На Алтае в ДТП погибли четверо военнослужащих, вернувшихся из Сирии
РИА Новости сообщает о трагическом инциденте в Алтайском крае. Речь идёт о дорожно-транспортном происшествии, которое обращает на себя особое внимание. Произошло ДТП, в котором погибли несколько военнослужащих ВС РФ, недавно вернувшихся из Сирии после командировки.
В результате столкновения автобуса и 2-х легковых автомобилей погибли несколько человек, среди которых четверо военнослужащих мотострелковой бригады. Источники информационного агентства сообщают о том, что один из военнослужащих вернулся из сирийской командировки три дня назад, ещё трое – несколько недель назад.
Все они входили в личный состав войсковой части №41659 (Алейск, Алтайский край). Это 35-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада. Входит в состав 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа.
В заявлении говорится о том, что военнослужащие возвращались из Барнаула к месту прохождения службы в Алейск. Имена погибших военнослужащих не называются. При этом известно, что все они проходили службу в разведроте. Возраст погибших: 21, 23 и 24 года, 30 лет.
По факту происшествия проводится проверка правоохранительными органами.
В результате столкновения автобуса и 2-х легковых автомобилей погибли несколько человек, среди которых четверо военнослужащих мотострелковой бригады. Источники информационного агентства сообщают о том, что один из военнослужащих вернулся из сирийской командировки три дня назад, ещё трое – несколько недель назад.
Все они входили в личный состав войсковой части №41659 (Алейск, Алтайский край). Это 35-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада. Входит в состав 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа.
В заявлении говорится о том, что военнослужащие возвращались из Барнаула к месту прохождения службы в Алейск. Имена погибших военнослужащих не называются. При этом известно, что все они проходили службу в разведроте. Возраст погибших: 21, 23 и 24 года, 30 лет.
По факту происшествия проводится проверка правоохранительными органами.
Использованы фотографии: МЧС по Алтайскому краю
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти