людей

Не такой, как мы видели в Южном Судане ранее в этом году, где были затронуты десятки тысяч человек, не такой, как голод в Сомали, в результате которого в 2011 году погибли 250 тысяч человек. Это будет самый массовый голод, который мир видел за многие десятилетия, с миллионами жертв,

Необходимо снять блокаду, чтобы мы могли прокормить этих людей,

У нас нет никаких подтверждений сообщений о том, что какие-либо из портов, которые необходимы для гуманитарных операций, возобновляют работу.