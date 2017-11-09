17:54 09 ноября

На Алтае в ДТП погибли четверо военнослужащих, вернувшихся из Сирии

РИА Новости сообщает о трагическом инциденте в Алтайском крае. Речь идёт о дорожно-транспортном происшествии, которое обращает на себя особое внимание. Произошло ДТП, в котором погибли несколько военнослужащих ВС РФ, недавно вернувшихся из Сирии после командировки.
На Алтае в ДТП погибли четверо военнослужащих, вернувшихся из Сирии

В результате столкновения автобуса и 2-х легковых автомобилей погибли несколько человек, среди которых четверо военнослужащих мотострелковой бригады. Источники информационного агентства сообщают о том, что один из военнослужащих вернулся из сирийской командировки три дня назад, ещё трое – несколько недель назад.
Все они входили в личный состав войсковой части №41659 (Алейск, Алтайский край). Это 35-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада. Входит в состав 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа.
В заявлении говорится о том, что военнослужащие возвращались из Барнаула к месту прохождения службы в Алейск. Имена погибших военнослужащих не называются. При этом известно, что все они проходили службу в разведроте. Возраст погибших: 21, 23 и 24 года, 30 лет.
По факту происшествия проводится проверка правоохранительными органами.

Использованы фотографии: МЧС по Алтайскому краю

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Комментарии 22

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  1. Logall Сегодня, 15:56
    На наших дорогах гибнет непростительно много людей. Больше чем в Войнах!
    Соболезную близким, родственникам...
    Logall
    1. Владыка Ситх Сегодня, 16:01
      Мои соболезнования.
      Владыка Ситх
      1. Джедай Сегодня, 16:05
        Вот тебе и вернулись ребята из пылающей Сирии. Соболезную родным и близким.
        Джедай
      2. Шура пермский Сегодня, 16:15
        У нас в год народу больше гибнет на авто,чем за 10 лет афгана и 2 чеченские
        Шура пермский
        1. Вас Влад Сегодня, 16:59
          Цитата: Шура пермский
          У нас в год народу больше гибнет на авто,чем за 10 лет афгана и 2 чеченские

          Барнаульская трасса страшная старуха с косой,двух полоска с большой загруженностью,фуры,очень много гибнет людей при обгоне.Родным соболезную...Жалко парней, молодые ещё совсем.
          Вас Влад
    2. 79807420129 Сегодня, 16:54
      Сколько людей гибнет ежегодно,больше чем на войнах.Соболезнования родным и близким.
      79807420129
  2. 210окв Сегодня, 15:57
    Очень жаль.Не ставьте рейтинги.
    210окв
  3. NIKNN Сегодня, 16:00
    Соболезную близким. На все воля Божья. Видать на земле уже все сделали, вот и забрал.
    NIKNN
  4. d1m1drol Сегодня, 16:11
    Мои соболезнования родным и близким
    d1m1drol
  5. Не служил Сегодня, 16:23
    Да блин, горе то какое! Ребята совсем молодые, да ещё прошли такое!!!
    Проезжал я Алейск по дороге на Алтай. Дороги там в принципе нормальные.
    Не служил
    1. мыслитель Сегодня, 16:42
      Эх дороги... Жалко ребят. Соболезную.
      Подробности ДТП на Алтае: военнослужащие спешили в часть после отпуска

      https://www.alt.kp.ru/daily/26755.4/3785114/
      мыслитель
  6. Тень тьмы Сегодня, 16:26
    У нас и дети на дорогах гибнут, не надо притягивать сюда чей-то злой умысел и выдавать такие сведения, которые вообще-то не зря секретят. Журналисты гонятся за сенсацией и ведут себя не очень осмотрительно. Трагедия остаётся трагедией независимо от того кого она коснулась! Соболезнования близким!
    Тень тьмы
  7. БВС Сегодня, 16:38
    Одному военнослужащему только 21 год, а он уже успел повоевать в Сирии. Странно, что в России нет постарше военнослужащих, для военных операций за пределами страны?
    БВС
    1. Servisinzhener Сегодня, 16:57
      Вполне взрослый человек, явно не срочник. Выбравший службу по контракту и понимавший все обязанности которые он на себя принимает.
      Servisinzhener
      1. БВС Сегодня, 17:27
        Дело не в понимании опасности, а в его опыте и профессионализме. За 2-3 года стать "проффи" в военном деле сложно. С таким профессиональным военным опытом солдат все еще "пушечное мясо". Увы, но это так.
        БВС
  8. nemec55 Сегодня, 16:43
    И проблема в большей степени в самих дорогах . А катастрофическое положение дорог в районах это вообще что то . Про такие чудеса как разметка говорить вообще не приходится не до жиру а когда ночью в дождь едешь то это само по себе экстрим знатные водители знают что такое ночь мокрый асфальт без разметки у которого нет края + встречка ослепляет и обязательно в этот момент яма .
    nemec55
  9. pupsik Сегодня, 16:45
    Почему не пишут о виновнике дтп.
    Общался как то со снайпером омона, так он после горячей точки летал под 180 км/ч на трассе.
    Если эти так же, то...
    pupsik
    1. ID90 Сегодня, 17:04
      Цитата: pupsik
      Почему не пишут о виновнике дтп.
      Общался как то со снайпером омона, так он после горячей точки летал под 180 км/ч на трассе.
      Если эти так же, то...

      виновник- военнослужащий. он не справился с управлением.
      Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ограждением, а затем с автобусом и еще одним легковым авто. Все пассажиры и водитель Toyota погибли на месте.
      "Погибшими оказались военнослужащие алейской войсковой части № 41659. Трое из них вернулись из Сирии менее месяца назад, а 21-летний водитель — три дня назад",


      РИА Новости https://ria.ru/incidents/20171109/1508481888.html
      ID90
  10. AloeMC Сегодня, 17:13
    Кто бы не был виноват, но погибли настоящие мужики, защищавшие нас.

    Земля им пухом.
    AloeMC
  11. п-к Опарышев Сегодня, 17:19
    Я вот смотрю на безбашенную молодёжь вокруг и гадаю,сколько вот этот ещё протянет на этом свете.
    п-к Опарышев
  12. maiman61 Сегодня, 17:34
    А вы эту дорогу знаите? Одна полоса в одну сторону и одна полоса в другую! Едет одна каракатица под 50 км. в час и за ней машин двадцать тащаться. Вот и люди выскакивают на встречку при первой возможности обогнать!
    maiman61
    1. Sverdlov Сегодня, 17:47
      ЗнаЕте...
      Бывал там... Однополоска с сплошной разделительной километров по пять.
      А насчёт обгонов, гоняю уже 50 лет всех. И без аварий. Прости меня, Господи за самоуверенность, и сохрани...
      Держите баранку и всё просчитывайте!
      Sverdlov
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